  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
1:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Парма
0'
1:0
28' Гол
Мартинес Лукас II
1:1
32' Пенальти
Куцка Юрай
39'
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
2
Мартинес
Лукас
II
25
Малку
Кевин
34
Амрабат
Софьян
78
Пульгар
Эрик
6
Валеро
Борха
3
Бираги
Кристиано
92
Эйссерик
Валентин
9
Влахович
Душан
1
Сепе
Луиджи
2
Иакопони
Симоне
13
Бани
Маттиа
16
Лорини
Венсан
3
Пеццелла
Джузеппе
23
Эрнани
Азеведо
15
Бругман
Гастон
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
27
Жервиньо
Куасси
Фиорентина
3-5-1-1
Парма
4-3-1-2

Ход матча

28'
Мартинес Лукас II
(Пульгар Эрик)
1:0
32'
1:1
Куцка Юрай

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 9 (3) 0.35
2. Кастровилли Гаэтано 5 0.19
3. Миленкович Никола 2 0.08
4. Рибери Франк 1 0.04
5. Бираги Кристиано 1 0.04
6. Бонавентура Джакомо 1 0.04
7. Кьеза Федерико 1 0.04
8. Касерес Мартин 1 0.04
9. Эйссерик Валентин 1 0.04
10. Песселья Херман 1 0.04
11. Куаме Кристиан 1 0.04
12. Кальехон Хосе 0 0
13. Лирола Поль 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнани Азеведо 5 0.19
2. Куцка Юрай 5 (3) 0.19
3. Жервиньо Куасси 4 0.15
4. Карамо Янн 2 0.08
5. Куртич Ясмин 2 0.08
6. Гальоло Риккардо 1 0.04
7. Корнелиус Андреас 1 0.04
8. Пеццелла Джузеппе 0 0
9. Брунетта Хуан 0 0
10. Бругман Гастон 0 0
11. Инглезе Роберто 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Кастровилли Гаэтано 5 1
2. Бираги Кристиано 6 0
3. Амрабат Софьян 6 0
4. Рибери Франк 5 0
5. Мартинес Лукас II 3 1
6. Миленкович Никола 3 1
7. Бонавентура Джакомо 4 0
8. Валеро Борха 3 0
9. Роша Игор II 3 0
10. Чеккерини Федерико 3 0
11. Пульгар Эрик 3 0
12. Лирола Поль 3 0
13. Песселья Херман 2 0
14. Венути Лоренцо 2 0
15. Куаме Кристиан 2 0
16. Кокорин Александр 1 0
17. Эйссерик Валентин 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 7 0
2. Бругман Гастон 5 0
3. Иакопони Симоне 3 1
4. Куцка Юрай 4 0
5. Гальоло Риккардо 4 0
6. Алвеш Бруну 3 0
7. Конти Андреа 3 0
8. Куртич Ясмин 3 0
9. Корнелиус Андреас 3 0
10. Пеццелла Джузеппе 3 0
11. Бузи Максим 3 0
12. Дармиан Маттео 2 0
13. Инглезе Роберто 2 0
14. Сиприен Вилан 2 0
15. Брунетта Хуан 2 0
16. Михэйлэ Валентин 2 0
17. Скоццарелла Маттео 1 0
18. Лорини Венсан 1 0
19. Грасси Альберто 1 0
20. Осорио Йордан 1 0
21. Карамо Янн 1 0
22. Ман Деннис 1 0
23. Зом Симон 1 0
24. Болог Ботонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3) 12.5% (3) 20.83% (5) 20.83% (5)
 Парма 25% (5) 15% (3) 15% (3) 20% (4) 20% (4) 5% (1)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина
Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто
Парма Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Парма 1:2 Интер Милан Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма
Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Парма 0:0 Фиорентина Серия A Парма 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Парма Серия A Парма 1:0 Фиорентина Серия A
Фиорентина 0:1 Парма Серия A Фиорентина 0:0 Парма Товарищеские матчи Фиорентина 3:0 Парма Серия A Парма 1:0 Фиорентина Серия A Парма 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Парма Серия A Фиорентина 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Парма 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Парма 2:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:3 Парма Серия A Фиорентина 3:1 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан 1:0 Заявка 26 17 5 4 49 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
5. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 25 13 4 8 39 - 35 43
8. Верона 0:1 Заявка 26 10 8 8 34 - 28 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
11. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Фиорентина 1:1 Заявка 26 6 8 12 27 - 39 26
15. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
16. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино 0:1 Заявка 24 3 11 10 33 - 42 20
19. Парма 1:1 Заявка 26 2 10 14 21 - 50 16
20. Кротоне 1:0 Заявка 26 4 3 19 25 - 62 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
2. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
3. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан 1:0 Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона 0:1 Заявка 13 6 3 4 18 - 13 21
9. Фиорентина 1:1 Заявка 14 5 5 4 16 - 14 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне 1:0 Заявка 13 4 1 8 15 - 24 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма 1:1 Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино 0:1 Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 13 11 1 1 24 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона 0:1 Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино 0:1 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма 1:1 Заявка 13 1 5 7 15 - 28 8
19. Фиорентина 1:1 Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне 1:0 Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    39'
    Амрабат на чужой половине поля ударил по ногам Лорини.
  • 38'
    Малку на правом фланге атаки толкнул в спину Куртича.
  • 36'
    "Фиорентина" контролирует мяч на чужой половине поля без обострений.
  • 35'
    Валеро увлёкся дриблингом у чужой штрафной площади и потерял мяч.
  • Опасный момент
    34'
    Жервиньо справа вышел один на один с голкипером и пробил сильно в дальний угол. Дронговски сумел выбросить ногу и отбить мяч.

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  • Пенальти
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    КУЦКА!!! Куцка с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил низом в левый угол. Дронговски угадал направление удара, но до мяча дотянуться не смог.
  • Пенальти!
    30'
    Пенальти! Жервиньо справа рванул в штрафную площадь, где у угла Пульгар сыграл рукой.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МАРТИНЕС!!! Разыграли хозяева угловой удар, Последовал навес к воротам, где Мартинес головой отправил мяч в ворота.
  • Фол, нарушение
    27'
    Бругман на чужой полови не поля завалил на газон Валеро.
  • 26'
    У Эрнани не прошла передача на ход Карамо, который по центру мог убежать один на один с голкипером.
  • 24'
    Половина первого тайма прошла без опасных моментов. Командам никак не удаётся доводить свои комбинации до ударов по воротам.
  • 23'
    Мартинес слева с делал неточный пас вперёд на Влаховича.
  • 22'
    Влахович за пределами поля меняет бутсы.
  • 20'
    Прострел Пульгара справа в штрафную площадь перехватили гости.
  • 18'
    Мартинес с Лорини в жёстком стыке сошлись на фланге. всё обошлось без повреждений.
  • Фол, нарушение
    16'
    Эйссерику справа не удалось прорваться к воротам, и в штрафной площади Валентин попал по ногам Бругману..
  • Фол, нарушение
    15'
    Влахович в чужой штрафной площади ударил по ногам Бани.
  • Угловой
    14'
    Бругман исполнил подачу от углового флага. Дронговски на выходе забрал мяч в руки.
  • 13'
    Карамо справа прострелил к воротам, где Песселья опередил Куцку и выбил мяч.
  • 12'
    Бираги по левому флангу не удалось продвинуться вперёд.
  • Фол, нарушение
    10'
    Песселья у центрального круга нарушил правила.
  • 8'
    Карамо оказался на газоне в чужой штрафной площади, но арбитр уверенно показывает, что нарушения правил не было.
  • 6'
    Малку слева прошёл вперёд, но мяч к воротам доставить не смог.
  • 5'
    Бираги слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Песселья головой пробил вышке ворот.
  • Фол, нарушение
    4'
    Лорини на фланге руками остановил проход Влаховича.
  • 3'
    Подача Куцки справа получилась слишком сильной. Мяч улетел за противоположную боковую линию поля.
  • 2'
    "Фиорентина" играет в фиолетовой форме, "Парма" - в жёлтой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Артемио Франки"!
  • Анонс
    Текстовая трансляция еще не началась.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      2.08 3.46 4.08
    Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.44 3.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.30 3.80
      2.04 3.37 4.23

    Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.60 1.07 3.96 1.25 2.66 1.48 1.98 1.96 1.53 2.50 1.31 3.46 1.18 4.90 1.07 8.30
    7.60 1.05 6.55 1.08 2.99 1.37 2.30 1.62 1.74 2.21 1.42 2.88 1.28 3.54 1.08 6.65 1.05 7.20 1.00 11.00
    9.10 1.02 7.20 1.10 3.00 1.39 2.33 1.65 1.93 1.93 1.71 2.21 1.35 3.20 1.27 4.00 1.08 6.80 1.07 7.50 1.02 13.50 1.01 12.00 0.00 21.00
    3.19 1.39 2.78 1.50 2.34 1.66 1.93 1.98 1.69 2.28 1.53 2.67 1.43 3.01 1.26 4.19 1.10 8.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.21 1.66 1.50 2.59 1.24 4.04 1.08 7.60
    2.65 1.48 1.76 2.06 1.36 3.12 1.10 6.95 1.07 8.10
    1.74 2.10 1.40 3.20 1.12 7.20
    2.78 1.50 2.27 1.70 1.76 2.18 1.49 2.80 1.36 3.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.91 1.41 1.82 1.99 1.40 2.95 1.18 4.90
    3.45 1.31 2.48 1.54 1.59 2.36 1.27 3.76 1.15 5.50
    2.33 1.57 1.58 2.28 1.21 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.75
    1.93 1.94
    Букмекер Да Нет
    5.05 1.17
    4.70 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.76 1.27
    3.55 1.30
    Где смотреть матч Фиорентина 1:1 Парма онлайн

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    Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Парма

    Исход игры
    Фиорентина
    84.9% (124)
    Ничья
    12.3% (18)
    Парма
    2.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.35% (72)
    Меньше
    49.65% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    60.14% (86)
    Нет
    39.86% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Фиорентина
    44.5% (65)
    1:0 Фиорентина
    28.8% (42)
    1:1 Ничья
    10.3% (15)
    2:0 Фиорентина
    7.5% (11)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
    3:1 Фиорентина
    1.4% (2)
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