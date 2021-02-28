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Верона
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барак Антонин 6 0.24
2. Дзакканьи Маттиа 5 (1) 0.2
3. Димарко Федерико 3 0.12
4. Фараони Марко 2 0.08
5. Велозу Мигель 2 (2) 0.08
6. Фавилли Андреа 2 0.08
7. Илич Иван 2 0.08
8. Лазович Дарко 1 0.04
9. Калинич Никола 1 0.04
10. Тамез Адриен 1 0.04
11. Ласанья Кевин 1 0.04
12. Колли Эбрима 1 0.04
13. Бесса Даниэль 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 14 (3) 0.56
2. Кесси Франк 9 (8) 0.36
3. Леау Рафаэл 5 0.2
4. Ребич Анте 5 0.2
5. Тео Эрнандес 4 0.16
6. Калабрия Давиде 2 0.08
7. Салемакерс Алексис 2 0.08
8. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.04
9. Диас Брахим 1 0.04
10. Романьоли Алессио 1 0.04
11. Кастильехо Самуэль 1 0.04
12. Хёуге Йенс 1 0.04
13. Калюлю Пьер 1 0.04
14. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Фараони Марко 5 0
3. Димарко Федерико 5 0
4. Дзакканьи Маттиа 5 0
5. Маньяни Джанджакомо 5 0
6. Барак Антонин 3 1
7. Давидович Павел 4 0
8. Ловато Маттео 4 0
9. Тамез Адриен 3 0
10. Сальседо Эдди 3 0
11. Лазович Дарко 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Стураро Стефано 1 0
15. Сильвестри Марко 1 0
16. Эмпереур Алан 1 0
17. Фавилли Андреа 1 0
18. Гюнтер Корай 1 0
19. Виейра Ронни 1 0
20. Данци Андреа 1 0
21. Колли Эбрима 1 0
22. Четин Мерт 1 0
Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 7 0
2. Кесси Франк 7 0
3. Тео Эрнандес 7 0
4. Калабрия Давиде 6 0
5. Салемакерс Алексис 4 1
6. Леау Рафаэл 5 0
7. Ребич Анте 4 0
8. Кастильехо Самуэль 4 0
9. Далот Диогу 3 0
10. Тонали Сандро 1 1
11. Ибрагимович Златан 2 0
12. Кьяер Симон 2 0
13. Чалханоглу Хакан 2 0
14. Крунич Раде 2 0
15. Габбия Маттео 2 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 7.41% (2) 22.22% (6) 3.7% (1) 11.11% (3) 40.74% (11) 14.81% (4)
 Милан 12.77% (6) 21.28% (10) 12.77% (6) 23.4% (11) 6.38% (3) 23.4% (11)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Беневенто 0:3 Верона Верона 1:1 Ювентус Дженоа 2:2 Верона Верона 2:1 Парма
Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона
Милан Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Милан 1:1 Удинезе Рома 1:2 Милан Милан 1:1 Црвена Звезда Милан 0:3 Интер Милан
Црвена Звезда 2:2 Милан Специя 2:0 Милан Милан 4:0 Кротоне Болонья 1:2 Милан Интер Милан 2:1 Милан Милан 0:3 Аталанта Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан

Последние игры между собой

Верона: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Милан: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Милан 2:2 Верона Серия A Милан 1:1 Верона Серия A Верона 0:1 Милан Серия A Милан 4:1 Верона Серия A
Верона 3:0 Милан Серия A Милан 3:0 Верона Кубок Верона 2:1 Милан Серия A Милан 1:1 Верона Серия A Милан 2:2 Верона Серия A Верона 1:3 Милан Серия A Милан 1:0 Верона Серия A Верона 2:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан Заявка 25 16 5 4 48 - 30 53
3. Ювентус Заявка 24 14 7 3 48 - 20 49
4. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
5. Рома Заявка 25 14 5 6 50 - 38 47
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 24 13 4 7 38 - 32 43
8. Верона Заявка 25 10 8 7 34 - 27 38
9. Сассуоло Заявка 24 9 9 6 40 - 37 36
10. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
11. Удинезе Заявка 25 7 8 10 27 - 34 29
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 25 6 9 10 27 - 37 27
14. Фиорентина Заявка 25 6 7 12 26 - 38 25
15. Специя Заявка 25 6 7 12 32 - 46 25
16. Беневенто Заявка 25 6 7 12 25 - 47 25
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино Заявка 23 3 11 9 33 - 41 20
19. Парма Заявка 25 2 9 14 20 - 49 15
20. Кротоне Заявка 25 3 3 19 24 - 62 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
2. Рома Заявка 13 9 3 1 32 - 15 30
3. Ювентус Заявка 12 9 2 1 26 - 8 29
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 12 6 3 3 18 - 12 21
9. Фиорентина Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
12. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
13. Удинезе Заявка 12 4 3 5 10 - 12 15
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
16. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
17. Кротоне Заявка 12 3 1 8 14 - 24 10
18. Специя Заявка 12 2 4 6 14 - 21 10
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 12 10 1 1 23 - 11 31
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 12 4 2 6 13 - 23 14
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 12 3 4 5 19 - 22 13
15. Дженоа Заявка 12 2 5 5 8 - 17 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 12 1 4 7 14 - 27 7
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2021, осталось 2 дня 15 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Верона 2.1% (1)
    X 16.7% (8)
    Милан 81.3% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Милан
    3.65
    3.56
    2.17
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      3.62 3.56 2.17
    Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.54 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.65 3.25 2.17

    Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.04 4.74 1.19 3.11 1.36 2.23 1.76 1.69 2.17 1.41 2.92 1.25 3.94 1.11 6.30
    8.90 1.02 8.00 1.05 3.46 1.29 2.68 1.47 1.93 1.97 1.49 2.62 1.33 3.20 1.13 5.35 1.09 5.90 1.01 10.50
    11.00 1.02 8.10 1.06 3.40 1.31 2.60 1.47 2.18 1.73 1.90 1.97 1.71 2.14 1.49 2.75 1.31 3.35 1.13 5.70 1.10 6.20 1.02 11.00 1.01 11.00 0.00 18.50
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.43 1.56 1.60 2.34 1.28 3.64 1.11 6.45
    2.91 1.41 1.93 1.87 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
    1.91 1.89 1.41 2.90 1.12 6.00
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.30 1.33 1.99 1.82 1.49 2.62 1.23 4.18
    3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
    2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 1.94
    1.68 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.44 1.21
    4.50 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.32 1.33
    3.30 1.32
    Где смотреть матч Верона - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Верона - Милан

    Исход игры
    Верона
    2.1% (1)
    Ничья
    16.7% (8)
    Милан
    81.3% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (34)
    Меньше
    26.09% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    62.5% (30)
    1:1 Ничья
    14.6% (7)
    0:2 Милан
    8.3% (4)
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