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Фиорентина
 
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Стадион:
Рома

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 9 (3) 0.38
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.21
3. Миленкович Никола 2 0.08
4. Рибери Франк 1 0.04
5. Бираги Кристиано 1 0.04
6. Бонавентура Джакомо 1 0.04
7. Кьеза Федерико 1 0.04
8. Касерес Мартин 1 0.04
9. Эйссерик Валентин 1 0.04
10. Песселья Херман 1 0.04
11. Куаме Кристиан 1 0.04
12. Кальехон Хосе 0 0
13. Лирола Поль 0 0
Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.42
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.38
3. Джеко Эдин 7 0.29
4. Майораль Борха 6 0.25
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.17
6. Педро Родригес 4 0.17
7. Манчини Джанлука 3 0.13
8. Спинаццола Леонардо 1 0.04
9. Карсдорп Рик 1 0.04
10. Перес Карлес 1 0.04
11. Кумбулла Мараш 1 0.04
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Перес Бруно 0 0
14. Смоллинг Крис 0 0
15. Вильяр Гонсало 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Амрабат Софьян 6 0
4. Мартинес Лукас II 3 1
5. Миленкович Никола 3 1
6. Рибери Франк 4 0
7. Бонавентура Джакомо 4 0
8. Валеро Борха 3 0
9. Роша Игор II 3 0
10. Чеккерини Федерико 3 0
11. Пульгар Эрик 3 0
12. Лирола Поль 3 0
13. Песселья Херман 2 0
14. Венути Лоренцо 2 0
15. Куаме Кристиан 2 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Эйссерик Валентин 1 0
Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 7 0
2. Манчини Джанлука 6 0
3. Педро Родригес 3 1
4. Верету Жордан 4 0
5. Кристанте Бриан 4 0
6. Перес Бруно 4 0
7. Вильяр Гонсало 4 0
8. Кумбулла Мараш 4 0
9. Ибаньес Рожер 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Фасио Федерико 2 0
12. Миранте Антонио 2 0
13. Мхитарян Генрих 2 0
14. Джеко Эдин 1 0
15. Сантон Давиде 1 0
16. Карсдорп Рик 1 0
17. Майораль Борха 1 0
18. Калафьори Рикардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5)
 Рома 17.02% (8) 19.15% (9) 23.4% (11) 8.51% (4) 14.89% (7) 17.02% (8)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:2 Интер Милан
Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина
Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома Брага 0:2 Рома
Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Рома: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Рома 2:0 Фиорентина Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:4 Рома Серия A Рома 2:2 Фиорентина Серия A
Фиорентина 7:1 Рома Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 0:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:4 Рома Серия A Рома 4:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:0 Рома Серия A Рома 4:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:2 Рома Серия A Рома 0:3 Фиорентина Лига Европы Фиорентина 1:1 Рома Лига Европы Рома 0:2 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Рома Серия A Рома 2:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A Рома 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан Заявка 24 16 4 4 47 - 29 52
3. Ювентус Заявка 23 13 7 3 45 - 20 46
4. Аталанта Заявка 24 13 7 4 55 - 31 46
5. Рома Заявка 24 13 5 6 48 - 37 44
6. Наполи Заявка 23 14 1 8 49 - 25 43
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 23 9 8 6 37 - 34 35
9. Верона Заявка 24 9 8 7 31 - 27 35
10. Сампдория Заявка 24 9 3 12 33 - 36 30
11. Болонья Заявка 24 7 7 10 32 - 37 28
12. Удинезе Заявка 24 7 7 10 26 - 33 28
13. Дженоа Заявка 24 6 8 10 26 - 36 26
14. Специя Заявка 24 6 7 11 32 - 43 25
15. Фиорентина Заявка 24 6 7 11 25 - 36 25
16. Беневенто Заявка 24 6 7 11 25 - 44 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри Заявка 24 4 6 14 26 - 41 18
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 24 3 3 18 23 - 57 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 11 8 2 1 23 - 8 26
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта Заявка 12 6 3 3 30 - 18 21
7. Милан Заявка 12 6 3 3 24 - 18 21
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 12 5 4 3 14 - 11 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 12 4 3 5 18 - 19 15
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 11 3 5 3 15 - 15 14
15. Беневенто Заявка 12 2 5 5 12 - 21 11
16. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 21 9
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 11 6 0 5 19 - 15 18
8. Специя Заявка 12 4 3 5 18 - 22 15
9. Рома Заявка 11 4 2 5 16 - 22 14
10. Сампдория Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
11. Беневенто Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
12. Верона Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
13. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
14. Удинезе Заявка 12 3 4 5 16 - 21 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 12 2 4 6 11 - 17 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 12 0 2 10 9 - 33 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Фиорентина 8.3% (3)
    X 27.8% (10)
    Рома 63.9% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фиорентина
    Ничья
    Рома
    4.10
    3.62
    2.07
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.10 3.55 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.62 2.07
    Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.50 2.04
      3.99 3.55 2.04

    Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Рома» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рома» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Рома», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.91 1.41 2.04 1.95 1.56 2.43 1.36 3.04 1.14 4.90 1.10 5.55 1.02 9.70
    12.50 1.01 8.90 1.04 3.75 1.25 2.90 1.41 2.00 1.86 1.79 2.10 1.57 2.50 1.37 3.10 1.17 5.10 1.12 5.60 1.03 9.90 1.02 9.90 0.00 17.00
    4.14 1.26 3.13 1.41 2.36 1.65 2.01 1.90 1.80 2.11 1.60 2.48 1.41 3.07 1.16 5.99
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.15 5.35 1.11 6.60
    2.01 1.80 1.45 2.75 1.14 5.60
    3.27 1.38 2.69 1.52 2.11 1.81 1.67 2.32 1.48 2.83
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
    2.85 1.40 1.74 2.02 1.32 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.72 2.14
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
    Где смотреть матч Фиорентина - Рома онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина - Рома

    Исход игры
    Фиорентина
    8.3% (3)
    Ничья
    27.8% (10)
    Рома
    63.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.65% (23)
    Меньше
    32.35% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    94.12% (32)
    Нет
    5.88% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    52.8% (19)
    1:1 Ничья
    25% (9)
    2:1 Фиорентина
    5.6% (2)
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