  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
СПАЛ 2013
0' 6'
1
Фиорилло
Винченцо
26
Гут
Родриго
5
Друди
Мирко
6
Сконьямильо
Дженнаро
2
Белланова
Рауль
21
Дессена
Даниэле
31
Бузеллато
Массимилиано
99
Мачин
Хосе
19
Машанджело
Эдоардо
9
Джаннетти
Никколо
7
Одгор
Йенс
22
Тиам
Демба
3
Раньери
Лука
23
Викари
Франческо
20
Околи
Меме
17
Серникола
Леонардо
8
Валоти
Матиа
7
Миссироли
Симоне
19
Мора
Лука
32
Сала
Марко
14
Ди
Франческо
Федерико
29
Асенсио
Рауль
Пескара
3-5-2
СПАЛ 2013
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сетер Дамир 4 (1) 0.15
2. Майстро Фабио 4 0.15
3. Галано Кристиан 3 (1) 0.12
4. Боккетти Сальваторе 2 0.08
5. Бузеллато Массимилиано 2 0.08
6. Мемушай Ледиан 1 0.04
7. Сконьямильо Дженнаро 1 0.04
8. Вокич Деян 1 0.04
9. Одгор Йенс 1 0.04
10. Мачин Хосе 1 0.04
11. Ригони Никола 0 0
12. Вальдифиори Мирко 0 0
13. Ярошински Павел 0 0
14. Вентола Кристиан 0 0
15. Асенсио Рауль 0 0
16. Машанджело Эдоардо 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Палоски Альберто 7 0.27
2. Валоти Матиа 7 (1) 0.27
3. Эспозито Сальваторе 4 (1) 0.15
4. Кастро Лукас 3 (1) 0.12
5. Ди Франческо Федерико 3 0.12
6. Саламон Бартош 2 0.08
7. Стрефецца Габриэль 2 0.08
8. Томович Ненад 1 0.04
9. Мурджа Алессандро 1 0.04
10. Д'Аллесандро Марко 1 0.04
11. Мора Лука 1 0.04
12. Эспозито Себастьяно 1 0.04
13. Сала Марко 0 0
14. Дикманн Лоренцо 0 0
15. Миссироли Симоне 0 0
16. Серникола Леонардо 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Майстро Фабио 8 0
2. Бузеллато Массимилиано 6 0
3. Сконьямильо Дженнаро 4 1
4. Бальцано Антонио 5 0
5. Фернандес Леандро II 2 1
6. Нзита Мардоки 2 1
7. Боккетти Сальваторе 3 0
8. Дессена Даниэле 3 0
9. Вальдифиори Мирко 3 0
10. Ярошински Павел 3 0
11. Машанджело Эдоардо 3 0
12. Белланова Рауль 1 1
13. Мемушай Ледиан 2 0
14. Омеонга Стефан 2 0
15. Вентола Кристиан 2 0
16. Сетер Дамир 2 0
17. Ригони Никола 1 0
18. Соренсен Фредерик 1 0
19. Галано Кристиан 1 0
20. Антей Лука 1 0
21. Крекко Лука 1 0
22. Друди Мирко 1 0
23. Мачин Хосе 1 0
24. Бошич Милош 1 0
25. Диамбо Амаду 1 0
26. Гут Родриго 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Валоти Матиа 10 0
2. Томович Ненад 9 0
3. Стрефецца Габриэль 5 1
4. Викари Франческо 4 0
5. Эспозито Сальваторе 4 0
6. Мора Лука 2 1
7. Дикманн Лоренцо 2 1
8. Палоски Альберто 3 0
9. Серникола Леонардо 3 0
10. Сала Марко 3 0
11. Раньери Лука 3 0
12. Флоккари Сержио 2 0
13. Миссироли Симоне 2 0
14. Д'Аллесандро Марко 2 0
15. Саламон Бартош 2 0
16. Ди Франческо Федерико 2 0
17. Околи Меме 2 0
18. Эспозито Себастьяно 2 0
19. Кастро Лукас 0 1
20. Бериша Этрит 1 0
21. Тиам Демба 1 0
22. Мурджа Алессандро 1 0
23. Сегре Джакопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 10% (2) 20% (4) 15% (3) 5% (1) 25% (5) 25% (5)
 СПАЛ 2013 9.09% (3) 15.15% (5) 24.24% (8) 30.3% (10) 3.03% (1) 18.18% (6)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Читтаделла 0:1 Пескара Пескара 1:1 Лечче Фрозиноне 0:0 Пескара Пескара 0:2 Венеция
Эмполи 2:2 Пескара Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи
СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Козенца 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Пескара: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
СПАЛ 2013 2:0 Пескара Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 26 12 13 1 48 - 25 49
2. Венеция Заявка 26 12 9 5 37 - 24 45
3. Монца Заявка 26 11 11 4 35 - 21 44
4. Кьево Заявка 26 11 9 6 33 - 21 42
5. Салернитана 0:0 Заявка 26 10 11 5 27 - 27 41
6. Читтаделла Заявка 26 11 7 8 37 - 26 40
7. Лечче Заявка 26 9 13 4 44 - 32 40
8. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 27 9 12 6 33 - 29 39
9. Пиза 0:0 Заявка 27 8 13 6 36 - 38 37
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 27 8 11 8 26 - 31 35
11. Порденоне Заявка 26 7 12 7 28 - 25 33
12. Реджина 0:0 Заявка 27 8 9 10 27 - 32 33
13. Виченца Виртус Заявка 26 6 13 7 36 - 36 31
14. Брешия Заявка 26 7 9 10 37 - 40 30
15. Кремонезе 0:0 Заявка 27 7 9 11 30 - 35 30
16. Реджана Заявка 25 8 4 13 24 - 34 28
17. Козенца 0:0 Заявка 27 4 15 8 21 - 26 27
18. Асколи 0:0 Заявка 27 5 8 14 21 - 36 23
19. Пескара 0:0 Заявка 27 5 8 14 20 - 42 23
20. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 13 8 2 3 21 - 10 26
2. Венеция Заявка 13 8 2 3 22 - 12 26
3. Эмполи Заявка 12 6 6 0 23 - 9 24
4. Салернитана 0:0 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
5. Читтаделла Заявка 13 6 4 3 19 - 12 22
6. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 13 6 4 3 21 - 15 22
7. Пиза 0:0 Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
8. Монца Заявка 12 5 5 2 18 - 8 20
9. Лечче Заявка 14 4 8 2 26 - 19 20
10. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Реджана Заявка 13 5 3 5 14 - 13 18
12. Реджина 0:0 Заявка 13 5 2 6 11 - 14 17
13. Кремонезе 0:0 Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
14. Асколи 0:0 Заявка 13 4 3 6 10 - 17 15
15. Фрозиноне 0:0 Заявка 13 3 6 4 11 - 14 15
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне Заявка 13 2 8 3 17 - 15 14
18. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца 0:0 Заявка 14 1 9 4 8 - 12 12
20. Пескара 0:0 Заявка 14 2 5 7 11 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 14 6 6 2 17 - 13 24
3. Лечче Заявка 12 5 5 2 18 - 13 20
4. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 5 5 4 15 - 17 20
5. Порденоне Заявка 13 5 4 4 11 - 10 19
6. Венеция Заявка 13 4 7 2 15 - 12 19
7. Читтаделла Заявка 13 5 3 5 18 - 14 18
8. Салернитана 0:0 Заявка 14 4 6 4 11 - 18 18
9. СПАЛ 2013 0:0 Заявка 14 3 8 3 12 - 14 17
10. Виченца Виртус Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
11. Пиза 0:0 Заявка 13 4 4 5 21 - 24 16
12. Кьево Заявка 13 3 7 3 12 - 11 16
13. Реджина 0:0 Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца 0:0 Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Кремонезе 0:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
16. Пескара 0:0 Заявка 13 3 3 7 9 - 22 12
17. Брешия Заявка 12 2 5 5 14 - 19 11
18. Реджана Заявка 12 3 1 8 10 - 21 10
19. Виртус Энтелла 0:0 Заявка 13 1 5 7 10 - 20 8
20. Асколи 0:0 Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Пескара
Ничья
СПАЛ 2013
3.12
2.94
2.58
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.12 2.93 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 3.06 2.94 2.57

Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
6.75 1.10 3.50 1.30 2.43 1.56 1.83 2.07 1.45 2.74 1.26 3.78 1.15 5.40 1.05 9.40
6.40 1.07 5.45 1.12 2.74 1.43 2.09 1.74 1.64 2.39 1.31 3.45 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 7.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.02 1.78 1.44 2.79 1.21 4.40 1.07 8.50
2.40 1.57 1.64 2.26 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.75 1.45 1.75 2.08 1.37 3.10 1.16 5.25
3.26 1.34 2.21 1.67 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.73
Букмекер Да Нет
5.20 1.16
Букмекер Да Нет
3.76 1.27
Где смотреть матч Пескара 0:0 СПАЛ 2013 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 