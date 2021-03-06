Венеция
0:1
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Брешия
20' Желтая карточкаЧансельор Джон
27' Желтая карточкаДжонсон Деннис
0:1
33' ГолАйе Флориан
56' Желтая карточкаВан Де Лои Томми
70' Желтая карточкаЭспозито Себастьяно
70' Желтая карточкаБизоли Димитри
74' Желтая карточкаПапетти Андреа
84' Красная карточкаДжонсон Деннис
13
Модоло
Марко
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паяч МаркоЗащитник
-
16 Гецци АндреаЗащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
18 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
Ход матча
20'
27'
33'
0:1
56'
70'
74'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
10 Удары в створ 4
-
9 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|12
|0.44
|2.
|Араму Маттиа
|6 (2)
|0.22
|3.
|Фьордилино Антонио
|4
|0.15
|4.
|Джонсон Деннис
|3
|0.11
|5.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.04
|6.
|Мале Юссеф
|1
|0.04
|7.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.04
|8.
|Чрнигой Домен
|1
|0.04
|9.
|Модоло Марко
|1
|0.04
|10.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.04
|11.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.04
|12.
|Карлссон Отар
|1
|0.04
|13.
|Свобода Михаэль
|1
|0.04
|14.
|Тогордо Антони
|0
|0
|15.
|Дези Якопо
|0
|0
|16.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|17.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|10
|0.37
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.19
|3.
|Ягелло Филип
|4
|0.15
|4.
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.11
|5.
|Бьярнасон Биркир
|3
|0.11
|6.
|Дессена Даниэле
|2
|0.07
|7.
|Шпалек Николас
|2
|0.07
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.07
|9.
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|10.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.07
|11.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.04
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.04
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.04
|14.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|15.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|16.
|Карачич Фран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|8
|0
|2.
|Джонсон Деннис
|3
|2
|3.
|Мале Юссеф
|6
|0
|4.
|Вакка Антонио
|5
|0
|5.
|Модоло Марко
|4
|0
|6.
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|7.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|8.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|9.
|Араму Маттиа
|3
|0
|10.
|Тогордо Антони
|3
|0
|11.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|12.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|13.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|14.
|Форте Франческо
|2
|0
|15.
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|16.
|Феличоли Джанфилиппо
|2
|0
|17.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|18.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|19.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|20.
|Леццерини Лука
|1
|0
|21.
|Риччи Джакомо
|1
|0
|22.
|Карлссон Отар
|1
|0
|23.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|24.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|7
|1
|2.
|Папетти Андреа
|5
|2
|3.
|Матею Алеш
|5
|1
|4.
|Дессена Даниэле
|5
|0
|5.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|6.
|Шпалек Николас
|5
|0
|7.
|Чансельор Джон
|4
|0
|8.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|9.
|Бьярнасон Биркир
|2
|1
|10.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|11.
|Доннарумма Альфредо
|2
|0
|12.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|13.
|Йоронен Йессе
|2
|0
|14.
|Бизоли Димитри
|2
|0
|15.
|Айе Флориан
|2
|0
|16.
|Ягелло Филип
|2
|0
|17.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|18.
|Гецци Андреа
|0
|1
|19.
|Паяч Марко
|1
|0
|20.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|21.
|Кистана Андреа
|1
|0
|22.
|Карачич Фран
|1
|0
|23.
|Лабойко Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|6.25% (2)
|9.38% (3)
|25% (8)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|28.13% (9)
|Брешия
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|26.32% (10)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +9 =8 -3Венеция 2:1 Реджана Эмполи 1:1 Венеция Венеция 3:2 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Венеция
Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция Виртус Энтелла 0:2 Венеция
Брешия Последние 20 матчей: +5 =7 -8Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе Брешия 1:0 Кьево
Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне Брешия 2:2 Венеция
Последние игры между собой
Венеция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Брешия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|37 - 25
|45
|3.
|Монца
|0:0 Заявка
|27
|11
|12
|4
|35 - 21
|45
|4.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|5.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 29
|41
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|8.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 32
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|11.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|27
|7
|13
|7
|28 - 25
|34
|12.
|Брешия
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|38 - 40
|33
|13.
|Реджина
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|20 - 43
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 8
|21
|8.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|4.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|5.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 10
|20
|6.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|7.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Брешия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Венеция» – «Брешия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Венеция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брешия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Венеция» – «Брешия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров