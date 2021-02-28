Верона
Позже
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барак Антонин
|6
|0.24
|2.
|Дзакканьи Маттиа
|5 (1)
|0.2
|3.
|Димарко Федерико
|3
|0.12
|4.
|Фараони Марко
|2
|0.08
|5.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.08
|6.
|Фавилли Андреа
|2
|0.08
|7.
|Илич Иван
|2
|0.08
|8.
|Лазович Дарко
|1
|0.04
|9.
|Калинич Никола
|1
|0.04
|10.
|Тамез Адриен
|1
|0.04
|11.
|Ласанья Кевин
|1
|0.04
|12.
|Колли Эбрима
|1
|0.04
|13.
|Бесса Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|14 (3)
|0.56
|2.
|Кесси Франк
|9 (8)
|0.36
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.2
|4.
|Ребич Анте
|5
|0.2
|5.
|Тео Эрнандес
|4
|0.16
|6.
|Калабрия Давиде
|2
|0.08
|7.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.08
|8.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.04
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.04
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.04
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.04
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.04
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.04
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|2.
|Фараони Марко
|5
|0
|3.
|Димарко Федерико
|5
|0
|4.
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|5.
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|6.
|Барак Антонин
|3
|1
|7.
|Давидович Павел
|4
|0
|8.
|Ловато Маттео
|4
|0
|9.
|Тамез Адриен
|3
|0
|10.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|11.
|Лазович Дарко
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Стураро Стефано
|1
|0
|15.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|16.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|17.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|18.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|19.
|Виейра Ронни
|1
|0
|20.
|Данци Андреа
|1
|0
|21.
|Колли Эбрима
|1
|0
|22.
|Четин Мерт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|7
|0
|2.
|Кесси Франк
|7
|0
|3.
|Тео Эрнандес
|7
|0
|4.
|Калабрия Давиде
|6
|0
|5.
|Салемакерс Алексис
|4
|1
|6.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|7.
|Ребич Анте
|4
|0
|8.
|Кастильехо Самуэль
|4
|0
|9.
|Далот Диогу
|3
|0
|10.
|Тонали Сандро
|1
|1
|11.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|12.
|Кьяер Симон
|2
|0
|13.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|14.
|Крунич Раде
|2
|0
|15.
|Габбия Маттео
|2
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|17.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Диас Брахим
|1
|0
|19.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|3.7% (1)
|11.11% (3)
|40.74% (11)
|14.81% (4)
|Милан
|12.77% (6)
|21.28% (10)
|12.77% (6)
|23.4% (11)
|6.38% (3)
|23.4% (11)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма
Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан
Последние игры между собой
Верона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Милан: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|62 - 25
|59
|2.
|Милан
|Заявка
|25
|16
|5
|4
|48 - 30
|53
|3.
|Ювентус
|Заявка
|24
|14
|7
|3
|48 - 20
|49
|4.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|60 - 32
|49
|5.
|Рома
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|50 - 38
|47
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|24
|13
|4
|7
|38 - 32
|43
|8.
|Верона
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|34 - 27
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|40 - 37
|36
|10.
|Сампдория
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|34 - 37
|31
|11.
|Удинезе
|Заявка
|25
|7
|8
|10
|27 - 34
|29
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 38
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|25
|6
|9
|10
|27 - 37
|27
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|26 - 38
|25
|15.
|Специя
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|32 - 46
|25
|16.
|Беневенто
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 47
|25
|17.
|Кальяри
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|18.
|Торино
|Заявка
|23
|3
|11
|9
|33 - 41
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|25
|2
|9
|14
|20 - 49
|15
|20.
|Кротоне
|Заявка
|25
|3
|3
|19
|24 - 62
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|2.
|Рома
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|32 - 15
|30
|3.
|Ювентус
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|26 - 8
|29
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|18 - 12
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|12.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|13.
|Удинезе
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|10 - 12
|15
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|16.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|17.
|Кротоне
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|10
|18.
|Специя
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|14 - 21
|10
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|23 - 11
|31
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 23
|14
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 22
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|8 - 17
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|14 - 27
|7
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 38
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Верона - Милан
Исход игры
Верона
2.1% (1)
Ничья
16.7% (8)
Милан
81.3% (39)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (34)
Меньше
26.09% (12)
Обе команды забьют
Да
86.96% (40)
Нет
13.04% (6)
Популярный счёт
1:2 Милан
62.5% (30)
1:1 Ничья
14.6% (7)
0:2 Милан
8.3% (4)
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