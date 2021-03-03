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  2. Матчи
  3. Италия
Милан
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Удинезе
0' 16'
99
Доннарумма
Джанлуиджи
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
7
Кастильехо
Самуэль
21
Диас
Брахим
12
Ребич
Анте
17
Леау
Рафаэл
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
17
Нюйтинк
Брэм
16
Молина
Науэль
10
Де
Пауль
Родриго
6
Макенго
Жан-Виктор
22
Арслан
Толгай-Али
90
Зеегелаар
Марвин
37
Перейра
Роберто
30
Несторовски
Илья
Милан
4-2-3-1
Удинезе
3-5-1-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 81 Владение мячом, % 19

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 14 (3) 0.58
2. Кесси Франк 8 (7) 0.33
3. Леау Рафаэл 5 0.21
4. Ребич Анте 5 0.21
5. Тео Эрнандес 4 0.17
6. Калабрия Давиде 2 0.08
7. Салемакерс Алексис 2 0.08
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.04
9. Диас Брахим 1 0.04
10. Романьоли Алессио 1 0.04
11. Кастильехо Самуэль 1 0.04
12. Хёуге Йенс 1 0.04
13. Калюлю Пьер 1 0.04
14. Беннасер Исмаэль 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 5 (2) 0.21
2. Окака Стефано 3 0.13
3. Пуссетто Игнасио 3 0.13
4. Перейра Роберто 2 0.08
5. Несторовски Илья 2 0.08
6. Ласанья Кевин 2 0.08
7. Арслан Толгай-Али 2 0.08
8. Форестьери Фернандо 1 0.04
9. Делофеу Херард 1 0.04
10. Самир Каэтано 1 0.04
11. Зеегелаар Марвин 1 0.04
12. Нюйтинк Брэм 1 0.04
13. Оуведжан Томас 0 0
14. Молина Науэль 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 6 0
2. Калабрия Давиде 6 0
3. Кесси Франк 6 0
4. Тео Эрнандес 6 0
5. Салемакерс Алексис 4 1
6. Леау Рафаэл 5 0
7. Кастильехо Самуэль 4 0
8. Ребич Анте 3 0
9. Далот Диогу 3 0
10. Тонали Сандро 1 1
11. Ибрагимович Златан 2 0
12. Кьяер Симон 2 0
13. Чалханоглу Хакан 2 0
14. Крунич Раде 2 0
15. Габбия Маттео 2 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Самир Каэтано 5 0
3. Зеегелаар Марвин 5 0
4. Перейра Роберто 5 0
5. Бекао Родриго 5 0
6. Муссо Хуан 4 0
7. Де Пауль Родриго 2 1
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Пуссетто Игнасио 2 0
10. Бонифаци Кевин 2 0
11. Окака Стефано 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Ласанья Кевин 1 0
16. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 13.04% (6) 21.74% (10) 13.04% (6) 23.91% (11) 6.52% (3) 21.74% (10)
 Удинезе 4.17% (1) 16.67% (4) 16.67% (4) 20.83% (5) 12.5% (3) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан
Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона
Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A
Удинезе 0:1 Милан Серия A Удинезе 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 0:1 Удинезе Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Милан Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:2 Удинезе Кубок Милан 1:0 Удинезе Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан 0:0 Заявка 25 16 5 4 47 - 29 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта 0:0 Заявка 25 13 8 4 55 - 31 47
5. Рома 0:0 Заявка 25 13 6 6 48 - 37 45
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
9. Верона 0:0 Заявка 25 9 9 7 31 - 27 36
10. Сампдория 0:0 Заявка 25 9 4 12 33 - 36 31
11. Болонья 0:0 Заявка 25 7 8 10 32 - 37 29
12. Удинезе 0:0 Заявка 25 7 8 10 26 - 33 29
13. Дженоа 0:0 Заявка 25 6 9 10 26 - 36 27
14. Фиорентина 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 36 26
15. Беневенто 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 44 26
16. Специя Заявка 25 6 7 12 32 - 46 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри 0:0 Заявка 25 4 7 14 26 - 41 19
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне 0:0 Заявка 25 3 4 18 23 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома 0:0 Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта 0:0 Заявка 13 6 4 3 30 - 18 22
7. Милан 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 18 22
8. Верона 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина 0:0 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
10. Болонья 0:0 Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория 0:0 Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа 0:0 Заявка 13 4 4 5 18 - 19 16
13. Удинезе 0:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Беневенто 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 21 12
16. Кротоне 0:0 Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри 0:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта 0:0 Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома 0:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
9. Сампдория 0:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
10. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
11. Верона 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 15 15
12. Беневенто 0:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13. Удинезе 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа 0:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
17. Кальяри 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина 0:0 Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне 0:0 Заявка 13 0 3 10 9 - 33 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 15'
    "Милан" не переходит середину поля, пока три защитника - Калюлю, Романьоли и Тео не коснутся мяча. Любопытная тактика.
  • 14'
    Успешно пока защищается "Удинезе". Вот только играет то без мяча - на сколько такого матча хватит подопечных Луки Готти?
  • 13'
    Без остроты и ударов по воротам пока проходит матч. Все-таки не хватает лидеров команде Стефано Пиоли?
  • 12'
    Де Пауль врезал в середине поля Эрнандесу. Давиде Масса, наверняка, грубияна запомнил, но спешить с предупреждениями не стал.
  • Угловой
    11'
    Третий угловой для "Милана". На этот раз вместо подачи в штрафную - розыгрыш, который перешел в очередную длительную и пока без обострений атаку.

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  • 10'
    Ничего особенного пока "россонери" гостям не предлагают. Матч напоминает разведку, в которой "Милан" пытается выведать слабые стороны "Удинезе". А те, в свою очередь, мастерски скрывают их от соперника.
  • 9'
    На первых минутах хозяева возлагают обязанности по обострению игры на Тео Эрнандеса - через леввый фланг. Активно проводит стартовый отрезок номинальный центральный защитник "Милана".
  • 7'
    Еще пару касаний - по левому флангу пытались пройти Нюйтинк и Зеегелаар, но Калюлю грамотно поставил корпус оппоненту и вернул мяч своей команде.
  • 6'
    Игроки "Удинезе" пока коснулись мяча раза три. Дважды при розыгрыше из центрального круга и еще один - во время подачи углового "Милана".
  • 5'
    Не спешат хозяева - большую часть времени "миланисты" держут мяч на своей половине поля. "Удинезе" переодически переходит в высокий прессинг, но быстро возвращается за центральный круг.
  • 4'
    Команды в равных составах - датский защитник все-таки вернулся в игру. "Милан" переходит к позицонной атаке.
  • 3'
    Повреждение получл игрок "Милана" - Кьяер. Причём, на ровном месте - практически без борьбы с Нюйтинком. На поле вышли врачи и оказывают помощь защитнику.
  • Угловой
    2'
    Первый угловой у "Милана". Эрнандес выполнил подачу, но до удара дело не дошло - с мячом оказался вратарь хозяев.
  • 2'
    Без Златана Ибрагимовича, Хакана Чалханоглу и Марио Манджукича сегодня приходится играть «Милану». И это существенное облегчение для «Удинезе». Посмотрим, воспользуются ли потерями соперника гости.
  • Первый тайм начался
    1'
    Судья даёт стартовый свисток, с центра поля начинает "Удинезе". Желаем удачи поклонникам обеих команд, а победит пусть тот – кто больше забьет. Так будет справедливо.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.45 4.75
Бонус: 5 000 ₽ 1.86 3.55 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.40 5.20
  1.89 3.40 4.66

Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.30 1.03 7.20 1.07 3.10 1.35 2.36 1.59 1.79 2.14 1.38 3.04 1.25 3.78 1.08 6.50 1.06 7.00 1.01 10.25
9.50 1.04 7.00 1.08 3.10 1.37 2.40 1.60 2.01 1.87 1.76 2.15 1.78 2.11 1.37 3.10 1.27 3.85 1.10 6.90 1.07 7.10 1.01 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
3.46 1.34 2.79 1.47 2.38 1.62 1.97 1.92 1.72 2.19 1.54 2.56 1.46 2.90 1.52 2.68 1.31 3.69 1.12 7.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.77 1.44 1.83 1.97 1.38 3.04 1.11 6.65 1.08 8.00
1.84 1.97 1.37 3.10 1.11 6.60
2.80 1.48 2.29 1.68 1.77 2.14 1.50 2.75 1.36 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
2.35 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.86
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
Где смотреть матч Милан 0:0 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Милан 0:0 Удинезе

Исход игры
Милан
97.4% (151)
Ничья
2.6% (4)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
48.68% (74)
Меньше
51.32% (78)
Обе команды забьют
Да
48.68% (74)
Нет
51.32% (78)
Популярный счёт
2:0 Милан
38.1% (59)
2:1 Милан
36.1% (56)
1:0 Милан
10.3% (16)
3:1 Милан
7.7% (12)
1:1 Ничья
1.3% (2)
4:1 Милан
1.3% (2)
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