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Салернитана
0:0
Перерыв

Стадион:
СПАЛ 2013
0'
37' Желтая карточка
Кийине Софиан
1
Адамонис
Марюс
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
33
Весели
Фредерик
15
Касасола
Тиаго
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
31
Кийине
Софиан
4
Ярошински
Павел
11
Джурич
Милан
9
Тутино
Дженнаро
1
Бериша
Этрит
20
Околи
Меме
23
Викари
Франческо
3
Раньери
Лука
17
Серникола
Леонардо
5
Сегре
Джакопо
6
Эспозито
Сальваторе
8
Валоти
Матиа
32
Сала
Марко
29
Асенсио
Рауль
9
Палоски
Альберто
Салернитана
3-5-2
СПАЛ 2013
3-5-2

Ход матча

37'
Кийине Софиан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 10 (1) 0.4
2. Джурич Милан 4 (2) 0.16
3. Андерсон Андре 3 0.12
4. Купиш Томаш 3 0.12
5. Касасола Тиаго 2 0.08
6. Чичерелли Эмануэле 1 0.04
7. Капецци Леонардо 1 0.04
8. Айя Рамзи 1 0.04
9. Богдан Лука 1 0.04
10. Гондо Седрик 1 0.04
11. Лопес Вальтер 0 0
12. Белек Вид 0 0
13. Ди Таккио Франческо 0 0
14. Дурмиси Риза 0 0
15. Скьявоне Андреа 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Палоски Альберто 7 0.27
2. Валоти Матиа 7 (1) 0.27
3. Эспозито Сальваторе 4 (1) 0.15
4. Кастро Лукас 3 (1) 0.12
5. Ди Франческо Федерико 3 0.12
6. Саламон Бартош 2 0.08
7. Стрефецца Габриэль 2 0.08
8. Томович Ненад 1 0.04
9. Мурджа Алессандро 1 0.04
10. Д'Аллесандро Марко 1 0.04
11. Мора Лука 1 0.04
12. Эспозито Себастьяно 1 0.04
13. Сала Марко 0 0
14. Дикманн Лоренцо 0 0
15. Миссироли Симоне 0 0
16. Серникола Леонардо 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 9 1
2. Дьомбер Норберт 6 0
3. Касасола Тиаго 6 0
4. Дзичек Патрик 5 0
5. Андерсон Андре 5 0
6. Джурич Милан 4 0
7. Тутино Дженнаро 4 0
8. Кулибали Мамаду 4 0
9. Лопес Вальтер 3 0
10. Айя Рамзи 3 0
11. Джаннетти Никколо 3 0
12. Весели Фредерик 3 0
13. Богдан Лука 3 0
14. Кийине Софиан 3 0
15. Скьявоне Андреа 2 0
16. Чичерелли Эмануэле 2 0
17. Гондо Седрик 2 0
18. Капецци Леонардо 0 1
19. Купиш Томаш 1 0
20. Мильорини Марко 1 0
21. Адамонис Марюс 1 0
22. Мантовани Валерио 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 10 0
2. Томович Ненад 9 0
3. Стрефецца Габриэль 5 1
4. Викари Франческо 4 0
5. Эспозито Сальваторе 4 0
6. Мора Лука 2 1
7. Дикманн Лоренцо 2 1
8. Палоски Альберто 3 0
9. Серникола Леонардо 3 0
10. Сала Марко 3 0
11. Раньери Лука 3 0
12. Флоккари Сержио 2 0
13. Миссироли Симоне 2 0
14. Д'Аллесандро Марко 2 0
15. Саламон Бартош 2 0
16. Ди Франческо Федерико 2 0
17. Околи Меме 2 0
18. Эспозито Себастьяно 2 0
19. Кастро Лукас 0 1
20. Тиам Демба 1 0
21. Мурджа Алессандро 1 0
22. Сегре Джакопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 11.11% (3) 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6)
 СПАЛ 2013 9.09% (3) 15.15% (5) 24.24% (8) 30.3% (10) 3.03% (1) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Реджана 0:0 Салернитана Асколи 0:2 Салернитана Салернитана 1:1 Виченца Виртус Пиза 2:2 Салернитана
Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +7 =7 -6
СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:3 Порденоне
Козенца 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца

Последние игры между собой

Салернитана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
СПАЛ 2013: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Серия B Салернитана 1:2 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 3:2 Салернитана Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 26 12 13 1 46 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево 2:0 Заявка 26 11 9 6 32 - 21 42
5. Читтаделла 0:0 Заявка 26 11 8 7 37 - 25 41
6. Салернитана 0:0 Заявка 25 10 10 5 27 - 27 40
7. Лечче 0:0 Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 26 9 11 6 33 - 29 38
9. Пиза 2:0 Заявка 26 8 12 6 36 - 38 36
10. Фрозиноне Заявка 26 8 10 8 26 - 31 34
11. Порденоне 0:2 Заявка 26 7 12 7 28 - 24 33
12. Реджина 0:1 Заявка 26 8 8 10 27 - 30 32
13. Кремонезе Заявка 25 7 8 10 29 - 32 29
14. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
15. Виченца Виртус Заявка 25 5 13 7 33 - 35 28
16. Брешия 0:0 Заявка 26 6 10 10 35 - 40 28
17. Козенца 0:0 Заявка 26 4 15 7 21 - 24 27
18. Асколи 0:2 Заявка 26 5 7 14 21 - 36 22
19. Пескара 0:0 Заявка 26 4 8 14 19 - 42 20
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 26 4 7 15 24 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 2:0 Заявка 13 8 2 3 20 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи 1:0 Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана 0:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла 0:0 Заявка 13 6 5 2 19 - 11 23
6. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
8. Пиза 2:0 Заявка 13 4 8 1 15 - 14 20
9. Лечче 0:0 Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
11. Реджина 0:1 Заявка 13 5 2 6 11 - 12 17
12. Брешия 0:0 Заявка 14 4 5 5 21 - 21 17
13. Кремонезе Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Асколи 0:2 Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Порденоне 0:2 Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
17. Виченца Виртус Заявка 12 1 9 2 14 - 15 12
18. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 3 2 8 14 - 24 11
19. Козенца 0:0 Заявка 13 1 8 4 8 - 12 11
20. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 1:0 Заявка 14 6 7 1 23 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Порденоне 0:2 Заявка 13 5 4 4 11 - 9 19
5. Фрозиноне Заявка 13 5 4 4 15 - 17 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла 0:0 Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана 0:0 Заявка 13 4 5 4 11 - 18 17
9. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
10. Пиза 2:0 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
11. Козенца 0:0 Заявка 13 3 7 3 13 - 12 16
12. Кьево 2:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 3 7 3 12 - 14 16
14. Реджина 0:1 Заявка 13 3 6 4 16 - 18 15
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 13 - 15 13
16. Брешия 0:0 Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
17. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
18. Пескара 0:0 Заявка 13 2 4 7 8 - 22 10
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи 0:2 Заявка 13 1 4 8 11 - 19 7
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Кийине Софиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
СПАЛ 2013
3.55
3.06
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 2.12 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.92 3.06 2.56

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
6.85 1.06 5.85 1.11 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.30 1.04 7.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.68 2.19 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.32 1.33 2.24 1.65 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
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