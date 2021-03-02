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  2. Матчи
  3. Италия
Брешия
0:0
Перерыв

Стадион:
Козенца
0'
5' Желтая карточка
Корси Анджело
25' Желтая карточка
Кистана Андреа
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
24
Ягелло
Филип
7
Шпалек
Николас
20
Айе
Флориан
18
Скрабб
Симон
30
Фальконе
Владимиро
2
Корси
Анджело
4
Тиритиельо
Андреа
28
Ингроссо
Джанмарко
18
Леджиттимо
Маттео
16
Шаудоне
Даниэле
88
Петруччи
Давиде
26
Крекко
Лука
21
Тремолада
Лука
23
Глиоцци
Этторе
29
Тротта
Марселло
Брешия
4-3-1-2
Козенца
4-3-1-2

Ход матча

5'
 
Корси Анджело
25'
Кистана Андреа
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 8 0.31
2. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.19
3. Ягелло Филип 4 0.15
4. Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.12
5. Дессена Даниэле 2 0.08
6. Шпалек Николас 2 0.08
7. Бьярнасон Биркир 2 0.08
8. Рагуза Антонио 2 0.08
9. Бизоли Димитри 2 0.08
10. Ндой Эмануэле 2 0.08
11. Ван Де Лои Томми 1 0.04
12. Мангравити Массимилиано 1 0.04
13. Папетти Андреа 1 0.04
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Карачич Фран 0 0
Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Глиоцци Этторе 5 0.19
2. Карретта Мирко 4 (1) 0.15
3. Тремолада Лука 2 (1) 0.08
4. Тиритиельо Андреа 2 0.08
5. Балули Мохамед 2 0.08
6. Баэс Хайме 1 0.04
7. Корси Анджело 1 0.04
8. Шаудоне Даниэле 1 0.04
9. Тротта Марселло 1 0.04
10. Биттанте Лука 1 0.04
11. Петруччи Давиде 0 0
12. Суэва Джанлуиджи 0 0
13. Вера Брайан 0 0

Карточки

Брешия
# Игрок      
1. Ван Де Лои Томми 6 1
2. Папетти Андреа 4 2
3. Матею Алеш 5 1
4. Сабелли Стефано 5 0
5. Шпалек Николас 5 0
6. Дессена Даниэле 4 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Чансельор Джон 3 0
9. Бьярнасон Биркир 1 1
10. Фридьонссон Хольмберт 2 0
11. Доннарумма Альфредо 2 0
12. Рагуза Антонио 2 0
13. Йоронен Йессе 2 0
14. Айе Флориан 2 0
15. Ягелло Филип 2 0
16. Мангравити Массимилиано 2 0
17. Гецци Андреа 0 1
18. Паяч Марко 1 0
19. Мартелла Бруно 1 0
20. Бизоли Димитри 1 0
21. Кистана Андреа 1 0
22. Карачич Фран 1 0
23. Лабойко Якуб 1 0
Козенца
# Игрок      
1. Корси Анджело 7 1
2. Тиритиельо Андреа 6 1
3. Шаудоне Даниэле 7 0
4. Биттанте Лука 4 1
5. Ба Абу 4 1
6. Коне Бенджамин 3 1
7. Леджиттимо Маттео 4 0
8. Бруччини Мирко 4 0
9. Идда Риккардо 4 0
10. Ингроссо Джанмарко 2 1
11. Карретта Мирко 3 0
12. Тремолада Лука 2 0
13. Баэс Хайме 2 0
14. Сакко Ихсан 2 0
15. Балули Мохамед 2 0
16. Вера Брайан 2 0
17. Литтери Джанлука 1 0
18. Скьяви Раффаэле 1 0
19. Джербо Альберто 1 0
20. Фальконе Владимиро 1 0
21. Петре Адриан 1 0
22. Суэва Джанлуиджи 1 0
23. Боррелли Дженнаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брешия 14.29% (5) 14.29% (5) 25.71% (9) 8.57% (3) 17.14% (6) 20% (7)
 Козенца 10% (2) 10% (2) 15% (3) 25% (5) 15% (3) 25% (5)

Предыдущие игры

Брешия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия
Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция Козенца 1:2 Брешия
Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина Читтаделла 1:1 Козенца
Козенца 1:1 СПАЛ 2013 Виртус Энтелла 1:2 Козенца Козенца 0:0 Порденоне Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия

Последние игры между собой

Брешия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Козенца: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Козенца 1:2 Брешия Серия B Козенца 2:3 Брешия Серия B Брешия 1:0 Козенца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 26 12 13 1 46 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево 2:0 Заявка 26 11 9 6 32 - 21 42
5. Читтаделла 0:0 Заявка 26 11 8 7 37 - 25 41
6. Салернитана 0:0 Заявка 25 10 10 5 27 - 27 40
7. Лечче 0:0 Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 26 9 11 6 33 - 29 38
9. Пиза 2:0 Заявка 26 8 12 6 36 - 38 36
10. Фрозиноне Заявка 26 8 10 8 26 - 31 34
11. Порденоне 0:2 Заявка 26 7 12 7 28 - 24 33
12. Реджина 0:1 Заявка 26 8 8 10 27 - 30 32
13. Кремонезе Заявка 25 7 8 10 29 - 32 29
14. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
15. Виченца Виртус Заявка 25 5 13 7 33 - 35 28
16. Брешия 0:0 Заявка 26 6 10 10 35 - 40 28
17. Козенца 0:0 Заявка 26 4 15 7 21 - 24 27
18. Асколи 0:2 Заявка 26 5 7 14 21 - 36 22
19. Пескара 0:0 Заявка 26 4 8 14 19 - 42 20
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 26 4 7 15 24 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 2:0 Заявка 13 8 2 3 20 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи 1:0 Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана 0:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла 0:0 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
6. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза 2:0 Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче 0:0 Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина 0:1 Заявка 13 5 2 6 11 - 12 17
12. Брешия 0:0 Заявка 14 4 5 5 21 - 21 17
13. Кремонезе Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи 0:2 Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Порденоне 0:2 Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Козенца 0:0 Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
20. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 14 6 7 1 23 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне 0:2 Заявка 13 5 4 4 11 - 9 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Пиза 2:0 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11. Козенца 0:0 Заявка 13 3 7 3 13 - 12 16
12. Кьево 2:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 14 16
14. Реджина 0:1 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
16. Брешия 0:0 Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
17. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
18. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 8 - 22 10
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи 0:2 Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Кистана Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Корси Анджело получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Козенца
2.19
3.04
4.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.08 2.75 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.19 3.04 3.62
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 2.50 4.20

Самый высокий коэффициент на матч «Брешия» – «Козенца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брешия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Козенца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брешия» – «Козенца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.06 6.60 1.08 3.18 1.33 2.45 1.55 1.81 2.10 1.42 2.88 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.45 1.00 11.00
4.00 1.22 2.95 1.37 1.85 1.90 1.38 2.90 2.06 1.74 1.25 3.75 1.08 7.00 1.05 8.50 1.12 7.50 1.05 8.50 1.01 11.00 0.00 12.50 0.00 17.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.79 2.02 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
2.08 1.70 1.37 2.95 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.70 1.42 1.69 2.10 1.29 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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