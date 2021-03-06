  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Венеция
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Брешия
0' 9'
22
Помини
Альберто
7
Маццокки
Паскуале
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
24
Бокалон
Риккардо
17
Джонсон
Деннис
1
Йоронен
Йессе
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
4
Чансельор
Джон
26
Мартелла
Бруно
25
Бизоли
Димитри
5
Ван
Де
Лои
Томми
31
Бьярнасон
Биркир
24
Ягелло
Филип
23
Рагуза
Антонио
20
Айе
Флориан
Венеция
4-3-1-2
Брешия
4-3-2-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 12 0.46
2. Араму Маттиа 6 (2) 0.23
3. Фьордилино Антонио 4 0.15
4. Джонсон Деннис 3 0.12
5. Ди Мариано Франческо 1 0.04
6. Мале Юссеф 1 0.04
7. Маццокки Паскуале 1 0.04
8. Чрнигой Домен 1 0.04
9. Модоло Марко 1 0.04
10. Бокалон Риккардо 1 0.04
11. Чеккарони Пьетро 1 0.04
12. Карлссон Отар 1 0.04
13. Свобода Михаэль 1 0.04
14. Тогордо Антони 0 0
15. Дези Якопо 0 0
16. Капелло Алессандро 0 0
17. Феррарини Габриэле 0 0
Брешия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айе Флориан 9 0.35
2. Торрегросса Эрнесто 5 (2) 0.19
3. Ягелло Филип 4 0.15
4. Доннарумма Альфредо 3 (1) 0.12
5. Бьярнасон Биркир 3 0.12
6. Дессена Даниэле 2 0.08
7. Шпалек Николас 2 0.08
8. Рагуза Антонио 2 0.08
9. Бизоли Димитри 2 0.08
10. Ндой Эмануэле 2 0.08
11. Ван Де Лои Томми 1 0.04
12. Мангравити Массимилиано 1 0.04
13. Папетти Андреа 1 0.04
14. Змрхаль Яромир 0 0
15. Сабелли Стефано 0 0
16. Карачич Фран 0 0

Карточки

Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 8 0
2. Мале Юссеф 6 0
3. Вакка Антонио 5 0
4. Модоло Марко 4 0
5. Маццокки Паскуале 4 0
6. Джонсон Деннис 2 1
7. Капелло Алессандро 3 0
8. Бокалон Риккардо 3 0
9. Араму Маттиа 3 0
10. Тогордо Антони 3 0
11. Чрнигой Домен 2 0
12. Кремонези Микеле 2 0
13. Ди Мариано Франческо 2 0
14. Форте Франческо 2 0
15. Чеккарони Пьетро 2 0
16. Феличоли Джанфилиппо 2 0
17. Свобода Михаэль 2 0
18. Молинаро Кристиан 1 0
19. Леццерини Лука 1 0
20. Риччи Джакомо 1 0
21. Карлссон Отар 1 0
22. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
23. Эспозито Себастьяно 1 0
24. Феррарини Габриэле 1 0
Брешия
# Игрок      
1. Ван Де Лои Томми 6 1
2. Папетти Андреа 4 2
3. Матею Алеш 5 1
4. Дессена Даниэле 5 0
5. Сабелли Стефано 5 0
6. Шпалек Николас 5 0
7. Торрегросса Эрнесто 4 0
8. Бьярнасон Биркир 2 1
9. Чансельор Джон 3 0
10. Фридьонссон Хольмберт 2 0
11. Доннарумма Альфредо 2 0
12. Рагуза Антонио 2 0
13. Йоронен Йессе 2 0
14. Айе Флориан 2 0
15. Ягелло Филип 2 0
16. Мангравити Массимилиано 2 0
17. Гецци Андреа 0 1
18. Паяч Марко 1 0
19. Мартелла Бруно 1 0
20. Бизоли Димитри 1 0
21. Кистана Андреа 1 0
22. Карачич Фран 1 0
23. Лабойко Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 6.25% (2) 9.38% (3) 25% (8) 21.88% (7) 9.38% (3) 28.13% (9)
 Брешия 13.51% (5) 13.51% (5) 24.32% (9) 10.81% (4) 16.22% (6) 21.62% (8)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Венеция 2:1 Реджана Эмполи 1:1 Венеция Венеция 3:2 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Венеция
Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Брешия Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе Брешия 1:0 Кьево
Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция

Последние игры между собой

Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брешия 2:2 Венеция Серия B Брешия 2:0 Венеция Серия B Венеция 2:1 Брешия Серия B Венеция 1:2 Брешия Серия B
Брешия 1:2 Венеция Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 26 12 13 1 48 - 25 49
2. Венеция 0:0 Заявка 27 12 10 5 37 - 24 46
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Салернитана Заявка 26 11 10 5 28 - 27 43
5. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
6. СПАЛ 2013 Заявка 27 10 11 6 34 - 29 41
7. Читтаделла Заявка 26 11 7 8 37 - 26 40
8. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
9. Фрозиноне Заявка 27 9 10 8 28 - 32 37
10. Пиза Заявка 27 8 13 6 36 - 38 37
11. Порденоне Заявка 26 7 12 7 28 - 25 33
12. Реджина Заявка 27 8 9 10 27 - 32 33
13. Виченца Виртус Заявка 26 6 13 7 36 - 36 31
14. Брешия 0:0 Заявка 27 7 10 10 37 - 40 31
15. Кремонезе Заявка 27 7 8 12 30 - 36 29
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца Заявка 27 4 14 9 22 - 28 26
18. Асколи Заявка 27 5 8 14 21 - 36 23
19. Пескара Заявка 27 5 7 15 20 - 43 22
20. Виртус Энтелла Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венеция 0:0 Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
2. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
6. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Пиза Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
8. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия 0:0 Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе Заявка 14 4 4 6 16 - 18 16
14. Асколи Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Фрозиноне Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
4. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
5. Салернитана Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
6. Порденоне Заявка 13 5 4 4 11 - 10 19
7. Венеция 0:0 Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
8. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
9. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
10. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
11. Пиза Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
12. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. Реджина Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Кремонезе Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
16. Пескара Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
17. Брешия 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 19 12
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Брешия
2.05
3.34
4.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.01 3.36 4.02
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.36 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.40 3.85
  2.05 3.26 4.25

Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.06 4.16 1.23 2.83 1.43 2.04 1.85 1.59 2.36 1.34 3.20 1.21 4.46 1.09 7.30
8.00 1.04 7.00 1.07 3.18 1.33 2.45 1.55 1.81 2.10 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.55 1.01 10.50
9.80 1.03 7.20 1.05 3.10 1.35 2.41 1.57 1.98 1.83 1.75 2.08 1.70 2.15 1.37 2.95 1.25 3.65 1.10 6.30 1.08 7.00 1.02 12.00 1.01 10.50 0.00 18.50
3.28 1.36 2.88 1.45 2.46 1.59 2.01 1.88 1.76 2.15 1.57 2.51 1.50 2.71 1.27 3.98 1.12 7.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.28 1.63 1.53 2.50 1.26 3.84 1.10 7.20
2.72 1.46 1.82 1.99 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.79 2.03 1.35 3.05 1.09 6.40
2.82 1.46 2.31 1.65 1.80 2.09 1.50 2.68 1.37 3.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.10 1.37 1.90 1.90 1.44 2.79 1.20 4.54
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.44 1.51 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.84
1.84 1.90
Букмекер Да Нет
4.80 1.18
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
3.55 1.27
Где смотреть матч Венеция 0:0 Брешия онлайн

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