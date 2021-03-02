Фрозиноне
2:2
Второй тайм: 53'
Стадион: Бенито Стирпе
Монца
1:0
17' ГолЙемелло Пьетро
1:1
19' ГолПалетта Габриэль
31' Желтая карточкаГори Мирко
34' Желтая карточкаСальви Алессандро
1:2
43' ГолГюткьяр Кристиан
2:2
47' ГолСальви Алессандро
50' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пажишек ПётрНападающий
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Дьяв ДавидеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
17'
19'
31'
43'
47'
50'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|6
|0.23
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.15
|3.
|Сальви Алессандро
|3
|0.12
|4.
|Роден Маркус
|2
|0.08
|5.
|Чано Камилло
|2
|0.08
|6.
|Йемелло Пьетро
|2
|0.08
|7.
|Кастанос Григорис
|2
|0.08
|8.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.04
|9.
|Дзампано Франческо
|1
|0.04
|10.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.04
|11.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0.04
|12.
|Табанелли Андреа
|1 (1)
|0.04
|13.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|14.
|Бригенти Николо
|0
|0
|15.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|5 (1)
|0.19
|2.
|Боатенг Кевин-Принс
|5 (3)
|0.19
|3.
|Мота Дани
|5
|0.19
|4.
|Фраттези Давиде
|4
|0.15
|5.
|Барилла Антонино
|3
|0.12
|6.
|Марич Мирко
|2
|0.08
|7.
|Сампиризи Марио
|2
|0.08
|8.
|Аугусто Карлос
|2
|0.08
|9.
|Балотелли Марио
|2
|0.08
|10.
|Бетелла Давиде
|2
|0.08
|11.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.04
|12.
|Армеллино Марко
|1
|0.04
|13.
|Палетта Габриэль
|1
|0.04
|14.
|Барберис Андреа
|0
|0
|15.
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|16.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|17.
|Донати Джулио
|0
|0
|18.
|Фоссати Марко
|0
|0
|19.
|Мачин Хосе
|0
|0
|20.
|Колпани Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дзампано Франческо
|6
|0
|2.
|Роден Маркус
|5
|0
|3.
|Бригенти Николо
|5
|0
|4.
|Шиминьски Пшемыслав
|5
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|5
|0
|6.
|Чано Камилло
|4
|0
|7.
|Капуано Марко
|2
|1
|8.
|Дионизи Федерико
|3
|0
|9.
|Курадо Маркос
|3
|0
|10.
|Болока Даниэль
|3
|0
|11.
|Сальви Алессандро
|2
|0
|12.
|Гори Мирко
|2
|0
|13.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|14.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0
|15.
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|16.
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|17.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|18.
|Новакович Андрия
|1
|0
|19.
|Карраро Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|10
|1
|2.
|Барилла Антонино
|4
|1
|3.
|Фоссати Марко
|5
|0
|4.
|Армеллино Марко
|4
|0
|5.
|Скалья Филиппо
|2
|1
|6.
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|7.
|Донати Джулио
|2
|0
|8.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|9.
|Риччи Федерико
|2
|0
|10.
|Барберис Андреа
|2
|0
|11.
|Мота Дани
|2
|0
|12.
|Фраттези Давиде
|2
|0
|13.
|Бетелла Давиде
|2
|0
|14.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|15.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|16.
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|17.
|Марич Мирко
|1
|0
|18.
|Колпани Андреа
|1
|0
|19.
|Аугусто Карлос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|16.67% (4)
|25% (6)
|Монца
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|6.06% (2)
|18.18% (6)
|12.12% (4)
|27.27% (9)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =8 -7Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне
Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе
Монца Последние 20 матчей: +9 =7 -4Монца 0:0 Читтаделла Кьево 0:1 Монца Монца 0:2 Пиза Виченца Виртус 1:2 Монца
Монца 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Монца Брешия 0:1 Монца Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Монца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|25
|11
|13
|1
|45 - 25
|46
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|2:2 Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|25
|11
|7
|7
|37 - 25
|40
|5.
|Салернитана
|Заявка
|24
|10
|9
|5
|27 - 27
|39
|6.
|Кьево
|Заявка
|25
|10
|9
|6
|30 - 21
|39
|7.
|Лечче
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|44 - 32
|39
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|9
|10
|6
|33 - 29
|37
|9.
|Фрозиноне
|2:2 Заявка
|26
|8
|10
|8
|26 - 31
|34
|10.
|Порденоне
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|28 - 22
|33
|11.
|Пиза
|Заявка
|25
|7
|12
|6
|34 - 38
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|27 - 29
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|16.
|Брешия
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|35 - 40
|27
|17.
|Козенца
|Заявка
|25
|4
|14
|7
|21 - 24
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|25
|5
|7
|13
|21 - 34
|22
|19.
|Пескара
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|19 - 42
|19
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|25
|4
|6
|15
|24 - 44
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|2.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Кьево
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 10
|23
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|19 - 11
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|2:2 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|26 - 19
|19
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 11
|17
|12.
|Брешия
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 21
|16
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|15.
|Фрозиноне
|2:2 Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Козенца
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:2 Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|2.
|Эмполи
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|22 - 16
|22
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|11 - 7
|19
|5.
|Фрозиноне
|2:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|11.
|Козенца
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|13 - 12
|15
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 14
|15
|13.
|Реджина
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|15.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|16.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|17.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|18.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|8 - 22
|9
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 20
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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