Жервиньо справа вышел один на один с голкипером и пробил сильно в дальний угол. Дронговски сумел выбросить ногу и отбить мяч.

Валеро увлёкся дриблингом у чужой штрафной площади и потерял мяч.

"Фиорентина" контролирует мяч на чужой половине поля без обострений.

Малку на правом фланге атаки толкнул в спину Куртича.

Амрабат на чужой половине поля ударил по ногам Лорини.

32' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

КУЦКА!!! Куцка с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил низом в левый угол. Дронговски угадал направление удара, но до мяча дотянуться не смог.

30' Пенальти! Жервиньо справа рванул в штрафную площадь, где у угла Пульгар сыграл рукой.

28' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МАРТИНЕС!!! Разыграли хозяева угловой удар, Последовал навес к воротам, где Мартинес головой отправил мяч в ворота.

27' Бругман на чужой полови не поля завалил на газон Валеро.

26' У Эрнани не прошла передача на ход Карамо, который по центру мог убежать один на один с голкипером.

24' Половина первого тайма прошла без опасных моментов. Командам никак не удаётся доводить свои комбинации до ударов по воротам.

23' Мартинес слева с делал неточный пас вперёд на Влаховича.

22' Влахович за пределами поля меняет бутсы.

20' Прострел Пульгара справа в штрафную площадь перехватили гости.

18' Мартинес с Лорини в жёстком стыке сошлись на фланге. всё обошлось без повреждений.

16' Эйссерику справа не удалось прорваться к воротам, и в штрафной площади Валентин попал по ногам Бругману..

15' Влахович в чужой штрафной площади ударил по ногам Бани.

14' Бругман исполнил подачу от углового флага. Дронговски на выходе забрал мяч в руки.

13' Карамо справа прострелил к воротам, где Песселья опередил Куцку и выбил мяч.

12' Бираги по левому флангу не удалось продвинуться вперёд.

10' Песселья у центрального круга нарушил правила.

8' Карамо оказался на газоне в чужой штрафной площади, но арбитр уверенно показывает, что нарушения правил не было.

6' Малку слева прошёл вперёд, но мяч к воротам доставить не смог.

5' Бираги слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Песселья головой пробил вышке ворот.

4' Лорини на фланге руками остановил проход Влаховича.

3' Подача Куцки справа получилась слишком сильной. Мяч улетел за противоположную боковую линию поля.

2' "Фиорентина" играет в фиолетовой форме, "Парма" - в жёлтой.