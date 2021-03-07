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  2. Матчи
  3. Италия
Рома
0:0
Первый тайм: 5'

Стадион:
Дженоа
0' 5'
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
4
Кристанте
Бриан
6
Смоллинг
Крис
2
Карсдорп
Рик
42
Диавара
Амаду
7
Пеллегрини
Лоренцо
33
Перес
Бруно
11
Педро
Родригес
92
Эль-Шаарави
Стефан
21
Майораль
Борха
22
Маркетти
Федерико
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
4
Кришито
Доменико
18
Гильоне
Паоло
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
20
Стротман
Кевин
77
Дзаппакоста
Давиде
37
Пьяца
Марко
23
Дестро
Маттиа
Рома
3-4-2-1
Дженоа
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.4
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.36
3. Джеко Эдин 7 0.28
4. Майораль Борха 6 0.24
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.16
6. Педро Родригес 4 0.16
7. Манчини Джанлука 3 0.12
8. Спинаццола Леонардо 2 0.08
9. Карсдорп Рик 1 0.04
10. Диавара Амаду 1 0.04
11. Перес Карлес 1 0.04
12. Кумбулла Мараш 1 0.04
13. Кристанте Бриан 0 0
14. Перес Бруно 0 0
15. Смоллинг Крис 0 0
16. Вильяр Гонсало 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 9 0.36
2. Пандев Горан 3 0.12
3. Шомуродов Элдор 3 0.12
4. Пьяца Марко 3 0.12
5. Дзаппакоста Давиде 2 0.08
6. Скамачча Джанлука 2 0.08
7. Бадель Милан 1 0.04
8. Зайц Миха 1 0.04
9. Стураро Стефано 1 0.04
10. Циборра Леннарт 1 0.04
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.04
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 7 0
2. Манчини Джанлука 7 0
3. Кумбулла Мараш 5 0
4. Педро Родригес 3 1
5. Верету Жордан 4 0
6. Кристанте Бриан 4 0
7. Перес Бруно 4 0
8. Вильяр Гонсало 4 0
9. Ибаньес Рожер 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Фасио Федерико 2 0
12. Миранте Антонио 2 0
13. Мхитарян Генрих 2 0
14. Джеко Эдин 1 0
15. Сантон Давиде 1 0
16. Карсдорп Рик 1 0
17. Майораль Борха 1 0
18. Калафьори Рикардо 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 7 0
2. Бадель Милан 6 0
3. Мазиелло Андреа 4 0
4. Дестро Маттиа 4 0
5. Бани Маттиа 4 0
6. Гильоне Паоло 4 0
7. Пандев Горан 3 0
8. Стротман Кевин 3 0
9. Радованович Иван 3 0
10. Зайц Миха 3 0
11. Перин Маттиа 1 1
12. Кришито Доменико 2 0
13. Дзаппакоста Давиде 2 0
14. Пеллегрини Лука 2 0
15. Циборра Леннарт 2 0
16. Ровелла Николо 2 0
17. Стураро Стефано 1 0
18. Сапата Кристиан 1 0
19. Скамачча Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 16.33% (8) 18.37% (9) 22.45% (11) 10.2% (5) 14.29% (7) 18.37% (9)
 Дженоа 14.81% (4) 18.52% (5) 7.41% (2) 33.33% (9) 14.81% (4) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома
Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа
Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа

Последние игры между собой

Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Дженоа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Дженоа 1:3 Рома Серия A Дженоа 1:3 Рома Серия A Рома 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Рома Серия A
Рома 3:2 Дженоа Серия A Рома 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Рома Серия A Рома 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Рома Серия A Дженоа 2:3 Рома Серия A Рома 2:0 Дженоа Серия A Рома 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Рома Серия A Дженоа 1:0 Рома Серия A Рома 4:0 Дженоа Серия A Рома 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Рома Серия A Рома 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Рома Серия A Дженоа 4:3 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан Заявка 25 16 5 4 48 - 30 53
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
5. Рома Заявка 25 14 5 6 50 - 38 47
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 25 13 4 8 39 - 35 43
8. Верона Заявка 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
11. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 25 6 9 10 27 - 37 27
14. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
15. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
16. Фиорентина Заявка 25 6 7 12 26 - 38 25
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
19. Парма Заявка 25 2 9 14 20 - 49 15
20. Кротоне Заявка 25 3 3 19 24 - 62 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
2. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
3. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
16. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
17. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
18. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 5'
    Диавара не позволил никому из соперников убежать к своим воротам. Спокойно выносит сферу подальше от опасной зоны игрок римского коллектива.
  • 4'
    Стротмат фолит на подступах к своей штрафной. Подача в штрафную со стандарта - спокойно отбивается "Дженоа" в результате этого навеса.
  • 3'
    Эль-Шаарави сегодня играет в атаке у "Ромы". Будет интересно посмотреть за действиями "Фараона". Кстати говоря, является он воспитанником "Дженоа".
  • 2'
    Перекатывает мяч в районе центрального круга "Рома", пока без активных подходов к воротам. Посмотрим, что интересного покажут "волки" в дальнейшем.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча между командами стартовала! Удачи командам, поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Микаэль Фаббри (Фаэнца, Италия);
    Ассистент: Валерио Векки (Италия);
    Ассистент: Франческо Фьоре (Италия);
    Резервный: Антонио Джуа (Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу. В рамках 26-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу игроки «Ромы» и «Дженоа». Встреча состоится в Риме, на стадионе «Олимпико».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    • Прогнозы 150
    Рома 96% (144)
    X 3.3% (5)
    Дженоа 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.89 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Дженоа
    1.50
    4.88
    8.28
    Все Коэффициенты
    Новости
  • Первый тайм
  • 4'
    Рома контролирует мяч.
  • 3'
    Радованович Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 3'
    Пеллегрини Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    2'
    Стротман Кевин из команды Дженоа опасно и грубо сыграл. Пеллегрини Лоренцо пострадал.
  • 2'
    Рома пытается что-то создать.
  • 1'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Диавара Амаду из команды Рома.
  • 1'
    Отличные скиллы показывает Дестро Маттиа, обводя своих соперников
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Рома начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.47 4.68 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.45 7.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.70 6.90
  1.48 4.64 7.50

Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.11 4.10 1.24 2.74 1.45 2.12 1.83 1.64 2.26 1.40 2.94 1.23 4.14 1.12 6.05
11.75 1.00 10.75 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.36 1.66 1.81 2.00 1.51 2.49 1.25 3.62 1.17 4.25 1.05 7.20
16.50 0.00 11.00 1.03 4.60 1.18 3.70 1.28 2.35 1.64 2.08 1.79 1.83 2.04 1.52 2.55 1.27 3.80 1.20 4.60 1.06 7.50 1.05 8.10 1.01 13.50
4.77 1.22 2.81 1.48 2.34 1.66 2.08 1.84 1.80 2.11 1.62 2.43 1.50 2.73 1.18 5.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.91 1.41 1.82 1.99 1.40 2.95 1.18 4.90
3.38 1.32 2.36 1.59 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50
2.26 1.64 1.53 2.50 1.19 4.70
3.41 1.36 2.95 1.45 2.32 1.68 1.79 2.15 1.55 2.60 1.37 3.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.04 1.24 2.34 1.60 1.69 2.17 1.34 3.24
4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
3.45 1.28 1.95 1.79 1.45 2.60 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.95
1.77 2.05
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
4.70 1.15
Букмекер Да Нет
3.26 1.34
3.05 1.35
Где смотреть матч Рома 0:0 Дженоа онлайн

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Прогнозы на матч Рома 0:0 Дженоа

Исход игры
Рома
96% (144)
Ничья
3.3% (5)
Дженоа
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
48.63% (71)
Меньше
51.37% (75)
Обе команды забьют
Да
46.58% (68)
Нет
53.42% (78)
Популярный счёт
2:0 Рома
40.7% (61)
2:1 Рома
29.3% (44)
3:1 Рома
12% (18)
1:0 Рома
7.3% (11)
3:0 Рома
4% (6)
1:1 Ничья
2% (3)
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