Третий угловой для "Милана". На этот раз вместо подачи в штрафную - розыгрыш, который перешел в очередную длительную и пока без обострений атаку.

Де Пауль врезал в середине поля Эрнандесу. Давиде Масса, наверняка, грубияна запомнил, но спешить с предупреждениями не стал.

Без остроты и ударов по воротам пока проходит матч. Все-таки не хватает лидеров команде Стефано Пиоли?

Успешно пока защищается "Удинезе". Вот только играет то без мяча - на сколько такого матча хватит подопечных Луки Готти?

"Милан" не переходит середину поля, пока три защитника - Калюлю, Романьоли и Тео не коснутся мяча. Любопытная тактика.

10' Ничего особенного пока "россонери" гостям не предлагают. Матч напоминает разведку, в которой "Милан" пытается выведать слабые стороны "Удинезе". А те, в свою очередь, мастерски скрывают их от соперника.

9' На первых минутах хозяева возлагают обязанности по обострению игры на Тео Эрнандеса - через леввый фланг. Активно проводит стартовый отрезок номинальный центральный защитник "Милана".

7' Еще пару касаний - по левому флангу пытались пройти Нюйтинк и Зеегелаар, но Калюлю грамотно поставил корпус оппоненту и вернул мяч своей команде.

6' Игроки "Удинезе" пока коснулись мяча раза три. Дважды при розыгрыше из центрального круга и еще один - во время подачи углового "Милана".

5' Не спешат хозяева - большую часть времени "миланисты" держут мяч на своей половине поля. "Удинезе" переодически переходит в высокий прессинг, но быстро возвращается за центральный круг.

4' Команды в равных составах - датский защитник все-таки вернулся в игру. "Милан" переходит к позицонной атаке.

3' Повреждение получл игрок "Милана" - Кьяер. Причём, на ровном месте - практически без борьбы с Нюйтинком. На поле вышли врачи и оказывают помощь защитнику.

2' Первый угловой у "Милана". Эрнандес выполнил подачу, но до удара дело не дошло - с мячом оказался вратарь хозяев.

2' Без Златана Ибрагимовича, Хакана Чалханоглу и Марио Манджукича сегодня приходится играть «Милану». И это существенное облегчение для «Удинезе». Посмотрим, воспользуются ли потерями соперника гости.