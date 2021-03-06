Козенца
1:2
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Фрозиноне
1:0
7' ГолКрекко Лука
12' Желтая карточкаИдда Риккардо
28' Желтая карточкаГори Мирко
29' Желтая карточкаПетруччи Давиде
33' Желтая карточкаСальви Алессандро
37' Желтая карточкаТиритиельо Андреа
1:1
45' ГолНовакович Андрия
72' Желтая карточкаКрекко Лука
1:2
86' ГолШиминьски Пшемыслав
88' Желтая карточкаДжербо Альберто
17
Ба
Абу
26
Крекко
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сакко ИхсанНападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
Ход матча
7'
1:0
12'
28'
29'
45'
1:1
72'
86'
88'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 8
-
10 Угловые 10
-
2 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Глиоцци Этторе
|5
|0.19
|2.
|Карретта Мирко
|4 (1)
|0.15
|3.
|Баэс Хайме
|2
|0.07
|4.
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.07
|5.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.07
|6.
|Балули Мохамед
|2
|0.07
|7.
|Корси Анджело
|1
|0.04
|8.
|Шаудоне Даниэле
|1
|0.04
|9.
|Тротта Марселло
|1
|0.04
|10.
|Крекко Лука
|1
|0.04
|11.
|Биттанте Лука
|1
|0.04
|12.
|Петруччи Давиде
|0
|0
|13.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|14.
|Вера Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|7
|0.26
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.15
|3.
|Сальви Алессандро
|3
|0.11
|4.
|Роден Маркус
|2
|0.07
|5.
|Чано Камилло
|2
|0.07
|6.
|Шиминьски Пшемыслав
|2
|0.07
|7.
|Йемелло Пьетро
|2
|0.07
|8.
|Кастанос Григорис
|2
|0.07
|9.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.04
|10.
|Дзампано Франческо
|1
|0.04
|11.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0.04
|12.
|Табанелли Андреа
|1 (1)
|0.04
|13.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|14.
|Витале Луиджи
|0
|0
|15.
|Бригенти Николо
|0
|0
|16.
|Гори Мирко
|0
|0
|17.
|Бегетто Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Корси Анджело
|7
|2
|2.
|Тиритиельо Андреа
|7
|1
|3.
|Шаудоне Даниэле
|7
|0
|4.
|Петруччи Давиде
|6
|0
|5.
|Биттанте Лука
|4
|1
|6.
|Ба Абу
|4
|1
|7.
|Идда Риккардо
|5
|0
|8.
|Коне Бенджамин
|3
|1
|9.
|Леджиттимо Маттео
|4
|0
|10.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|11.
|Ингроссо Джанмарко
|2
|1
|12.
|Карретта Мирко
|3
|0
|13.
|Тремолада Лука
|2
|0
|14.
|Джербо Альберто
|2
|0
|15.
|Баэс Хайме
|2
|0
|16.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|17.
|Балули Мохамед
|2
|0
|18.
|Вера Брайан
|2
|0
|19.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|20.
|Скьяви Раффаэле
|1
|0
|21.
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|22.
|Крекко Лука
|1
|0
|23.
|Петре Адриан
|1
|0
|24.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|25.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дзампано Франческо
|6
|0
|2.
|Роден Маркус
|5
|0
|3.
|Бригенти Николо
|5
|0
|4.
|Шиминьски Пшемыслав
|5
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|5
|0
|6.
|Чано Камилло
|4
|0
|7.
|Капуано Марко
|2
|1
|8.
|Дионизи Федерико
|3
|0
|9.
|Сальви Алессандро
|3
|0
|10.
|Гори Мирко
|3
|0
|11.
|Курадо Маркос
|3
|0
|12.
|Болока Даниэль
|3
|0
|13.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|14.
|Витале Луиджи
|1
|0
|15.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0
|16.
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|17.
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|18.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|19.
|Новакович Андрия
|1
|0
|20.
|Карраро Марко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|25% (5)
|15% (3)
|25% (5)
|Фрозиноне
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7Брешия 2:0 Козенца Козенца 1:0 Кьево Лечче 3:1 Козенца Козенца 2:2 Реджина
Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013 Виртус Энтелла 1:2 Козенца Козенца 0:0 Порденоне Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца
Фрозиноне Последние 20 матчей: +4 =9 -7Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне
Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца Монца 2:0 Фрозиноне
Последние игры между собой
Козенца: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Фрозиноне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|0:0 Заявка
|27
|12
|10
|5
|37 - 24
|46
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|5.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|27
|10
|11
|6
|34 - 29
|41
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|8.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|27
|9
|10
|8
|28 - 32
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|11.
|Порденоне
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 25
|33
|12.
|Реджина
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|14.
|Брешия
|0:0 Заявка
|27
|7
|10
|10
|37 - 40
|31
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|30 - 36
|29
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|Заявка
|27
|5
|7
|15
|20 - 43
|22
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 12
|27
|2.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|14.
|Асколи
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|4.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Порденоне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 10
|19
|7.
|Венеция
|0:0 Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|11.
|Пиза
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|16.
|Пескара
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|17.
|Брешия
|0:0 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 19
|12
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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