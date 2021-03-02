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  2. Матчи
  3. Италия
Фрозиноне
2:2
Второй тайм: 53'

Стадион:
Монца
0'
1:0
17' Гол
Йемелло Пьетро
1:1
19' Гол
Палетта Габриэль
31' Желтая карточка
Гори Мирко
34' Желтая карточка
Сальви Алессандро
1:2
43' Гол
Гюткьяр Кристиан
2:2
47' Гол
Сальви Алессандро
50' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
53'
22
Барди
Франческо
4
Курадо
Маркос
25
Шиминьски
Пшемыслав
3
Капуано
Марко
2
Сальви
Алессандро
11
Болока
Даниэль
8
Майелло
Раффаэле
5
Гори
Мирко
33
Витале
Луиджи
18
Новакович
Андрия
10
Йемелло
Пьетро
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
29
Палетта
Габриэль
30
Аугусто
Карлос
21
Армеллино
Марко
23
Скоццарелла
Маттео
20
Барилла
Антонино
66
Дьяв
Давиде
9
Гюткьяр
Кристиан
77
Д'Аллесандро
Марко
Фрозиноне
3-5-2
Монца
4-3-3

Ход матча

17'
Йемелло Пьетро
(Майелло Раффаэле)
1:0
19'
1:1
Палетта Габриэль
(Беллучи Джузеппе)
31'
Гори Мирко
 
34'
Сальви Алессандро
 
43'
1:2
Гюткьяр Кристиан
(Скоццарелла Маттео)
47'
Сальви Алессандро
2:2
50'
Майелло Раффаэле
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 6 0.23
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.15
3. Сальви Алессандро 3 0.12
4. Роден Маркус 2 0.08
5. Чано Камилло 2 0.08
6. Йемелло Пьетро 2 0.08
7. Кастанос Григорис 2 0.08
8. Майелло Раффаэле 1 0.04
9. Дзампано Франческо 1 0.04
10. Шиминьски Пшемыслав 1 0.04
11. Ариаудо Лоренцо 1 0.04
12. Табанелли Андреа 1 (1) 0.04
13. Трибуцци Алессио 0 0
14. Бригенти Николо 0 0
15. Бегетто Андреа 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 5 (1) 0.19
2. Боатенг Кевин-Принс 5 (3) 0.19
3. Мота Дани 5 0.19
4. Фраттези Давиде 4 0.15
5. Барилла Антонино 3 0.12
6. Марич Мирко 2 0.08
7. Сампиризи Марио 2 0.08
8. Аугусто Карлос 2 0.08
9. Балотелли Марио 2 0.08
10. Бетелла Давиде 2 0.08
11. Д'Аллесандро Марко 1 0.04
12. Армеллино Марко 1 0.04
13. Палетта Габриэль 1 0.04
14. Барберис Андреа 0 0
15. Беллучи Джузеппе 0 0
16. Скоццарелла Маттео 0 0
17. Донати Джулио 0 0
18. Фоссати Марко 0 0
19. Мачин Хосе 0 0
20. Колпани Андреа 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Дзампано Франческо 6 0
2. Роден Маркус 5 0
3. Бригенти Николо 5 0
4. Шиминьски Пшемыслав 5 0
5. Кастанос Григорис 5 0
6. Чано Камилло 4 0
7. Капуано Марко 2 1
8. Дионизи Федерико 3 0
9. Курадо Маркос 3 0
10. Болока Даниэль 3 0
11. Сальви Алессандро 2 0
12. Гори Мирко 2 0
13. Трибуцци Алессио 2 0
14. Ариаудо Лоренцо 1 0
15. Йемелло Пьетро 1 0
16. Майелло Раффаэле 1 0
17. Пажишек Пётр 1 0
18. Новакович Андрия 1 0
19. Карраро Марко 1 0
Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 10 1
2. Барилла Антонино 4 1
3. Фоссати Марко 5 0
4. Армеллино Марко 4 0
5. Скалья Филиппо 2 1
6. Боатенг Кевин-Принс 3 0
7. Донати Джулио 2 0
8. Гюткьяр Кристиан 2 0
9. Риччи Федерико 2 0
10. Барберис Андреа 2 0
11. Мота Дани 2 0
12. Фраттези Давиде 2 0
13. Бетелла Давиде 2 0
14. Палетта Габриэль 1 0
15. Сампиризи Марио 1 0
16. Д'Эррико Андреа 1 0
17. Марич Мирко 1 0
18. Колпани Андреа 1 0
19. Аугусто Карлос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 8.33% (2) 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 16.67% (4) 25% (6)
 Монца 18.18% (6) 18.18% (6) 6.06% (2) 18.18% (6) 12.12% (4) 27.27% (9)

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне
Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:0 Кремонезе
Монца Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Монца 0:0 Читтаделла Кьево 0:1 Монца Монца 0:2 Пиза Виченца Виртус 1:2 Монца
Монца 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Монца Брешия 0:1 Монца Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца Порденоне 1:1 Монца

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Монца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Монца 2:0 Фрозиноне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 25 11 13 1 45 - 25 46
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца 2:2 Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Читтаделла Заявка 25 11 7 7 37 - 25 40
5. Салернитана Заявка 24 10 9 5 27 - 27 39
6. Кьево Заявка 25 10 9 6 30 - 21 39
7. Лечче Заявка 25 9 12 4 44 - 32 39
8. СПАЛ 2013 Заявка 25 9 10 6 33 - 29 37
9. Фрозиноне 2:2 Заявка 26 8 10 8 26 - 31 34
10. Порденоне Заявка 25 7 12 6 28 - 22 33
11. Пиза Заявка 25 7 12 6 34 - 38 33
12. Реджина Заявка 25 8 8 9 27 - 29 32
13. Кремонезе Заявка 25 7 8 10 29 - 32 29
14. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
15. Виченца Виртус Заявка 25 5 13 7 33 - 35 28
16. Брешия Заявка 25 6 9 10 35 - 40 27
17. Козенца Заявка 25 4 14 7 21 - 24 26
18. Асколи Заявка 25 5 7 13 21 - 34 22
19. Пескара Заявка 25 4 7 14 19 - 42 19
20. Виртус Энтелла Заявка 25 4 6 15 24 - 44 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
2. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
3. Кьево Заявка 12 7 2 3 18 - 10 23
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. Читтаделла Заявка 12 6 4 2 19 - 11 22
6. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца 2:2 Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче Заявка 13 4 7 2 26 - 19 19
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина Заявка 12 5 2 5 11 - 11 17
12. Брешия Заявка 13 4 4 5 21 - 21 16
13. Кремонезе Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи Заявка 12 4 3 5 10 - 15 15
15. Фрозиноне 2:2 Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Козенца Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
20. Пескара Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:2 Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
2. Эмполи Заявка 13 5 7 1 22 - 16 22
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне Заявка 12 5 4 3 11 - 7 19
5. Фрозиноне 2:2 Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
11. Козенца Заявка 12 3 6 3 13 - 12 15
12. СПАЛ 2013 Заявка 12 3 6 3 12 - 14 15
13. Реджина Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
14. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
15. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
16. Брешия Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
17. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
18. Пескара Заявка 12 2 3 7 8 - 22 9
19. Виртус Энтелла Заявка 12 1 4 7 10 - 20 7
20. Асколи Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Монца
3.44
4.40
2.41
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 12.50 4.40 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 3.44 2.91 2.41
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 3.80 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.08 5.15 1.14 2.57 1.48 1.94 1.86 1.57 2.56 1.26 3.85 1.18 4.65 1.04 8.60 1.03 9.20
7.40 1.07 5.50 1.13 2.55 1.47 1.95 1.85 1.69 2.17 3.90 1.23 2.65 1.44 3.05 1.35 1.97 1.77 1.44 2.65 1.14 5.20 1.09 6.50 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.38 1.58 1.59 2.36 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.00
1.58 2.37 1.27 3.50 1.06 8.10 1.27 3.55 1.01 12.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.50
2.05 1.72 1.47 2.60 1.15 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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