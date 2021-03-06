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Ювентус
 
Позже

Стадион:
Лацио
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
13
Данило
Луис
28
Демирал
Мерих
12
Алекс
Сандро
22
Кьеза
Федерико
25
Рабио
Адриен
8
Ремзи
Аарон
33
Бернардески
Федерико
44
Кулушевски
Деян
9
Мората
Альваро
25
Рейна
Пепе
77
Марусич
Адам
14
Худт
Уэсли
33
Ачерби
Франческо
19
Лулич
Сенад
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
17
Иммобиле
Чиро
11
Корреа
Хоакин
Ювентус
4-4-2
Лацио
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 20 (4) 0.83
2. Кьеза Федерико 6 0.25
3. Мората Альваро 5 0.21
4. Маккенни Уэстон 4 0.17
5. Кулушевски Деян 3 0.13
6. Ремзи Аарон 2 0.08
7. Дибала Пауло 2 0.08
8. Бонуччи Леонардо 2 0.08
9. Данило Луис 1 0.04
10. Рабио Адриен 1 0.04
11. Мело Артур 1 0.04
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.58
2. Альберто Луис 7 0.29
3. Кайседо Фелипе 6 0.25
4. Милинкович-Савич Сергей 4 0.17
5. Корреа Хоакин 2 0.08
6. Лаццари Мануэль 1 0.04
7. Марусич Адам 1 0.04
8. Перейра Андреас 1 0.04
9. Эскаланте Гонсало 1 0.04
10. Мурики Ведат 1 0.04
11. Раду Стефан 0 0
12. Патрик 0 0
13. Пароло Марко 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 4 1
3. Данило Луис 5 0
4. Бентанкур Родриго 5 0
5. Фработта Джанлука 5 0
6. Кулушевски Деян 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Мело Артур 3 0
10. Де Лихт Маттайс 3 0
11. Маккенни Уэстон 3 0
12. Кьеза Федерико 1 1
13. Ремзи Аарон 2 0
14. Кьеллини Джорджо 2 0
15. Пинсольо Карло 0 1
16. Роналду Криштиану 1 0
17. Бернардески Федерико 1 0
18. Демирал Мерих 1 0
19. Портанова Маноло 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 7 0
2. Патрик 7 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Эскаланте Гонсало 5 0
6. Иммобиле Чиро 3 1
7. Кайседо Фелипе 4 0
8. Фарес Мохамед 4 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Пароло Марко 3 0
11. Ачерби Франческо 3 0
12. Марусич Адам 3 0
13. Луис Фелипе 3 0
14. Милинкович-Савич Сергей 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Лулич Сенад 1 0
18. Раду Стефан 1 0
19. Мусаккио Матео 1 0
20. Корреа Хоакин 1 0
21. Катальди Данило 1 0
22. Перейра Андреас 1 0
23. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 10.64% (5) 14.89% (7) 12.77% (6) 12.77% (6) 17.02% (8) 31.91% (15)
 Лацио 21.05% (8) 15.79% (6) 2.63% (1) 26.32% (10) 21.05% (8) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус
Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта
Лацио Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио
Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лацио 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Лацио Серия A Ювентус 1:3 Лацио Суперкубок Лацио 3:1 Ювентус Серия A
Лацио 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Лацио Серия A Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан Заявка 25 16 5 4 48 - 30 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
5. Рома Заявка 25 14 5 6 50 - 38 47
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Верона Заявка 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
11. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 25 6 9 10 27 - 37 27
14. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
15. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
16. Фиорентина Заявка 25 6 7 12 26 - 38 25
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
19. Парма Заявка 25 2 9 14 20 - 49 15
20. Кротоне Заявка 25 3 3 19 24 - 62 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
16. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
17. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
18. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 147
    Ювентус 91.8% (135)
    X 4.1% (6)
    Лацио 4.1% (6)
    Все прогнозы
    2.13 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Лацио
    2.01
    3.81
    4.70
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.97 3.68 4.24
    Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.74 4.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.55 4.50
      1.95 3.67 4.18

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 5.55 1.14 3.46 1.31 2.40 1.57 1.90 2.05 1.48 2.66 1.30 3.50 1.15 5.40 1.07 8.10
    10.25 1.01 10.75 1.01 3.88 1.24 3.10 1.37 2.16 1.85 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.65 1.12 5.20 1.02 9.30 1.01 10.75
    13.50 1.01 9.50 1.05 3.90 1.28 3.05 1.37 2.07 1.81 1.85 2.02 1.62 2.37 1.40 2.95 1.16 4.60 1.14 5.10 1.04 9.20 1.02 9.80 1.01 17.50
    4.24 1.25 3.13 1.41 2.50 1.59 2.11 1.80 1.89 2.02 1.66 2.35 1.53 2.67 1.43 2.97 1.16 6.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.87 1.42 1.71 2.14 1.33 3.30 1.14 5.65
    3.15 1.36 2.12 1.72 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25
    2.03 1.75 1.45 2.75 1.15 5.20
    3.22 1.39 2.65 1.53 2.09 1.83 1.66 2.33 1.48 2.84 1.35 3.43
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.08 1.75 1.55 2.45 1.26 3.84
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.19 4.65
    3.00 1.36 1.79 1.97 1.35 3.10 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.74 2.04
    1.71 2.08
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.32 1.35
    3.10 1.33
    Где смотреть матч Ювентус - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Лацио

    Исход игры
    Ювентус
    91.8% (135)
    Ничья
    4.1% (6)
    Лацио
    4.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.21% (99)
    Меньше
    29.79% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    73.05% (103)
    Нет
    26.95% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    55.1% (81)
    2:0 Ювентус
    14.3% (21)
    1:0 Ювентус
    10.2% (15)
    3:1 Ювентус
    7.5% (11)
    1:1 Ничья
    3.4% (5)
    1:2 Лацио
    2% (3)
    3:2 Ювентус
    1.4% (2)
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