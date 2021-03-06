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  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Салернитана
0' 7'
28
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
6
Густафссон
Самуэль
19
Кастаньетти
Микеле
14
Вальцания
Лука
10
Буонаюто
Кристиан
32
Баэс
Хайме
9
Чофани
Даниэль
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
33
Весели
Фредерик
20
Купиш
Томаш
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
28
Капецци
Леонардо
4
Ярошински
Павел
11
Джурич
Милан
7
Гондо
Седрик
Кремонезе
4-2-3-1
Салернитана
3-5-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чофани Даниэль 9 (2) 0.35
2. Стриццоло Лука 4 0.15
3. Буонаюто Кристиан 3 0.12
4. Гаэтано Джанлука 3 0.12
5. Пинато Марко 2 0.08
6. Целар Жан 2 0.08
7. Дели Франческо 2 0.08
8. Вальцания Лука 2 0.08
9. Баэс Хайме 1 0.04
10. Валери Эмануэле 1 0.04
11. Кастаньетти Микеле 0 0
12. Бьянкетти Маттео 0 0
13. Бартоломей Паоло 0 0
14. Нарди Филиппо 0 0
15. Фьордализо Алессандро 0 0
16. Цортеа Надир 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 10 (1) 0.4
2. Джурич Милан 4 (2) 0.16
3. Андерсон Андре 3 0.12
4. Купиш Томаш 3 0.12
5. Касасола Тиаго 2 0.08
6. Чичерелли Эмануэле 1 0.04
7. Капецци Леонардо 1 0.04
8. Айя Рамзи 1 0.04
9. Богдан Лука 1 0.04
10. Гондо Седрик 1 0.04
11. Лопес Вальтер 0 0
12. Белек Вид 0 0
13. Ди Таккио Франческо 0 0
14. Дурмиси Риза 0 0
15. Скьявоне Андреа 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 9 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Валери Эмануэле 5 1
4. Раванелли Лука 4 1
5. Терранова Эмануэле 5 0
6. Бьянкетти Маттео 5 0
7. Вальцания Лука 5 0
8. Густафссон Самуэль 4 0
9. Карнесекки Марко 2 1
10. Бартоломей Паоло 3 0
11. Фьордализо Алессандро 3 0
12. Гаэтано Джанлука 3 0
13. Пинато Марко 2 0
14. Целар Жан 2 0
15. Цортеа Надир 2 0
16. Крешенци Алессандро 1 0
17. Дели Франческо 1 0
18. Дзакканьо Андреа 1 0
19. Кокколо Лука 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 9 1
2. Дьомбер Норберт 6 0
3. Касасола Тиаго 6 0
4. Дзичек Патрик 5 0
5. Андерсон Андре 5 0
6. Джурич Милан 4 0
7. Тутино Дженнаро 4 0
8. Кулибали Мамаду 4 0
9. Лопес Вальтер 3 0
10. Айя Рамзи 3 0
11. Джаннетти Никколо 3 0
12. Весели Фредерик 3 0
13. Богдан Лука 3 0
14. Кийине Софиан 3 0
15. Скьявоне Андреа 2 0
16. Чичерелли Эмануэле 2 0
17. Гондо Седрик 2 0
18. Капецци Леонардо 0 1
19. Купиш Томаш 1 0
20. Мильорини Марко 1 0
21. Адамонис Марюс 1 0
22. Мантовани Валерио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 31.03% (9) 6.9% (2) 17.24% (5) 24.14% (7) 6.9% (2) 13.79% (4)
 Салернитана 11.11% (3) 22.22% (6) 14.81% (4) 11.11% (3) 18.52% (5) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче
Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе
Салернитана Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 Реджана 0:0 Салернитана Асколи 0:2 Салернитана Салернитана 1:1 Виченца Виртус
Пиза 2:2 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Салернитана: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Салернитана 2:1 Кремонезе Серия B Салернитана 3:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 2:0 Кремонезе Серия B
Кремонезе 0:0 Салернитана Серия B Кремонезе 1:1 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Кремонезе Серия B Салернитана 2:1 Кремонезе Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 26 12 13 1 48 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
5. Салернитана 0:0 Заявка 26 10 11 5 27 - 27 41
6. Читтаделла Заявка 26 11 7 8 37 - 26 40
7. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 27 9 12 6 33 - 29 39
9. Пиза 0:0 Заявка 27 8 13 6 36 - 38 37
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 27 8 11 8 26 - 31 35
11. Порденоне Заявка 26 7 12 7 28 - 25 33
12. Реджина 0:0 Заявка 27 8 9 10 27 - 32 33
13. Виченца Виртус Заявка 26 6 13 7 36 - 36 31
14. Брешия Заявка 26 7 9 10 37 - 40 30
15. Кремонезе 0:0 Заявка 27 7 9 11 30 - 35 30
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца 0:0 Заявка 27 4 15 8 21 - 26 27
18. Асколи 0:0 Заявка 27 5 8 14 21 - 36 23
19. Пескара 0:0 Заявка 27 5 8 14 20 - 42 23
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана 0:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
6. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Пиза 0:0 Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
8. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина 0:0 Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе 0:0 Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
14. Асколи 0:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца 0:0 Заявка 14 1 9 4 8 - 12 12
20. Пескара 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 17 20
5. Порденоне Заявка 13 5 4 4 11 - 10 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана 0:0 Заявка 14 4 6 4 11 - 18 18
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 14 3 8 3 12 - 14 17
10. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
11. Пиза 0:0 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
12. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. Реджина 0:0 Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Кремонезе 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
16. Пескара 0:0 Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
17. Брешия Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи 0:0 Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Салернитана
1.97
3.36
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.36 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.20 4.50

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Салернитана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Салернитана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Салернитана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
7.90 1.04 7.00 1.07 3.32 1.31 2.53 1.52 1.85 2.05 1.44 2.79 1.31 3.32 1.11 5.70 1.07 6.55 1.00 11.00
10.00 1.03 7.60 1.07 3.15 1.33 2.48 1.52 2.05 1.77 1.80 2.01 1.41 2.85 1.27 3.45 1.13 5.90 1.08 6.60 1.01 11.50 0.00 18.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.84 1.96 1.41 2.91 1.12 6.30 1.09 7.60
1.81 1.99 1.36 3.00 1.10 6.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.56 1.51 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.55 1.48 1.64 2.15 1.28 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.93
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Кремонезе 0:0 Салернитана онлайн

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