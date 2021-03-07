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Наполи
3:1
Конец матча

Стадион:
Болонья
0'
1:0
8' Гол
Инсинье Лоренцо
52' Желтая карточка
Кулибали Калиду
2:0
65' Гол
Осимхен Виктор
2:1
73' Гол
Сориано Роберто
3:1
76' Гол
Инсинье Лоренцо
85' Желтая карточка
Руй Мариу
90'+6
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
33
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
31
Гулам
Фаузи
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
21
Политано
Маттео
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
14
Мертенс
Дрис
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
15
М'Байе
Ибрахим
16
Поли
Андреа
32
Сванберг
Маттиас
11
Ольсен
Андреас
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
24
Паласио
Родриго
Наполи
4-2-3-1
Болонья
4-2-3-1

Ход матча

8'
Инсинье Лоренцо
(Зелиньски Пётр)
1:0
22'
Хюсай Эльсейд
Гулам Фаузи
 
52'
Кулибали Калиду
 
53'
Осимхен Виктор
Мертенс Дрис
 
58'
 
Домингес Николас
Поли Андреа
65'
 
Барроу Муса
Сансоне Никола
65'
Осимхен Виктор
(Зелиньски Пётр)
2:0
73'
2:1
Сориано Роберто
(Ольсен Андреас)
76'
 
Медель Гари
М'Байе Ибрахим
76'
 
Виньято Эмануэль
Сванберг Маттиас
76'
 
Орсолини Риккардо
Ольсен Андреас
76'
Инсинье Лоренцо
3:1
79'
Руй Мариу
Зелиньски Пётр
 
79'
Элмас Эльиф
Инсинье Лоренцо
 
85'
Руй Мариу
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Инсинье Лоренцо 13 (5) 0.52
2. Лосано Ирвинг 9 0.36
3. Политано Маттео 7 0.28
4. Зелиньски Пётр 6 0.24
5. Мертенс Дрис 5 0.2
6. Петанья Андреа 4 0.16
7. Осимхен Виктор 3 0.12
8. Демме Диего 2 0.08
9. Элмас Эльиф 2 0.08
10. Ди Лоренцо Джованни 1 0.04
11. Фабиан Руис 1 0.04
12. Бакайоко Тьемуэ 1 0.04
13. Оспина Давид 0 0
14. Руй Мариу 0 0
15. Хюсай Эльсейд 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 8 0.31
2. Барроу Муса 5 0.19
3. Орсолини Риккардо 4 (1) 0.15
4. Сансоне Никола 2 0.08
5. Сванберг Маттиас 2 0.08
6. Томиясу Такэхиро 2 0.08
7. Паласио Родриго 1 0.04
8. Ольсен Андреас 1 0.04
9. Виньято Эмануэль 1 0.04
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.04
11. Поли Андреа 1 0.04
12. М'Байе Ибрахим 1 0.04
13. Домингес Николас 1 0.04
14. Пас Нехуэн 1 0.04
15. Сантандер Федерико 0 0
16. Медель Гари 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Ди Лоренцо Джованни 9 0
2. Кулибали Калиду 5 1
3. Бакайоко Тьемуэ 4 1
4. Руй Мариу 4 0
5. Демме Диего 4 0
6. Лосано Ирвинг 4 0
7. Инсинье Лоренцо 2 1
8. Элмас Эльиф 3 0
9. Оспина Давид 2 0
10. Манолас Костас 2 0
11. Политано Маттео 2 0
12. Лоботка Станислав 2 0
13. Гулам Фаузи 1 0
14. Зелиньски Пётр 1 0
15. Осимхен Виктор 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Домингес Николас 6 0
3. Дейкс Митчелл 4 1
4. Данило Ларанжера 5 0
5. Схаутен Йерди 5 0
6. Хики Аарон 3 1
7. Томиясу Такэхиро 4 0
8. Паласио Родриго 3 0
9. Сориано Роберто 3 0
10. Виньято Эмануэль 3 0
11. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
12. Да Коста Жуниор 2 0
13. Сансоне Никола 2 0
14. М'Байе Ибрахим 1 0
15. Антов Валентин 1 0
16. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 9.26% (5) 9.26% (5) 18.52% (10) 12.96% (7) 25.93% (14) 24.07% (13)
 Болонья 9.68% (3) 19.35% (6) 16.13% (5) 16.13% (5) 16.13% (5) 22.58% (7)

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сассуоло 3:3 Наполи Наполи 2:0 Беневенто Наполи 2:1 Гранада Аталанта 4:2 Наполи
Гранада 2:0 Наполи Наполи 1:0 Ювентус Аталанта 3:1 Наполи Дженоа 2:1 Наполи Наполи 0:0 Аталанта Наполи 2:0 Парма Наполи 4:2 Специя Верона 3:1 Наполи Ювентус 2:0 Наполи Наполи 6:0 Фиорентина Наполи 3:2 Эмполи Удинезе 1:2 Наполи Наполи 1:2 Специя Кальяри 1:4 Наполи Наполи 1:1 Торино Лацио 2:0 Наполи
Болонья Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья Болонья 1:1 Беневенто
Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи

Последние игры между собой

Наполи: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Болонья: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Болонья 0:1 Наполи Серия A Болонья 1:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A
Наполи 3:2 Болонья Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Болонья 1:7 Наполи Серия A Наполи 3:1 Болонья Серия A Наполи 6:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Наполи Серия A Болонья 2:2 Наполи Серия A Наполи 3:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Болонья Кубок Наполи 2:3 Болонья Серия A Болонья 2:0 Наполи Серия A Наполи 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Болонья Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
5. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 25 13 4 8 39 - 35 43
8. Верона Заявка 26 10 8 8 34 - 29 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Сампдория Заявка 26 9 5 12 36 - 39 32
11. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
12. Болонья Заявка 26 7 7 12 33 - 41 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Фиорентина Заявка 26 6 8 12 29 - 41 26
15. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
16. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне Заявка 26 4 3 19 28 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
2. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
3. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Наполи 96% (145)
X 4% (6)
Болонья 0% (0)
Все прогнозы
2.02 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.54 4.36 6.85
Бонус: 10 000 ₽ 1.49 4.50 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.25 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.02 21.00 45.00
  1.52 4.54 6.76

Самый высокий коэффициент на матч «Наполи» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Наполи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Наполи» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.10 1.12 4.00 1.25 2.65 1.48 2.07 1.88 1.61 2.32 1.38 3.02 1.22 4.28 1.12 6.10
4.50 1.21 2.26 1.65 1.78 2.05 1.51 2.60 1.20 4.60 1.07 8.60
10.75 1.01 10.00 1.02 4.40 1.20 3.64 1.28 2.26 1.71 1.77 2.05 1.48 2.57 1.23 3.80 1.17 4.33 1.05 7.20 1.04 7.70
16.50 0.00 10.00 1.03 7.74 1.05 3.05 1.37 2.55 1.50 2.03 1.84 1.35 3.15 1.31 3.35 1.08 7.77 1.33 3.25 1.02 13.00 1.06 8.56 1.01 15.00
4.95 1.20 2.78 1.49 2.29 1.69 2.04 1.87 1.77 2.15 1.61 2.45 1.49 2.75 1.19 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.72 1.46 1.77 2.05 1.38 3.04 1.17 5.10
3.30 1.30 2.24 1.60 1.53 2.39 1.13 5.40
3.20 1.35 2.19 1.68 1.57 2.40 1.20 4.55 1.14 5.75
3.35 1.31 2.27 1.65 1.95 1.85 1.28 3.60 1.16 5.10
2.95 1.45 2.32 1.67 1.79 2.14 1.55 2.58 1.38 3.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.94 1.25 2.34 1.60 1.69 2.17 1.34 3.26
4.70 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
4.70 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.64
4.63 1.16 3.41 1.27 1.97 1.84 1.45 2.65 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.93
1.78 1.99
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
4.44 1.21
4.30 1.19
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
3.20 1.32
3.00 1.31
Где смотреть матч Наполи 3:1 Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Наполи 3:1 Болонья

Исход игры
Наполи
96% (145)
Ничья
4% (6)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.7% (76)
Меньше
48.3% (71)
Обе команды забьют
Да
53.06% (78)
Нет
46.94% (69)
Популярный счёт
2:0 Наполи
36.4% (55)
2:1 Наполи
35.8% (54)
3:1 Наполи
11.9% (18)
1:0 Наполи
8.6% (13)
1:1 Ничья
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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