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Читтаделла
0:0
Перерыв

Стадион:
Пескара
0'
24' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
31' Желтая карточка
Бенедетти Амедео
35' Желтая карточка
Камильяно Агостино
36
Кастари
Элхан
24
Гирингелли
Лука
2
Пертиконе
Романо
6
Камильяно
Агостино
3
Бенедетти
Амедео
8
Проя
Федерико
23
Бранка
Симоне
20
Гарджуло
Марио
10
Д'Урсо
Кристиан
32
Огунсай
Роберто
21
Тавернелли
Камилло
1
Фиорилло
Винченцо
26
Гут
Родриго
5
Друди
Мирко
6
Сконьямильо
Дженнаро
14
Бальцано
Антонио
21
Дессена
Даниэле
31
Бузеллато
Массимилиано
37
Майстро
Фабио
19
Машанджело
Эдоардо
7
Одгор
Йенс
9
Джаннетти
Никколо
Читтаделла
4-3-1-2
Пескара
3-5-2

Ход матча

24'
 
Бузеллато Массимилиано
30'
 
Белланова Рауль
Бальцано Антонио
31'
Бенедетти Амедео
 
35'
Камильяно Агостино
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 7 0.27
2. Огунсай Роберто 5 (1) 0.19
3. Проя Федерико 4 0.15
4. Тавернелли Камилло 3 0.12
5. Бенедетти Амедео 2 0.08
6. Д'Урсо Кристиан 2 0.08
7. Цаджу Франк 2 (1) 0.08
8. Паван Никола 2 0.08
9. Доннарумма Даниэле 1 0.04
10. Йори Мануэль 1 0.04
11. Бранка Симоне 1 0.04
12. Гирингелли Лука 1 0.04
13. Розафио Марко 1 0.04
14. Сиссе Карамоко 1 0.04
15. Беретта Джакомо 1 0.04
16. Бальдини Энрико 1 0.04
17. Адорни Давиде 1 0.04
18. Фраре Доменико 1 0.04
19. Пертиконе Романо 0 0
20. Камильяно Агостино 0 0
21. Вита Алессио 0 0
22. Кассандро Томмазо 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.15
2. Майстро Фабио 4 0.15
3. Галано Кристиан 3 (1) 0.12
4. Боккетти Сальваторе 2 0.08
5. Бузеллато Массимилиано 2 0.08
6. Мемушай Ледиан 1 0.04
7. Сконьямильо Дженнаро 1 0.04
8. Вокич Деян 1 0.04
9. Мачин Хосе 1 0.04
10. Ригони Никола 0 0
11. Вальдифиори Мирко 0 0
12. Ярошински Павел 0 0
13. Вентола Кристиан 0 0
14. Асенсио Рауль 0 0
15. Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Читтаделла
# Игрок      
1. Пертиконе Романо 7 0
2. Проя Федерико 6 0
3. Адорни Давиде 6 0
4. Огунсай Роберто 3 1
5. Йори Мануэль 4 0
6. Бранка Симоне 4 0
7. Гирингелли Лука 4 0
8. Бенедетти Амедео 4 0
9. Розафио Марко 4 0
10. Цаджу Франк 4 0
11. Камильяно Агостино 3 0
12. Гарджуло Марио 3 0
13. Паван Никола 3 0
14. Тавернелли Камилло 3 0
15. Беретта Джакомо 2 0
16. Доннарумма Даниэле 2 0
17. Маньеро Лука 2 0
18. Вита Алессио 2 0
19. Кассандро Томмазо 2 0
20. Кастари Элхан 1 0
21. Фраре Доменико 1 0
22. Авуа Теофилус 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 7 0
2. Бузеллато Массимилиано 6 0
3. Бальцано Антонио 5 0
4. Сконьямильо Дженнаро 3 1
5. Фернандес Леандро II 2 1
6. Нзита Мардоки 2 1
7. Боккетти Сальваторе 3 0
8. Дессена Даниэле 3 0
9. Вальдифиори Мирко 3 0
10. Ярошински Павел 3 0
11. Машанджело Эдоардо 3 0
12. Белланова Рауль 1 1
13. Мемушай Ледиан 2 0
14. Омеонга Стефан 2 0
15. Вентола Кристиан 2 0
16. Сетер Дамир 2 0
17. Ригони Никола 1 0
18. Соренсен Фредерик 1 0
19. Галано Кристиан 1 0
20. Антей Лука 1 0
21. Крекко Лука 1 0
22. Друди Мирко 1 0
23. Мачин Хосе 1 0
24. Бошич Милош 1 0
25. Диамбо Амаду 1 0
26. Гут Родриго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Читтаделла 13.51% (5) 13.51% (5) 8.11% (3) 16.22% (6) 18.92% (7) 29.73% (11)
 Пескара 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 5.26% (1) 26.32% (5) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Монца 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:3 Реджана Порденоне 0:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Козенца
Брешия 3:3 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кремонезе Кьево 2:1 Читтаделла Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла
Пескара Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Пескара 1:1 Лечче Фрозиноне 0:0 Пескара Пескара 0:2 Венеция Эмполи 2:2 Пескара
Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара

Последние игры между собой

Читтаделла: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Пескара: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Пескара 3:1 Читтаделла Серия B Пескара 1:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Пескара Серия B Читтаделла 4:1 Пескара Серия B
Пескара 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Пескара Серия B Пескара 1:2 Читтаделла Серия B Пескара 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Пескара Серия B Пескара 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Пескара Серия B Читтаделла 1:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Читтаделла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 26 12 13 1 46 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево 2:0 Заявка 26 11 9 6 32 - 21 42
5. Читтаделла 0:0 Заявка 26 11 8 7 37 - 25 41
6. Салернитана 0:0 Заявка 25 10 10 5 27 - 27 40
7. Лечче 0:0 Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 26 9 11 6 33 - 29 38
9. Пиза 2:0 Заявка 26 8 12 6 36 - 38 36
10. Фрозиноне Заявка 26 8 10 8 26 - 31 34
11. Порденоне 0:2 Заявка 26 7 12 7 28 - 24 33
12. Реджина 0:1 Заявка 26 8 8 10 27 - 30 32
13. Кремонезе Заявка 25 7 8 10 29 - 32 29
14. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
15. Виченца Виртус Заявка 25 5 13 7 33 - 35 28
16. Брешия 0:0 Заявка 26 6 10 10 35 - 40 28
17. Козенца 0:0 Заявка 26 4 15 7 21 - 24 27
18. Асколи 0:2 Заявка 26 5 7 14 21 - 36 22
19. Пескара 0:0 Заявка 26 4 8 14 19 - 42 20
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 26 4 7 15 24 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 2:0 Заявка 13 8 2 3 20 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи 1:0 Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана 0:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла 0:0 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
6. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза 2:0 Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче 0:0 Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина 0:1 Заявка 13 5 2 6 11 - 12 17
12. Брешия 0:0 Заявка 14 4 5 5 21 - 21 17
13. Кремонезе Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи 0:2 Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Порденоне 0:2 Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Козенца 0:0 Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
20. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 14 6 7 1 23 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне 0:2 Заявка 13 5 4 4 11 - 9 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Пиза 2:0 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11. Козенца 0:0 Заявка 13 3 7 3 13 - 12 16
12. Кьево 2:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 14 16
14. Реджина 0:1 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
16. Брешия 0:0 Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
17. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
18. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 8 - 22 10
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи 0:2 Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Пескара
2.17
3.70
6.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.08 2.45 6.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.70 4.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.17 2.20 6.00

Самый высокий коэффициент на матч «Читтаделла» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Читтаделла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Читтаделла» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.60 1.06 3.26 1.32 2.45 1.55 1.82 2.09 1.41 2.91 1.28 3.50 1.10 6.10 1.07 6.70 1.00 11.00
2.80 1.40 1.92 1.82 1.42 2.75 1.14 5.20 2.04 1.80 1.09 6.50 1.69 2.17 1.20 4.20 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 11.50 1.01 11.00 0.00 18.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.87 1.93 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
1.95 1.80 1.30 3.30 1.15 5.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
2.48 1.50 1.63 2.20 1.23 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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