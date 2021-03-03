Дженоа
0:0
Первый тайм: 17'
Стадион: Луиджи Феррарис
Сампдория
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Онгене ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Пьяца МаркоНападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|9
|0.38
|2.
|Пандев Горан
|3
|0.13
|3.
|Шомуродов Элдор
|3
|0.13
|4.
|Пьяца Марко
|3
|0.13
|5.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.08
|6.
|Бадель Милан
|1
|0.04
|7.
|Зайц Миха
|1
|0.04
|8.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.04
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.04
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.04
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.04
|12.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|13.
|Стротман Кевин
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|8 (1)
|0.33
|2.
|Кейта Бальде
|5
|0.21
|3.
|Кандрева Антонио
|4 (2)
|0.17
|4.
|Янкто Якуб
|4
|0.17
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.08
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.08
|7.
|Экдаль Олбин
|2
|0.08
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.08
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.04
|11.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.04
|12.
|Коллей Омар
|1
|0.04
|13.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|14.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|15.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|7
|0
|2.
|Бадель Милан
|5
|0
|3.
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|4.
|Дестро Маттиа
|4
|0
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0
|6.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|7.
|Пандев Горан
|3
|0
|8.
|Стротман Кевин
|3
|0
|9.
|Радованович Иван
|3
|0
|10.
|Зайц Миха
|3
|0
|11.
|Перин Маттиа
|1
|1
|12.
|Кришито Доменико
|2
|0
|13.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|14.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|15.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|16.
|Ровелла Николо
|2
|0
|17.
|Стураро Стефано
|1
|0
|18.
|Сапата Кристиан
|1
|0
|19.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Экдаль Олбин
|8
|0
|3.
|Торсби Мортен
|7
|0
|4.
|Янкто Якуб
|6
|0
|5.
|Адриен Силва
|5
|0
|6.
|Кейта Бальде
|3
|1
|7.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|8.
|Коллей Омар
|4
|0
|9.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|10.
|Йосида Майя
|3
|0
|11.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|13.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|14.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|15.
|Верре Валерио
|1
|0
|16.
|Феррари Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|15.38% (4)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|Сампдория
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|24.24% (8)
|12.12% (4)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =6 -8Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи
Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома
Сампдория Последние 20 матчей: +6 =3 -11Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория
Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сампдория: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сампдория 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Дженоа Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|60 - 24
|56
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|25
|16
|5
|4
|47 - 29
|53
|3.
|Ювентус
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|48 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|55 - 31
|47
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|25
|13
|6
|6
|48 - 37
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|40 - 37
|36
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|25
|9
|9
|7
|31 - 27
|36
|10.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|25
|9
|4
|12
|33 - 36
|31
|11.
|Болонья
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|32 - 37
|29
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|26 - 33
|29
|13.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|26 - 36
|27
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 36
|26
|15.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 44
|26
|16.
|Специя
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|32 - 46
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|26 - 41
|19
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|25
|3
|4
|18
|23 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|30 - 18
|22
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 18
|22
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 21
|12
|16.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|10.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|13
|0
|3
|10
|9 - 33
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Сампдория
Исход игры
Дженоа
31.6% (48)
Ничья
47.4% (72)
Сампдория
21.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
35.57% (53)
Меньше
64.43% (96)
Обе команды забьют
Да
78.52% (117)
Нет
21.48% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.1% (64)
2:1 Дженоа
16.4% (25)
1:2 Сампдория
14.5% (22)
1:0 Дженоа
10.5% (16)
0:1 Сампдория
5.9% (9)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Дженоа
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!