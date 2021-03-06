  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пиза
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Реджина
0' 6'
66
Гори
Стефано
4
Белли
Франческо
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
23
Лизи
Франческо
14
Марин
Мариус
21
Куаини
Алессандро
36
Маццители
Лука
27
Гухер
Роберт
9
Паломби
Симоне
31
Маркони
Микеле
88
Николас
Андраде
33
Лакичевич
Иван
6
Лояконо
Джузеппе
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
25
Крими
Марко
15
Бьянки
Николо
10
Белломо
Никола
90
Фолоруншо
Майкл
23
Миковши
Клаудиу
9
Оквонкво
Орджи
Пиза
4-3-1-2
Реджина
4-2-3-1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 78 Владение мячом, % 22

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 8 (2) 0.31
2. Видо Лука 6 0.23
3. Гухер Роберт 5 0.19
4. Маццители Лука 3 0.12
5. Паломби Симоне 3 0.12
6. Мазуччи Гаэтано 2 0.08
7. Сибилли Джузеппе 2 0.08
8. Караччоло Антонио 2 0.08
9. Биринделли Самуэле 2 0.08
10. Соддимо Данило 1 0.04
11. Лизи Франческо 1 0.04
12. Мастину Джузеппе 1 0.04
13. Марин Мариус 0 0
14. Де Витис Алессандро 0 0
15. Бегетто Андреа 0 0
16. Сьега Николас 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолоруншо Майкл 6 0.23
2. Льотти Даниэле 5 0.19
3. Менез Жереми 3 (1) 0.12
4. Монтальто Адриано 3 (1) 0.12
5. Кризетиг Лоренцо 2 0.08
6. Ривас Ригоберто 2 0.08
7. Денис Херман 2 0.08
8. Белломо Никола 1 0.04
9. Бьянки Николо 1 0.04
10. Лафферти Кайл 1 0.04
11. Шитум Марио 1 0.04
12. Фати Рикардо 0 0
13. Де Розе Франческо 0 0
14. Ди Кьяра Джанлука 0 0
15. Лакичевич Иван 0 0
16. Васич Никола 0 0
17. Дель Прато Энрико 0 0

Карточки

Пиза
# Игрок      
1. Маццители Лука 10 0
2. Бенедетти Симоне 7 1
3. Марин Мариус 7 1
4. Караччоло Антонио 6 0
5. Лизи Франческо 5 0
6. Пизано Эрос 3 1
7. Биринделли Самуэле 4 0
8. Сьега Николас 2 1
9. Гухер Роберт 3 0
10. Де Витис Алессандро 2 0
11. Видо Лука 2 0
12. Соддимо Данило 1 0
13. Бегетто Андреа 1 0
14. Варньер Марко 1 0
15. Мерони Андреа 1 0
16. Куаини Алессандро 1 0
17. Сибилли Джузеппе 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 8 1
2. Ди Кьяра Джанлука 7 0
3. Менез Жереми 5 1
4. Фолоруншо Майкл 5 1
5. Белломо Никола 6 0
6. Лояконо Джузеппе 4 0
7. Росси Марко II 4 0
8. Ривас Ригоберто 4 0
9. Дель Прато Энрико 4 0
10. Льотти Даниэле 2 1
11. Ставропулос Димитрис 2 1
12. Монтальто Адриано 3 0
13. Лафферти Кайл 2 0
14. Ционек Тьяго 2 0
15. Де Розе Франческо 2 0
16. Шитум Марио 2 0
17. Роландо Габриэле 2 0
18. Лакичевич Иван 2 0
19. Николас Андраде 2 0
20. Гуарна Энрико 1 0
21. Эдера Симоне 1 0
22. Бьянки Николо 1 0
23. Оквонкво Орджи 1 0
24. Плиццари Алессандро 1 0
25. Далле Мура Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пиза 16.67% (6) 22.22% (8) 13.89% (5) 11.11% (4) 13.89% (5) 22.22% (8)
 Реджина 14.81% (4) 33.33% (9) 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 14.81% (4)

Предыдущие игры

Пиза Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Асколи 0:2 Пиза Пиза 2:2 Виченца Виртус Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза
Пиза 2:2 Салернитана Кремонезе 2:1 Пиза Пиза 0:0 Фрозиноне Пиза 1:0 Реджана Виртус Энтелла 2:1 Пиза Пиза 1:0 Брешия Венеция 1:1 Пиза Козенца 1:1 Пиза Пиза 2:2 Кьево Лечче 0:3 Пиза Пиза 0:0 Пескара Пиза 1:0 Порденоне Пиза 2:1 Асколи СПАЛ 2013 4:0 Пиза Пиза 1:4 Читтаделла Реджина 1:2 Пиза
Реджина Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина
Реджина 1:0 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина

Последние игры между собой

Пиза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реджина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Реджина 1:2 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 26 12 13 1 48 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
5. Салернитана 0:0 Заявка 26 10 11 5 27 - 27 41
6. Читтаделла Заявка 26 11 7 8 37 - 26 40
7. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 27 9 12 6 33 - 29 39
9. Пиза 0:0 Заявка 27 8 13 6 36 - 38 37
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 27 8 11 8 26 - 31 35
11. Порденоне Заявка 26 7 12 7 28 - 25 33
12. Реджина 0:0 Заявка 27 8 9 10 27 - 32 33
13. Виченца Виртус Заявка 26 6 13 7 36 - 36 31
14. Брешия Заявка 26 7 9 10 37 - 40 30
15. Кремонезе 0:0 Заявка 27 7 9 11 30 - 35 30
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца 0:0 Заявка 27 4 15 8 21 - 26 27
18. Асколи 0:0 Заявка 27 5 8 14 21 - 36 23
19. Пескара 0:0 Заявка 27 5 8 14 20 - 42 23
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана 0:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
6. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Пиза 0:0 Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
8. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина 0:0 Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе 0:0 Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
14. Асколи 0:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца 0:0 Заявка 14 1 9 4 8 - 12 12
20. Пескара 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 17 20
5. Порденоне Заявка 13 5 4 4 11 - 10 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана 0:0 Заявка 14 4 6 4 11 - 18 18
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 14 3 8 3 12 - 14 17
10. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
11. Пиза 0:0 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
12. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. Реджина 0:0 Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Кремонезе 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
16. Пескара 0:0 Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
17. Брешия Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи 0:0 Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • Первый тайм
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Romeo Anconetani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Реджина
2.51
3.10
3.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.49 3.04 3.09
Бонус: 5 000 ₽ 2.51 3.10 3.04
Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.05 3.15

Самый высокий коэффициент на матч «Пиза» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пиза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пиза» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.08 3.74 1.27 2.56 1.51 1.90 1.98 1.49 2.61 1.28 3.60 1.17 5.10 1.06 8.70
7.20 1.05 6.20 1.09 2.94 1.38 2.24 1.65 1.72 2.24 1.35 3.20 1.24 3.88 1.08 6.85 1.05 7.40 1.00 11.00
8.80 1.05 6.50 1.09 2.85 1.39 2.21 1.67 1.85 1.95 1.66 2.23 1.31 3.25 1.22 4.00 1.08 7.10 1.06 7.90 1.01 13.00 0.00 13.50 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.12 1.72 1.47 2.68 1.22 4.28 1.08 8.00
2.56 1.51 1.72 2.12 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
1.68 2.18 1.31 3.25 1.07 7.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.83 1.43 1.79 2.02 1.39 3.00 1.17 5.10
3.45 1.31 2.32 1.61 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
2.30 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.83
1.86 1.88
Букмекер Да Нет
5.05 1.18
5.10 1.14
Букмекер Да Нет
3.76 1.27
3.65 1.25
Где смотреть матч Пиза 0:0 Реджина онлайн

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