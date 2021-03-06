Венеция
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Брешия
13
Модоло
Марко
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
-
16 Гецци АндреаЗащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
18 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|12
|0.46
|2.
|Араму Маттиа
|6 (2)
|0.23
|3.
|Фьордилино Антонио
|4
|0.15
|4.
|Джонсон Деннис
|3
|0.12
|5.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.04
|6.
|Мале Юссеф
|1
|0.04
|7.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.04
|8.
|Чрнигой Домен
|1
|0.04
|9.
|Модоло Марко
|1
|0.04
|10.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.04
|11.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.04
|12.
|Карлссон Отар
|1
|0.04
|13.
|Свобода Михаэль
|1
|0.04
|14.
|Тогордо Антони
|0
|0
|15.
|Дези Якопо
|0
|0
|16.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|17.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|9
|0.35
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.19
|3.
|Ягелло Филип
|4
|0.15
|4.
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.12
|5.
|Бьярнасон Биркир
|3
|0.12
|6.
|Дессена Даниэле
|2
|0.08
|7.
|Шпалек Николас
|2
|0.08
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.08
|9.
|Бизоли Димитри
|2
|0.08
|10.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.08
|11.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.04
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.04
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.04
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Карачич Фран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|8
|0
|2.
|Мале Юссеф
|6
|0
|3.
|Вакка Антонио
|5
|0
|4.
|Модоло Марко
|4
|0
|5.
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|6.
|Джонсон Деннис
|2
|1
|7.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|8.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|9.
|Араму Маттиа
|3
|0
|10.
|Тогордо Антони
|3
|0
|11.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|12.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|13.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|14.
|Форте Франческо
|2
|0
|15.
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|16.
|Феличоли Джанфилиппо
|2
|0
|17.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|18.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|19.
|Леццерини Лука
|1
|0
|20.
|Риччи Джакомо
|1
|0
|21.
|Карлссон Отар
|1
|0
|22.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|23.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|24.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|6
|1
|2.
|Папетти Андреа
|4
|2
|3.
|Матею Алеш
|5
|1
|4.
|Дессена Даниэле
|5
|0
|5.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|6.
|Шпалек Николас
|5
|0
|7.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|8.
|Бьярнасон Биркир
|2
|1
|9.
|Чансельор Джон
|3
|0
|10.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|11.
|Доннарумма Альфредо
|2
|0
|12.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|13.
|Йоронен Йессе
|2
|0
|14.
|Айе Флориан
|2
|0
|15.
|Ягелло Филип
|2
|0
|16.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|17.
|Гецци Андреа
|0
|1
|18.
|Паяч Марко
|1
|0
|19.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|20.
|Бизоли Димитри
|1
|0
|21.
|Кистана Андреа
|1
|0
|22.
|Карачич Фран
|1
|0
|23.
|Лабойко Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|6.25% (2)
|9.38% (3)
|25% (8)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|Брешия
|13.51% (5)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
|10.81% (4)
|16.22% (6)
|21.62% (8)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +9 =8 -3Венеция 2:1 Реджана Эмполи 1:1 Венеция Венеция 3:2 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Венеция
Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Брешия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе Брешия 1:0 Кьево
Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция
Последние игры между собой
Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|0:0 Заявка
|27
|12
|10
|5
|37 - 24
|46
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|5.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 29
|41
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|8.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 32
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|11.
|Порденоне
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 25
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|14.
|Брешия
|0:0 Заявка
|27
|7
|10
|10
|37 - 40
|31
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|20 - 43
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|2.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|4.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Порденоне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 10
|19
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|16.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|17.
|Брешия
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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