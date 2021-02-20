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Аталанта
 
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Стадион:
Кротоне

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 14 (1) 0.58
2. Сапата Дуван 9 (1) 0.38
3. Госенс Робин 8 0.33
4. Иличич Йосип 4 (1) 0.17
5. Гомес Алехандро 4 0.17
6. Малиновский Руслан 2 0.08
7. Ромеро Кристиан 2 0.08
8. Пашалич Марио 2 0.08
9. Толой Рафаэл 2 0.08
10. Хатебур Ханс 2 0.08
11. Ламмерс Сэм 2 0.08
12. Фройлер Ремо 1 0.04
13. Де Рон Мартен 1 0.04
14. Миранчук Алексей 1 0.04
15. Пессина Маттео 1 0.04
16. Паломино Хосе 0 0
17. Джимсити Берат 0 0
18. Меле Йоаким 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 7 (3) 0.29
2. Мессьяс Жуниор 6 0.25
3. Големич Владимир 2 (1) 0.08
4. Молина Сальваторе 1 0.04
5. Реца Аркадиуш 1 0.04
6. Ривьер Эммануэль 1 0.04
7. Вулич Милош 1 0.04
8. Уна Адам 1 0.04
9. Дзанеллато Никколо 1 0.04
10. Эдуардо Энрике 1 0.04
11. Перейра Педру II 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 7 0
2. Госенс Робин 6 0
3. Толой Рафаэл 5 0
4. Де Рон Мартен 5 0
5. Джимсити Берат 5 0
6. Фройлер Ремо 4 0
7. Паломино Хосе 3 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Пашалич Марио 2 0
10. Хатебур Ханс 2 0
11. Пессина Маттео 2 0
12. Иличич Йосип 1 0
13. Мохика Хоан 1 0
14. Кальдара Маттиа 1 0
15. Диалло Амад 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 7 0
2. Марроне Лука 6 0
3. Реца Аркадиуш 6 0
4. Луперто Себастьяно 4 1
5. Мессьяс Жуниор 5 0
6. Чигарини Лука 3 1
7. Перейра Педру II 4 0
8. Петриччоне Якопо 2 1
9. Големич Владимир 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 3 0
12. Рисполи Андреа 2 0
13. Вулич Милош 2 0
14. Ди Кармине Самуэль 1 0
15. Маццотта Антонио 1 0
16. Бенали Ахмед 1 0
17. Джиджи Коффи 1 0
18. Сими Нванкво 1 0
19. Молина Сальваторе 1 0
20. Дзанеллато Никколо 1 0
21. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 10.91% (6) 16.36% (9) 18.18% (10) 16.36% (9) 21.82% (12) 16.36% (9)
 Кротоне 13.64% (3) 22.73% (5) 22.73% (5) 22.73% (5) 13.64% (3) 4.55% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Сампдория 0:2 Аталанта Аталанта 0:1 Реал Мадрид Аталанта 4:2 Наполи Кальяри 0:1 Аталанта
Аталанта 3:1 Наполи Аталанта 3:3 Торино Наполи 0:0 Аталанта Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Милан 0:3 Аталанта Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло Милан 4:0 Кротоне
Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
Кротоне 1:2 Аталанта Серия A Кротоне 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 5:1 Кротоне Серия A Аталанта 1:0 Кротоне Серия A
Кротоне 1:3 Аталанта Серия A Кротоне 2:2 Аталанта Серия B Аталанта 2:0 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан Заявка 24 16 4 4 47 - 29 52
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Аталанта Заявка 24 13 7 4 55 - 31 46
5. Рома Заявка 24 13 5 6 48 - 37 44
6. Наполи Заявка 23 14 1 8 49 - 25 43
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 24 9 3 12 33 - 36 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Удинезе Заявка 24 7 7 10 26 - 33 28
13. Дженоа Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
14. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
15. Фиорентина Заявка 24 6 7 11 25 - 36 25
16. Беневенто Заявка 24 6 7 11 25 - 44 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 24 4 6 14 26 - 41 18
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 24 3 3 18 23 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Беневенто Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Кротоне от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Аталанта 97.1% (34)
    X 2.9% (1)
    Кротоне 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Кротоне
    1.22
    7.82
    17.43
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.18 7.00 15.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.22 7.70 14.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.19 7.80 16.00
      1.19 7.82 17.43

    Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    5.90 1.10 5.15 1.15 2.78 1.42 2.26 1.64 1.81 2.11 1.44 2.77 1.33 3.18 1.14 4.90 1.10 5.60 1.02 9.40
    14.50 0.00 5.80 1.12 5.20 1.16 2.90 1.41 2.35 1.62 2.02 1.84 1.81 2.05 1.77 2.05 1.47 2.70 1.33 3.35 1.16 5.10 1.11 5.70 1.06 9.40 1.02 9.90 0.00 12.50
    7.01 1.13 3.04 1.42 2.73 1.51 2.40 1.63 2.04 1.87 1.82 2.09 1.65 2.37 1.34 3.47 1.14 6.67
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.79 2.02 1.33 3.32 1.24 4.05
    2.85 1.41 1.71 2.10 1.32 3.35
    3.80 1.30 3.07 1.42 2.15 1.77 1.79 2.14 1.55 2.58 1.33 3.62
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.90 1.13 4.60 1.20 2.21 1.67 1.65 2.24 1.38 3.04 1.16 5.25
    2.20 1.64 1.65 2.15 1.38 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.06 1.78
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.28
    Где смотреть матч Аталанта - Кротоне онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Кротоне

    Исход игры
    Аталанта
    97.1% (34)
    Ничья
    2.9% (1)
    Кротоне
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.48% (16)
    Меньше
    51.52% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    39.39% (13)
    Нет
    60.61% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Аталанта
    42.9% (15)
    2:1 Аталанта
    14.3% (5)
    3:1 Аталанта
    11.4% (4)
    3:0 Аталанта
    8.6% (3)
    4:1 Аталанта
    5.7% (2)
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