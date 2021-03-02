Виченца Виртус
3:1
Конец матча
Стадион: Stadio Comunale Romeo Menti, Vicenza
Кремонезе
14' Желтая карточкаБарлокко Лука
1:0
23' ГолМеджорини Риккардо
37' Желтая карточкаВальцания Лука
2:0
44' ГолМеджорини Риккардо
2:1
53' ГолЧофани Даниэль
3:1
70' ГолНалини Андреа
30
Ригони
Лука
95
Пинато
Марко
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Ригони ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Карло Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Пинато МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
-
99 Целар ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
Ход матча
14'
23'
37'
44'
46'
53'
2:1
70'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
3 Офсайды 6
-
18 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меджорини Риккардо
|10
|0.38
|2.
|Дальмонте Никола
|4
|0.15
|3.
|Каппеллетти Даниэль
|3
|0.12
|4.
|Да Рива Якопо
|3
|0.12
|5.
|Лонго Самуэле
|3 (1)
|0.12
|6.
|Джакомелли Стефано
|2
|0.08
|7.
|Гори Габриэле
|2
|0.08
|8.
|Паделла Эмануэле
|2
|0.08
|9.
|Ригони Лука
|1
|0.04
|10.
|Ландзафаме Давиде
|1
|0.04
|11.
|Джаллоу Ламин
|1
|0.04
|12.
|Дзонта Лорис
|1
|0.04
|13.
|Маротта Алессандро
|1
|0.04
|14.
|Пазини Никола
|1
|0.04
|15.
|Налини Андреа
|1
|0.04
|16.
|Беруатто Пьетро
|0
|0
|17.
|Чинелли Антонио
|0
|0
|18.
|Гуэрра Симоне
|0
|0
|19.
|Понтиссо Симоне
|0
|0
|20.
|Барлокко Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чофани Даниэль
|9 (2)
|0.35
|2.
|Стриццоло Лука
|4
|0.15
|3.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0.12
|4.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.12
|5.
|Пинато Марко
|2
|0.08
|6.
|Целар Жан
|2
|0.08
|7.
|Дели Франческо
|2
|0.08
|8.
|Вальцания Лука
|2
|0.08
|9.
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|10.
|Валери Эмануэле
|1
|0.04
|11.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|12.
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|13.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|14.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|15.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|16.
|Цортеа Надир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ригони Лука
|8
|0
|2.
|Беруатто Пьетро
|7
|0
|3.
|Лонго Самуэле
|5
|1
|4.
|Пазини Никола
|5
|0
|5.
|Каппеллетти Даниэль
|5
|0
|6.
|Меджорини Риккардо
|4
|0
|7.
|Маротта Алессандро
|4
|0
|8.
|Паделла Эмануэле
|4
|0
|9.
|Джаллоу Ламин
|4
|0
|10.
|Барлокко Лука
|4
|0
|11.
|Чинелли Антонио
|3
|0
|12.
|Брускаджин Маттео
|3
|0
|13.
|Вандепутте Яри
|3
|0
|14.
|Да Рива Якопо
|3
|0
|15.
|Дальмонте Никола
|1
|1
|16.
|Гори Габриэле
|1
|1
|17.
|Джакомелли Стефано
|2
|0
|18.
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|19.
|Дзонта Лорис
|2
|0
|20.
|Гранди Маттео
|0
|1
|21.
|Перина Пьетро
|1
|0
|22.
|Агацци Давиде
|1
|0
|23.
|Скоппа Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|3.
|Валери Эмануэле
|5
|1
|4.
|Раванелли Лука
|4
|1
|5.
|Терранова Эмануэле
|5
|0
|6.
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|7.
|Вальцания Лука
|5
|0
|8.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|9.
|Карнесекки Марко
|2
|1
|10.
|Бартоломей Паоло
|3
|0
|11.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|12.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|13.
|Пинато Марко
|2
|0
|14.
|Целар Жан
|2
|0
|15.
|Цортеа Надир
|2
|0
|16.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|17.
|Дели Франческо
|1
|0
|18.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|19.
|Кокколо Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виченца Виртус
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|19.44% (7)
|13.89% (5)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|Кремонезе
|31.03% (9)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|13.79% (4)
Предыдущие игры
Виченца Виртус Последние 20 матчей: +5 =10 -5Пиза 2:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 Салернитана 1:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:2 Монца
Порденоне 1:2 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:0 Венеция Реджана 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Кьево Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Брешия 0:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Лечче 2:1 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Реджина Виченца Виртус 2:1 Асколи Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Пескара 2:3 Виченца Виртус Виченца Виртус 1:1 Козенца Монца 1:1 Виченца Виртус Эмполи 2:2 Виченца Виртус Кремонезе 0:1 Виченца Виртус
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе
Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе Кремонезе 0:1 Виченца Виртус
Последние игры между собой
Виченца Виртус: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|5.
|Салернитана
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|27 - 27
|40
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|7.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|26
|9
|11
|6
|33 - 29
|38
|9.
|Пиза
|Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 38
|36
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|26 - 31
|34
|11.
|Порденоне
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 25
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 32
|32
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|14.
|Брешия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|37 - 40
|30
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|30 - 35
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|26
|4
|14
|8
|21 - 26
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|21 - 36
|22
|19.
|Пескара
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|20 - 42
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Козенца
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 10
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|11.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|13.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|14.
|Реджина
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|16.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|17.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7