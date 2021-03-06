Пескара
0:0
Первый тайм: 6'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
СПАЛ 2013
26
Гут
Родриго
99
Мачин
Хосе
22
Тиам
Демба
20
Околи
Меме
19
Мора
Лука
32
Сала
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
-
77 Сетер ДамирНападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Околи МемеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
97 Гомис МорисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.15
|2.
|Майстро Фабио
|4
|0.15
|3.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.12
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.08
|5.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0.08
|6.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.04
|7.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.04
|8.
|Вокич Деян
|1
|0.04
|9.
|Одгор Йенс
|1
|0.04
|10.
|Мачин Хосе
|1
|0.04
|11.
|Ригони Никола
|0
|0
|12.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|13.
|Ярошински Павел
|0
|0
|14.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|15.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|16.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Палоски Альберто
|7
|0.27
|2.
|Валоти Матиа
|7 (1)
|0.27
|3.
|Эспозито Сальваторе
|4 (1)
|0.15
|4.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.12
|5.
|Ди Франческо Федерико
|3
|0.12
|6.
|Саламон Бартош
|2
|0.08
|7.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0.08
|8.
|Томович Ненад
|1
|0.04
|9.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.04
|10.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.04
|11.
|Мора Лука
|1
|0.04
|12.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0.04
|13.
|Сала Марко
|0
|0
|14.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|15.
|Миссироли Симоне
|0
|0
|16.
|Серникола Леонардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|8
|0
|2.
|Бузеллато Массимилиано
|6
|0
|3.
|Сконьямильо Дженнаро
|4
|1
|4.
|Бальцано Антонио
|5
|0
|5.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|6.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|7.
|Боккетти Сальваторе
|3
|0
|8.
|Дессена Даниэле
|3
|0
|9.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|10.
|Ярошински Павел
|3
|0
|11.
|Машанджело Эдоардо
|3
|0
|12.
|Белланова Рауль
|1
|1
|13.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|14.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|15.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|16.
|Сетер Дамир
|2
|0
|17.
|Ригони Никола
|1
|0
|18.
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|19.
|Галано Кристиан
|1
|0
|20.
|Антей Лука
|1
|0
|21.
|Крекко Лука
|1
|0
|22.
|Друди Мирко
|1
|0
|23.
|Мачин Хосе
|1
|0
|24.
|Бошич Милош
|1
|0
|25.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|26.
|Гут Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Валоти Матиа
|10
|0
|2.
|Томович Ненад
|9
|0
|3.
|Стрефецца Габриэль
|5
|1
|4.
|Викари Франческо
|4
|0
|5.
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|6.
|Мора Лука
|2
|1
|7.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|8.
|Палоски Альберто
|3
|0
|9.
|Серникола Леонардо
|3
|0
|10.
|Сала Марко
|3
|0
|11.
|Раньери Лука
|3
|0
|12.
|Флоккари Сержио
|2
|0
|13.
|Миссироли Симоне
|2
|0
|14.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|15.
|Саламон Бартош
|2
|0
|16.
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|17.
|Околи Меме
|2
|0
|18.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|19.
|Кастро Лукас
|0
|1
|20.
|Бериша Этрит
|1
|0
|21.
|Тиам Демба
|1
|0
|22.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|23.
|Сегре Джакопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|10% (2)
|20% (4)
|15% (3)
|5% (1)
|25% (5)
|25% (5)
|СПАЛ 2013
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|30.3% (10)
|3.03% (1)
|18.18% (6)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +5 =6 -9Читтаделла 0:1 Пескара Пескара 1:1 Лечче Фрозиноне 0:0 Пескара Пескара 0:2 Венеция
Эмполи 2:2 Пескара Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара Пескара 3:1 Читтаделла
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +6 =8 -6Салернитана 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:4 Реджина Виченца Виртус 2:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Эмполи
СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Козенца 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Монца Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Пескара: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|26
|12
|13
|1
|48 - 25
|49
|2.
|Венеция
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|37 - 24
|45
|3.
|Монца
|Заявка
|26
|11
|11
|4
|35 - 21
|44
|4.
|Кьево
|Заявка
|26
|11
|9
|6
|33 - 21
|42
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|26
|10
|11
|5
|27 - 27
|41
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|37 - 26
|40
|7.
|Лечче
|Заявка
|26
|9
|13
|4
|44 - 32
|40
|8.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|27
|9
|12
|6
|33 - 29
|39
|9.
|Пиза
|0:0 Заявка
|27
|8
|13
|6
|36 - 38
|37
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|27
|8
|11
|8
|26 - 31
|35
|11.
|Порденоне
|Заявка
|26
|7
|12
|7
|28 - 25
|33
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|27
|8
|9
|10
|27 - 32
|33
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|26
|6
|13
|7
|36 - 36
|31
|14.
|Брешия
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|37 - 40
|30
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|27
|7
|9
|11
|30 - 35
|30
|16.
|Реджана
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|24 - 34
|28
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|27
|4
|15
|8
|21 - 26
|27
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|27
|5
|8
|14
|21 - 36
|23
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|27
|5
|8
|14
|20 - 42
|23
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 10
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 12
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|12
|6
|6
|0
|23 - 9
|24
|4.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|19 - 12
|22
|6.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|7.
|Пиза
|0:0 Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|8.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 8
|20
|9.
|Лечче
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|26 - 19
|20
|10.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Реджана
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|11 - 14
|17
|13.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|10 - 17
|15
|15.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|17 - 15
|14
|18.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|1
|9
|4
|8 - 12
|12
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|11 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|17 - 13
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 13
|20
|4.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 17
|20
|5.
|Порденоне
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|11 - 10
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|13
|4
|7
|2
|15 - 12
|19
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 14
|18
|8.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|11 - 18
|18
|9.
|СПАЛ 2013
|0:0 Заявка
|14
|3
|8
|3
|12 - 14
|17
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|11.
|Пиза
|0:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 24
|16
|12.
|Кьево
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 11
|16
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Кремонезе
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|16.
|Пескара
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|9 - 22
|12
|17.
|Брешия
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|18.
|Реджана
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|10 - 21
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 20
|8
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|3.12
|2.93
|2.58
|
|Бонус: 5 000 ₽
|3.06
|2.94
|2.57
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