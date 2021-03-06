Кремонезе
0:1
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Салернитана
0:1
14' ГолДжурич Милан
42' Желтая карточкаБаэс Хайме
66' Желтая карточкаРаванелли Лука
78' Желтая карточкаАйя Рамзи
21
Цортеа
Надир
32
Баэс
Хайме
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Пинато МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
-
24 Дурмиси РизаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
14'
0:1
42'
66'
78'
80'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чофани Даниэль
|9 (2)
|0.33
|2.
|Стриццоло Лука
|4
|0.15
|3.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0.11
|4.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.11
|5.
|Пинато Марко
|2
|0.07
|6.
|Целар Жан
|2
|0.07
|7.
|Дели Франческо
|2
|0.07
|8.
|Вальцания Лука
|2
|0.07
|9.
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|10.
|Валери Эмануэле
|1
|0.04
|11.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|12.
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|13.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|14.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|15.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|16.
|Цортеа Надир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|10 (1)
|0.38
|2.
|Джурич Милан
|5 (2)
|0.19
|3.
|Андерсон Андре
|3
|0.12
|4.
|Купиш Томаш
|3
|0.12
|5.
|Касасола Тиаго
|2
|0.08
|6.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0.04
|7.
|Капецци Леонардо
|1
|0.04
|8.
|Айя Рамзи
|1
|0.04
|9.
|Богдан Лука
|1
|0.04
|10.
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|11.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|12.
|Белек Вид
|0
|0
|13.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|14.
|Дурмиси Риза
|0
|0
|15.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|16.
|Ярошински Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|3.
|Раванелли Лука
|5
|1
|4.
|Валери Эмануэле
|5
|1
|5.
|Терранова Эмануэле
|5
|0
|6.
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|7.
|Вальцания Лука
|5
|0
|8.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|9.
|Карнесекки Марко
|2
|1
|10.
|Бартоломей Паоло
|3
|0
|11.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|12.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|13.
|Пинато Марко
|2
|0
|14.
|Целар Жан
|2
|0
|15.
|Цортеа Надир
|2
|0
|16.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|17.
|Дели Франческо
|1
|0
|18.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|19.
|Баэс Хайме
|1
|0
|20.
|Кокколо Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|9
|1
|2.
|Дьомбер Норберт
|6
|0
|3.
|Касасола Тиаго
|6
|0
|4.
|Дзичек Патрик
|5
|0
|5.
|Андерсон Андре
|5
|0
|6.
|Джурич Милан
|4
|0
|7.
|Айя Рамзи
|4
|0
|8.
|Тутино Дженнаро
|4
|0
|9.
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|10.
|Лопес Вальтер
|3
|0
|11.
|Джаннетти Никколо
|3
|0
|12.
|Весели Фредерик
|3
|0
|13.
|Богдан Лука
|3
|0
|14.
|Кийине Софиан
|3
|0
|15.
|Скьявоне Андреа
|2
|0
|16.
|Чичерелли Эмануэле
|2
|0
|17.
|Гондо Седрик
|2
|0
|18.
|Капецци Леонардо
|0
|1
|19.
|Купиш Томаш
|1
|0
|20.
|Мильорини Марко
|1
|0
|21.
|Адамонис Марюс
|1
|0
|22.
|Мантовани Валерио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|31.03% (9)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|6.9% (2)
|13.79% (4)
|Салернитана
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче
Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе
Салернитана Последние 20 матчей: +7 =8 -5Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 Реджана 0:0 Салернитана Асколи 0:2 Салернитана Салернитана 1:1 Виченца Виртус
Пиза 2:2 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Салернитана: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|0:0 Заявка
|27
|12
|10
|5
|37 - 24
|46
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|5.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 29
|41
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|8.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 32
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|11.
|Порденоне
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 25
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|14.
|Брешия
|0:0 Заявка
|27
|7
|10
|10
|37 - 40
|31
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|20 - 43
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|2.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|4.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Порденоне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 10
|19
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|16.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|17.
|Брешия
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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