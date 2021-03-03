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  2. Матчи
  3. Италия
Сассуоло
3:3
Конец матча

Стадион:
Наполи
0'
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Инсинье Лоренцо
30' Желтая карточка
Джуричич Филип
1:0
34' Гол в свои ворота
Максимович Никола
1:1
38' Гол
Зелиньски Пётр
2:1
45' Пенальти
Берарди Доменико
69' Желтая карточка
Демме Диего
2:2
72' Гол
Ди Лоренцо Джованни
77' Желтая карточка
Гулам Фаузи
79' Желтая карточка
Марлон
2:3
90' Пенальти
Инсинье Лоренцо
3:3
90' Пенальти
Капуто Франческо
90'+6
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
2
Марлон
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
8
Лопес
Максим
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
92
Дефрель
Грегоре
10
Джуричич
Филип
9
Капуто
Франческо
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
33
Ррахмани
Амир
19
Максимович
Никола
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
Сассуоло
4-2-3-1
Наполи
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 11 (3) 0.46
2. Берарди Доменико 9 (3) 0.38
3. Джуричич Филип 4 (1) 0.17
4. Бога Жереми 3 0.13
5. Кирикеш Влад 2 0.08
6. Дефрель Грегоре 2 0.08
7. Траоре Хамед 2 0.08
8. Локателли Мануэль 2 (1) 0.08
9. Бурабия Мехди 1 0.04
10. Лопес Максим 1 0.04
11. Распадори Джакомо 1 0.04
12. Феррари Джанмарко 0 0
13. Обьянг Педро 0 0
14. Рожерио да Силва 0 0
15. Мюлдюр Мерт 0 0
16. Оддеи Брайан 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 11 (5) 0.46
2. Лосано Ирвинг 9 0.38
3. Политано Маттео 7 0.29
4. Зелиньски Пётр 6 0.25
5. Мертенс Дрис 5 0.21
6. Петанья Андреа 4 0.17
7. Демме Диего 2 0.08
8. Осимхен Виктор 2 0.08
9. Элмас Эльиф 2 0.08
10. Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
11. Фабиан Руис 1 0.04
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Локателли Мануэль 7 0
2. Кирикеш Влад 5 0
3. Лопес Максим 5 0
4. Феррари Джанмарко 5 0
5. Обьянг Педро 3 1
6. Берарди Доменико 4 0
7. Айхан Кан 3 0
8. Марлон 3 0
9. Траоре Хамед 3 0
10. Рожерио да Силва 3 0
11. Джуричич Филип 2 0
12. Бурабия Мехди 2 0
13. Гараслин Лукаш 0 1
14. Пелузо Федерико 1 0
15. Капуто Франческо 1 0
16. Маньянелли Франческо 1 0
17. Тольян Йереми 1 0
18. Кирьякопулос Георгиос 1 0
19. Мюлдюр Мерт 1 0
20. Распадори Джакомо 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 9 0
2. Кулибали Калиду 4 1
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Демме Диего 4 0
5. Лосано Ирвинг 4 0
6. Инсинье Лоренцо 2 1
7. Руй Мариу 3 0
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Политано Маттео 2 0
12. Лоботка Станислав 2 0
13. Гулам Фаузи 1 0
14. Зелиньски Пётр 1 0
15. Осимхен Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 15.79% (6) 7.89% (3) 5.26% (2) 21.05% (8) 15.79% (6) 34.21% (13)
 Наполи 7.84% (4) 9.8% (5) 19.61% (10) 13.73% (7) 25.49% (13) 23.53% (12)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сассуоло 1:1 Болонья Кротоне 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:2 Специя Кальяри 1:1 Сассуоло
Лацио 2:1 Сассуоло Сассуоло 1:1 Парма Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Ювентус 3:1 Сассуоло Сассуоло 2:1 Дженоа Аталанта 5:1 Сассуоло Сампдория 2:3 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Фиорентина 1:1 Сассуоло Сассуоло 1:0 Беневенто Рома 0:0 Сассуоло Сассуоло 0:3 Интер Милан Верона 0:2 Сассуоло Сассуоло 0:0 Удинезе Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино
Наполи Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи Гранада 2:0 Наполи
Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи Интер Милан 1:0 Наполи

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 9
Наполи: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 2
Наполи 0:2 Сассуоло Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Наполи Серия A Сассуоло 1:1 Наполи Серия A
Наполи 2:0 Сассуоло Кубок Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A Наполи 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:1 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Наполи Серия A Сассуоло 0:2 Наполи Серия A Наполи 1:1 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан 0:0 Заявка 25 16 5 4 47 - 29 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта 0:0 Заявка 25 13 8 4 55 - 31 47
5. Рома 0:0 Заявка 25 13 6 6 48 - 37 45
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
9. Верона 0:0 Заявка 25 9 9 7 31 - 27 36
10. Сампдория 0:0 Заявка 25 9 4 12 33 - 36 31
11. Болонья 0:0 Заявка 25 7 8 10 32 - 37 29
12. Удинезе 0:0 Заявка 25 7 8 10 26 - 33 29
13. Дженоа 0:0 Заявка 25 6 9 10 26 - 36 27
14. Фиорентина 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 36 26
15. Беневенто 0:0 Заявка 25 6 8 11 25 - 44 26
16. Специя Заявка 25 6 7 12 32 - 46 25
17. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
18. Кальяри 0:0 Заявка 25 4 7 14 26 - 41 19
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне 0:0 Заявка 25 3 4 18 23 - 57 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома 0:0 Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
6. Аталанта 0:0 Заявка 13 6 4 3 30 - 18 22
7. Милан 0:0 Заявка 13 6 4 3 24 - 18 22
8. Верона 0:0 Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина 0:0 Заявка 13 5 5 3 14 - 11 20
10. Болонья 0:0 Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория 0:0 Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа 0:0 Заявка 13 4 4 5 18 - 19 16
13. Удинезе 0:0 Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Беневенто 0:0 Заявка 13 2 6 5 12 - 21 12
16. Кротоне 0:0 Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
17. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
18. Кальяри 0:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта 0:0 Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома 0:0 Заявка 12 4 3 5 16 - 22 15
9. Сампдория 0:0 Заявка 13 4 3 6 14 - 17 15
10. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
11. Верона 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 15 15
12. Беневенто 0:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13. Удинезе 0:0 Заявка 13 3 5 5 16 - 21 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа 0:0 Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 17 11
17. Кальяри 0:0 Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина 0:0 Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне 0:0 Заявка 13 0 3 10 9 - 33 3
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  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 150
Сассуоло 4% (6)
X 18% (27)
Наполи 78% (117)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.30 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.60 2.26
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 1.18 9.00
  5.30 1.73 3.64

Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Наполи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Наполи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Наполи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.75 1.01 9.70 1.02 4.35 1.20 3.30 1.33 2.27 1.80 1.73 2.11 1.43 2.74 1.19 3.88 1.15 4.65 1.03 8.40
8.40 1.07 6.50 1.11 2.85 1.42 2.15 1.70 1.62 2.27 1.98 1.92 1.30 3.50 2.33 1.60 1.50 2.55 1.25 3.90 1.35 9.50 1.23 10.00 1.06 8.80 1.05 9.50
2.66 1.51 2.32 1.65 1.98 1.90 1.70 2.22 1.55 2.55 1.81 2.08 1.57 2.49 1.59 2.50 1.48 2.78 3.70 1.30 2.96 1.43 2.09 1.80 1.93 1.95 1.59 2.44 1.26 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.20 1.35 2.14 1.71 1.53 2.43 1.19 4.55 1.13 5.95
1.85 1.95 1.24 4.00 1.13 5.80 1.14 5.40 1.10 5.96 1.02 13.00
1.57 2.48 1.34 3.41 1.11 7.37 1.52 2.63 1.37 3.20 1.36 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.20 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.28 3.64
4.32 1.18 3.13 1.29 1.86 1.92 1.40 2.90 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.80
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
2.75 1.39
Где смотреть матч Сассуоло 3:3 Наполи онлайн

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Прогнозы на матч Сассуоло 3:3 Наполи

Исход игры
Сассуоло
4% (6)
Ничья
18% (27)
Наполи
78% (117)
Тотал 2.5
Больше
68.71% (101)
Меньше
31.29% (46)
Обе команды забьют
Да
82.99% (122)
Нет
17.01% (25)
Популярный счёт
1:2 Наполи
60% (90)
1:1 Ничья
14.7% (22)
0:2 Наполи
8.7% (13)
0:1 Наполи
6% (9)
2:1 Сассуоло
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
1:3 Наполи
1.3% (2)
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