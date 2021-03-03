Сассуоло
3:3
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Наполи
21' Undefined phrase: football_event_Инсинье Лоренцо
30' Желтая карточкаДжуричич Филип
1:0
34' Гол в свои воротаМаксимович Никола
1:1
38' ГолЗелиньски Пётр
2:1
45' ПенальтиБерарди Доменико
69' Желтая карточкаДемме Диего
2:2
72' ГолДи Лоренцо Джованни
77' Желтая карточкаГулам Фаузи
79' Желтая карточкаМарлон
2:3
90' ПенальтиИнсинье Лоренцо
3:3
90' ПенальтиКапуто Франческо
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Оддеи БрайанПолузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
30'
34'
38'
1:1
45'
2:1
69'
72'
77'
79'
90'
2:3
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
4 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|11 (3)
|0.46
|2.
|Берарди Доменико
|9 (3)
|0.38
|3.
|Джуричич Филип
|4 (1)
|0.17
|4.
|Бога Жереми
|3
|0.13
|5.
|Кирикеш Влад
|2
|0.08
|6.
|Дефрель Грегоре
|2
|0.08
|7.
|Траоре Хамед
|2
|0.08
|8.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.08
|9.
|Бурабия Мехди
|1
|0.04
|10.
|Лопес Максим
|1
|0.04
|11.
|Распадори Джакомо
|1
|0.04
|12.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|13.
|Обьянг Педро
|0
|0
|14.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|15.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|16.
|Оддеи Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|11 (5)
|0.46
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.38
|3.
|Политано Маттео
|7
|0.29
|4.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.25
|5.
|Мертенс Дрис
|5
|0.21
|6.
|Петанья Андреа
|4
|0.17
|7.
|Демме Диего
|2
|0.08
|8.
|Осимхен Виктор
|2
|0.08
|9.
|Элмас Эльиф
|2
|0.08
|10.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|11.
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.04
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Локателли Мануэль
|7
|0
|2.
|Кирикеш Влад
|5
|0
|3.
|Лопес Максим
|5
|0
|4.
|Феррари Джанмарко
|5
|0
|5.
|Обьянг Педро
|3
|1
|6.
|Берарди Доменико
|4
|0
|7.
|Айхан Кан
|3
|0
|8.
|Марлон
|3
|0
|9.
|Траоре Хамед
|3
|0
|10.
|Рожерио да Силва
|3
|0
|11.
|Джуричич Филип
|2
|0
|12.
|Бурабия Мехди
|2
|0
|13.
|Гараслин Лукаш
|0
|1
|14.
|Пелузо Федерико
|1
|0
|15.
|Капуто Франческо
|1
|0
|16.
|Маньянелли Франческо
|1
|0
|17.
|Тольян Йереми
|1
|0
|18.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|19.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|20.
|Распадори Джакомо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|9
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|4
|1
|3.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|4.
|Демме Диего
|4
|0
|5.
|Лосано Ирвинг
|4
|0
|6.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|7.
|Руй Мариу
|3
|0
|8.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|9.
|Оспина Давид
|2
|0
|10.
|Манолас Костас
|2
|0
|11.
|Политано Маттео
|2
|0
|12.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|13.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|15.
|Осимхен Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|5.26% (2)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|34.21% (13)
|Наполи
|7.84% (4)
|9.8% (5)
|19.61% (10)
|13.73% (7)
|25.49% (13)
|23.53% (12)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло
Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино
Наполи Последние 20 матчей: +9 =2 -9Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи
Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Наполи 2:0 Сассуоло Кубок Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Наполи Серия A Сассуоло 0:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|60 - 24
|56
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|25
|16
|5
|4
|47 - 29
|53
|3.
|Ювентус
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|48 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|25
|13
|8
|4
|55 - 31
|47
|5.
|Рома
|0:0 Заявка
|25
|13
|6
|6
|48 - 37
|45
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|40 - 37
|36
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|25
|9
|9
|7
|31 - 27
|36
|10.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|25
|9
|4
|12
|33 - 36
|31
|11.
|Болонья
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|32 - 37
|29
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|25
|7
|8
|10
|26 - 33
|29
|13.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|25
|6
|9
|10
|26 - 36
|27
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 36
|26
|15.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|25
|6
|8
|11
|25 - 44
|26
|16.
|Специя
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|32 - 46
|25
|17.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|25
|4
|7
|14
|26 - 41
|19
|19.
|Парма
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 47
|15
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|25
|3
|4
|18
|23 - 57
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|0:0 Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|6.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|30 - 18
|22
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|24 - 18
|22
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|14 - 11
|20
|10.
|Болонья
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 19
|16
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|12 - 21
|12
|16.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|17.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|18.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|5 - 20
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|0:0 Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 17
|15
|10.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|11.
|Верона
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 15
|15
|12.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|13.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|16 - 21
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|15.
|Дженоа
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|17.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|13
|0
|3
|10
|9 - 33
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сассуоло 3:3 Наполи
Исход игры
Сассуоло
4% (6)
Ничья
18% (27)
Наполи
78% (117)
Тотал 2.5
Больше
68.71% (101)
Меньше
31.29% (46)
Обе команды забьют
Да
82.99% (122)
Нет
17.01% (25)
Популярный счёт
1:2 Наполи
60% (90)
1:1 Ничья
14.7% (22)
0:2 Наполи
8.7% (13)
0:1 Наполи
6% (9)
2:1 Сассуоло
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
1:3 Наполи
1.3% (2)
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