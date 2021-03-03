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  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Рома
0' 15'
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
2
Мартинес
Лукас
II
23
Венути
Лоренцо
34
Амрабат
Софьян
78
Пульгар
Эрик
10
Кастровилли
Гаэтано
98
Роша
Игор
II
9
Влахович
Душан
7
Рибери
Франк
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
24
Кумбулла
Мараш
33
Перес
Бруно
42
Диавара
Амаду
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
21
Майораль
Борха
Фиорентина
3-5-2
Рома
3-4-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 9 (3) 0.38
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.21
3. Миленкович Никола 2 0.08
4. Рибери Франк 1 0.04
5. Бираги Кристиано 1 0.04
6. Бонавентура Джакомо 1 0.04
7. Кьеза Федерико 1 0.04
8. Касерес Мартин 1 0.04
9. Эйссерик Валентин 1 0.04
10. Песселья Херман 1 0.04
11. Куаме Кристиан 1 0.04
12. Кальехон Хосе 0 0
13. Лирола Поль 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.42
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.38
3. Джеко Эдин 7 0.29
4. Майораль Борха 6 0.25
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.17
6. Педро Родригес 4 0.17
7. Манчини Джанлука 3 0.13
8. Спинаццола Леонардо 1 0.04
9. Карсдорп Рик 1 0.04
10. Перес Карлес 1 0.04
11. Кумбулла Мараш 1 0.04
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Перес Бруно 0 0
14. Смоллинг Крис 0 0
15. Вильяр Гонсало 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Амрабат Софьян 6 0
4. Мартинес Лукас II 3 1
5. Миленкович Никола 3 1
6. Рибери Франк 4 0
7. Бонавентура Джакомо 4 0
8. Валеро Борха 3 0
9. Роша Игор II 3 0
10. Чеккерини Федерико 3 0
11. Пульгар Эрик 3 0
12. Лирола Поль 3 0
13. Песселья Херман 2 0
14. Венути Лоренцо 2 0
15. Куаме Кристиан 2 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Эйссерик Валентин 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 7 0
2. Манчини Джанлука 6 0
3. Педро Родригес 3 1
4. Верету Жордан 4 0
5. Кристанте Бриан 4 0
6. Перес Бруно 4 0
7. Вильяр Гонсало 4 0
8. Кумбулла Мараш 4 0
9. Ибаньес Рожер 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Фасио Федерико 2 0
12. Миранте Антонио 2 0
13. Мхитарян Генрих 2 0
14. Джеко Эдин 1 0
15. Сантон Давиде 1 0
16. Карсдорп Рик 1 0
17. Майораль Борха 1 0
18. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5)
 Рома 17.02% (8) 19.15% (9) 23.4% (11) 8.51% (4) 14.89% (7) 17.02% (8)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан
Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома
Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Рома 2:0 Фиорентина Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:4 Рома Серия A Рома 2:2 Фиорентина Серия A
Фиорентина 7:1 Рома Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:4 Рома Серия A Рома 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Рома Серия A Рома 4:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Рома Серия A Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы Рома 0:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан 0:0 Заявка 25 16 5 4 47 - 29 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта 0:0 Заявка 25 13 8 4 55 - 31 47
5. Рома 0:0 Заявка 25 13 6 6 48 - 37 45
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
9. Верона 0:0 Заявка 25 9 9 7 31 - 27 36
10. Сампдория 0:0 Заявка 25 9 4 12 33 - 36 31
11. Болонья 0:0 Заявка 25 7 8 10 32 - 37 29
12. Удинезе 0:0 Заявка 25 7 8 10 26 - 33 29
13. Дженоа 0:0 Заявка 25 6 9 10 26 - 36 27
14. Фиорентина 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 36 26
15. Беневенто 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 44 26
16. Специя Заявка 25 6 7 12 32 - 46 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри 0:0 Заявка 25 4 7 14 26 - 41 19
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне 0:0 Заявка 25 3 4 18 23 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома 0:0 Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта 0:0 Заявка 13 6 4 3 30 - 18 22
7. Милан 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 18 22
8. Верона 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина 0:0 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
10. Болонья 0:0 Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория 0:0 Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа 0:0 Заявка 13 4 4 5 18 - 19 16
13. Удинезе 0:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Беневенто 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 21 12
16. Кротоне 0:0 Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри 0:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта 0:0 Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома 0:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
9. Сампдория 0:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
10. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
11. Верона 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 15 15
12. Беневенто 0:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13. Удинезе 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа 0:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
17. Кальяри 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина 0:0 Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне 0:0 Заявка 13 0 3 10 9 - 33 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Остановлена игра, вспоминаем Давиде Астори, скончавшегося 4 марта 2018 года. 13-й номер был у капитана "Фиорентины".
  • 13'
    Мхитарян зарядил с дальней дистанции сходу, но получилось намного выше перекладины.
  • 11'
    Перехватили игроки "Фиорентины" мяч в центре поля, но плотный прессинг включили гости, заставив соперника сыграть через голкипера Дрогоновски, а затем и вовсе мяч потерять.
  • 10'
    Пока без опасных моментов у нас обходится, "Фиорентина" смогла игру от своих ворот отодвинуть, но впереди пока не получается у хозяев.
  • 8'
    Рибери сыграл в стенку с Мартинесом, под ответный пас врывался в штрафную, где завалился на газон. Был ли контакт с защитником, непонятно, но арбитр не поверил в нарушение правил.

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  • 7'
    Ещё одна атака "Ромы", пошёл навес с левого фланга, но точно на голову защитнику. Мяч выбит.
  • Фол, нарушение
    6'
    Штрафной заработала "Рома" на левом фланге. Быстро решили разыграть игроки гостей, в итоге Пеллегрини навесил на дальнюю штангу, но никто не успел замкнуть эту передачу.
  • 4'
    А вот и первый удар по воротам, "Рома" его нанесла. Диавара получил мяч недалеко от штрафной площади, с лёта наносил удар по воротам, но получилось выше перекладины.
  • 3'
    Спокойно началась наша игра, футболисты "Фиорентины" на правах хозяев чуть больше владеют мячом, но без особого продвижения вперёд.
  • 2'
    Кокорин пока в запасе, но вполне возможно, сможем мы его сегодня на поле увидеть. Чезаре Пранделли российский форвард нравится, в отличие от болельщиков, которые в основном пока не в восторге.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Ромы". В белой форме сегодня гости действуют, а "Фиорентина" сыграет в традиционной фиолетовой.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.00 3.65 1.95
Бонус: 5 000 ₽ 4.15 3.66 1.94
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.65 1.89
  4.19 3.62 1.96

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.02 9.50 1.03 3.54 1.28 2.83 1.43 2.15 1.97 1.52 2.53 1.34 3.14 1.16 5.10 1.10 5.70 1.01 10.25
10.50 1.03 9.00 1.06 4.10 1.29 2.80 1.44 2.21 1.71 2.05 1.82 1.78 2.11 1.65 2.33 1.42 2.85 1.20 4.60 1.11 5.90 1.02 9.70 1.03 10.00 0.00 18.00
4.36 1.24 3.04 1.43 2.49 1.59 2.09 1.82 1.88 2.04 1.65 2.37 1.52 2.69 1.43 2.99 1.17 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 2.11 1.73 1.49 2.62 1.15 5.55 1.10 6.85
2.07 1.79 1.49 2.80 1.16 5.50
3.26 1.38 2.69 1.52 2.12 1.81 1.68 2.31 1.49 2.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.33 3.32 1.19 4.65
3.15 1.33 1.83 1.91 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.10
Букмекер Да Нет
4.20 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Рома онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Рома

Исход игры
Фиорентина
3.9% (6)
Ничья
26.1% (40)
Рома
69.9% (107)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (100)
Меньше
33.33% (50)
Обе команды забьют
Да
84.67% (127)
Нет
15.33% (23)
Популярный счёт
1:2 Рома
48.4% (74)
1:1 Ничья
18.3% (28)
0:1 Рома
7.8% (12)
2:2 Ничья
6.5% (10)
1:3 Рома
5.2% (8)
0:2 Рома
4.6% (7)
2:1 Фиорентина
3.3% (5)
2:3 Рома
1.3% (2)
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