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  3. Италия
Дженоа
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Сампдория
0' 17'
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
5
Гольданига
Эдоардо
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
77
Дзаппакоста
Давиде
23
Дестро
Маттиа
61
Шомуродов
Элдор
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
21
Тонелли
Лоренцо
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
5
Адриен
Силва
6
Экдаль
Олбин
8
Верре
Валерио
27
Квальярелла
Фабио
10
Кейта
Бальде
Дженоа
3-5-2
Сампдория
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 9 0.38
2. Пандев Горан 3 0.13
3. Шомуродов Элдор 3 0.13
4. Пьяца Марко 3 0.13
5. Скамачча Джанлука 2 0.08
6. Бадель Милан 1 0.04
7. Зайц Миха 1 0.04
8. Дзаппакоста Давиде 1 0.04
9. Стураро Стефано 1 0.04
10. Циборра Леннарт 1 0.04
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.04
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 8 (1) 0.33
2. Кейта Бальде 5 0.21
3. Кандрева Антонио 4 (2) 0.17
4. Янкто Якуб 4 0.17
5. Дамсгор Миккель 2 0.08
6. Верре Валерио 2 0.08
7. Экдаль Олбин 2 0.08
8. Торсби Мортен 2 0.08
9. Ауджелло Томмазо 1 0.04
10. Йосида Майя 1 0.04
11. Торрегросса Эрнесто 1 0.04
12. Коллей Омар 1 0.04
13. Рамирес Гастон 0 0
14. Бонаццоли Федерико 0 0
15. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 7 0
2. Бадель Милан 5 0
3. Мазиелло Андреа 4 0
4. Дестро Маттиа 4 0
5. Бани Маттиа 4 0
6. Гильоне Паоло 4 0
7. Пандев Горан 3 0
8. Стротман Кевин 3 0
9. Радованович Иван 3 0
10. Зайц Миха 3 0
11. Перин Маттиа 1 1
12. Кришито Доменико 2 0
13. Дзаппакоста Давиде 2 0
14. Пеллегрини Лука 2 0
15. Циборра Леннарт 2 0
16. Ровелла Николо 2 0
17. Стураро Стефано 1 0
18. Сапата Кристиан 1 0
19. Скамачча Джанлука 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Олбин 8 0
3. Торсби Мортен 7 0
4. Янкто Якуб 6 0
5. Адриен Силва 5 0
6. Кейта Бальде 3 1
7. Рамирес Гастон 4 0
8. Коллей Омар 4 0
9. Ауджелло Томмазо 2 1
10. Йосида Майя 3 0
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Аскилдсен Кристоффер 2 0
14. Квальярелла Фабио 1 0
15. Верре Валерио 1 0
16. Феррари Алекс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 15.38% (4) 19.23% (5) 7.69% (2) 30.77% (8) 15.38% (4) 11.54% (3)
 Сампдория 9.09% (3) 21.21% (7) 24.24% (8) 12.12% (4) 15.15% (5) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи
Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома
Сампдория Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория
Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сампдория: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сампдория 1:3 Дженоа Кубок Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Сампдория 1:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A
Сампдория 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Дженоа Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан 0:0 Заявка 25 16 5 4 47 - 29 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта 0:0 Заявка 25 13 8 4 55 - 31 47
5. Рома 0:0 Заявка 25 13 6 6 48 - 37 45
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
9. Верона 0:0 Заявка 25 9 9 7 31 - 27 36
10. Сампдория 0:0 Заявка 25 9 4 12 33 - 36 31
11. Болонья 0:0 Заявка 25 7 8 10 32 - 37 29
12. Удинезе 0:0 Заявка 25 7 8 10 26 - 33 29
13. Дженоа 0:0 Заявка 25 6 9 10 26 - 36 27
14. Фиорентина 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 36 26
15. Беневенто 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 44 26
16. Специя Заявка 25 6 7 12 32 - 46 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри 0:0 Заявка 25 4 7 14 26 - 41 19
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне 0:0 Заявка 25 3 4 18 23 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома 0:0 Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта 0:0 Заявка 13 6 4 3 30 - 18 22
7. Милан 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 18 22
8. Верона 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина 0:0 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
10. Болонья 0:0 Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория 0:0 Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа 0:0 Заявка 13 4 4 5 18 - 19 16
13. Удинезе 0:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Беневенто 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 21 12
16. Кротоне 0:0 Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри 0:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта 0:0 Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома 0:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
9. Сампдория 0:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
10. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
11. Верона 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 15 15
12. Беневенто 0:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13. Удинезе 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа 0:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
17. Кальяри 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина 0:0 Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне 0:0 Заявка 13 0 3 10 9 - 33 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Дженоа 31.6% (48)
X 47.4% (72)
Сампдория 21.1% (32)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Сампдория
3.20
3.20
2.70
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.10 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.08 3.20 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.15 2.70
  3.20 3.17 2.54

Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.05 6.55 1.08 3.20 1.33 2.38 1.58 1.82 2.10 1.40 2.95 1.28 3.50 1.09 5.90 1.06 6.45 1.00 11.25
8.90 1.05 6.70 1.09 3.20 1.36 2.41 1.60 2.04 1.83 1.75 2.15 1.78 2.03 1.38 3.05 1.28 3.55 1.10 6.80 1.08 7.10 1.01 13.00 1.02 9.70 0.00 21.00
3.27 1.37 2.88 1.47 2.47 1.60 2.03 1.88 1.77 2.14 1.60 2.47 1.30 3.78 1.11 8.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.78 2.04 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 8.00
1.76 2.03 1.37 3.10 1.10 7.00
2.83 1.48 2.31 1.68 1.81 2.12 1.51 2.72 1.37 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.53 1.52 1.65 2.24 1.26 3.85 1.16 5.05
2.65 1.45 1.64 2.14 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 2.01
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Дженоа 0:0 Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Сампдория

Исход игры
Дженоа
31.6% (48)
Ничья
47.4% (72)
Сампдория
21.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
35.57% (53)
Меньше
64.43% (96)
Обе команды забьют
Да
78.52% (117)
Нет
21.48% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.1% (64)
2:1 Дженоа
16.4% (25)
1:2 Сампдория
14.5% (22)
1:0 Дженоа
10.5% (16)
0:1 Сампдория
5.9% (9)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Дженоа
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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