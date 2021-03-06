Пиза
0:0
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Anconetani
Реджина
61' Желтая карточкаКараччоло Антонио
66
Гори
Стефано
14
Марин
Мариус
27
Гухер
Роберт
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Крими МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
-
26 Кьерико ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
-
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 5
-
19 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|8 (2)
|0.3
|2.
|Видо Лука
|6
|0.22
|3.
|Гухер Роберт
|5
|0.19
|4.
|Маццители Лука
|3
|0.11
|5.
|Паломби Симоне
|3
|0.11
|6.
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0.07
|7.
|Сибилли Джузеппе
|2
|0.07
|8.
|Караччоло Антонио
|2
|0.07
|9.
|Биринделли Самуэле
|2
|0.07
|10.
|Соддимо Данило
|1
|0.04
|11.
|Лизи Франческо
|1
|0.04
|12.
|Мастину Джузеппе
|1
|0.04
|13.
|Марин Мариус
|0
|0
|14.
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|15.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|16.
|Сьега Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолоруншо Майкл
|6
|0.22
|2.
|Льотти Даниэле
|5
|0.19
|3.
|Менез Жереми
|3 (1)
|0.11
|4.
|Монтальто Адриано
|3 (1)
|0.11
|5.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.07
|6.
|Ривас Ригоберто
|2
|0.07
|7.
|Денис Херман
|2
|0.07
|8.
|Белломо Никола
|1
|0.04
|9.
|Бьянки Николо
|1
|0.04
|10.
|Лафферти Кайл
|1
|0.04
|11.
|Шитум Марио
|1
|0.04
|12.
|Фати Рикардо
|0
|0
|13.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|14.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|15.
|Лакичевич Иван
|0
|0
|16.
|Васич Никола
|0
|0
|17.
|Дель Прато Энрико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маццители Лука
|10
|0
|2.
|Бенедетти Симоне
|7
|1
|3.
|Марин Мариус
|7
|1
|4.
|Караччоло Антонио
|7
|0
|5.
|Лизи Франческо
|5
|0
|6.
|Пизано Эрос
|3
|1
|7.
|Биринделли Самуэле
|4
|0
|8.
|Сьега Николас
|2
|1
|9.
|Гухер Роберт
|3
|0
|10.
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|11.
|Видо Лука
|2
|0
|12.
|Соддимо Данило
|1
|0
|13.
|Бегетто Андреа
|1
|0
|14.
|Варньер Марко
|1
|0
|15.
|Мерони Андреа
|1
|0
|16.
|Куаини Алессандро
|1
|0
|17.
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|8
|1
|2.
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|3.
|Менез Жереми
|5
|1
|4.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|5.
|Белломо Никола
|6
|0
|6.
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|7.
|Росси Марко II
|4
|0
|8.
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|9.
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|10.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|11.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|12.
|Монтальто Адриано
|3
|0
|13.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|14.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|15.
|Де Розе Франческо
|2
|0
|16.
|Шитум Марио
|2
|0
|17.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|18.
|Лакичевич Иван
|2
|0
|19.
|Николас Андраде
|2
|0
|20.
|Гуарна Энрико
|1
|0
|21.
|Эдера Симоне
|1
|0
|22.
|Бьянки Николо
|1
|0
|23.
|Оквонкво Орджи
|1
|0
|24.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|25.
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пиза
|16.67% (6)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|Реджина
|14.81% (4)
|33.33% (9)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
Предыдущие игры
Пиза Последние 20 матчей: +8 =8 -4Асколи 0:2 Пиза Пиза 2:2 Виченца Виртус Пиза 1:1 Эмполи Монца 0:2 Пиза
Реджина Последние 20 матчей: +7 =4 -9Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне Козенца 2:2 Реджина
Реджина 1:0 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина
Последние игры между собой
Пиза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Реджина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|0:0 Заявка
|27
|12
|10
|5
|37 - 24
|46
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|5.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 29
|41
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|8.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 32
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|11.
|Порденоне
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 25
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|14.
|Брешия
|0:0 Заявка
|27
|7
|10
|10
|37 - 40
|31
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|20 - 43
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|2.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|4.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Порденоне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 10
|19
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|16.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|17.
|Брешия
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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