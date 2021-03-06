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Кремонезе
0:1
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
0:1
14' Гол
Джурич Милан
42' Желтая карточка
Баэс Хайме
66' Желтая карточка
Раванелли Лука
78' Желтая карточка
Айя Рамзи
90'+5
28
Карнесекки
Марко
21
Цортеа
Надир
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
6
Густафссон
Самуэль
19
Кастаньетти
Микеле
14
Вальцания
Лука
10
Буонаюто
Кристиан
32
Баэс
Хайме
9
Чофани
Даниэль
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
33
Весели
Фредерик
20
Купиш
Томаш
2
Кулибали
Мамаду
14
Ди
Таккио
Франческо
28
Капецци
Леонардо
4
Ярошински
Павел
11
Джурич
Милан
7
Гондо
Седрик
Кремонезе
4-2-3-1
Салернитана
3-5-2

Ход матча

14'
0:1
Джурич Милан
(Ярошински Павел)
42'
Баэс Хайме
 
46'
Гаэтано Джанлука
Баэс Хайме
 
58'
Нарди Филиппо
Вальцания Лука
 
58'
Коломбо Лоренцо
Буонаюто Кристиан
 
66'
Раванелли Лука
 
69'
 
Кристофферсен Юлиан
Джурич Милан
69'
 
Скьявоне Андреа
Капецци Леонардо
73'
 
Касасола Тиаго
Ярошински Павел
78'
 
Айя Рамзи
80'
 
Андерсон Андре
Гондо Седрик
80'
 
Богдан Лука
Айя Рамзи
81'
Целар Жан
Чофани Даниэль
 
86'
Чераволо Фабио
Густафссон Самуэль
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чофани Даниэль 9 (2) 0.33
2. Стриццоло Лука 4 0.15
3. Буонаюто Кристиан 3 0.11
4. Гаэтано Джанлука 3 0.11
5. Пинато Марко 2 0.07
6. Целар Жан 2 0.07
7. Дели Франческо 2 0.07
8. Вальцания Лука 2 0.07
9. Баэс Хайме 1 0.04
10. Валери Эмануэле 1 0.04
11. Кастаньетти Микеле 0 0
12. Бьянкетти Маттео 0 0
13. Бартоломей Паоло 0 0
14. Нарди Филиппо 0 0
15. Фьордализо Алессандро 0 0
16. Цортеа Надир 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 10 (1) 0.38
2. Джурич Милан 5 (2) 0.19
3. Андерсон Андре 3 0.12
4. Купиш Томаш 3 0.12
5. Касасола Тиаго 2 0.08
6. Чичерелли Эмануэле 1 0.04
7. Капецци Леонардо 1 0.04
8. Айя Рамзи 1 0.04
9. Богдан Лука 1 0.04
10. Гондо Седрик 1 0.04
11. Лопес Вальтер 0 0
12. Белек Вид 0 0
13. Ди Таккио Франческо 0 0
14. Дурмиси Риза 0 0
15. Скьявоне Андреа 0 0
16. Ярошински Павел 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 9 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Раванелли Лука 5 1
4. Валери Эмануэле 5 1
5. Терранова Эмануэле 5 0
6. Бьянкетти Маттео 5 0
7. Вальцания Лука 5 0
8. Густафссон Самуэль 4 0
9. Карнесекки Марко 2 1
10. Бартоломей Паоло 3 0
11. Фьордализо Алессандро 3 0
12. Гаэтано Джанлука 3 0
13. Пинато Марко 2 0
14. Целар Жан 2 0
15. Цортеа Надир 2 0
16. Крешенци Алессандро 1 0
17. Дели Франческо 1 0
18. Дзакканьо Андреа 1 0
19. Баэс Хайме 1 0
20. Кокколо Лука 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 9 1
2. Дьомбер Норберт 6 0
3. Касасола Тиаго 6 0
4. Дзичек Патрик 5 0
5. Андерсон Андре 5 0
6. Джурич Милан 4 0
7. Айя Рамзи 4 0
8. Тутино Дженнаро 4 0
9. Кулибали Мамаду 4 0
10. Лопес Вальтер 3 0
11. Джаннетти Никколо 3 0
12. Весели Фредерик 3 0
13. Богдан Лука 3 0
14. Кийине Софиан 3 0
15. Скьявоне Андреа 2 0
16. Чичерелли Эмануэле 2 0
17. Гондо Седрик 2 0
18. Капецци Леонардо 0 1
19. Купиш Томаш 1 0
20. Мильорини Марко 1 0
21. Адамонис Марюс 1 0
22. Мантовани Валерио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 31.03% (9) 6.9% (2) 17.24% (5) 24.14% (7) 6.9% (2) 13.79% (4)
 Салернитана 14.29% (4) 21.43% (6) 14.29% (4) 10.71% (3) 17.86% (5) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:2 Лечче
Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе Салернитана 2:1 Кремонезе
Салернитана Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 Реджана 0:0 Салернитана Асколи 0:2 Салернитана Салернитана 1:1 Виченца Виртус
Пиза 2:2 Салернитана Салернитана 1:1 Кьево Реджина 0:0 Салернитана Салернитана 2:0 Пескара Эмполи 5:0 Салернитана Салернитана 0:2 Порденоне Монца 3:0 Салернитана Венеция 1:2 Салернитана Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Фрозиноне 0:0 Салернитана Салернитана 1:1 Лечче Брешия 3:1 Салернитана Салернитана 1:0 Читтаделла Козенца 0:1 Салернитана Салернитана 2:1 Кремонезе СПАЛ 2013 2:0 Салернитана

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 3
Салернитана: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 1
Салернитана 2:1 Кремонезе Серия B Салернитана 3:3 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:0 Салернитана Серия B Салернитана 2:0 Кремонезе Серия B
Кремонезе 0:0 Салернитана Серия B Кремонезе 1:1 Салернитана Серия B Салернитана 1:1 Кремонезе Серия B Салернитана 2:1 Кремонезе Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 26 12 13 1 48 - 25 49
2. Венеция 0:0 Заявка 27 12 10 5 37 - 24 46
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Салернитана Заявка 26 11 10 5 28 - 27 43
5. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
6. СПАЛ 2013 Заявка 27 10 11 6 34 - 29 41
7. Читтаделла Заявка 26 11 7 8 37 - 26 40
8. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
9. Фрозиноне Заявка 27 9 10 8 28 - 32 37
10. Пиза Заявка 27 8 13 6 36 - 38 37
11. Порденоне Заявка 26 7 12 7 28 - 25 33
12. Реджина Заявка 27 8 9 10 27 - 32 33
13. Виченца Виртус Заявка 26 6 13 7 36 - 36 31
14. Брешия 0:0 Заявка 27 7 10 10 37 - 40 31
15. Кремонезе Заявка 27 7 8 12 30 - 36 29
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца Заявка 27 4 14 9 22 - 28 26
18. Асколи Заявка 27 5 8 14 21 - 36 23
19. Пескара Заявка 27 5 7 15 20 - 43 22
20. Виртус Энтелла Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венеция 0:0 Заявка 14 8 3 3 22 - 12 27
2. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
3. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
6. СПАЛ 2013 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Пиза Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
8. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия 0:0 Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе Заявка 14 4 4 6 16 - 18 16
14. Асколи Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Фрозиноне Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
4. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
5. Салернитана Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
6. Порденоне Заявка 13 5 4 4 11 - 10 19
7. Венеция 0:0 Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
8. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
9. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
10. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
11. Пиза Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
12. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. Реджина Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Кремонезе Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
16. Пескара Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
17. Брешия 0:0 Заявка 13 2 6 5 14 - 19 12
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Баэс Хайме получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Джурич Милан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.36 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 19.00 4.00 1.28

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Салернитана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Салернитана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Салернитана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.90 1.04 7.00 1.07 3.32 1.31 2.53 1.52 1.85 2.05 1.44 2.79 1.31 3.32 1.11 5.70 1.07 6.55 1.00 11.00
10.00 1.03 7.60 1.07 1.60 2.25 1.11 5.80 2.05 1.77 1.07 7.50 1.08 7.00 1.05 8.50 1.03 10.00 1.03 10.00 1.05 8.50 1.04 9.00 0.00 18.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.72 1.46 1.84 1.96 1.41 2.91 1.12 6.30 1.09 7.60
1.81 1.99 2.08 1.70 1.04 9.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.56 1.51 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.55 1.48 1.64 2.15 1.28 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Где смотреть матч Кремонезе 0:1 Салернитана онлайн

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