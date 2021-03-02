Читтаделла
0:0
Перерыв
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
Пескара
24' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
31' Желтая карточкаБенедетти Амедео
35' Желтая карточкаКамильяно Агостино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|7
|0.27
|2.
|Огунсай Роберто
|5 (1)
|0.19
|3.
|Проя Федерико
|4
|0.15
|4.
|Тавернелли Камилло
|3
|0.12
|5.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.08
|6.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.08
|7.
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.08
|8.
|Паван Никола
|2
|0.08
|9.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0.04
|10.
|Йори Мануэль
|1
|0.04
|11.
|Бранка Симоне
|1
|0.04
|12.
|Гирингелли Лука
|1
|0.04
|13.
|Розафио Марко
|1
|0.04
|14.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.04
|15.
|Беретта Джакомо
|1
|0.04
|16.
|Бальдини Энрико
|1
|0.04
|17.
|Адорни Давиде
|1
|0.04
|18.
|Фраре Доменико
|1
|0.04
|19.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|20.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|21.
|Вита Алессио
|0
|0
|22.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.15
|2.
|Майстро Фабио
|4
|0.15
|3.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.12
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.08
|5.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0.08
|6.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.04
|7.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.04
|8.
|Вокич Деян
|1
|0.04
|9.
|Мачин Хосе
|1
|0.04
|10.
|Ригони Никола
|0
|0
|11.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|12.
|Ярошински Павел
|0
|0
|13.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|14.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|15.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пертиконе Романо
|7
|0
|2.
|Проя Федерико
|6
|0
|3.
|Адорни Давиде
|6
|0
|4.
|Огунсай Роберто
|3
|1
|5.
|Йори Мануэль
|4
|0
|6.
|Бранка Симоне
|4
|0
|7.
|Гирингелли Лука
|4
|0
|8.
|Бенедетти Амедео
|4
|0
|9.
|Розафио Марко
|4
|0
|10.
|Цаджу Франк
|4
|0
|11.
|Камильяно Агостино
|3
|0
|12.
|Гарджуло Марио
|3
|0
|13.
|Паван Никола
|3
|0
|14.
|Тавернелли Камилло
|3
|0
|15.
|Беретта Джакомо
|2
|0
|16.
|Доннарумма Даниэле
|2
|0
|17.
|Маньеро Лука
|2
|0
|18.
|Вита Алессио
|2
|0
|19.
|Кассандро Томмазо
|2
|0
|20.
|Кастари Элхан
|1
|0
|21.
|Фраре Доменико
|1
|0
|22.
|Авуа Теофилус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|7
|0
|2.
|Бузеллато Массимилиано
|6
|0
|3.
|Бальцано Антонио
|5
|0
|4.
|Сконьямильо Дженнаро
|3
|1
|5.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|6.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|7.
|Боккетти Сальваторе
|3
|0
|8.
|Дессена Даниэле
|3
|0
|9.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|10.
|Ярошински Павел
|3
|0
|11.
|Машанджело Эдоардо
|3
|0
|12.
|Белланова Рауль
|1
|1
|13.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|14.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|15.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|16.
|Сетер Дамир
|2
|0
|17.
|Ригони Никола
|1
|0
|18.
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|19.
|Галано Кристиан
|1
|0
|20.
|Антей Лука
|1
|0
|21.
|Крекко Лука
|1
|0
|22.
|Друди Мирко
|1
|0
|23.
|Мачин Хосе
|1
|0
|24.
|Бошич Милош
|1
|0
|25.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|26.
|Гут Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Читтаделла
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|18.92% (7)
|29.73% (11)
|Пескара
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Читтаделла Последние 20 матчей: +8 =6 -6Монца 0:0 Читтаделла Читтаделла 0:3 Реджана Порденоне 0:1 Читтаделла Читтаделла 1:1 Козенца
Брешия 3:3 Читтаделла Читтаделла 1:1 Кремонезе Кьево 2:1 Читтаделла Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла
Пескара Последние 20 матчей: +4 =6 -10Пескара 1:1 Лечче Фрозиноне 0:0 Пескара Пескара 0:2 Венеция Эмполи 2:2 Пескара
Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла Лечче 3:1 Пескара
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
Пескара: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Пескара 0:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:0 Пескара Серия B Пескара 1:2 Читтаделла Серия B Пескара 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Пескара Серия B Пескара 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Пескара Серия B Читтаделла 1:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Читтаделла Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|26
|12
|13
|1
|46 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Кьево
|2:0 Заявка
|26
|11
|9
|6
|32 - 21
|42
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|37 - 25
|41
|6.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|25
|10
|10
|5
|27 - 27
|40
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|8.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|26
|9
|11
|6
|33 - 29
|38
|9.
|Пиза
|2:0 Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 38
|36
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|26 - 31
|34
|11.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 24
|33
|12.
|Реджина
|0:1 Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 30
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|16.
|Брешия
|0:0 Заявка
|26
|6
|10
|10
|35 - 40
|28
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|26
|4
|15
|7
|21 - 24
|27
|18.
|Асколи
|0:2 Заявка
|26
|5
|7
|14
|21 - 36
|22
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 42
|20
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|6.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|0:0 Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 12
|17
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 21
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|0:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 9
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|12.
|Кьево
|2:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|14.
|Реджина
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|16.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|17.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 22
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
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