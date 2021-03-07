Фиорентина
1:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Артемио Франки
Парма
1:0
28' ГолМартинес Лукас II
1:1
32' ПенальтиКуцка Юрай
25
Малку
Кевин
78
Пульгар
Эрик
13
Бани
Маттиа
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Малку КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Мунтяну ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
42 Бузи МаксимЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
28'
32'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|9 (3)
|0.35
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0.19
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0.08
|4.
|Рибери Франк
|1
|0.04
|5.
|Бираги Кристиано
|1
|0.04
|6.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.04
|7.
|Кьеза Федерико
|1
|0.04
|8.
|Касерес Мартин
|1
|0.04
|9.
|Эйссерик Валентин
|1
|0.04
|10.
|Песселья Херман
|1
|0.04
|11.
|Куаме Кристиан
|1
|0.04
|12.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|13.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнани Азеведо
|5
|0.19
|2.
|Куцка Юрай
|5 (3)
|0.19
|3.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.15
|4.
|Карамо Янн
|2
|0.08
|5.
|Куртич Ясмин
|2
|0.08
|6.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.04
|7.
|Корнелиус Андреас
|1
|0.04
|8.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|9.
|Брунетта Хуан
|0
|0
|10.
|Бругман Гастон
|0
|0
|11.
|Инглезе Роберто
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|1
|2.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|3.
|Амрабат Софьян
|6
|0
|4.
|Рибери Франк
|5
|0
|5.
|Мартинес Лукас II
|3
|1
|6.
|Миленкович Никола
|3
|1
|7.
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|8.
|Валеро Борха
|3
|0
|9.
|Роша Игор II
|3
|0
|10.
|Чеккерини Федерико
|3
|0
|11.
|Пульгар Эрик
|3
|0
|12.
|Лирола Поль
|3
|0
|13.
|Песселья Херман
|2
|0
|14.
|Венути Лоренцо
|2
|0
|15.
|Куаме Кристиан
|2
|0
|16.
|Кокорин Александр
|1
|0
|17.
|Эйссерик Валентин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|7
|0
|2.
|Бругман Гастон
|5
|0
|3.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|4.
|Куцка Юрай
|4
|0
|5.
|Гальоло Риккардо
|4
|0
|6.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|7.
|Конти Андреа
|3
|0
|8.
|Куртич Ясмин
|3
|0
|9.
|Корнелиус Андреас
|3
|0
|10.
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|11.
|Бузи Максим
|3
|0
|12.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|13.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|14.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|15.
|Брунетта Хуан
|2
|0
|16.
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|17.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|18.
|Лорини Венсан
|1
|0
|19.
|Грасси Альберто
|1
|0
|20.
|Осорио Йордан
|1
|0
|21.
|Карамо Янн
|1
|0
|22.
|Ман Деннис
|1
|0
|23.
|Зом Симон
|1
|0
|24.
|Болог Ботонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|Парма
|25% (5)
|15% (3)
|15% (3)
|20% (4)
|20% (4)
|5% (1)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Фиорентина 1:2 Рома Удинезе 1:0 Фиорентина Фиорентина 3:0 Специя Сампдория 2:1 Фиорентина
Фиорентина 0:2 Интер Милан Торино 1:1 Фиорентина Фиорентина 2:1 Кротоне Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто
Парма Последние 20 матчей: +2 =6 -12Парма 1:2 Интер Милан Специя 2:2 Парма Парма 2:2 Удинезе Верона 2:1 Парма
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Парма: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Фиорентина 0:1 Парма Серия A Фиорентина 0:0 Парма Товарищеские матчи Фиорентина 3:0 Парма Серия A Парма 1:0 Фиорентина Серия A Парма 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Парма Серия A Фиорентина 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Парма 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Парма 2:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:3 Парма Серия A Фиорентина 3:1 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|62 - 25
|59
|2.
|Милан
|1:0 Заявка
|26
|17
|5
|4
|49 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|51 - 38
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|60 - 32
|49
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 35
|43
|8.
|Верона
|0:1 Заявка
|26
|10
|8
|8
|34 - 28
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 39
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|11.
|Сампдория
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|34 - 37
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 38
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|26
|6
|8
|12
|27 - 39
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|33 - 47
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|18.
|Торино
|0:1 Заявка
|24
|3
|11
|10
|33 - 42
|20
|19.
|Парма
|1:1 Заявка
|26
|2
|10
|14
|21 - 50
|16
|20.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|26
|4
|3
|19
|25 - 62
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|2.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Милан
|1:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|0:1 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 13
|21
|9.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|13.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 24
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|19.
|Парма
|1:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|0:1 Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|1:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|24 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|0:1 Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|1:1 Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|19.
|Фиорентина
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 38
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
|
Бонус 15 000 руб.
от букмекера
|
Бонус 5 000 руб.
от букмекера
|
Бонус 1 000 руб.
от букмекера
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина 1:1 Парма
Исход игры
Фиорентина
84.9% (124)
Ничья
12.3% (18)
Парма
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (72)
Меньше
49.65% (71)
Обе команды забьют
Да
60.14% (86)
Нет
39.86% (57)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
44.5% (65)
1:0 Фиорентина
28.8% (42)
1:1 Ничья
10.3% (15)
2:0 Фиорентина
7.5% (11)
0:0 Ничья
1.4% (2)
3:1 Фиорентина
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!