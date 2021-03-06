Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Лацио
13
Данило
Луис
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
25
Рейна
Пепе
77
Марусич
Адам
14
Худт
Уэсли
19
Лулич
Сенад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
58 Аке МарлиПолузащитник
-
51 Петерс ДаудаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марусич АдамЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
19 Лулич СенадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|20 (4)
|0.83
|2.
|Кьеза Федерико
|6
|0.25
|3.
|Мората Альваро
|5
|0.21
|4.
|Маккенни Уэстон
|4
|0.17
|5.
|Кулушевски Деян
|3
|0.13
|6.
|Ремзи Аарон
|2
|0.08
|7.
|Дибала Пауло
|2
|0.08
|8.
|Бонуччи Леонардо
|2
|0.08
|9.
|Данило Луис
|1
|0.04
|10.
|Рабио Адриен
|1
|0.04
|11.
|Мело Артур
|1
|0.04
|12.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|13.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|14.
|Алекс Сандро
|0
|0
|15.
|Бернардески Федерико
|0
|0
|16.
|Фработта Джанлука
|0
|0
|17.
|Демирал Мерих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|14 (3)
|0.58
|2.
|Альберто Луис
|7
|0.29
|3.
|Кайседо Фелипе
|6
|0.25
|4.
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|0.17
|5.
|Корреа Хоакин
|2
|0.08
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.04
|7.
|Марусич Адам
|1
|0.04
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.04
|9.
|Эскаланте Гонсало
|1
|0.04
|10.
|Мурики Ведат
|1
|0.04
|11.
|Раду Стефан
|0
|0
|12.
|Патрик
|0
|0
|13.
|Пароло Марко
|0
|0
|14.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|0
|0
|15.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|16.
|Фарес Мохамед
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|6
|1
|2.
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|3.
|Данило Луис
|5
|0
|4.
|Бентанкур Родриго
|5
|0
|5.
|Фработта Джанлука
|5
|0
|6.
|Кулушевски Деян
|5
|0
|7.
|Мората Альваро
|2
|1
|8.
|Бонуччи Леонардо
|3
|0
|9.
|Мело Артур
|3
|0
|10.
|Де Лихт Маттайс
|3
|0
|11.
|Маккенни Уэстон
|3
|0
|12.
|Кьеза Федерико
|1
|1
|13.
|Ремзи Аарон
|2
|0
|14.
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|15.
|Пинсольо Карло
|0
|1
|16.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|17.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|18.
|Демирал Мерих
|1
|0
|19.
|Портанова Маноло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лукас Лейва
|7
|0
|2.
|Патрик
|7
|0
|3.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|7
|0
|4.
|Худт Уэсли
|6
|0
|5.
|Эскаланте Гонсало
|5
|0
|6.
|Иммобиле Чиро
|3
|1
|7.
|Кайседо Фелипе
|4
|0
|8.
|Фарес Мохамед
|4
|0
|9.
|Альберто Луис
|3
|0
|10.
|Пароло Марко
|3
|0
|11.
|Ачерби Франческо
|3
|0
|12.
|Марусич Адам
|3
|0
|13.
|Луис Фелипе
|3
|0
|14.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0
|15.
|Лаццари Мануэль
|2
|0
|16.
|Рейна Пепе
|1
|0
|17.
|Лулич Сенад
|1
|0
|18.
|Раду Стефан
|1
|0
|19.
|Мусаккио Матео
|1
|0
|20.
|Корреа Хоакин
|1
|0
|21.
|Катальди Данило
|1
|0
|22.
|Перейра Андреас
|1
|0
|23.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|10.64% (5)
|14.89% (7)
|12.77% (6)
|12.77% (6)
|17.02% (8)
|31.91% (15)
|Лацио
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|2.63% (1)
|26.32% (10)
|21.05% (8)
|13.16% (5)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус
Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта
Лацио Последние 20 матчей: +10 =4 -6Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лацио 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Лацио Серия A Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|62 - 25
|59
|2.
|Милан
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 30
|53
|3.
|Ювентус
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|48 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|60 - 32
|49
|5.
|Рома
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|50 - 38
|47
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 39
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|11.
|Сампдория
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|34 - 37
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 38
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|27 - 37
|27
|14.
|Специя
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|33 - 47
|26
|15.
|Беневенто
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 48
|26
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 38
|25
|17.
|Кальяри
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|18.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|20 - 49
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|25
|3
|3
|19
|24 - 62
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|13.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|16.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|18.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 38
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус - Лацио
Исход игры
Ювентус
91.8% (135)
Ничья
4.1% (6)
Лацио
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
70.21% (99)
Меньше
29.79% (42)
Обе команды забьют
Да
73.05% (103)
Нет
26.95% (38)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
55.1% (81)
2:0 Ювентус
14.3% (21)
1:0 Ювентус
10.2% (15)
3:1 Ювентус
7.5% (11)
1:1 Ничья
3.4% (5)
1:2 Лацио
2% (3)
3:2 Ювентус
1.4% (2)
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