Фиорентина
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Артемио Франки
Рома
78
Пульгар
Эрик
98
Роша
Игор
II
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Роша Игор IIПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Малку КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|9 (3)
|0.38
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.21
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0.08
|4.
|Рибери Франк
|1
|0.04
|5.
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|6.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.04
|7.
|Кьеза Федерико
|1
|0.04
|8.
|Касерес Мартин
|1
|0.04
|9.
|Эйссерик Валентин
|1
|0.04
|10.
|Песселья Херман
|1
|0.04
|11.
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|12.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|13.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|10 (5)
|0.42
|2.
|Мхитарян Генрих
|9 (1)
|0.38
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.29
|4.
|Майораль Борха
|6
|0.25
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|0.17
|6.
|Педро Родригес
|4
|0.17
|7.
|Манчини Джанлука
|3
|0.13
|8.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.04
|9.
|Карсдорп Рик
|1
|0.04
|10.
|Перес Карлес
|1
|0.04
|11.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.04
|12.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|13.
|Перес Бруно
|0
|0
|14.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|15.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|1
|2.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|3.
|Амрабат Софьян
|6
|0
|4.
|Мартинес Лукас II
|3
|1
|5.
|Миленкович Никола
|3
|1
|6.
|Рибери Франк
|4
|0
|7.
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|8.
|Валеро Борха
|3
|0
|9.
|Роша Игор II
|3
|0
|10.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|11.
|Пульгар Эрик
|3
|0
|12.
|Лирола Поль
|3
|0
|13.
|Песселья Херман
|2
|0
|14.
|Венути Лоренцо
|2
|0
|15.
|Куаме Кристиан
|2
|0
|16.
|Кокорин Александр
|1
|0
|17.
|Эйссерик Валентин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеллегрини Лоренцо
|7
|0
|2.
|Манчини Джанлука
|6
|0
|3.
|Педро Родригес
|3
|1
|4.
|Верету Жордан
|4
|0
|5.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|6.
|Перес Бруно
|4
|0
|7.
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|8.
|Кумбулла Мараш
|4
|0
|9.
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|10.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|11.
|Фасио Федерико
|2
|0
|12.
|Миранте Антонио
|2
|0
|13.
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|14.
|Джеко Эдин
|1
|0
|15.
|Сантон Давиде
|1
|0
|16.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|17.
|Майораль Борха
|1
|0
|18.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|Рома
|17.02% (8)
|19.15% (9)
|23.4% (11)
|8.51% (4)
|14.89% (7)
|17.02% (8)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан
Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Фиорентина 7:1 Рома Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:4 Рома Серия A Рома 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Рома Серия A Рома 4:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Рома Серия A Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы Рома 0:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|60 - 24
|56
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|25
|16
|5
|4
|47 - 29
|53
|3.
|Ювентус
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|48 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|55 - 31
|47
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|25
|13
|6
|6
|48 - 37
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|40 - 37
|36
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|25
|9
|9
|7
|31 - 27
|36
|10.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|25
|9
|4
|12
|33 - 36
|31
|11.
|Болонья
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|32 - 37
|29
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|26 - 33
|29
|13.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|26 - 36
|27
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 36
|26
|15.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 44
|26
|16.
|Специя
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|32 - 46
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|26 - 41
|19
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|25
|3
|4
|18
|23 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|30 - 18
|22
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 18
|22
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 21
|12
|16.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|10.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|13
|0
|3
|10
|9 - 33
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Рома
Исход игры
Фиорентина
3.9% (6)
Ничья
26.1% (40)
Рома
69.9% (107)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (100)
Меньше
33.33% (50)
Обе команды забьют
Да
84.67% (127)
Нет
15.33% (23)
Популярный счёт
1:2 Рома
48.4% (74)
1:1 Ничья
18.3% (28)
0:1 Рома
7.8% (12)
2:2 Ничья
6.5% (10)
1:3 Рома
5.2% (8)
0:2 Рома
4.6% (7)
2:1 Фиорентина
3.3% (5)
2:3 Рома
1.3% (2)
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