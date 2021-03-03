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  2. Матчи
  3. Италия
Кальяри
1:0
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
15' Желтая карточка
Нандес Найтан
1:0
19' Гол
Ругани Даниэле
26' Желтая карточка
Антов Валентин
86' Желтая карточка
Схаутен Йерди
90'+6
28
Краньо
Алессио
24
Ругани
Даниэле
2
Годин
Диего
15
Клаван
Рагнар
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
32
Дункан
Альфред
25
Дзаппа
Габриэле
4
Наингголан
Раджа
9
Симеоне
Джованни
10
Педро
Жоао
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
26
Антов
Валентин
5
Сумаоро
Адама
15
М'Байе
Ибрахим
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
99
Барроу
Муса
Кальяри
3-4-1-2
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

15'
Нандес Найтан
 
19'
Ругани Даниэле
(Марин Рэзван)
1:0
26'
 
Антов Валентин
32'
 
Схаутен Йерди
Домингес Николас
46'
Чеппители Лука
Ругани Даниэле
 
61'
Паволетти Леонардо
Симеоне Джованни
 
64'
 
Ольсен Андреас
Орсолини Риккардо
64'
 
Виньято Эмануэль
М'Байе Ибрахим
75'
 
Медель Гари
Антов Валентин
75'
 
Паласио Родриго
Сванберг Маттиас
79'
Дейола Алессандро
Марин Рэзван
 
81'
Черри Альберто
Педро Жоао
 
82'
Асамоа Квадво
Дзаппа Габриэле
 
86'
 
Схаутен Йерди

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 12 (3) 0.48
2. Симеоне Джованни 5 0.2
3. Паволетти Леонардо 2 0.08
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.08
5. Соттил Рикардо 2 0.08
6. Марин Рэзван 1 0.04
7. Нандес Найтан 1 0.04
8. Годин Диего 1 0.04
9. Ругани Даниэле 1 0.04
10. Дзаппа Габриэле 0 0
11. Валюкевич Себастьян 0 0
12. Олива Кристиан 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 7 0.28
2. Барроу Муса 5 0.2
3. Орсолини Риккардо 4 (1) 0.16
4. Сансоне Никола 2 0.08
5. Сванберг Маттиас 2 0.08
6. Томиясу Такэхиро 2 0.08
7. Паласио Родриго 1 0.04
8. Ольсен Андреас 1 0.04
9. Виньято Эмануэль 1 0.04
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.04
11. Поли Андреа 1 0.04
12. М'Байе Ибрахим 1 0.04
13. Домингес Николас 1 0.04
14. Пас Нехуэн 1 0.04
15. Сантандер Федерико 0 0
16. Медель Гари 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 6 2
2. Нандес Найтан 7 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Чеппители Лука 3 0
6. Марин Рэзван 3 0
7. Дзаппа Габриэле 3 0
8. Педро Жоао 2 0
9. Ругани Даниэле 2 0
10. Фараго Паоло 2 0
11. Рог Марко 2 0
12. Калигара Фабрицио 2 0
13. Олива Кристиан 2 0
14. Годин Диего 1 0
15. Наингголан Раджа 1 0
16. Краньо Алессио 1 0
17. Симеоне Джованни 1 0
18. Пизакане Фабио 1 0
19. Валюкевич Себастьян 1 0
20. Трамони Маттео 1 0
21. Трипальделли Алессандро 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Домингес Николас 6 0
3. Дейкс Митчелл 4 1
4. Данило Ларанжера 5 0
5. Схаутен Йерди 5 0
6. Хики Аарон 3 1
7. Томиясу Такэхиро 4 0
8. Паласио Родриго 3 0
9. Сориано Роберто 3 0
10. Виньято Эмануэль 3 0
11. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
12. Да Коста Жуниор 2 0
13. Сансоне Никола 2 0
14. М'Байе Ибрахим 1 0
15. Антов Валентин 1 0
16. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 7.41% (2) 22.22% (6) 11.11% (3) 37.04% (10) 11.11% (3) 11.11% (3)
 Болонья 10% (3) 20% (6) 16.67% (5) 16.67% (5) 13.33% (4) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри
Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория
Болонья Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья
Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Болонья: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Болонья 3:2 Кальяри Серия A Болонья 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 3:2 Болонья Серия A Болонья 2:0 Кальяри Серия A
Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Кальяри Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Серия A Болонья 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Кубок Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан Заявка 25 16 5 4 48 - 30 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
5. Рома Заявка 25 14 5 6 50 - 38 47
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Верона Заявка 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
10. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
11. Удинезе Заявка 25 7 8 10 27 - 34 29
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 25 6 9 10 27 - 37 27
14. Фиорентина Заявка 25 6 7 12 26 - 38 25
15. Специя Заявка 25 6 7 12 32 - 46 25
16. Беневенто Заявка 25 6 7 12 25 - 47 25
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 25 3 3 19 24 - 62 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
16. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
17. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
18. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Кальяри 35.8% (54)
X 44.4% (67)
Болонья 19.9% (30)
Все прогнозы
2.49 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 6.90 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.16 2.99
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 9.20 98.00
  1.24 5.10 26.00

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.04 7.40 1.06 3.54 1.28 2.79 1.44 1.96 1.94 1.54 2.48 1.36 3.04 1.16 4.95 1.11 5.45 1.02 9.00
9.00 1.05 7.20 1.09 1.15 5.30 1.23 4.05 1.13 5.80 1.80 2.08 1.01 15.00 1.13 5.80 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.02 13.00 0.00 16.50
1.67 2.28 1.41 3.03 1.15 5.87 1.60 2.42 1.43 2.94 1.49 2.73 1.50 2.68 1.50 2.74 1.40 3.15 1.15 6.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.75 1.45 1.90 1.90 1.46 2.72 1.15 5.60 1.10 6.90
2.45 1.55 1.57 2.40 1.27 2.63 1.08 7.77 1.05 9.50
3.20 1.40 2.64 1.54 2.09 1.83 1.67 2.33 1.31 3.59 1.17 5.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.83 1.43 1.78 2.04 1.36 3.12 1.23 4.20
3.10 1.33 1.82 1.98 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
4.05 1.14
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Кальяри 1:0 Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Болонья

Исход игры
Кальяри
35.8% (54)
Ничья
44.4% (67)
Болонья
19.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
31.76% (47)
Меньше
68.24% (101)
Обе команды забьют
Да
70.95% (105)
Нет
29.05% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (59)
2:1 Кальяри
16.6% (25)
1:0 Кальяри
15.2% (23)
1:2 Болонья
9.9% (15)
0:1 Болонья
6.6% (10)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Кальяри
2.6% (4)
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