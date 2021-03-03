Дженоа
1:1
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Сампдория
34' Желтая карточкаБадель Милан
1:0
52' ГолДзаппакоста Давиде
1:1
77' ГолТонелли Лоренцо
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Онгене ЖеромЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Пьяца МаркоНападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
34'
52'
77'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|9
|0.36
|2.
|Пандев Горан
|3
|0.12
|3.
|Шомуродов Элдор
|3
|0.12
|4.
|Пьяца Марко
|3
|0.12
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.08
|6.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.08
|7.
|Бадель Милан
|1
|0.04
|8.
|Зайц Миха
|1
|0.04
|9.
|Стураро Стефано
|1
|0.04
|10.
|Циборра Леннарт
|1
|0.04
|11.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.04
|12.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|13.
|Стротман Кевин
|0
|0
|14.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|15.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|16.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|17.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|8 (1)
|0.32
|2.
|Кейта Бальде
|5
|0.2
|3.
|Кандрева Антонио
|4 (2)
|0.16
|4.
|Янкто Якуб
|4
|0.16
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.08
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.08
|7.
|Экдаль Олбин
|2
|0.08
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.08
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.04
|11.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0.04
|12.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.04
|13.
|Коллей Омар
|1
|0.04
|14.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|15.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|16.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|7
|0
|2.
|Бадель Милан
|6
|0
|3.
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|4.
|Дестро Маттиа
|4
|0
|5.
|Бани Маттиа
|4
|0
|6.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|7.
|Пандев Горан
|3
|0
|8.
|Стротман Кевин
|3
|0
|9.
|Радованович Иван
|3
|0
|10.
|Зайц Миха
|3
|0
|11.
|Перин Маттиа
|1
|1
|12.
|Кришито Доменико
|2
|0
|13.
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0
|14.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|15.
|Циборра Леннарт
|2
|0
|16.
|Ровелла Николо
|2
|0
|17.
|Стураро Стефано
|1
|0
|18.
|Сапата Кристиан
|1
|0
|19.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Экдаль Олбин
|8
|0
|3.
|Торсби Мортен
|7
|0
|4.
|Янкто Якуб
|6
|0
|5.
|Адриен Силва
|5
|0
|6.
|Кейта Бальде
|3
|1
|7.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|8.
|Коллей Омар
|4
|0
|9.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|10.
|Йосида Майя
|3
|0
|11.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|13.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|14.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|15.
|Верре Валерио
|1
|0
|16.
|Феррари Алекс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|14.81% (4)
|18.52% (5)
|7.41% (2)
|33.33% (9)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|Сампдория
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|23.53% (8)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =6 -8Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа Дженоа 2:1 Наполи
Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома
Сампдория Последние 20 матчей: +6 =3 -11Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория
Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сампдория: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Сампдория 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:2 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Дженоа Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 2:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Дженоа 0:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|60 - 24
|56
|2.
|Милан
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 30
|53
|3.
|Ювентус
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|48 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|60 - 32
|49
|5.
|Рома
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|50 - 38
|47
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|40 - 37
|36
|10.
|Сампдория
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|34 - 37
|31
|11.
|Удинезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|27 - 34
|29
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 38
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|27 - 37
|27
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 38
|25
|15.
|Специя
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|32 - 46
|25
|16.
|Беневенто
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 47
|25
|17.
|Кальяри
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|18.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|25
|3
|3
|19
|24 - 62
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|16.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|18.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 38
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дженоа 1:1 Сампдория
Исход игры
Дженоа
31.6% (48)
Ничья
47.4% (72)
Сампдория
21.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
35.57% (53)
Меньше
64.43% (96)
Обе команды забьют
Да
78.52% (117)
Нет
21.48% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.1% (64)
2:1 Дженоа
16.4% (25)
1:2 Сампдория
14.5% (22)
1:0 Дженоа
10.5% (16)
0:1 Сампдория
5.9% (9)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Дженоа
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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