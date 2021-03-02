Брешия
0:0
Перерыв
Стадион: Марио Ригамонти
Козенца
5' Желтая карточкаКорси Анджело
25' Желтая карточкаКистана Андреа
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
18
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
18 Скрабб СимонНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сакко ИхсанНападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
Ход матча
25'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|8
|0.31
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.19
|3.
|Ягелло Филип
|4
|0.15
|4.
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.12
|5.
|Дессена Даниэле
|2
|0.08
|6.
|Шпалек Николас
|2
|0.08
|7.
|Бьярнасон Биркир
|2
|0.08
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.08
|9.
|Бизоли Димитри
|2
|0.08
|10.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.08
|11.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.04
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.04
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.04
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Карачич Фран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Глиоцци Этторе
|5
|0.19
|2.
|Карретта Мирко
|4 (1)
|0.15
|3.
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.08
|4.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.08
|5.
|Балули Мохамед
|2
|0.08
|6.
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|7.
|Корси Анджело
|1
|0.04
|8.
|Шаудоне Даниэле
|1
|0.04
|9.
|Тротта Марселло
|1
|0.04
|10.
|Биттанте Лука
|1
|0.04
|11.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|12.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|13.
|Вера Брайан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|6
|1
|2.
|Папетти Андреа
|4
|2
|3.
|Матею Алеш
|5
|1
|4.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|5.
|Шпалек Николас
|5
|0
|6.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|7.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|8.
|Чансельор Джон
|3
|0
|9.
|Бьярнасон Биркир
|1
|1
|10.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|11.
|Доннарумма Альфредо
|2
|0
|12.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|13.
|Йоронен Йессе
|2
|0
|14.
|Айе Флориан
|2
|0
|15.
|Ягелло Филип
|2
|0
|16.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|17.
|Гецци Андреа
|0
|1
|18.
|Паяч Марко
|1
|0
|19.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|20.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|21.
|Кистана Андреа
|1
|0
|22.
|Карачич Фран
|1
|0
|23.
|Лабойко Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Корси Анджело
|7
|1
|2.
|Тиритиельо Андреа
|6
|1
|3.
|Шаудоне Даниэле
|7
|0
|4.
|Биттанте Лука
|4
|1
|5.
|Ба Абу
|4
|1
|6.
|Коне Бенджамин
|3
|1
|7.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|8.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|9.
|Идда Риккардо
|4
|0
|10.
|Ингроссо Джанмарко
|2
|1
|11.
|Карретта Мирко
|3
|0
|12.
|Тремолада Лука
|2
|0
|13.
|Баэс Хайме
|2
|0
|14.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|15.
|Балули Мохамед
|2
|0
|16.
|Вера Брайан
|2
|0
|17.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|18.
|Скьяви Раффаэле
|1
|0
|19.
|Джербо Альберто
|1
|0
|20.
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|21.
|Петре Адриан
|1
|0
|22.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|23.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брешия
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|25.71% (9)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|20% (7)
|Козенца
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|15% (3)
|25% (5)
Предыдущие игры
Брешия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия
Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия
Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца
Козенца 1:1 СПАЛ 2013 Виртус Энтелла 1:2 Козенца Козенца 0:0 Порденоне Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия
Последние игры между собой
Брешия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|26
|12
|13
|1
|46 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Кьево
|2:0 Заявка
|26
|11
|9
|6
|32 - 21
|42
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|37 - 25
|41
|6.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|25
|10
|10
|5
|27 - 27
|40
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|8.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|26
|9
|11
|6
|33 - 29
|38
|9.
|Пиза
|2:0 Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 38
|36
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|26 - 31
|34
|11.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 24
|33
|12.
|Реджина
|0:1 Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 30
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|16.
|Брешия
|0:0 Заявка
|26
|6
|10
|10
|35 - 40
|28
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|26
|4
|15
|7
|21 - 24
|27
|18.
|Асколи
|0:2 Заявка
|26
|5
|7
|14
|21 - 36
|22
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 42
|20
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|6.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|0:0 Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 12
|17
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 21
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|0:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 9
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|12.
|Кьево
|2:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|14.
|Реджина
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|16.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|17.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 22
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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