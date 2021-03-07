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  3. Италия
Сампдория
0:1
Первый тайм: 37'

Стадион:
Кальяри
0'
0:1
12' Гол
Педро Жоао
26' Желтая карточка
Годин Диего
37'
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
5
Адриен
Силва
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
27
Квальярелла
Фабио
10
Кейта
Бальде
28
Краньо
Алессио
23
Чеппители
Лука
2
Годин
Диего
24
Ругани
Даниэле
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
32
Дункан
Альфред
22
Ликояннис
Хараламбос
4
Наингголан
Раджа
30
Паволетти
Леонардо
10
Педро
Жоао
Сампдория
4-4-2
Кальяри
3-4-1-2

Ход матча

12'
0:1
Педро Жоао
(Ликояннис Хараламбос)
26'
 
Годин Диего

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 8 (1) 0.31
2. Кейта Бальде 5 0.19
3. Кандрева Антонио 4 (2) 0.15
4. Янкто Якуб 4 0.15
5. Дамсгор Миккель 2 0.08
6. Верре Валерио 2 0.08
7. Экдаль Олбин 2 0.08
8. Торсби Мортен 2 0.08
9. Ауджелло Томмазо 1 0.04
10. Йосида Майя 1 0.04
11. Тонелли Лоренцо 1 0.04
12. Торрегросса Эрнесто 1 0.04
13. Коллей Омар 1 0.04
14. Рамирес Гастон 0 0
15. Бонаццоли Федерико 0 0
16. Аудеро Эмиль 0 0
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 13 (3) 0.5
2. Симеоне Джованни 5 0.19
3. Ликояннис Хараламбос 2 0.08
4. Паволетти Леонардо 2 0.08
5. Соттил Рикардо 2 0.08
6. Марин Рэзван 1 0.04
7. Нандес Найтан 1 0.04
8. Годин Диего 1 0.04
9. Ругани Даниэле 1 0.04
10. Дзаппа Габриэле 0 0
11. Валюкевич Себастьян 0 0
12. Олива Кристиан 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Олбин 8 0
3. Торсби Мортен 7 0
4. Янкто Якуб 6 0
5. Адриен Силва 5 0
6. Кейта Бальде 3 1
7. Рамирес Гастон 4 0
8. Коллей Омар 4 0
9. Ауджелло Томмазо 2 1
10. Йосида Майя 3 0
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Аскилдсен Кристоффер 2 0
14. Квальярелла Фабио 1 0
15. Верре Валерио 1 0
16. Феррари Алекс 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 6 2
2. Нандес Найтан 7 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Чеппители Лука 3 0
6. Марин Рэзван 3 0
7. Дзаппа Габриэле 3 0
8. Годин Диего 2 0
9. Педро Жоао 2 0
10. Ругани Даниэле 2 0
11. Фараго Паоло 2 0
12. Рог Марко 2 0
13. Калигара Фабрицио 2 0
14. Олива Кристиан 2 0
15. Наингголан Раджа 1 0
16. Краньо Алессио 1 0
17. Симеоне Джованни 1 0
18. Пизакане Фабио 1 0
19. Валюкевич Себастьян 1 0
20. Трамони Маттео 1 0
21. Трипальделли Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 8.82% (3) 20.59% (7) 23.53% (8) 11.76% (4) 14.71% (5) 20.59% (7)
 Кальяри 7.41% (2) 22.22% (6) 11.11% (3) 37.04% (10) 11.11% (3) 11.11% (3)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория Сампдория 2:1 Фиорентина
Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория
Кальяри Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Кальяри 1:0 Болонья Кротоне 0:2 Кальяри Кальяри 0:1 Торино Кальяри 0:1 Аталанта
Лацио 1:0 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Кальяри: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Кальяри 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Сампдория Кубок Кальяри 4:3 Сампдория Серия A
Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Сампдория 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Кальяри 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
5. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 25 13 4 8 39 - 35 43
8. Верона Заявка 26 10 8 8 34 - 29 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
11. Сампдория 0:1 Заявка 26 9 4 13 34 - 38 31
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Фиорентина Заявка 26 6 8 12 29 - 41 26
15. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
16. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
17. Кальяри 1:0 Заявка 26 6 6 14 28 - 41 24
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне Заявка 26 4 3 19 28 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
2. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
3. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория 0:1 Заявка 13 5 1 7 19 - 20 16
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри 1:0 Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория 0:1 Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Кальяри 1:0 Заявка 13 3 3 7 14 - 20 12
16. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
17. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
18. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Сампдория 82.6% (123)
X 12.1% (18)
Кальяри 5.4% (8)
Все прогнозы
2.32 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Кальяри
5.10
3.76
3.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.26 3.44 3.52
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.42 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 3.60 1.70
  5.10 3.76 1.73

Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Кальяри» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кальяри» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Кальяри», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.05 4.38 1.21 2.92 1.41 2.12 1.83 1.62 2.29 1.36 3.15 1.22 4.30 1.10 7.00
8.00 1.04 7.00 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.81 2.11 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65 1.00 11.00
10.00 1.03 7.40 1.07 5.40 1.14 4.05 1.23 2.05 1.82 2.15 1.70 1.74 2.10 1.57 2.40 1.32 3.65 1.12 6.40 1.08 6.80 1.01 17.00 1.01 17.00 0.00 20.00
3.52 1.33 2.85 1.45 2.44 1.59 2.00 1.88 2.56 1.55 2.20 1.72 1.85 2.04 1.60 2.43 1.46 2.82 1.12 7.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.32 1.61 1.56 2.43 1.27 3.76 1.10 6.90
2.72 1.46 1.82 1.99 1.39 3.00 1.11 6.50 1.08 7.90
1.82 1.99 1.38 3.05 1.06 8.80 1.04 12.00
2.80 1.47 2.30 1.66 1.78 2.10 1.50 2.70 1.88 2.00 1.56 2.52 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.15 1.36 1.91 1.89 1.48 2.65 1.22 4.24
3.64 1.28 2.48 1.54 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.15
2.48 1.50 1.65 2.21 1.23 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.89
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
4.60 1.20
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
3.32 1.33
3.45 1.28
Где смотреть матч Сампдория 0:1 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Сампдория 0:1 Кальяри

Исход игры
Сампдория
82.6% (123)
Ничья
12.1% (18)
Кальяри
5.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
45.21% (66)
Меньше
54.79% (80)
Обе команды забьют
Да
56.16% (82)
Нет
43.84% (64)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
38.3% (57)
1:0 Сампдория
29.5% (44)
2:0 Сампдория
11.4% (17)
1:1 Ничья
10.7% (16)
1:2 Кальяри
4% (6)
3:2 Сампдория
1.3% (2)
0:1 Кальяри
1.3% (2)
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