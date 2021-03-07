Сампдория
0:1
Первый тайм: 37'
Стадион: Луиджи Феррарис
Кальяри
0:1
12' ГолПедро Жоао
26' Желтая карточкаГодин Диего
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
10
Кейта
Бальде
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семпличи Леонардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
12'
26'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|8 (1)
|0.31
|2.
|Кейта Бальде
|5
|0.19
|3.
|Кандрева Антонио
|4 (2)
|0.15
|4.
|Янкто Якуб
|4
|0.15
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.08
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.08
|7.
|Экдаль Олбин
|2
|0.08
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.08
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.04
|11.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0.04
|12.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.04
|13.
|Коллей Омар
|1
|0.04
|14.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|15.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|16.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|13 (3)
|0.5
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.19
|3.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.08
|4.
|Паволетти Леонардо
|2
|0.08
|5.
|Соттил Рикардо
|2
|0.08
|6.
|Марин Рэзван
|1
|0.04
|7.
|Нандес Найтан
|1
|0.04
|8.
|Годин Диего
|1
|0.04
|9.
|Ругани Даниэле
|1
|0.04
|10.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|11.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|12.
|Олива Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Экдаль Олбин
|8
|0
|3.
|Торсби Мортен
|7
|0
|4.
|Янкто Якуб
|6
|0
|5.
|Адриен Силва
|5
|0
|6.
|Кейта Бальде
|3
|1
|7.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|8.
|Коллей Омар
|4
|0
|9.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|10.
|Йосида Майя
|3
|0
|11.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|13.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|14.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|15.
|Верре Валерио
|1
|0
|16.
|Феррари Алекс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|6
|2
|2.
|Нандес Найтан
|7
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Чеппители Лука
|3
|0
|6.
|Марин Рэзван
|3
|0
|7.
|Дзаппа Габриэле
|3
|0
|8.
|Годин Диего
|2
|0
|9.
|Педро Жоао
|2
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|2
|0
|11.
|Фараго Паоло
|2
|0
|12.
|Рог Марко
|2
|0
|13.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|14.
|Олива Кристиан
|2
|0
|15.
|Наингголан Раджа
|1
|0
|16.
|Краньо Алессио
|1
|0
|17.
|Симеоне Джованни
|1
|0
|18.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|19.
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|20.
|Трамони Маттео
|1
|0
|21.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|23.53% (8)
|11.76% (4)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|Кальяри
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|11.11% (3)
|37.04% (10)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +6 =3 -11Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина
Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория
Кальяри Последние 20 матчей: +3 =5 -12Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта
Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Кальяри: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Сампдория 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Кальяри 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|62 - 25
|59
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|51 - 38
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|60 - 32
|49
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 35
|43
|8.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 39
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|11.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|26
|9
|4
|13
|34 - 38
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 38
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 41
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|33 - 47
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|26
|6
|6
|14
|28 - 41
|24
|18.
|Торино
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|35 - 45
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|26
|2
|10
|14
|23 - 52
|16
|20.
|Кротоне
|Заявка
|26
|4
|3
|19
|28 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|2.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|13
|5
|1
|7
|19 - 20
|16
|13.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|0:1 Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Кальяри
|1:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 20
|12
|16.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|17.
|Болонья
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|18.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 38
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Кальяри
Исход игры
Сампдория
82.6% (123)
Ничья
12.1% (18)
Кальяри
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
45.21% (66)
Меньше
54.79% (80)
Обе команды забьют
Да
56.16% (82)
Нет
43.84% (64)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
38.3% (57)
1:0 Сампдория
29.5% (44)
2:0 Сампдория
11.4% (17)
1:1 Ничья
10.7% (16)
1:2 Кальяри
4% (6)
3:2 Сампдория
1.3% (2)
0:1 Кальяри
1.3% (2)
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