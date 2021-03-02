Салернитана
0:0
Перерыв
Стадион: Аречи
СПАЛ 2013
37' Желтая карточкаКийине Софиан
13
Айя
Рамзи
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Дурмиси РизаЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бултам РедаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
97 Гомис МорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Ход матча
37'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|10 (1)
|0.4
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.16
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.12
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.12
|5.
|Касасола Тиаго
|2
|0.08
|6.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0.04
|7.
|Капецци Леонардо
|1
|0.04
|8.
|Айя Рамзи
|1
|0.04
|9.
|Богдан Лука
|1
|0.04
|10.
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|11.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|12.
|Белек Вид
|0
|0
|13.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|14.
|Дурмиси Риза
|0
|0
|15.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Палоски Альберто
|7
|0.27
|2.
|Валоти Матиа
|7 (1)
|0.27
|3.
|Эспозито Сальваторе
|4 (1)
|0.15
|4.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.12
|5.
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.12
|6.
|Саламон Бартош
|2
|0.08
|7.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.08
|8.
|Томович Ненад
|1
|0.04
|9.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.04
|10.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.04
|11.
|Мора Лука
|1
|0.04
|12.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.04
|13.
|Сала Марко
|0
|0
|14.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|15.
|Миссироли Симоне
|0
|0
|16.
|Серникола Леонардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|9
|1
|2.
|Дьомбер Норберт
|6
|0
|3.
|Касасола Тиаго
|6
|0
|4.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|5.
|Андерсон Андре
|5
|0
|6.
|Джурич Милан
|4
|0
|7.
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|8.
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|9.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|10.
|Айя Рамзи
|3
|0
|11.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|12.
|Весели Фредерик
|3
|0
|13.
|Богдан Лука
|3
|0
|14.
|Кийине Софиан
|3
|0
|15.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|16.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|17.
|Гондо Седрик
|2
|0
|18.
|Капецци Леонардо
|0
|1
|19.
|Купиш Томаш
|1
|0
|20.
|Мильорини Марко
|1
|0
|21.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|22.
|Мантовани Валерио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Валоти Матиа
|10
|0
|2.
|Томович Ненад
|9
|0
|3.
|Стрефецца Габриэль
|5
|1
|4.
|Викари Франческо
|4
|0
|5.
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|6.
|Мора Лука
|2
|1
|7.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|8.
|Палоски Альберто
|3
|0
|9.
|Серникола Леонардо
|3
|0
|10.
|Сала Марко
|3
|0
|11.
|Раньери Лука
|3
|0
|12.
|Флоккари Сержио
|2
|0
|13.
|Миссироли Симоне
|2
|0
|14.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|15.
|Саламон Бартош
|2
|0
|16.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|17.
|Околи Меме
|2
|0
|18.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|19.
|Кастро Лукас
|0
|1
|20.
|Тиам Демба
|1
|0
|21.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|22.
|Сегре Джакопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
|СПАЛ 2013
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|30.3% (10)
|3.03% (1)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +7 =7 -6Реджана 0:0 Салернитана Асколи 0:2 Салернитана Салернитана 1:1 Виченца Виртус Пиза 2:2 Салернитана
Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Сампдория 1:0 Салернитана
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +7 =7 -6СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:3 Порденоне
Козенца 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
СПАЛ 2013: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|26
|12
|13
|1
|46 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Кьево
|2:0 Заявка
|26
|11
|9
|6
|32 - 21
|42
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|26
|11
|8
|7
|37 - 25
|41
|6.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|25
|10
|10
|5
|27 - 27
|40
|7.
|Лечче
|0:0 Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|8.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|26
|9
|11
|6
|33 - 29
|38
|9.
|Пиза
|2:0 Заявка
|26
|8
|12
|6
|36 - 38
|36
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|26
|8
|10
|8
|26 - 31
|34
|11.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 24
|33
|12.
|Реджина
|0:1 Заявка
|26
|8
|8
|10
|27 - 30
|32
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|29 - 32
|29
|14.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|25
|5
|13
|7
|33 - 35
|28
|16.
|Брешия
|0:0 Заявка
|26
|6
|10
|10
|35 - 40
|28
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|26
|4
|15
|7
|21 - 24
|27
|18.
|Асколи
|0:2 Заявка
|26
|5
|7
|14
|21 - 36
|22
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|26
|4
|8
|14
|19 - 42
|20
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|26
|4
|7
|15
|24 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|20 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|19 - 11
|23
|6.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|8.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|8
|1
|15 - 14
|20
|9.
|Лечче
|0:0 Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|11.
|Реджина
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 12
|17
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 21
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|14.
|Асколи
|0:2 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|1
|9
|2
|14 - 15
|12
|18.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|3
|2
|8
|14 - 24
|11
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|1
|8
|4
|8 - 12
|11
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|1:0 Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Порденоне
|0:2 Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 9
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 17
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 18
|17
|9.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|10.
|Пиза
|2:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|11.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|12.
|Кьево
|2:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 14
|16
|14.
|Реджина
|0:1 Заявка
|13
|3
|6
|4
|16 - 18
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 15
|13
|16.
|Брешия
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|17.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|18.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|8 - 22
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|0:2 Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 19
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Салернитана» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Салернитана» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Салернитана» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров