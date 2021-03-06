Монца
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: U-Power Stadium
Порденоне
7' Желтая карточкаСкавоне Мануэль
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бансе АльдоНападающий
-
-
27 Kevin Biondi
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|5 (1)
|0.19
|2.
|Боатенг Кевин-Принс
|5 (3)
|0.19
|3.
|Мота Дани
|5
|0.19
|4.
|Фраттези Давиде
|4
|0.15
|5.
|Барилла Антонино
|3
|0.11
|6.
|Марич Мирко
|2
|0.07
|7.
|Сампиризи Марио
|2
|0.07
|8.
|Аугусто Карлос
|2
|0.07
|9.
|Балотелли Марио
|2
|0.07
|10.
|Бетелла Давиде
|2
|0.07
|11.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.04
|12.
|Армеллино Марко
|1
|0.04
|13.
|Палетта Габриэль
|1
|0.04
|14.
|Барберис Андреа
|0
|0
|15.
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|16.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|17.
|Донати Джулио
|0
|0
|18.
|Фоссати Марко
|0
|0
|19.
|Мачин Хосе
|0
|0
|20.
|Колпани Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11 (3)
|0.41
|2.
|Чиурриа Патрик
|5
|0.19
|3.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.11
|4.
|Цаммарини Роберто
|2
|0.07
|5.
|Барисон Альберто
|2
|0.07
|6.
|Берра Филиппо
|1
|0.04
|7.
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|8.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.04
|9.
|Бутич Карло
|1
|0.04
|10.
|Морра Клаудио
|1
|0.04
|11.
|Кало Джакомо
|0
|0
|12.
|Кампорезе Микеле
|0
|0
|13.
|Фольякко Алессандро
|0
|0
|14.
|Маньино Лука
|0
|0
|15.
|Малламо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|11
|1
|2.
|Барилла Антонино
|4
|1
|3.
|Фоссати Марко
|5
|0
|4.
|Армеллино Марко
|4
|0
|5.
|Скалья Филиппо
|2
|1
|6.
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|7.
|Донати Джулио
|2
|0
|8.
|Гюткьяр Кристиан
|2
|0
|9.
|Риччи Федерико
|2
|0
|10.
|Барберис Андреа
|2
|0
|11.
|Марич Мирко
|2
|0
|12.
|Мота Дани
|2
|0
|13.
|Фраттези Давиде
|2
|0
|14.
|Бетелла Давиде
|2
|0
|15.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|16.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|17.
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|18.
|Колпани Андреа
|1
|0
|19.
|Аугусто Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|10
|0
|2.
|Скавоне Мануэль
|6
|0
|3.
|Фаласко Никола
|6
|0
|4.
|Барисон Альберто
|5
|0
|5.
|Берра Филиппо
|3
|1
|6.
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|7.
|Фольякко Алессандро
|4
|0
|8.
|Кало Джакомо
|4
|0
|9.
|Маньино Лука
|4
|0
|10.
|Мисурака Джанвито
|3
|0
|11.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|12.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|13.
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|14.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|15.
|Бутич Карло
|2
|0
|16.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|17.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|18.
|Хжановски Адам
|1
|0
|19.
|Россетти Маттео
|1
|0
|20.
|Малламо Алессандро
|1
|0
|21.
|Kevin Biondi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монца
|17.14% (6)
|20% (7)
|8.57% (3)
|17.14% (6)
|11.43% (4)
|25.71% (9)
|Порденоне
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Монца Последние 20 матчей: +9 =7 -4Фрозиноне 2:2 Монца Монца 0:0 Читтаделла Кьево 0:1 Монца Монца 0:2 Пиза
Виченца Виртус 1:2 Монца Монца 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Монца Брешия 0:1 Монца Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =8 -6Кьево 3:0 Порденоне Порденоне 1:1 Асколи Реджина 1:0 Порденоне Порденоне 0:1 Читтаделла
СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Порденоне 1:2 Виченца Виртус Порденоне 1:1 Лечче Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево
Последние игры между собой
Монца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|37 - 25
|45
|3.
|Монца
|0:0 Заявка
|27
|11
|12
|4
|35 - 21
|45
|4.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|5.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 29
|41
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|8.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 32
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|11.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|27
|7
|13
|7
|28 - 25
|34
|12.
|Брешия
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|38 - 40
|33
|13.
|Реджина
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|20 - 43
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|5
|6
|2
|18 - 8
|21
|8.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|4.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|5.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|11 - 10
|20
|6.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|7.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Брешия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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