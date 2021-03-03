Кальяри
1:0
Конец матча
Стадион: Сарденья Арена
Болонья
15' Желтая карточкаНандес Найтан
1:0
19' ГолРугани Даниэле
26' Желтая карточкаАнтов Валентин
86' Желтая карточкаСхаутен Йерди
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
68 Хайлоти ОмарЗащитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
-
80 Ювара МусаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
15'
19'
1:0
26'
86'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|12 (3)
|0.48
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.2
|3.
|Паволетти Леонардо
|2
|0.08
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.08
|5.
|Соттил Рикардо
|2
|0.08
|6.
|Марин Рэзван
|1
|0.04
|7.
|Нандес Найтан
|1
|0.04
|8.
|Годин Диего
|1
|0.04
|9.
|Ругани Даниэле
|1
|0.04
|10.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|11.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|12.
|Олива Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|7
|0.28
|2.
|Барроу Муса
|5
|0.2
|3.
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.16
|4.
|Сансоне Никола
|2
|0.08
|5.
|Сванберг Маттиас
|2
|0.08
|6.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.08
|7.
|Паласио Родриго
|1
|0.04
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.04
|9.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.04
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.04
|11.
|Поли Андреа
|1
|0.04
|12.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0.04
|13.
|Домингес Николас
|1
|0.04
|14.
|Пас Нехуэн
|1
|0.04
|15.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|16.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|6
|2
|2.
|Нандес Найтан
|7
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Чеппители Лука
|3
|0
|6.
|Марин Рэзван
|3
|0
|7.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|8.
|Педро Жоао
|2
|0
|9.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|10.
|Фараго Паоло
|2
|0
|11.
|Рог Марко
|2
|0
|12.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|13.
|Олива Кристиан
|2
|0
|14.
|Годин Диего
|1
|0
|15.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|16.
|Краньо Алессио
|1
|0
|17.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|18.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|19.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|20.
|Трамони Маттео
|1
|0
|21.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|6
|1
|2.
|Домингес Николас
|6
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|4
|1
|4.
|Данило Ларанжера
|5
|0
|5.
|Схаутен Йерди
|5
|0
|6.
|Хики Аарон
|3
|1
|7.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|8.
|Паласио Родриго
|3
|0
|9.
|Сориано Роберто
|3
|0
|10.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|12.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|13.
|Сансоне Никола
|2
|0
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|15.
|Антов Валентин
|1
|0
|16.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|37.04% (10)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|Болонья
|10% (3)
|20% (6)
|16.67% (5)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|23.33% (7)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +3 =5 -12Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта Лацио 1:0 Кальяри
Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория
Болонья Последние 20 матчей: +6 =7 -7Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья
Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Болонья: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:1 Кальяри Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Серия A Болонья 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Кальяри Серия A Кальяри 0:3 Болонья Кубок Кальяри 2:0 Болонья Серия A Кальяри 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|60 - 24
|56
|2.
|Милан
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 30
|53
|3.
|Ювентус
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|48 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|60 - 32
|49
|5.
|Рома
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|50 - 38
|47
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|40 - 37
|36
|10.
|Сампдория
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|34 - 37
|31
|11.
|Удинезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|27 - 34
|29
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 38
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|27 - 37
|27
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 38
|25
|15.
|Специя
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|32 - 46
|25
|16.
|Беневенто
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 47
|25
|17.
|Кальяри
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|18.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|25
|3
|3
|19
|24 - 62
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|16.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|18.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 38
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кальяри 1:0 Болонья
Исход игры
Кальяри
35.8% (54)
Ничья
44.4% (67)
Болонья
19.9% (30)
Тотал 2.5
Больше
31.76% (47)
Меньше
68.24% (101)
Обе команды забьют
Да
70.95% (105)
Нет
29.05% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (59)
2:1 Кальяри
16.6% (25)
1:0 Кальяри
15.2% (23)
1:2 Болонья
9.9% (15)
0:1 Болонья
6.6% (10)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
2:0 Кальяри
2.6% (4)
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