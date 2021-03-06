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  2. Матчи
  3. Италия
Виртус Энтелла
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Асколи
0' 6'
68
Руссо
Алессандро
17
Де
Коль
Филиппо
15
Пеллиццер
Микеле
5
Кьоза
Марко
3
Коста
Филиппо
27
Сеттембрини
Андреа
23
Паолуччи
Андреа
33
Брешанини
Марко
99
Скенетти
Андреа
19
Брунори
Маттео
11
Капелло
Алессандро
1
Леали
Никола
18
Пинна
Симоне
23
Броско
Риккардо
15
Кваранта
Данило
3
Д'Орацио
Томмазо
32
Калигара
Фабрицио
77
Бюхель
Марсель
27
Эрамо
Мирко
21
Сабири
Абдельхамид
9
Дионизи
Федерико
99
Баич
Риад
Виртус Энтелла
4-3-1-2
Асколи
4-3-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 5 (3) 0.19
2. Скенетти Андреа 3 0.12
3. Де Лука Джузеппе 3 0.12
4. Коста Филиппо 2 0.08
5. Брешанини Марко 2 0.08
6. Куцупиас Илиас 2 0.08
7. Брунори Маттео 2 (1) 0.08
8. Пеллиццер Микеле 1 0.04
9. Поли Фабрицио 1 0.04
10. Кардозелли Кассио 1 0.04
11. Паолуччи Андреа 0 0
12. Куррарино Микеле 0 0
13. Маццокко Давиде 0 0
Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.23
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.19
3. Дионизи Федерико 3 (1) 0.12
4. Пучино Раффаэле 1 0.04
5. Крагль Оливер 1 0.04
6. Кавион Микеле 1 0.04
7. Броско Риккардо 1 0.04
8. Эрамо Мирко 1 0.04
9. Мости Никола 1 0.04
10. Канджано Джанмарко 1 0.04
11. Бюхель Марсель 0 0
12. Кирико Козимо 0 0
13. Кваранта Данило 0 0
14. Пьерини Николас 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Кьоза Марко 9 0
2. Паолуччи Андреа 7 1
3. Крими Марко 4 1
4. Пеллиццер Микеле 5 0
5. Поли Фабрицио 5 0
6. Коста Филиппо 5 0
7. Куцупиас Илиас 5 0
8. Сеттембрини Андреа 3 1
9. Копполаро Мауро 4 0
10. Де Лука Джузеппе 3 0
11. Павич Маркус 3 0
12. Петрович Томи 3 0
13. Брешанини Марко 3 0
14. Скенетти Андреа 2 0
15. Де Коль Филиппо 2 0
16. Тоскано Марко 2 0
17. Брунори Маттео 2 0
18. Клеур Габриэль 2 0
19. Маццокко Давиде 2 0
20. Ниццетто Лука 1 0
21. Манкосу Маттео 1 0
22. Морозини Леонардо 1 0
23. Кардозелли Кассио 1 0
24. Куррарино Микеле 1 0
25. Бонини Федерико 1 0
Асколи
# Игрок      
1. Броско Риккардо 7 1
2. Бюхель Марсель 7 1
3. Сабири Абдельхамид 5 0
4. Шарич Дарио 5 0
5. Джербо Альберто 4 0
6. Кирико Козимо 4 0
7. Калигара Фабрицио 2 1
8. Эрамо Мирко 3 0
9. Пучино Раффаэле 3 0
10. Корбо Габриэле 1 1
11. Петруччи Давиде 2 0
12. Дионизи Федерико 2 0
13. Крагль Оливер 2 0
14. Сини Симоне 2 0
15. Леали Никола 2 0
16. Авлонитис Тасос 2 0
17. Шпендльхофер Лукас 2 0
18. Баич Риад 2 0
19. Кваранта Данило 2 0
20. Канджано Джанмарко 2 0
21. Simone Simeri 0 1
22. Личо Деан 0 1
23. Париджини Витторио 1 0
24. Кавион Микеле 1 0
25. Тупта Любомир 1 0
26. Пинна Симоне 1 0
27. Мости Никола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 18.18% (4) 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3) 27.27% (6)
 Асколи 19.05% (4) 19.05% (4) 4.76% (1) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Лечче 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Брешия Венеция 3:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне
Реджина 1:0 Виртус Энтелла Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла
Асколи Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи
Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Асколи 1:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 3:0 Асколи Серия B Асколи 2:1 Виртус Энтелла Серия B Асколи 0:0 Виртус Энтелла Серия B
Виртус Энтелла 0:0 Асколи Серия B Виртус Энтелла 1:1 Асколи Серия B Асколи 1:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 2:1 Асколи Серия B Асколи 2:1 Виртус Энтелла Серия B Виртус Энтелла 4:0 Асколи Серия B Асколи 1:0 Виртус Энтелла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 26 12 13 1 48 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
5. Салернитана 0:0 Заявка 26 10 11 5 27 - 27 41
6. Читтаделла Заявка 26 11 7 8 37 - 26 40
7. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 27 9 12 6 33 - 29 39
9. Пиза 0:0 Заявка 27 8 13 6 36 - 38 37
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 27 8 11 8 26 - 31 35
11. Порденоне Заявка 26 7 12 7 28 - 25 33
12. Реджина 0:0 Заявка 27 8 9 10 27 - 32 33
13. Виченца Виртус Заявка 26 6 13 7 36 - 36 31
14. Брешия Заявка 26 7 9 10 37 - 40 30
15. Кремонезе 0:0 Заявка 27 7 9 11 30 - 35 30
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца 0:0 Заявка 27 4 15 8 21 - 26 27
18. Асколи 0:0 Заявка 27 5 8 14 21 - 36 23
19. Пескара 0:0 Заявка 27 5 8 14 20 - 42 23
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана 0:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
6. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Пиза 0:0 Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
8. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина 0:0 Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе 0:0 Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
14. Асколи 0:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца 0:0 Заявка 14 1 9 4 8 - 12 12
20. Пескара 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 17 20
5. Порденоне Заявка 13 5 4 4 11 - 10 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана 0:0 Заявка 14 4 6 4 11 - 18 18
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 14 3 8 3 12 - 14 17
10. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
11. Пиза 0:0 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
12. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. Реджина 0:0 Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Кремонезе 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
16. Пескара 0:0 Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
17. Брешия Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи 0:0 Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Виртус Энтелла
Ничья
Асколи
2.85
3.15
2.86
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.74 2.99 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.74 2.99 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.15 2.65
  2.85 3.06 2.86

Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Асколи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Асколи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Асколи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.40 1.09 3.74 1.26 2.56 1.51 1.90 2.00 1.50 2.59 1.29 3.62 1.17 5.10 1.06 8.70
6.80 1.06 5.85 1.10 2.94 1.38 2.19 1.68 1.69 2.29 1.34 3.26 1.25 3.78 1.07 6.95 1.05 7.50
8.80 1.04 6.50 1.08 2.95 1.37 2.21 1.67 1.85 1.95 1.66 2.17 1.35 3.25 1.25 3.85 1.09 7.10 1.07 7.50 0.00 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
3.07 1.40 2.69 1.51 2.28 1.68 1.89 2.00 1.68 2.29 1.51 2.70 1.25 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.09 1.74 1.49 2.68 1.23 4.18 1.08 8.00
2.53 1.52 1.69 2.17 1.36 3.15 1.09 7.30 1.07 8.70
1.70 2.15 1.32 3.20 1.08 7.10
2.69 1.50 2.21 1.72 1.70 2.22 1.45 2.85 1.34 3.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.91 1.41 1.80 2.01 1.39 3.00 1.17 5.05
3.45 1.31 2.30 1.62 1.57 2.40 1.23 4.20 1.14 5.60
2.26 1.59 1.58 2.39 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.80
1.88 1.86
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
3.55 1.28
Где смотреть матч Виртус Энтелла 0:0 Асколи онлайн

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