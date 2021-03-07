  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Верона
0:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Милан
0'
26' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
0:1
27' Гол
Крунич Раде
39'
1
Сильвестри
Марко
23
Маньяни
Джанджакомо
21
Гюнтер
Корай
17
Чеккерини
Федерико
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
20
Дзакканьи
Маттиа
92
Ласанья
Кевин
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
5
Далот
Диогу
18
Мейте
Суалихо
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
33
Крунич
Раде
7
Кастильехо
Самуэль
17
Леау
Рафаэл
Верона
3-4-2-1
Милан
4-2-3-1

Ход матча

26'
Маньяни Джанджакомо
 
27'
0:1
Крунич Раде

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 6 0.23
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.19
3. Димарко Федерико 3 0.12
4. Фараони Марко 2 0.08
5. Велозу Мигель 2 (2) 0.08
6. Фавилли Андреа 2 0.08
7. Илич Иван 2 0.08
8. Лазович Дарко 1 0.04
9. Калинич Никола 1 0.04
10. Тамез Адриен 1 0.04
11. Ласанья Кевин 1 0.04
12. Колли Эбрима 1 0.04
13. Бесса Даниэль 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 14 (3) 0.54
2. Кесси Франк 9 (8) 0.35
3. Леау Рафаэл 5 0.19
4. Ребич Анте 5 0.19
5. Тео Эрнандес 4 0.15
6. Калабрия Давиде 2 0.08
7. Салемакерс Алексис 2 0.08
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.04
9. Диас Брахим 1 0.04
10. Романьоли Алессио 1 0.04
11. Кастильехо Самуэль 1 0.04
12. Хёуге Йенс 1 0.04
13. Калюлю Пьер 1 0.04
14. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Маньяни Джанджакомо 6 0
3. Фараони Марко 5 0
4. Димарко Федерико 5 0
5. Дзакканьи Маттиа 5 0
6. Барак Антонин 3 1
7. Давидович Павел 4 0
8. Ловато Маттео 4 0
9. Тамез Адриен 3 0
10. Сальседо Эдди 3 0
11. Лазович Дарко 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Стураро Стефано 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Эмпереур Алан 1 0
17. Фавилли Андреа 1 0
18. Гюнтер Корай 1 0
19. Виейра Ронни 1 0
20. Данци Андреа 1 0
21. Колли Эбрима 1 0
22. Четин Мерт 1 0
Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 7 0
2. Кесси Франк 7 0
3. Тео Эрнандес 7 0
4. Калабрия Давиде 6 0
5. Салемакерс Алексис 4 1
6. Леау Рафаэл 5 0
7. Ребич Анте 4 0
8. Кастильехо Самуэль 4 0
9. Далот Диогу 3 0
10. Тонали Сандро 1 1
11. Ибрагимович Златан 2 0
12. Кьяер Симон 2 0
13. Чалханоглу Хакан 2 0
14. Крунич Раде 2 0
15. Габбия Маттео 2 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 7.41% (2) 22.22% (6) 3.7% (1) 11.11% (3) 40.74% (11) 14.81% (4)
 Милан 12.77% (6) 21.28% (10) 12.77% (6) 23.4% (11) 6.38% (3) 23.4% (11)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма
Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан
Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан

Последние игры между собой

Верона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Милан: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Милан 2:2 Верона Серия A Милан 1:1 Верона Серия A Верона 0:1 Милан Серия A Милан 4:1 Верона Серия A
Верона 3:0 Милан Серия A Милан 3:0 Верона Кубок Верона 2:1 Милан Серия A Милан 1:1 Верона Серия A Милан 2:2 Верона Серия A Верона 1:3 Милан Серия A Милан 1:0 Верона Серия A Верона 2:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан 1:0 Заявка 26 17 5 4 49 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
5. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 25 13 4 8 39 - 35 43
8. Верона 0:1 Заявка 26 10 8 8 34 - 28 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
11. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Фиорентина 1:1 Заявка 26 6 8 12 27 - 39 26
15. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
16. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино 0:1 Заявка 24 3 11 10 33 - 42 20
19. Парма 1:1 Заявка 26 2 10 14 21 - 50 16
20. Кротоне 1:0 Заявка 26 4 3 19 25 - 62 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
2. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
3. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан 1:0 Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона 0:1 Заявка 13 6 3 4 18 - 13 21
9. Фиорентина 1:1 Заявка 14 5 5 4 16 - 14 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне 1:0 Заявка 13 4 1 8 15 - 24 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма 1:1 Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино 0:1 Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 1:0 Заявка 13 11 1 1 24 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона 0:1 Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино 0:1 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма 1:1 Заявка 13 1 5 7 15 - 28 8
19. Фиорентина 1:1 Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне 1:0 Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 40'
    Постепенно увеличивается преимущество гостей. "Верона" то ли подустала, то ли просто не может придумать, что сделать в атаке.
  • 39'
    После затяжной атаки "Милан" все же решил подать в штрафную, но не точно. Леау до мяча добраться не смог.
  • 38'
    Совсем не видим мы каких-то серьезных атакующих действий ни от одной, ни от другой команды. Хочется верить, что игра станет чуть веселее, хотя бы во втором тайме.
  • 37'
    Кастильехо попытался отдать передачу низом на Калабрию в штрафную, но мяч был перехвачен.
  • 36'
    Мяч попал в руку Мигелу Велу в центре поля. "Милан" начинает свою позиционную атаку с этого штрафного.

Бонус 5 000 руб.
от букмекера




Бонус 1 000 руб.
от букмекера



  • 34'
    Суалихо Мейте пробил с правой ноги метров с 25-и. Сильно выше, да и сильно мимо.
  • 33'
    Территориальное преимущество, пожалуй, за "Вероной", как ни странно. Но именно в созидании команда Ивана Юрича не преуспевает.
  • Опасный момент
    32'
    Борется "Верона" на чужой половине, однако, в результате, "Милан" вырывается в атаку, в которой Леау с линии штрафной бьет рядом с девяткой.
  • 31'
    Неудачная подача со штрафного пришлась точно в руки голкипера миланской команды.
  • Фол, нарушение
    30'
    Кесье не пустил Фараони на фланге и сфолил. Штрафной.
  • 29'
    В контратаку выбегают хозяева. Ласанья отдал передачу чуть назад, после чего последовала подача, после которой Салемакерс грудью скинул мяч Доннарумме.
  • 28'
    С центра поля разыгрывает "Верона" теперь уже в роли отстающего. Ничего не предвещало этого гола, но, тем не менее, гол получился просто великолепный.
  • Описание гола
    27'
    ГОЛ!!! 0:1!!! Раде Крунич пробил с этого штрафного ну просто на загляденье! С левого угла штрафной в самую дальнюю девятку, без единого шанса для вратаря. Шикарнейший гол!
  • Желтая карточка
    26'
    Желтая карточка для Маньяни за фол на Круниче, причем почти на самой линии штрафной около ее угла.
  • 25'
    Почти без ворот прошли эти 25 минут. Многовато ошибок, да и в отборе команды действуют лучше, чем в атаке.
  • Фол, нарушение
    24'
    Велозу ошибается в перспективной атаке, Чеккерини тут же попытался отобрать мяч, но сфолил на Салемакерсе.
  • Фол, нарушение
    23'
    Фол на Круниче в центре поля. После чего "Милан" попытался забросить мяч вперед и почти тут же его потерял.
  • 22'
    Не получается у миланской команды выйти в атаку, правда, и веронцы не могут завладеть мячом.
  • 21'
    Однако контроль над мячом после этого выноса "Верона" себе на забрала. Гости вновь пытаются преодолеть середину поля.
  • 20'
    "Верона" стала повыше прессинговать, в результате чего "Милану" пришлось выбивать мяч со своей половины.
  • 19'
    Вышел-таки в атаку "Милан" и должен был быть угловой, но арбитру показалось, что корнера там не было. От ворот.
  • 18'
    Теперь гости решили немного покатать мяч на своей половине. "Верона" нехотя прессингует.
  • 17'
    Хозяева не без проблем прошли центр поля и неудачно забросили в штрафную. Доннарумма, с которым кстати вроде все в порядке, забирает мяч.
  • Фол, нарушение
    16'
    "Милан" стал прессинговать на чужой половине, но переборщил. Фолит Крунич.
  • Опасный момент
    15'
    Момент! Калабрия отлично вырезал подачу точно на Леау. Тот с близкого расстояния бил головой, однако в створ не попал. Выше цели!
  • 14'
    Опять с мячом "Верона". Хозяева контролируют мяч на своей половине поля, а после заброса на Ласанью, мяч был потерян.
  • 13'
    Лазович с Дзакканьи вошли в штрафную, но упустили мяч. От ворот.
  • 12'
    Подозрительно держится за заднюю часть бедра Доннарумма. Как бы не было у него повреждения. А получить его он мог в моменте с неудачным пасом назад.
  • 11'
    Не торопясь хозяева разыгрывают мяч на своей половине поля. В итоге после паса назад Сильвестри выбил мяч вперед.
  • Угловой
    10'
    Велозу подал еще один угловой "Вероны". Пробить не получилось и в этот раз. "Милан" отбивается.
  • Опасный момент
    9'
    Ласанья опередил Доннарумму после передачи от Томори назад, однако форвард смог только подбросить мяч над штрафной, но не пробить.
  • 8'
    Почти без моментов пока идет игра, но, с другой стороны, еще даже 10 минут не прошло.
  • 7'
    Еще раз подал "Милан" в штрафную соперника, теперь уже получилось пробить у Кастильехо, но затылком и мимо цели.
  • 6'
    Калабрия подал в штрафную, но Тамез выпрыгнул выше всех и выбил мяч из штрафной.
  • 5'
    "Милан" заработал штрафной на левом фланге. После подачи в штрафной, хозяева выбили мяч, а затем Салемакерс с лету пробил сильно выше цели.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой в матче был подан на ближнюю штангу, "Милан" довольно уверенно отбился.
  • 3'
    После подачи с правого фланга Ласанья попал в защитника и заработал угловой.
  • 2'
    "Верона" владеет мячом на первых минутах, пока держа его в центре поля.
  • Первый тайм начался
    Первый тайм стартовал.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.15 3.22 2.57
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.20 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.20 2.55

Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.80 1.06 4.36 1.21 2.88 1.42 2.12 1.83 1.62 2.29 1.36 3.11 1.23 4.16 1.10 6.75
7.80 1.04 6.85 1.07 3.26 1.32 2.50 1.53 1.85 2.06 1.44 2.77 1.30 3.40 1.11 5.65 1.08 6.25 1.00 11.00
10.50 1.03 7.80 1.07 3.30 1.33 2.55 1.52 2.12 1.80 1.82 2.02 1.73 2.18 1.42 2.80 1.29 3.60 1.12 6.00 1.09 6.70 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.26 1.64 1.55 2.46 1.27 3.68 1.10 6.90
2.68 1.47 1.83 1.98 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
1.86 1.94 1.39 3.00 1.11 6.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.15 1.36 1.94 1.86 1.47 2.68 1.22 4.28
3.76 1.27 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.85
2.50 1.49 1.62 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.92
1.78 2.04
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.38 1.32
3.40 1.29
Где смотреть матч Верона 0:1 Милан онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Верона 0:1 Милан

Исход игры
Верона
3.4% (5)
Ничья
21.5% (32)
Милан
75.2% (112)
Тотал 2.5
Больше
65.75% (96)
Меньше
34.25% (50)
Обе команды забьют
Да
84.93% (124)
Нет
15.07% (22)
Популярный счёт
1:2 Милан
55% (82)
1:1 Ничья
19.5% (29)
0:2 Милан
7.4% (11)
0:1 Милан
5.4% (8)
1:3 Милан
4.7% (7)
2:1 Верона
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 