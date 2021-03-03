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Беневенто
0:3
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
0:1
25' Гол
Фараони Марко
0:2
34' Гол в свои ворота
Фулон Дам
0:3
50' Гол
Ласанья Кевин
72' Желтая карточка
Стураро Стефано
90'+1
1
Монтипо
Лоренцо
27
Депаоли
Фабио
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
3
Летиция
Гаэтано
25
Сау
Марко
28
Скьяттарелла
Паскуале
56
Хетемай
Перпарим
29
Ионице
Артур
19
Инсинье
Роберто
9
Лападула
Джанлука
1
Сильвестри
Марко
23
Маньяни
Джанджакомо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
Беневенто
4-3-2-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

11'
Фулон Дам
Летиция Гаэтано
 
25'
0:1
Фараони Марко
(Лазович Дарко)
34'
0:2
Фулон Дам
46'
Импрота Риккардо
Депаоли Фабио
 
46'
Туиа Алессандро
Фулон Дам
 
50'
0:3
Ласанья Кевин
(Фараони Марко)
55'
Виола Николас
Инсинье Роберто
 
65'
 
Стураро Стефано
Тамез Адриен
72'
 
Стураро Стефано
74'
Гайч Адольфо
Лападула Джанлука
 
79'
 
Ловато Маттео
Чеккерини Федерико
79'
 
Бесса Даниэль
Цаканьи Маттиа
83'
 
Давидович Павел
Маньяни Джанджакомо
83'
 
Фавилли Андреа
Ласанья Кевин

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 5 0.2
2. Лападула Джанлука 4 0.16
3. Сау Марко 3 (1) 0.12
4. Летиция Гаэтано 3 0.12
5. Инсинье Роберто 2 0.08
6. Кальдирола Лука 2 0.08
7. Виола Николас 2 (1) 0.08
8. Скьяттарелла Паскуале 1 0.04
9. Туиа Алессандро 1 0.04
10. Фальке Яго 1 0.04
11. Импрота Риккардо 1 0.04
12. Хетемай Перпарим 0 0
13. Глик Камил 0 0
14. Барба Федерико 0 0
15. Фулон Дам 0 0
16. Пастина Кристиан 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 6 0.24
2. Цаканьи Маттиа 5 (1) 0.2
3. Димарко Федерико 3 0.12
4. Фараони Марко 2 0.08
5. Велозу Мигель 2 (2) 0.08
6. Фавилли Андреа 2 0.08
7. Илич Иван 2 0.08
8. Лазович Дарко 1 0.04
9. Калинич Никола 1 0.04
10. Тамез Адриен 1 0.04
11. Ласанья Кевин 1 0.04
12. Колли Эбрима 1 0.04
13. Бесса Даниэль 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 8 1
2. Глик Камил 6 1
3. Ионице Артур 5 0
4. Импрота Риккардо 5 0
5. Барба Федерико 5 0
6. Капрари Джанлука 3 1
7. Дабо Брайан 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Хетемай Перпарим 3 0
10. Туиа Алессандро 3 0
11. Кальдирола Лука 3 0
12. Маджио Кристиан 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Монтипо Лоренцо 2 0
16. Депаоли Фабио 2 0
17. Сау Марко 0 1
18. Летиция Гаэтано 1 0
19. Тельо Андрес 1 0
Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Фараони Марко 5 0
3. Димарко Федерико 5 0
4. Цаканьи Маттиа 5 0
5. Маньяни Джанджакомо 5 0
6. Барак Антонин 3 1
7. Давидович Павел 4 0
8. Ловато Маттео 4 0
9. Тамез Адриен 3 0
10. Сальседо Эдди 3 0
11. Лазович Дарко 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Стураро Стефано 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Эмпереур Алан 1 0
17. Фавилли Андреа 1 0
18. Гюнтер Корай 1 0
19. Виейра Ронни 1 0
20. Данци Андреа 1 0
21. Колли Эбрима 1 0
22. Четин Мерт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 8% (2) 4% (1) 28% (7) 32% (8) 8% (2) 20% (5)
 Верона 7.41% (2) 22.22% (6) 3.7% (1) 11.11% (3) 40.74% (11) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Наполи 2:0 Беневенто Беневенто 0:0 Рома Болонья 1:1 Беневенто Беневенто 1:1 Сампдория
Интер Милан 4:0 Беневенто Беневенто 2:2 Торино Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма Удинезе 2:0 Верона
Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Верона: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Верона 3:1 Беневенто Серия A Верона 0:3 Беневенто Серия B Беневенто 0:1 Верона Серия B Беневенто 3:0 Верона Серия A
Верона 1:0 Беневенто Серия A Верона 2:2 Беневенто Серия B Беневенто 2:0 Верона Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан Заявка 25 16 5 4 48 - 30 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
5. Рома Заявка 25 14 5 6 50 - 38 47
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Верона Заявка 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
10. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
11. Удинезе Заявка 25 7 8 10 27 - 34 29
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 25 6 9 10 27 - 37 27
14. Фиорентина Заявка 25 6 7 12 26 - 38 25
15. Специя Заявка 25 6 7 12 32 - 46 25
16. Беневенто Заявка 25 6 7 12 25 - 47 25
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 25 3 3 19 24 - 62 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
16. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
17. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
18. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
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  • — Вылет в Серию Б
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Беневенто 15.1% (23)
X 46.7% (71)
Верона 38.2% (58)
Все прогнозы
2.36 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.34 3.34 2.36
Бонус: 5 000 ₽ 47.00 14.00 1.04

Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Верона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Верона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Верона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.03 6.95 1.06 3.26 1.32 2.53 1.52 1.93 1.97 1.44 2.79 1.30 3.40 1.13 5.15 1.09 5.75 1.01 10.25
8.20 1.07 6.50 1.11 5.55 1.14 4.20 1.22 2.00 1.75 4.00 1.24 1.76 2.20 2.75 1.44 2.22 1.65 1.01 15.00 1.19 4.60 1.04 8.80 1.03 10.00 0.00 21.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.86 1.94 1.41 2.91 1.12 6.25 1.10 7.60
2.52 1.52 1.60 2.33 1.60 2.33 1.06 8.80 1.01 15.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.59 1.50 1.72 2.12 1.28 3.68 1.20 4.65
2.41 1.51 1.59 2.17 1.22 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
5.55 1.22
Букмекер Да Нет
3.40 1.27
Где смотреть матч Беневенто 0:3 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Беневенто 0:3 Верона

Исход игры
Беневенто
15.1% (23)
Ничья
46.7% (71)
Верона
38.2% (58)
Тотал 2.5
Больше
31.08% (46)
Меньше
68.92% (102)
Обе команды забьют
Да
77.7% (115)
Нет
22.3% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.4% (69)
1:2 Верона
23% (35)
0:1 Верона
10.5% (16)
1:0 Беневенто
7.2% (11)
2:1 Беневенто
6.6% (10)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:0 Беневенто
1.3% (2)
0:2 Верона
1.3% (2)
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