Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|14 (3)
|0.58
|2.
|Кесси Франк
|8 (7)
|0.33
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.21
|4.
|Ребич Анте
|5
|0.21
|5.
|Тео Эрнандес
|4
|0.17
|6.
|Калабрия Давиде
|2
|0.08
|7.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.08
|8.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.04
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.04
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.04
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.04
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.04
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|5 (2)
|0.21
|2.
|Окака Стефано
|3
|0.13
|3.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.13
|4.
|Перейра Роберто
|2
|0.08
|5.
|Несторовски Илья
|2
|0.08
|6.
|Ласанья Кевин
|2
|0.08
|7.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.08
|8.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.04
|9.
|Делофеу Херард
|1
|0.04
|10.
|Самир Каэтано
|1
|0.04
|11.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.04
|12.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.04
|13.
|Оуведжан Томас
|0
|0
|14.
|Молина Науэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|6
|0
|2.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|3.
|Кесси Франк
|6
|0
|4.
|Тео Эрнандес
|6
|0
|5.
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|6.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|7.
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|8.
|Ребич Анте
|3
|0
|9.
|Далот Диогу
|3
|0
|10.
|Тонали Сандро
|1
|1
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|12.
|Кьяер Симон
|2
|0
|13.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|14.
|Крунич Раде
|2
|0
|15.
|Габбия Маттео
|2
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|17.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Диас Брахим
|1
|0
|19.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|8
|0
|2.
|Самир Каэтано
|5
|0
|3.
|Зеегелаар Марвин
|5
|0
|4.
|Перейра Роберто
|5
|0
|5.
|Бекао Родриго
|5
|0
|6.
|Муссо Хуан
|4
|0
|7.
|Де Пауль Родриго
|2
|1
|8.
|Льоренте Фернандо
|2
|0
|9.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|10.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|11.
|Окака Стефано
|1
|0
|12.
|Де Майо Себастьян
|1
|0
|13.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|14.
|Уолас Соуза
|1
|0
|15.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|16.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|13.04% (6)
|21.74% (10)
|13.04% (6)
|23.91% (11)
|6.52% (3)
|21.74% (10)
|Удинезе
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +11 =4 -5Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан Црвена Звезда 2:2 Милан
Удинезе Последние 20 матчей: +6 =7 -7Удинезе 1:0 Фиорентина Парма 2:2 Удинезе Рома 3:0 Удинезе Удинезе 2:0 Верона
Специя 0:1 Удинезе Удинезе 0:0 Интер Милан Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан
Последние игры между собой
Милан: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Удинезе: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Удинезе 0:1 Милан Серия A Удинезе 1:1 Милан Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 0:1 Удинезе Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Милан Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Милан 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Милан Серия A Милан 1:2 Удинезе Кубок Милан 1:0 Удинезе Серия A Милан 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:1 Милан Серия A Удинезе 1:2 Милан Серия A Милан 1:1 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|60 - 24
|56
|2.
|Милан
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|47 - 29
|52
|3.
|Ювентус
|Заявка
|23
|13
|7
|3
|45 - 20
|46
|4.
|Аталанта
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|55 - 31
|46
|5.
|Рома
|Заявка
|24
|13
|5
|6
|48 - 37
|44
|6.
|Наполи
|Заявка
|23
|14
|1
|8
|49 - 25
|43
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|9
|8
|6
|37 - 34
|35
|9.
|Верона
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|31 - 27
|35
|10.
|Сампдория
|Заявка
|24
|9
|3
|12
|33 - 36
|30
|11.
|Болонья
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 37
|28
|12.
|Удинезе
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|26 - 33
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|24
|6
|8
|10
|26 - 36
|26
|14.
|Специя
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|32 - 43
|25
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 36
|25
|16.
|Беневенто
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|25 - 44
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|Заявка
|24
|4
|6
|14
|26 - 41
|18
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|24
|3
|3
|18
|23 - 57
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 8
|26
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|6.
|Аталанта
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|30 - 18
|21
|7.
|Милан
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 18
|21
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 19
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 15
|14
|15.
|Беневенто
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 21
|11
|16.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 21
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|19 - 15
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|18 - 22
|15
|9.
|Рома
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 22
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|11.
|Беневенто
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|12.
|Верона
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 15
|14
|13.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 21
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 17
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|9 - 33
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Удинезе
Исход игры
Милан
97.1% (34)
Ничья
2.9% (1)
Удинезе
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (14)
Меньше
57.58% (19)
Обе команды забьют
Да
45.45% (15)
Нет
54.55% (18)
Популярный счёт
2:0 Милан
42.9% (15)
2:1 Милан
34.3% (12)
1:0 Милан
8.6% (3)
3:1 Милан
5.7% (2)
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