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Милан
 
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Стадион:
Удинезе

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 14 (3) 0.58
2. Кесси Франк 8 (7) 0.33
3. Леау Рафаэл 5 0.21
4. Ребич Анте 5 0.21
5. Тео Эрнандес 4 0.17
6. Калабрия Давиде 2 0.08
7. Салемакерс Алексис 2 0.08
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.04
9. Диас Брахим 1 0.04
10. Романьоли Алессио 1 0.04
11. Кастильехо Самуэль 1 0.04
12. Хёуге Йенс 1 0.04
13. Калюлю Пьер 1 0.04
14. Беннасер Исмаэль 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 5 (2) 0.21
2. Окака Стефано 3 0.13
3. Пуссетто Игнасио 3 0.13
4. Перейра Роберто 2 0.08
5. Несторовски Илья 2 0.08
6. Ласанья Кевин 2 0.08
7. Арслан Толгай-Али 2 0.08
8. Форестьери Фернандо 1 0.04
9. Делофеу Херард 1 0.04
10. Самир Каэтано 1 0.04
11. Зеегелаар Марвин 1 0.04
12. Нюйтинк Брэм 1 0.04
13. Оуведжан Томас 0 0
14. Молина Науэль 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 6 0
2. Калабрия Давиде 6 0
3. Кесси Франк 6 0
4. Тео Эрнандес 6 0
5. Салемакерс Алексис 4 1
6. Леау Рафаэл 5 0
7. Кастильехо Самуэль 4 0
8. Ребич Анте 3 0
9. Далот Диогу 3 0
10. Тонали Сандро 1 1
11. Ибрагимович Златан 2 0
12. Кьяер Симон 2 0
13. Чалханоглу Хакан 2 0
14. Крунич Раде 2 0
15. Габбия Маттео 2 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 8 0
2. Самир Каэтано 5 0
3. Зеегелаар Марвин 5 0
4. Перейра Роберто 5 0
5. Бекао Родриго 5 0
6. Муссо Хуан 4 0
7. Де Пауль Родриго 2 1
8. Льоренте Фернандо 2 0
9. Пуссетто Игнасио 2 0
10. Бонифаци Кевин 2 0
11. Окака Стефано 1 0
12. Де Майо Себастьян 1 0
13. Нюйтинк Брэм 1 0
14. Уолас Соуза 1 0
15. Ласанья Кевин 1 0
16. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 13.04% (6) 21.74% (10) 13.04% (6) 23.91% (11) 6.52% (3) 21.74% (10)
 Удинезе 4.17% (1) 16.67% (4) 16.67% (4) 20.83% (5) 12.5% (3) 29.17% (7)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан
Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона
Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан

Последние игры между собой

Милан: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A
Удинезе 0:1 Милан Серия A Удинезе 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 0:1 Удинезе Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Милан Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:2 Удинезе Кубок Милан 1:0 Удинезе Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан Заявка 24 16 4 4 47 - 29 52
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Аталанта Заявка 24 13 7 4 55 - 31 46
5. Рома Заявка 24 13 5 6 48 - 37 44
6. Наполи Заявка 23 14 1 8 49 - 25 43
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 24 9 3 12 33 - 36 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Удинезе Заявка 24 7 7 10 26 - 33 28
13. Дженоа Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
14. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
15. Фиорентина Заявка 24 6 7 11 25 - 36 25
16. Беневенто Заявка 24 6 7 11 25 - 44 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 24 4 6 14 26 - 41 18
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 24 3 3 18 23 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Беневенто Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Удинезе от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Милан 97.1% (34)
    X 2.9% (1)
    Удинезе 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Удинезе
    1.83
    3.85
    5.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.75 5.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.78 3.78 4.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.81 3.85 4.90
      1.83 3.70 4.83

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.01 10.00 1.02 3.78 1.22 3.15 1.36 2.11 1.81 1.65 2.24 1.41 2.82 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
    14.50 1.01 9.70 1.03 4.00 1.25 3.20 1.35 2.15 1.77 1.92 1.97 1.69 2.30 1.44 2.85 1.21 4.50 1.16 5.00 1.05 8.60 1.04 9.20 0.00 16.00
    4.43 1.24 2.51 1.58 2.10 1.81 1.88 2.03 1.65 2.37 1.52 2.70 1.43 3.01 1.16 5.93
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.33 2.20 1.67 1.51 2.56 1.17 4.90 1.12 6.25
    2.17 1.69 1.49 2.60 1.17 5.00
    3.34 1.37 2.75 1.50 2.16 1.78 1.70 2.27 1.50 2.76
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.23 3.00 1.39 1.81 2.00 1.36 3.12 1.23 4.20
    3.10 1.33 1.81 1.93 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.70 2.08
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.35
    Где смотреть матч Милан - Удинезе онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Удинезе

    Исход игры
    Милан
    97.1% (34)
    Ничья
    2.9% (1)
    Удинезе
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.42% (14)
    Меньше
    57.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    45.45% (15)
    Нет
    54.55% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    42.9% (15)
    2:1 Милан
    34.3% (12)
    1:0 Милан
    8.6% (3)
    3:1 Милан
    5.7% (2)
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