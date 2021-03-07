1:0
27' ПенальтиСими Нванкво
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Уна АдамНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
-
16 Феста МаркоВратарь
- Вратарь
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Драгус ДенисНападающий
-
Главный тренер: Косми Серсе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
45 Феригра ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
-
96 Крюэзю АлтынПолузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
27'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сими Нванкво
|9 (4)
|0.35
|2.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.23
|3.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.08
|4.
|Молина Сальваторе
|1
|0.04
|5.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.04
|6.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.04
|7.
|Вулич Милош
|1
|0.04
|8.
|Уна Адам
|1
|0.04
|9.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.04
|10.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.04
|11.
|Перейра Педру II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|11 (2)
|0.46
|2.
|Бремер Глейсон
|4
|0.17
|3.
|Дзадза Симоне
|3
|0.13
|4.
|Лукич Саша
|3
|0.13
|5.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.08
|6.
|Иццо Армандо
|2
|0.08
|7.
|Верди Симоне
|1
|0.04
|8.
|Синго Уилфрид
|1
|0.04
|9.
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|10.
|Гояк Амер
|1
|0.04
|11.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|12.
|Линетти Кароль
|1
|0.04
|13.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.04
|14.
|Войвода Мергим
|0
|0
|15.
|Ринкон Томас
|0
|0
|16.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|8
|0
|2.
|Марроне Лука
|6
|0
|3.
|Реца Аркадиуш
|6
|0
|4.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|5.
|Мессьяс Жуниор
|5
|0
|6.
|Чигарини Лука
|3
|1
|7.
|Перейра Педру II
|4
|0
|8.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|9.
|Големич Владимир
|3
|0
|10.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Эдуардо Энрике
|3
|0
|12.
|Рисполи Андреа
|2
|0
|13.
|Вулич Милош
|2
|0
|14.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|15.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0
|16.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|17.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|18.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|19.
|Сими Нванкво
|1
|0
|20.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|21.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0
|22.
|Драгус Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|7
|0
|2.
|Ринкон Томас
|5
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Белотти Андреа
|4
|0
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|0
|7.
|Дзадза Симоне
|3
|0
|8.
|Верди Симоне
|3
|0
|9.
|Иццо Армандо
|3
|0
|10.
|Н'Кулу Николя
|2
|0
|11.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|12.
|Войвода Мергим
|2
|0
|13.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|14.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|15.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|16.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|17.
|Гояк Амер
|1
|0
|18.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|19.
|Бремер Глейсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кротоне
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|21.74% (5)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|Торино
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|34.38% (11)
Предыдущие игры
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =2 -15Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло
Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта
Торино Последние 20 матчей: +4 =10 -6Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина
Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино
Последние игры между собой
Кротоне: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|62 - 25
|59
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|26
|16
|6
|4
|48 - 30
|54
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|51 - 38
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|60 - 32
|49
|6.
|Наполи
|Заявка
|24
|14
|2
|8
|52 - 28
|44
|7.
|Лацио
|Заявка
|25
|13
|4
|8
|39 - 35
|43
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|26
|10
|9
|7
|34 - 27
|39
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 39
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|11.
|Сампдория
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|34 - 37
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|32 - 38
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 38
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|33 - 47
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|27 - 41
|21
|18.
|Торино
|0:1 Заявка
|24
|3
|11
|10
|33 - 42
|20
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|26
|2
|10
|14
|20 - 49
|16
|20.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|26
|4
|3
|19
|25 - 62
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|2.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|35 - 14
|31
|4.
|Наполи
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|30 - 10
|25
|5.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|6.
|Лацио
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 14
|23
|7.
|Милан
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|0:0 Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|9.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|15 - 13
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|19 - 19
|16
|13.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|13
|4
|1
|8
|15 - 24
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|19.
|Парма
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|0:1 Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|13
|10
|2
|1
|23 - 11
|32
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 13
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|0:0 Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|0:1 Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Болонья
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|11 - 18
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 20
|9
|18.
|Парма
|0:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|14 - 27
|8
|19.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|13
|0
|2
|11
|10 - 38
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кротоне 1:0 Торино
Исход игры
Кротоне
9.8% (14)
Ничья
30.1% (43)
Торино
60.1% (86)
Тотал 2.5
Больше
41.43% (58)
Меньше
58.57% (82)
Обе команды забьют
Да
66.43% (93)
Нет
33.57% (47)
Популярный счёт
1:2 Торино
32.9% (47)
1:1 Ничья
24.5% (35)
0:1 Торино
22.4% (32)
1:0 Кротоне
4.9% (7)
2:1 Кротоне
4.2% (6)
0:0 Ничья
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Торино
2.1% (3)
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