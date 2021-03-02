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Виченца Виртус
2:0
Перерыв

Стадион:
Кремонезе
0'
14' Желтая карточка
Барлокко Лука
1:0
23' Гол
Меджорини Риккардо
37' Желтая карточка
Вальцания Лука
2:0
44' Гол
Меджорини Риккардо
22
Гранди
Маттео
15
Брускаджин
Маттео
16
Паделла
Эмануэле
23
Каппеллетти
Даниэль
24
Барлокко
Лука
11
Вандепутте
Яри
30
Ригони
Лука
27
Понтиссо
Симоне
10
Джакомелли
Стефано
34
Дальмонте
Никола
69
Меджорини
Риккардо
1
Альфонсо
Энрико
14
Вальцания
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
95
Пинато
Марко
16
Бартоломей
Паоло
19
Кастаньетти
Микеле
32
Баэс
Хайме
70
Гаэтано
Джанлука
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
Виченца Виртус
4-4-2
Кремонезе
4-2-3-1

Ход матча

14'
Барлокко Лука
 
23'
Меджорини Риккардо
(Барлокко Лука)
1:0
37'
 
Вальцания Лука
44'
Меджорини Риккардо
(Джакомелли Стефано)
2:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меджорини Риккардо 10 0.38
2. Дальмонте Никола 4 0.15
3. Каппеллетти Даниэль 3 0.12
4. Да Рива Якопо 3 0.12
5. Лонго Самуэле 3 (1) 0.12
6. Джакомелли Стефано 2 0.08
7. Гори Габриэле 2 0.08
8. Паделла Эмануэле 2 0.08
9. Ригони Лука 1 0.04
10. Ландзафаме Давиде 1 0.04
11. Джаллоу Ламин 1 0.04
12. Дзонта Лорис 1 0.04
13. Маротта Алессандро 1 0.04
14. Пазини Никола 1 0.04
15. Беруатто Пьетро 0 0
16. Чинелли Антонио 0 0
17. Гуэрра Симоне 0 0
18. Понтиссо Симоне 0 0
19. Барлокко Лука 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чофани Даниэль 8 (2) 0.31
2. Стриццоло Лука 4 0.15
3. Буонаюто Кристиан 3 0.12
4. Гаэтано Джанлука 3 0.12
5. Целар Жан 2 0.08
6. Пинато Марко 2 0.08
7. Дели Франческо 2 0.08
8. Вальцания Лука 2 0.08
9. Баэс Хайме 1 0.04
10. Валери Эмануэле 1 0.04
11. Кастаньетти Микеле 0 0
12. Бьянкетти Маттео 0 0
13. Бартоломей Паоло 0 0
14. Нарди Филиппо 0 0
15. Фьордализо Алессандро 0 0
16. Цортеа Надир 0 0

Карточки

Виченца Виртус
# Игрок      
1. Ригони Лука 8 0
2. Беруатто Пьетро 7 0
3. Лонго Самуэле 5 1
4. Пазини Никола 5 0
5. Каппеллетти Даниэль 5 0
6. Меджорини Риккардо 4 0
7. Маротта Алессандро 4 0
8. Паделла Эмануэле 4 0
9. Джаллоу Ламин 4 0
10. Барлокко Лука 4 0
11. Чинелли Антонио 3 0
12. Брускаджин Маттео 3 0
13. Вандепутте Яри 3 0
14. Да Рива Якопо 3 0
15. Дальмонте Никола 1 1
16. Гори Габриэле 1 1
17. Джакомелли Стефано 2 0
18. Понтиссо Симоне 2 0
19. Дзонта Лорис 2 0
20. Гранди Маттео 0 1
21. Перина Пьетро 1 0
22. Агацци Давиде 1 0
23. Скоппа Федерико 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 9 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Валери Эмануэле 5 1
4. Раванелли Лука 4 1
5. Терранова Эмануэле 5 0
6. Бьянкетти Маттео 5 0
7. Вальцания Лука 5 0
8. Густафссон Самуэль 4 0
9. Карнесекки Марко 2 1
10. Бартоломей Паоло 3 0
11. Фьордализо Алессандро 3 0
12. Гаэтано Джанлука 3 0
13. Пинато Марко 2 0
14. Целар Жан 2 0
15. Цортеа Надир 2 0
16. Крешенци Алессандро 1 0
17. Дели Франческо 1 0
18. Дзакканьо Андреа 1 0
19. Кокколо Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виченца Виртус 18.18% (6) 9.09% (3) 18.18% (6) 15.15% (5) 18.18% (6) 21.21% (7)
 Кремонезе 32.14% (9) 7.14% (2) 17.86% (5) 21.43% (6) 7.14% (2) 14.29% (4)

Предыдущие игры

Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Пиза 2:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 Салернитана 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Монца
Порденоне 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Венеция Реджана 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе
Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус

Последние игры между собой

Виченца Виртус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кремонезе 0:1 Виченца Виртус Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 26 12 13 1 48 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
5. Салернитана Заявка 25 10 10 5 27 - 27 40
6. Читтаделла Заявка 26 11 7 8 37 - 26 40
7. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 Заявка 26 9 11 6 33 - 29 38
9. Пиза Заявка 26 8 12 6 36 - 38 36
10. Фрозиноне Заявка 26 8 10 8 26 - 31 34
11. Порденоне Заявка 26 7 12 7 28 - 25 33
12. Реджина Заявка 26 8 8 10 27 - 32 32
13. Виченца Виртус 1:0 Заявка 26 6 13 7 34 - 35 31
14. Брешия Заявка 26 7 9 10 37 - 40 30
15. Кремонезе 0:1 Заявка 26 7 8 11 29 - 33 29
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца Заявка 26 4 14 8 21 - 26 26
18. Асколи Заявка 26 5 7 14 21 - 36 22
19. Пескара Заявка 26 5 7 14 20 - 42 22
20. Виртус Энтелла Заявка 26 4 7 15 24 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
6. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе 0:1 Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 2 9 2 15 - 15 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Козенца Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
20. Пескара Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне Заявка 13 5 4 4 11 - 10 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус 1:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Пиза Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
12. СПАЛ 2013 Заявка 13 3 7 3 12 - 14 16
13. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
14. Реджина Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. Кремонезе 0:1 Заявка 13 3 4 6 13 - 16 13
16. Пескара Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
17. Брешия Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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