Наполи
3:1
Конец матча
Стадион: Диего Армандо Марадона
Болонья
1:0
8' ГолИнсинье Лоренцо
52' Желтая карточкаКулибали Калиду
2:0
65' ГолОсимхен Виктор
2:1
73' ГолСориано Роберто
3:1
76' ГолИнсинье Лоренцо
85' Желтая карточкаРуй Мариу
25
Оспина
Давид
31
Гулам
Фаузи
14
Мертенс
Дрис
16
Поли
Андреа
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Медель ГариЗащитник
-
68 Хайлоти ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Ювара МусаНападающий
-
99 Барроу МусаНападающий
-
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
8'
52'
65'
2:0
73'
76'
3:1
85'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Инсинье Лоренцо
|13 (5)
|0.52
|2.
|Лосано Ирвинг
|9
|0.36
|3.
|Политано Маттео
|7
|0.28
|4.
|Зелиньски Пётр
|6
|0.24
|5.
|Мертенс Дрис
|5
|0.2
|6.
|Петанья Андреа
|4
|0.16
|7.
|Осимхен Виктор
|3
|0.12
|8.
|Демме Диего
|2
|0.08
|9.
|Элмас Эльиф
|2
|0.08
|10.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.04
|11.
|Фабиан Руис
|1
|0.04
|12.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.04
|13.
|Оспина Давид
|0
|0
|14.
|Руй Мариу
|0
|0
|15.
|Хюсай Эльсейд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|8
|0.31
|2.
|Барроу Муса
|5
|0.19
|3.
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.15
|4.
|Сансоне Никола
|2
|0.08
|5.
|Сванберг Маттиас
|2
|0.08
|6.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.08
|7.
|Паласио Родриго
|1
|0.04
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.04
|9.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.04
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.04
|11.
|Поли Андреа
|1
|0.04
|12.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0.04
|13.
|Домингес Николас
|1
|0.04
|14.
|Пас Нехуэн
|1
|0.04
|15.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|16.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Лоренцо Джованни
|9
|0
|2.
|Кулибали Калиду
|5
|1
|3.
|Бакайоко Тьемуэ
|4
|1
|4.
|Руй Мариу
|4
|0
|5.
|Демме Диего
|4
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|4
|0
|7.
|Инсинье Лоренцо
|2
|1
|8.
|Элмас Эльиф
|3
|0
|9.
|Оспина Давид
|2
|0
|10.
|Манолас Костас
|2
|0
|11.
|Политано Маттео
|2
|0
|12.
|Лоботка Станислав
|2
|0
|13.
|Гулам Фаузи
|1
|0
|14.
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|15.
|Осимхен Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|6
|1
|2.
|Домингес Николас
|6
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|4
|1
|4.
|Данило Ларанжера
|5
|0
|5.
|Схаутен Йерди
|5
|0
|6.
|Хики Аарон
|3
|1
|7.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|8.
|Паласио Родриго
|3
|0
|9.
|Сориано Роберто
|3
|0
|10.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|12.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|13.
|Сансоне Никола
|2
|0
|14.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|15.
|Антов Валентин
|1
|0
|16.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|9.26% (5)
|9.26% (5)
|18.52% (10)
|12.96% (7)
|25.93% (14)
|24.07% (13)
|Болонья
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи
Болонья Последние 20 матчей: +5 =7 -8Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто
Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи
Последние игры между собой
Наполи: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Болонья: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Наполи 3:2 Болонья Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Болонья 1:7 Наполи Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Наполи 6:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Болонья 2:2 Наполи Серия A Наполи 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Кубок Наполи 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|62 - 25
|59
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|51 - 38
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|60 - 32
|49
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|15
|2
|8
|55 - 29
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 35
|43
|8.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 39
|36
|10.
|Сампдория
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 39
|32
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 41
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 41
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|33 - 47
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|29 - 43
|22
|18.
|Торино
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|35 - 45
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|26
|2
|10
|14
|23 - 52
|16
|20.
|Кротоне
|Заявка
|26
|4
|3
|19
|28 - 64
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|2.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 38
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Наполи 3:1 Болонья
Исход игры
Наполи
96% (145)
Ничья
4% (6)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.7% (76)
Меньше
48.3% (71)
Обе команды забьют
Да
53.06% (78)
Нет
46.94% (69)
Популярный счёт
2:0 Наполи
36.4% (55)
2:1 Наполи
35.8% (54)
3:1 Наполи
11.9% (18)
1:0 Наполи
8.6% (13)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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