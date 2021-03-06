  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Фрозиноне
0' 5'
30
Фальконе
Владимиро
4
Тиритиельо
Андреа
5
Идда
Риккардо
28
Ингроссо
Джанмарко
3
Джербо
Альберто
88
Петруччи
Давиде
17
Ба
Абу
26
Крекко
Лука
21
Тремолада
Лука
23
Глиоцци
Этторе
10
Карретта
Мирко
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
25
Шиминьски
Пшемыслав
4
Курадо
Маркос
2
Сальви
Алессандро
5
Гори
Мирко
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
93
Дзампано
Франческо
18
Новакович
Андрия
28
Чано
Камилло
Козенца
3-4-1-2
Фрозиноне
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Глиоцци Этторе 5 0.19
2. Карретта Мирко 4 (1) 0.15
3. Баэс Хайме 2 0.08
4. Тремолада Лука 2 (1) 0.08
5. Тиритиельо Андреа 2 0.08
6. Балули Мохамед 2 0.08
7. Корси Анджело 1 0.04
8. Шаудоне Даниэле 1 0.04
9. Тротта Марселло 1 0.04
10. Биттанте Лука 1 0.04
11. Петруччи Давиде 0 0
12. Суэва Джанлуиджи 0 0
13. Вера Брайан 0 0
Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 6 0.23
2. Пажишек Пётр 4 (1) 0.15
3. Сальви Алессандро 3 0.12
4. Роден Маркус 2 0.08
5. Чано Камилло 2 0.08
6. Йемелло Пьетро 2 0.08
7. Кастанос Григорис 2 0.08
8. Майелло Раффаэле 1 0.04
9. Дзампано Франческо 1 0.04
10. Шиминьски Пшемыслав 1 0.04
11. Ариаудо Лоренцо 1 0.04
12. Табанелли Андреа 1 (1) 0.04
13. Трибуцци Алессио 0 0
14. Витале Луиджи 0 0
15. Бригенти Николо 0 0
16. Бегетто Андреа 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Корси Анджело 7 2
2. Тиритиельо Андреа 6 1
3. Шаудоне Даниэле 7 0
4. Биттанте Лука 4 1
5. Ба Абу 4 1
6. Петруччи Давиде 5 0
7. Коне Бенджамин 3 1
8. Леджиттимо Маттео 4 0
9. Бруччини Мирко 4 0
10. Идда Риккардо 4 0
11. Ингроссо Джанмарко 2 1
12. Карретта Мирко 3 0
13. Тремолада Лука 2 0
14. Баэс Хайме 2 0
15. Сакко Ихсан 2 0
16. Балули Мохамед 2 0
17. Вера Брайан 2 0
18. Литтери Джанлука 1 0
19. Скьяви Раффаэле 1 0
20. Джербо Альберто 1 0
21. Фальконе Владимиро 1 0
22. Петре Адриан 1 0
23. Суэва Джанлуиджи 1 0
24. Боррелли Дженнаро 1 0
Фрозиноне
# Игрок      
1. Дзампано Франческо 6 0
2. Роден Маркус 5 0
3. Бригенти Николо 5 0
4. Шиминьски Пшемыслав 5 0
5. Кастанос Григорис 5 0
6. Чано Камилло 4 0
7. Капуано Марко 2 1
8. Дионизи Федерико 3 0
9. Курадо Маркос 3 0
10. Болока Даниэль 3 0
11. Сальви Алессандро 2 0
12. Гори Мирко 2 0
13. Трибуцци Алессио 2 0
14. Витале Луиджи 1 0
15. Ариаудо Лоренцо 1 0
16. Йемелло Пьетро 1 0
17. Майелло Раффаэле 1 0
18. Пажишек Пётр 1 0
19. Новакович Андрия 1 0
20. Карраро Марко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 10% (2) 10% (2) 15% (3) 25% (5) 15% (3) 25% (5)
 Фрозиноне 7.69% (2) 19.23% (5) 11.54% (3) 23.08% (6) 15.38% (4) 23.08% (6)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина
Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013 Виртус Энтелла 1:2 Козенца Козенца 0:0 Порденоне Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца
Фрозиноне Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне
Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне

Последние игры между собой

Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне 0:2 Козенца Серия B Козенца 0:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 1:1 Козенца Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 26 12 13 1 48 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
5. Салернитана 0:0 Заявка 26 10 11 5 27 - 27 41
6. Читтаделла Заявка 26 11 7 8 37 - 26 40
7. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 27 9 12 6 33 - 29 39
9. Пиза 0:0 Заявка 27 8 13 6 36 - 38 37
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 27 8 11 8 26 - 31 35
11. Порденоне Заявка 26 7 12 7 28 - 25 33
12. Реджина 0:0 Заявка 27 8 9 10 27 - 32 33
13. Виченца Виртус Заявка 26 6 13 7 36 - 36 31
14. Брешия Заявка 26 7 9 10 37 - 40 30
15. Кремонезе 0:0 Заявка 27 7 9 11 30 - 35 30
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца 0:0 Заявка 27 4 15 8 21 - 26 27
18. Асколи 0:0 Заявка 27 5 8 14 21 - 36 23
19. Пескара 0:0 Заявка 27 5 8 14 20 - 42 23
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана 0:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
6. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Пиза 0:0 Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
8. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина 0:0 Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе 0:0 Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
14. Асколи 0:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца 0:0 Заявка 14 1 9 4 8 - 12 12
20. Пескара 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 17 20
5. Порденоне Заявка 13 5 4 4 11 - 10 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана 0:0 Заявка 14 4 6 4 11 - 18 18
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 14 3 8 3 12 - 14 17
10. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
11. Пиза 0:0 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
12. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. Реджина 0:0 Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Кремонезе 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
16. Пескара 0:0 Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
17. Брешия Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи 0:0 Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Фрозиноне
3.20
3.05
2.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.02 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.05 2.50

Самый высокий коэффициент на матч «Козенца» – «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Козенца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фрозиноне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Козенца» – «Фрозиноне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.90 1.09 5.75 1.14 2.80 1.49 2.04 1.78 1.57 2.34 1.23 3.80 1.18 4.20 1.04 7.70 1.03 8.40
8.10 1.06 6.00 1.11 2.70 1.42 2.17 1.69 2.08 1.75 1.77 2.05 1.60 2.35 1.27 3.55 1.19 4.30 1.06 7.80 1.05 8.60 0.00 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.43 1.56 1.63 2.28 1.32 3.38 1.08 8.00 1.05 9.50
1.60 2.33 1.28 3.45 1.06 7.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.15 1.70 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.83
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Козенца 0:0 Фрозиноне онлайн

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