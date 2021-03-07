Мяч попал в руку Мигелу Велу в центре поля. "Милан" начинает свою позиционную атаку с этого штрафного.

Кастильехо попытался отдать передачу низом на Калабрию в штрафную, но мяч был перехвачен.

Совсем не видим мы каких-то серьезных атакующих действий ни от одной, ни от другой команды. Хочется верить, что игра станет чуть веселее, хотя бы во втором тайме.

После затяжной атаки "Милан" все же решил подать в штрафную, но не точно. Леау до мяча добраться не смог.

Постепенно увеличивается преимущество гостей. "Верона" то ли подустала, то ли просто не может придумать, что сделать в атаке.

34' Суалихо Мейте пробил с правой ноги метров с 25-и. Сильно выше, да и сильно мимо.

33' Территориальное преимущество, пожалуй, за "Вероной", как ни странно. Но именно в созидании команда Ивана Юрича не преуспевает.

32' Борется "Верона" на чужой половине, однако, в результате, "Милан" вырывается в атаку, в которой Леау с линии штрафной бьет рядом с девяткой.

31' Неудачная подача со штрафного пришлась точно в руки голкипера миланской команды.

30' Кесье не пустил Фараони на фланге и сфолил. Штрафной.

29' В контратаку выбегают хозяева. Ласанья отдал передачу чуть назад, после чего последовала подача, после которой Салемакерс грудью скинул мяч Доннарумме.

28' С центра поля разыгрывает "Верона" теперь уже в роли отстающего. Ничего не предвещало этого гола, но, тем не менее, гол получился просто великолепный.

27' ГОЛ!!! 0:1!!! Раде Крунич пробил с этого штрафного ну просто на загляденье! С левого угла штрафной в самую дальнюю девятку, без единого шанса для вратаря. Шикарнейший гол!

26' Желтая карточка для Маньяни за фол на Круниче, причем почти на самой линии штрафной около ее угла.

25' Почти без ворот прошли эти 25 минут. Многовато ошибок, да и в отборе команды действуют лучше, чем в атаке.

24' Велозу ошибается в перспективной атаке, Чеккерини тут же попытался отобрать мяч, но сфолил на Салемакерсе.

23' Фол на Круниче в центре поля. После чего "Милан" попытался забросить мяч вперед и почти тут же его потерял.

22' Не получается у миланской команды выйти в атаку, правда, и веронцы не могут завладеть мячом.

21' Однако контроль над мячом после этого выноса "Верона" себе на забрала. Гости вновь пытаются преодолеть середину поля.

20' "Верона" стала повыше прессинговать, в результате чего "Милану" пришлось выбивать мяч со своей половины.

19' Вышел-таки в атаку "Милан" и должен был быть угловой, но арбитру показалось, что корнера там не было. От ворот.

18' Теперь гости решили немного покатать мяч на своей половине. "Верона" нехотя прессингует.

17' Хозяева не без проблем прошли центр поля и неудачно забросили в штрафную. Доннарумма, с которым кстати вроде все в порядке, забирает мяч.

16' "Милан" стал прессинговать на чужой половине, но переборщил. Фолит Крунич.

15' Момент! Калабрия отлично вырезал подачу точно на Леау. Тот с близкого расстояния бил головой, однако в створ не попал. Выше цели!

14' Опять с мячом "Верона". Хозяева контролируют мяч на своей половине поля, а после заброса на Ласанью, мяч был потерян.

13' Лазович с Дзакканьи вошли в штрафную, но упустили мяч. От ворот.

12' Подозрительно держится за заднюю часть бедра Доннарумма. Как бы не было у него повреждения. А получить его он мог в моменте с неудачным пасом назад.

11' Не торопясь хозяева разыгрывают мяч на своей половине поля. В итоге после паса назад Сильвестри выбил мяч вперед.

10' Велозу подал еще один угловой "Вероны". Пробить не получилось и в этот раз. "Милан" отбивается.

9' Ласанья опередил Доннарумму после передачи от Томори назад, однако форвард смог только подбросить мяч над штрафной, но не пробить.

8' Почти без моментов пока идет игра, но, с другой стороны, еще даже 10 минут не прошло.

7' Еще раз подал "Милан" в штрафную соперника, теперь уже получилось пробить у Кастильехо, но затылком и мимо цели.

6' Калабрия подал в штрафную, но Тамез выпрыгнул выше всех и выбил мяч из штрафной.

5' "Милан" заработал штрафной на левом фланге. После подачи в штрафной, хозяева выбили мяч, а затем Салемакерс с лету пробил сильно выше цели.

4' Первый угловой в матче был подан на ближнюю штангу, "Милан" довольно уверенно отбился.

3' После подачи с правого фланга Ласанья попал в защитника и заработал угловой.

2' "Верона" владеет мячом на первых минутах, пока держа его в центре поля.