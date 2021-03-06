Кремонезе
0:0
Первый тайм: 7'
Стадион: Джованни Цини
Салернитана
21
Цортеа
Надир
32
Баэс
Хайме
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Пинато МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
24 Дурмиси РизаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чофани Даниэль
|9 (2)
|0.35
|2.
|Стриццоло Лука
|4
|0.15
|3.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0.12
|4.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.12
|5.
|Пинато Марко
|2
|0.08
|6.
|Целар Жан
|2
|0.08
|7.
|Дели Франческо
|2
|0.08
|8.
|Вальцания Лука
|2
|0.08
|9.
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|10.
|Валери Эмануэле
|1
|0.04
|11.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|12.
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|13.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|14.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|15.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|16.
|Цортеа Надир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|10 (1)
|0.4
|2.
|Джурич Милан
|4 (2)
|0.16
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.12
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.12
|5.
|Касасола Тиаго
|2
|0.08
|6.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0.04
|7.
|Капецци Леонардо
|1
|0.04
|8.
|Айя Рамзи
|1
|0.04
|9.
|Богдан Лука
|1
|0.04
|10.
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|11.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|12.
|Белек Вид
|0
|0
|13.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|14.
|Дурмиси Риза
|0
|0
|15.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|3.
|Валери Эмануэле
|5
|1
|4.
|Раванелли Лука
|4
|1
|5.
|Терранова Эмануэле
|5
|0
|6.
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|7.
|Вальцания Лука
|5
|0
|8.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|9.
|Карнесекки Марко
|2
|1
|10.
|Бартоломей Паоло
|3
|0
|11.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|12.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|13.
|Пинато Марко
|2
|0
|14.
|Целар Жан
|2
|0
|15.
|Цортеа Надир
|2
|0
|16.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|17.
|Дели Франческо
|1
|0
|18.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|19.
|Кокколо Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|9
|1
|2.
|Дьомбер Норберт
|6
|0
|3.
|Касасола Тиаго
|6
|0
|4.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|5.
|Андерсон Андре
|5
|0
|6.
|Джурич Милан
|4
|0
|7.
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|8.
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|9.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|10.
|Айя Рамзи
|3
|0
|11.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|12.
|Весели Фредерик
|3
|0
|13.
|Богдан Лука
|3
|0
|14.
|Кийине Софиан
|3
|0
|15.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|16.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|17.
|Гондо Седрик
|2
|0
|18.
|Капецци Леонардо
|0
|1
|19.
|Купиш Томаш
|1
|0
|20.
|Мильорини Марко
|1
|0
|21.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|22.
|Мантовани Валерио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|31.03% (9)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|13.79% (4)
|Салернитана
|11.11% (3)
|22.22% (6)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|22.22% (6)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче
Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе
Салернитана Последние 20 матчей: +7 =8 -5Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 Реджана 0:0 Салернитана Асколи 0:2 Салернитана Салернитана 1:1 Виченца Виртус
Пиза 2:2 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Салернитана: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|26
|10
|11
|5
|27 - 27
|41
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|7.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|8.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|27
|9
|12
|6
|33 - 29
|39
|9.
|Пиза
|0:0 Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|27
|8
|11
|8
|26 - 31
|35
|11.
|Порденоне
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 25
|33
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|14.
|Брешия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|37 - 40
|30
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 35
|30
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|27
|4
|15
|8
|21 - 26
|27
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|27
|5
|8
|14
|20 - 42
|23
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Пиза
|0:0 Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|1
|9
|4
|8 - 12
|12
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 17
|20
|5.
|Порденоне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 10
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|11 - 18
|18
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|12 - 14
|17
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|17.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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