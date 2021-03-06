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  2. Матчи
  3. Италия
Монца
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Порденоне
0'
7' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
16'
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
98
Пирола
Лоренцо
31
Сампиризи
Марио
21
Армеллино
Марко
23
Скоццарелла
Маттео
16
Фраттези
Давиде
47
Мота
Дани
9
Гюткьяр
Кристиан
7
Боатенг
Кевин-Принс
22
Перизан
Самуэле
6
Барисон
Альберто
5
Фольякко
Алессандро
31
Кампорезе
Микеле
44
Хжановски
Адам
16
Маньино
Лука
21
Мисурака
Джанвито
29
Скавоне
Мануэль
10
Морра
Клаудио
13
Чиурриа
Патрик
33
Цаммарини
Роберто
Монца
4-3-3
Порденоне
4-3-1-2

Ход матча

7'
 
Скавоне Мануэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 5 (1) 0.19
2. Боатенг Кевин-Принс 5 (3) 0.19
3. Мота Дани 5 0.19
4. Фраттези Давиде 4 0.15
5. Барилла Антонино 3 0.11
6. Марич Мирко 2 0.07
7. Сампиризи Марио 2 0.07
8. Аугусто Карлос 2 0.07
9. Балотелли Марио 2 0.07
10. Бетелла Давиде 2 0.07
11. Д'Аллесандро Марко 1 0.04
12. Армеллино Марко 1 0.04
13. Палетта Габриэль 1 0.04
14. Барберис Андреа 0 0
15. Беллучи Джузеппе 0 0
16. Скоццарелла Маттео 0 0
17. Донати Джулио 0 0
18. Фоссати Марко 0 0
19. Мачин Хосе 0 0
20. Колпани Андреа 0 0
Порденоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьяв Давиде 11 (3) 0.41
2. Чиурриа Патрик 5 0.19
3. Мусёлик Себастьян 3 0.11
4. Цаммарини Роберто 2 0.07
5. Барисон Альберто 2 0.07
6. Берра Филиппо 1 0.04
7. Фаласко Никола 1 0.04
8. Скавоне Мануэль 1 0.04
9. Бутич Карло 1 0.04
10. Морра Клаудио 1 0.04
11. Кало Джакомо 0 0
12. Кампорезе Микеле 0 0
13. Фольякко Алессандро 0 0
14. Маньино Лука 0 0
15. Малламо Алессандро 0 0

Карточки

Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 11 1
2. Барилла Антонино 4 1
3. Фоссати Марко 5 0
4. Армеллино Марко 4 0
5. Скалья Филиппо 2 1
6. Боатенг Кевин-Принс 3 0
7. Донати Джулио 2 0
8. Гюткьяр Кристиан 2 0
9. Риччи Федерико 2 0
10. Барберис Андреа 2 0
11. Марич Мирко 2 0
12. Мота Дани 2 0
13. Фраттези Давиде 2 0
14. Бетелла Давиде 2 0
15. Палетта Габриэль 1 0
16. Сампиризи Марио 1 0
17. Д'Эррико Андреа 1 0
18. Колпани Андреа 1 0
19. Аугусто Карлос 1 0
Порденоне
# Игрок      
1. Дьяв Давиде 10 0
2. Скавоне Мануэль 6 0
3. Фаласко Никола 6 0
4. Барисон Альберто 5 0
5. Берра Филиппо 3 1
6. Кампорезе Микеле 4 0
7. Фольякко Алессандро 4 0
8. Кало Джакомо 4 0
9. Маньино Лука 4 0
10. Мисурака Джанвито 3 0
11. Мусёлик Себастьян 3 0
12. Бассоли Алессандро 2 0
13. Чиурриа Патрик 2 0
14. Цаммарини Роберто 2 0
15. Бутич Карло 2 0
16. Гавацци Давиде 1 0
17. Перизан Самуэле 1 0
18. Хжановски Адам 1 0
19. Россетти Маттео 1 0
20. Малламо Алессандро 1 0
21. Kevin Biondi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монца 17.14% (6) 20% (7) 8.57% (3) 17.14% (6) 11.43% (4) 25.71% (9)
 Порденоне 17.86% (5) 14.29% (4) 14.29% (4) 21.43% (6) 10.71% (3) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Монца Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Фрозиноне 2:2 Монца Монца 0:0 Читтаделла Кьево 0:1 Монца Монца 0:2 Пиза
Виченца Виртус 1:2 Монца Монца 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Монца Брешия 0:1 Монца Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина СПАЛ 2013 2:0 Монца
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Кьево 3:0 Порденоне Порденоне 1:1 Асколи Реджина 1:0 Порденоне Порденоне 0:1 Читтаделла
СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Порденоне 1:2 Виченца Виртус Порденоне 1:1 Лечче Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца Порденоне 1:1 Кьево

Последние игры между собой

Монца: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Порденоне: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Порденоне 1:1 Монца Серия B Порденоне 0:0 Монца Кубок Порденоне 1:1 Монца Серия C Монца 0:2 Порденоне Серия C
Монца 6:3 Порденоне Лега Про, Понижение Порденоне 0:2 Монца Лега Про, Понижение Монца 1:0 Порденоне Лега Про Порденоне 0:1 Монца Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 26 12 13 1 48 - 25 49
2. Венеция Заявка 27 12 9 6 37 - 25 45
3. Монца 0:0 Заявка 27 11 12 4 35 - 21 45
4. Салернитана Заявка 26 11 10 5 28 - 27 43
5. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
6. СПАЛ 2013 Заявка 27 10 11 6 34 - 29 41
7. Читтаделла Заявка 26 11 7 8 37 - 26 40
8. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
9. Фрозиноне Заявка 27 9 10 8 28 - 32 37
10. Пиза Заявка 27 8 13 6 36 - 38 37
11. Порденоне 0:0 Заявка 27 7 13 7 28 - 25 34
12. Брешия Заявка 27 8 9 10 38 - 40 33
13. Реджина Заявка 27 8 9 10 27 - 32 33
14. Виченца Виртус Заявка 26 6 13 7 36 - 36 31
15. Кремонезе Заявка 27 7 8 12 30 - 36 29
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца Заявка 27 4 14 9 22 - 28 26
18. Асколи Заявка 27 5 8 14 21 - 36 23
19. Пескара Заявка 27 5 7 15 20 - 43 22
20. Виртус Энтелла Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
3. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
6. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Монца 0:0 Заявка 13 5 6 2 18 - 8 21
8. Пиза Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе Заявка 14 4 4 6 16 - 18 16
14. Асколи Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне 0:0 Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца 0:0 Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Фрозиноне Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
4. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
5. Порденоне 0:0 Заявка 14 5 5 4 11 - 10 20
6. Салернитана Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
7. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
8. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
9. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
10. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
11. Пиза Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
12. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. Реджина Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Брешия Заявка 13 3 5 5 15 - 19 14
16. Кремонезе Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
17. Пескара Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Монца
Ничья
Порденоне
1.85
3.30
5.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.69 3.58 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.52 5.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.35 5.60

Самый высокий коэффициент на матч «Монца» – «Порденоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Порденоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монца» – «Порденоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.07 4.16 1.23 2.73 1.46 1.95 1.95 1.52 2.52 1.30 3.54 1.18 4.94 1.08 8.30
7.90 1.05 6.75 1.08 3.10 1.35 2.36 1.59 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.80 1.05 6.95
9.20 1.04 6.80 1.08 2.90 1.38 2.23 1.62 1.87 1.93 1.67 2.21 1.32 3.20 1.23 3.95 1.09 7.00 1.07 7.50 0.00 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.21 1.66 1.51 2.56 1.23 4.18 1.08 7.40
2.72 1.46 1.79 2.02 1.36 3.12 1.10 6.75 1.07 8.10
1.72 2.11 1.35 3.10 1.09 6.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.91 1.41 1.82 1.99 1.40 2.95 1.18 4.94
3.60 1.29 2.43 1.57 1.61 2.32 1.24 4.05 1.15 5.55
2.33 1.57 1.57 2.31 1.19 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.13 1.68
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
5.45 1.14
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
3.95 1.23
Где смотреть матч Монца 0:0 Порденоне онлайн

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