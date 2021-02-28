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Ювентус
 
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Стадион:
Лацио

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 20 (4) 0.83
2. Кьеза Федерико 6 0.25
3. Мората Альваро 5 0.21
4. Маккенни Уэстон 4 0.17
5. Кулушевски Деян 3 0.13
6. Ремзи Аарон 2 0.08
7. Дибала Пауло 2 0.08
8. Бонуччи Леонардо 2 0.08
9. Данило Луис 1 0.04
10. Рабио Адриен 1 0.04
11. Мело Артур 1 0.04
12. Куадрадо Хуан 0 0
13. Бентанкур Родриго 0 0
14. Алекс Сандро 0 0
15. Бернардески Федерико 0 0
16. Фработта Джанлука 0 0
17. Демирал Мерих 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 14 (3) 0.58
2. Альберто Луис 7 0.29
3. Кайседо Фелипе 6 0.25
4. Милинкович-Савич Сергей 4 0.17
5. Корреа Хоакин 2 0.08
6. Лаццари Мануэль 1 0.04
7. Марусич Адам 1 0.04
8. Перейра Андреас 1 0.04
9. Эскаланте Гонсало 1 0.04
10. Мурики Ведат 1 0.04
11. Раду Стефан 0 0
12. Патрик 0 0
13. Пароло Марко 0 0
14. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 0 0
15. Ачерби Франческо 0 0
16. Фарес Мохамед 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 6 1
2. Куадрадо Хуан 4 1
3. Данило Луис 5 0
4. Бентанкур Родриго 5 0
5. Фработта Джанлука 5 0
6. Кулушевски Деян 5 0
7. Мората Альваро 2 1
8. Бонуччи Леонардо 3 0
9. Мело Артур 3 0
10. Де Лихт Маттайс 3 0
11. Маккенни Уэстон 3 0
12. Кьеза Федерико 1 1
13. Ремзи Аарон 2 0
14. Кьеллини Джорджо 2 0
15. Пинсольо Карло 0 1
16. Роналду Криштиану 1 0
17. Бернардески Федерико 1 0
18. Демирал Мерих 1 0
19. Портанова Маноло 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Лукас Лейва 7 0
2. Патрик 7 0
3. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 7 0
4. Худт Уэсли 6 0
5. Эскаланте Гонсало 5 0
6. Иммобиле Чиро 3 1
7. Кайседо Фелипе 4 0
8. Фарес Мохамед 4 0
9. Альберто Луис 3 0
10. Пароло Марко 3 0
11. Ачерби Франческо 3 0
12. Марусич Адам 3 0
13. Луис Фелипе 3 0
14. Милинкович-Савич Сергей 2 0
15. Лаццари Мануэль 2 0
16. Рейна Пепе 1 0
17. Лулич Сенад 1 0
18. Раду Стефан 1 0
19. Мусаккио Матео 1 0
20. Корреа Хоакин 1 0
21. Катальди Данило 1 0
22. Перейра Андреас 1 0
23. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 10.64% (5) 14.89% (7) 12.77% (6) 12.77% (6) 17.02% (8) 31.91% (15)
 Лацио 21.05% (8) 15.79% (6) 2.63% (1) 26.32% (10) 21.05% (8) 13.16% (5)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ювентус 3:0 Специя Верона 1:1 Ювентус Ювентус 3:0 Кротоне Порту 2:1 Ювентус
Наполи 1:0 Ювентус Ювентус 0:0 Интер Милан Ювентус 2:0 Рома Интер Милан 1:2 Ювентус Сампдория 0:2 Ювентус Ювентус 4:0 СПАЛ 2013 Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта
Лацио Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Болонья 2:0 Лацио Лацио 1:4 Бавария Лацио 1:0 Сампдория Интер Милан 3:1 Лацио
Лацио 1:0 Кальяри Аталанта 1:3 Лацио Аталанта 3:2 Лацио Лацио 2:1 Сассуоло Лацио 2:1 Парма Лацио 3:0 Рома Парма 0:2 Лацио Лацио 2:1 Фиорентина Дженоа 1:1 Лацио Милан 3:2 Лацио Лацио 2:0 Наполи Беневенто 1:1 Лацио Лацио 1:2 Верона Лацио 2:2 Брюгге Специя 1:2 Лацио Боруссия Д 1:1 Лацио

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Лацио 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Лацио Серия A Ювентус 1:3 Лацио Суперкубок Лацио 3:1 Ювентус Серия A
Лацио 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Лацио Серия A Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 24 17 5 2 60 - 24 56
2. Милан Заявка 25 16 5 4 48 - 30 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
5. Рома Заявка 25 14 5 6 50 - 38 47
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Верона Заявка 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
10. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
11. Удинезе Заявка 25 7 8 10 27 - 34 29
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 25 6 9 10 27 - 37 27
14. Фиорентина Заявка 25 6 7 12 26 - 38 25
15. Специя Заявка 25 6 7 12 32 - 46 25
16. Беневенто Заявка 25 6 7 12 25 - 47 25
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
19. Парма Заявка 24 2 9 13 19 - 47 15
20. Кротоне Заявка 25 3 3 19 24 - 62 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
16. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
17. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
18. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
19. Парма Заявка 12 1 5 6 5 - 20 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Ювентус 93.5% (43)
    X 4.3% (2)
    Лацио 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Лацио
    1.89
    3.95
    4.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.80 3.95 4.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.89 3.90 4.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.85 4.20
      1.88 3.78 4.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.75 1.00 10.00 1.02 3.98 1.23 3.15 1.36 2.23 1.80 1.64 2.26 1.41 2.82 1.19 4.40 1.14 5.00 1.03 8.70
    14.00 1.01 9.80 1.03 3.95 1.23 3.10 1.35 2.08 1.77 1.90 1.97 1.64 2.30 1.41 2.85 1.19 4.50 1.15 5.00 1.05 8.80 1.04 9.40 0.00 16.00
    4.40 1.24 2.56 1.56 2.15 1.77 1.92 1.99 1.67 2.32 1.53 2.65 1.44 2.96 1.16 5.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.85 1.13 6.20
    2.14 1.71 1.48 2.60 1.16 5.00
    3.40 1.36 2.80 1.49 2.20 1.76 1.71 2.24 1.51 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
    3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.36
    Где смотреть матч Ювентус - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - Лацио

    Исход игры
    Ювентус
    93.5% (43)
    Ничья
    4.3% (2)
    Лацио
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (33)
    Меньше
    25% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Ювентус
    63% (29)
    2:0 Ювентус
    13% (6)
    1:0 Ювентус
    6.5% (3)
    3:1 Ювентус
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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