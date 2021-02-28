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Рома
 
Позже

Стадион:
Дженоа

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 10 (5) 0.4
2. Мхитарян Генрих 9 (1) 0.36
3. Джеко Эдин 7 0.28
4. Майораль Борха 6 0.24
5. Пеллегрини Лоренцо 4 0.16
6. Педро Родригес 4 0.16
7. Манчини Джанлука 3 0.12
8. Спинаццола Леонардо 2 0.08
9. Карсдорп Рик 1 0.04
10. Диавара Амаду 1 0.04
11. Перес Карлес 1 0.04
12. Кумбулла Мараш 1 0.04
13. Кристанте Бриан 0 0
14. Перес Бруно 0 0
15. Смоллинг Крис 0 0
16. Вильяр Гонсало 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 9 0.36
2. Пандев Горан 3 0.12
3. Шомуродов Элдор 3 0.12
4. Пьяца Марко 3 0.12
5. Дзаппакоста Давиде 2 0.08
6. Скамачча Джанлука 2 0.08
7. Бадель Милан 1 0.04
8. Зайц Миха 1 0.04
9. Стураро Стефано 1 0.04
10. Циборра Леннарт 1 0.04
11. Кришито Доменико 1 (1) 0.04
12. Гильоне Паоло 0 0
13. Стротман Кевин 0 0
14. Лерагер Лукас 0 0
15. Гольданига Эдоардо 0 0
16. Пеллегрини Лука 0 0
17. Ебонгуе Стив-Майк 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Пеллегрини Лоренцо 7 0
2. Манчини Джанлука 7 0
3. Кумбулла Мараш 5 0
4. Педро Родригес 3 1
5. Верету Жордан 4 0
6. Кристанте Бриан 4 0
7. Перес Бруно 4 0
8. Вильяр Гонсало 4 0
9. Ибаньес Рожер 4 0
10. Смоллинг Крис 3 0
11. Фасио Федерико 2 0
12. Миранте Антонио 2 0
13. Мхитарян Генрих 2 0
14. Джеко Эдин 1 0
15. Сантон Давиде 1 0
16. Карсдорп Рик 1 0
17. Майораль Борха 1 0
18. Калафьори Рикардо 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 7 0
2. Бадель Милан 6 0
3. Мазиелло Андреа 4 0
4. Дестро Маттиа 4 0
5. Бани Маттиа 4 0
6. Гильоне Паоло 4 0
7. Пандев Горан 3 0
8. Стротман Кевин 3 0
9. Радованович Иван 3 0
10. Зайц Миха 3 0
11. Перин Маттиа 1 1
12. Кришито Доменико 2 0
13. Дзаппакоста Давиде 2 0
14. Пеллегрини Лука 2 0
15. Циборра Леннарт 2 0
16. Ровелла Николо 2 0
17. Стураро Стефано 1 0
18. Сапата Кристиан 1 0
19. Скамачча Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 16.33% (8) 18.37% (9) 22.45% (11) 10.2% (5) 14.29% (7) 18.37% (9)
 Дженоа 14.81% (4) 18.52% (5) 7.41% (2) 33.33% (9) 14.81% (4) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Фиорентина 1:2 Рома Рома 1:2 Милан Рома 3:1 Брага Беневенто 0:0 Рома
Брага 0:2 Рома Рома 3:0 Удинезе Ювентус 2:0 Рома Рома 3:1 Верона Рома 4:3 Специя Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Дженоа 1:1 Сампдория Интер Милан 3:0 Дженоа Дженоа 2:2 Верона Торино 0:0 Дженоа
Дженоа 2:1 Наполи Кротоне 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 0:0 Дженоа Ювентус 3:2 Дженоа Дженоа 2:0 Болонья Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа

Последние игры между собой

Рома: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Дженоа: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Дженоа 1:3 Рома Серия A Дженоа 1:3 Рома Серия A Рома 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Рома Серия A
Рома 3:2 Дженоа Серия A Рома 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Рома Серия A Рома 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Рома Серия A Дженоа 2:3 Рома Серия A Рома 2:0 Дженоа Серия A Рома 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Рома Серия A Дженоа 1:0 Рома Серия A Рома 4:0 Дженоа Серия A Рома 3:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:4 Рома Серия A Рома 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Рома Серия A Дженоа 4:3 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан Заявка 25 16 5 4 48 - 30 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
5. Рома Заявка 25 14 5 6 50 - 38 47
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Верона Заявка 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
10. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
11. Удинезе Заявка 25 7 8 10 27 - 34 29
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 25 6 9 10 27 - 37 27
14. Фиорентина Заявка 25 6 7 12 26 - 38 25
15. Специя Заявка 25 6 7 12 32 - 46 25
16. Беневенто Заявка 25 6 7 12 25 - 47 25
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
19. Парма Заявка 25 2 9 14 20 - 49 15
20. Кротоне Заявка 25 3 3 19 24 - 62 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
16. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
17. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
18. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Дженоа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2021, осталось 2 дня 13 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Рома 98.1% (52)
    X 1.9% (1)
    Дженоа 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Дженоа
    1.55
    4.58
    6.91
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      1.55 4.58 6.45
    Бонус: 5 000 ₽ 1.54 4.55 6.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.50 6.60
      1.53 4.43 6.91

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Дженоа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дженоа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Дженоа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.80 1.14 3.62 1.29 2.48 1.54 1.95 1.99 1.52 2.53 1.32 3.36 1.17 5.00 1.09 7.40
    11.25 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.95 1.03 8.60
    14.50 0.00 10.00 1.03 4.20 1.22 3.15 1.35 2.10 1.74 1.87 1.93 1.69 2.25 1.41 2.75 1.18 4.30 1.14 4.90 1.04 8.50 1.04 9.10 0.00 14.50
    4.30 1.25 2.61 1.55 2.20 1.74 1.95 1.95 1.68 2.29 1.54 2.64 1.43 2.96 1.16 5.94
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.73 2.11 1.35 3.20 1.15 5.50
    3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
    2.12 1.72 1.49 2.55 1.15 5.20
    3.38 1.36 2.78 1.49 2.19 1.76 1.71 2.25 1.50 2.74
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.66 1.28 2.17 1.69 1.59 2.36 1.28 3.62
    4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.23 4.20
    3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.87 1.89
    1.81 2.00
    Букмекер Да Нет
    4.54 1.20
    4.70 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.52 1.30
    3.25 1.32
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    Прогнозы на матч Рома - Дженоа

    Исход игры
    Рома
    98.1% (52)
    Ничья
    1.9% (1)
    Дженоа
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (24)
    Меньше
    52.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (21)
    Нет
    58.82% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    43.4% (23)
    2:1 Рома
    28.3% (15)
    3:1 Рома
    9.4% (5)
    3:0 Рома
    7.5% (4)
    1:0 Рома
    5.7% (3)
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