  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Болонья
0'
15' Желтая карточка
Нандес Найтан
19'
28
Краньо
Алессио
24
Ругани
Даниэле
2
Годин
Диего
15
Клаван
Рагнар
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
32
Дункан
Альфред
25
Дзаппа
Габриэле
4
Наингголан
Раджа
9
Симеоне
Джованни
10
Педро
Жоао
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
26
Антов
Валентин
5
Сумаоро
Адама
15
М'Байе
Ибрахим
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
Кальяри
3-4-1-2
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

15'
Нандес Найтан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 12 (3) 0.5
2. Симеоне Джованни 5 0.21
3. Паволетти Леонардо 2 0.08
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.08
5. Соттил Рикардо 2 0.08
6. Марин Рэзван 1 0.04
7. Нандес Найтан 1 0.04
8. Годин Диего 1 0.04
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 7 0.29
2. Барроу Муса 5 0.21
3. Орсолини Риккардо 4 (1) 0.17
4. Сансоне Никола 2 0.08
5. Сванберг Маттиас 2 0.08
6. Томиясу Такэхиро 2 0.08
7. Паласио Родриго 1 0.04
8. Ольсен Андреас 1 0.04
9. Виньято Эмануэль 1 0.04
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.04
11. Поли Андреа 1 0.04
12. М'Байе Ибрахим 1 0.04
13. Домингес Николас 1 0.04
14. Пас Нехуэн 1 0.04
15. Сантандер Федерико 0 0
16. Медель Гари 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 6 2
2. Нандес Найтан 6 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Чеппители Лука 3 0
6. Марин Рэзван 3 0
7. Дзаппа Габриэле 3 0
8. Педро Жоао 2 0
9. Ругани Даниэле 2 0
10. Фараго Паоло 2 0
11. Рог Марко 2 0
12. Калигара Фабрицио 2 0
13. Олива Кристиан 2 0
14. Годин Диего 1 0
15. Наингголан Раджа 1 0
16. Краньо Алессио 1 0
17. Симеоне Джованни 1 0
18. Пизакане Фабио 1 0
19. Валюкевич Себастьян 1 0
20. Трамони Маттео 1 0
21. Трипальделли Алессандро 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Домингес Николас 6 0
3. Дейкс Митчелл 4 1
4. Данило Ларанжера 5 0
5. Хики Аарон 3 1
6. Томиясу Такэхиро 4 0
7. Схаутен Йерди 4 0
8. Паласио Родриго 3 0
9. Сориано Роберто 3 0
10. Виньято Эмануэль 3 0
11. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
12. Да Коста Жуниор 2 0
13. Сансоне Никола 2 0
14. М'Байе Ибрахим 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 7.69% (2) 19.23% (5) 11.54% (3) 38.46% (10) 11.54% (3) 11.54% (3)
 Болонья 10% (3) 20% (6) 16.67% (5) 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри
Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория
Болонья Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья
Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Болонья: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Болонья 3:2 Кальяри Серия A Болонья 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Болонья Серия A Болонья 2:0 Кальяри Серия A
Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Кальяри Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Серия A Болонья 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Кубок Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан 0:0 Заявка 25 16 5 4 47 - 29 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта 0:0 Заявка 25 13 8 4 55 - 31 47
5. Рома 0:0 Заявка 25 13 6 6 48 - 37 45
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
9. Верона 0:0 Заявка 25 9 9 7 31 - 27 36
10. Сампдория 0:0 Заявка 25 9 4 12 33 - 36 31
11. Болонья 0:0 Заявка 25 7 8 10 32 - 37 29
12. Удинезе 0:0 Заявка 25 7 8 10 26 - 33 29
13. Дженоа 0:0 Заявка 25 6 9 10 26 - 36 27
14. Фиорентина 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 36 26
15. Беневенто 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 44 26
16. Специя Заявка 25 6 7 12 32 - 46 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри 0:0 Заявка 25 4 7 14 26 - 41 19
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне 0:0 Заявка 25 3 4 18 23 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома 0:0 Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта 0:0 Заявка 13 6 4 3 30 - 18 22
7. Милан 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 18 22
8. Верона 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина 0:0 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
10. Болонья 0:0 Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория 0:0 Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа 0:0 Заявка 13 4 4 5 18 - 19 16
13. Удинезе 0:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Беневенто 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 21 12
16. Кротоне 0:0 Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри 0:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта 0:0 Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома 0:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
9. Сампдория 0:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
10. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
11. Верона 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 15 15
12. Беневенто 0:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13. Удинезе 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа 0:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
17. Кальяри 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина 0:0 Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне 0:0 Заявка 13 0 3 10 9 - 33 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Кальяри 35.8% (54)
X 44.4% (67)
Болонья 19.9% (30)
Все прогнозы
2.49 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Болонья
2.70
3.41
3.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.22 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.16 2.99
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.35 3.00
  2.63 3.41 2.87

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.04 7.40 1.06 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.94 1.54 2.48 1.36 3.04 1.16 4.95 1.11 5.45 1.02 9.00
11.50 1.02 8.40 1.06 3.90 1.28 2.90 1.38 2.01 1.91 1.80 2.08 1.58 2.48 1.40 2.95 1.15 5.40 1.11 5.90 1.04 9.50 1.02 10.50 0.00 16.50
4.11 1.26 3.12 1.41 2.37 1.65 2.02 1.89 1.79 2.12 1.58 2.51 1.50 2.74 1.40 3.15 1.15 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.90 1.90 1.46 2.72 1.15 5.60 1.10 6.90
2.01 1.80 1.42 2.80 1.13 5.70
3.20 1.40 2.64 1.54 2.09 1.83 1.67 2.33 1.48 2.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.83 1.43 1.78 2.04 1.36 3.12 1.23 4.20
3.10 1.33 1.82 1.98 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.69 2.17
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Кальяри 0:0 Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Болонья

Исход игры
Кальяри
35.8% (54)
Ничья
44.4% (67)
Болонья
19.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
31.76% (47)
Меньше
68.24% (101)
Обе команды забьют
Да
70.95% (105)
Нет
29.05% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (59)
2:1 Кальяри
16.6% (25)
1:0 Кальяри
15.2% (23)
1:2 Болонья
9.9% (15)
0:1 Болонья
6.6% (10)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Кальяри
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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