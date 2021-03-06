Виртус Энтелла
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Асколи
18
Пинна
Симоне
27
Эрамо
Мирко
99
Баич
Риад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Павич МаркусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Vincenzo Vivarini
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
-
17 Мости НиколаПолузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|5 (3)
|0.19
|2.
|Скенетти Андреа
|3
|0.12
|3.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0.12
|4.
|Коста Филиппо
|2
|0.08
|5.
|Брешанини Марко
|2
|0.08
|6.
|Куцупиас Илиас
|2
|0.08
|7.
|Брунори Маттео
|2 (1)
|0.08
|8.
|Пеллиццер Микеле
|1
|0.04
|9.
|Поли Фабрицио
|1
|0.04
|10.
|Кардозелли Кассио
|1
|0.04
|11.
|Паолуччи Андреа
|0
|0
|12.
|Куррарино Микеле
|0
|0
|13.
|Маццокко Давиде
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|6
|0.23
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.19
|3.
|Дионизи Федерико
|3 (1)
|0.12
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.04
|5.
|Крагль Оливер
|1
|0.04
|6.
|Кавион Микеле
|1
|0.04
|7.
|Броско Риккардо
|1
|0.04
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|9.
|Мости Никола
|1
|0.04
|10.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.04
|11.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|12.
|Кирико Козимо
|0
|0
|13.
|Кваранта Данило
|0
|0
|14.
|Пьерини Николас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кьоза Марко
|9
|0
|2.
|Паолуччи Андреа
|7
|1
|3.
|Крими Марко
|4
|1
|4.
|Пеллиццер Микеле
|5
|0
|5.
|Поли Фабрицио
|5
|0
|6.
|Коста Филиппо
|5
|0
|7.
|Куцупиас Илиас
|5
|0
|8.
|Сеттембрини Андреа
|3
|1
|9.
|Копполаро Мауро
|4
|0
|10.
|Де Лука Джузеппе
|3
|0
|11.
|Павич Маркус
|3
|0
|12.
|Петрович Томи
|3
|0
|13.
|Брешанини Марко
|3
|0
|14.
|Скенетти Андреа
|2
|0
|15.
|Де Коль Филиппо
|2
|0
|16.
|Тоскано Марко
|2
|0
|17.
|Брунори Маттео
|2
|0
|18.
|Клеур Габриэль
|2
|0
|19.
|Маццокко Давиде
|2
|0
|20.
|Ниццетто Лука
|1
|0
|21.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|22.
|Морозини Леонардо
|1
|0
|23.
|Кардозелли Кассио
|1
|0
|24.
|Куррарино Микеле
|1
|0
|25.
|Бонини Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|7
|1
|2.
|Бюхель Марсель
|7
|1
|3.
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|4.
|Шарич Дарио
|5
|0
|5.
|Джербо Альберто
|4
|0
|6.
|Кирико Козимо
|4
|0
|7.
|Калигара Фабрицио
|2
|1
|8.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|9.
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|10.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|11.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|12.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|13.
|Крагль Оливер
|2
|0
|14.
|Сини Симоне
|2
|0
|15.
|Леали Никола
|2
|0
|16.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|17.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|18.
|Баич Риад
|2
|0
|19.
|Кваранта Данило
|2
|0
|20.
|Канджано Джанмарко
|2
|0
|21.
|Simone Simeri
|0
|1
|22.
|Личо Деан
|0
|1
|23.
|Париджини Витторио
|1
|0
|24.
|Кавион Микеле
|1
|0
|25.
|Тупта Любомир
|1
|0
|26.
|Пинна Симоне
|1
|0
|27.
|Мости Никола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
|Асколи
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +4 =3 -13Лечче 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Брешия Венеция 3:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне
Реджина 1:0 Виртус Энтелла Реджана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:2 Козенца Виртус Энтелла 2:1 Пиза Кьево 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла Виченца Виртус 0:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Пескара Салернитана 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Монца 5:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:5 Эмполи Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 Торино 2:0 Виртус Энтелла Асколи 1:1 Виртус Энтелла
Асколи Последние 20 матчей: +4 =6 -10Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана Реджана 1:0 Асколи
Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи Асколи 1:1 Виртус Энтелла
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
Асколи: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|26
|10
|11
|5
|27 - 27
|41
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|7.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|8.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|27
|9
|12
|6
|33 - 29
|39
|9.
|Пиза
|0:0 Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|27
|8
|11
|8
|26 - 31
|35
|11.
|Порденоне
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 25
|33
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|14.
|Брешия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|37 - 40
|30
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 35
|30
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|27
|4
|15
|8
|21 - 26
|27
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|27
|5
|8
|14
|20 - 42
|23
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Пиза
|0:0 Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|1
|9
|4
|8 - 12
|12
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 17
|20
|5.
|Порденоне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 10
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|11 - 18
|18
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|12 - 14
|17
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|17.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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