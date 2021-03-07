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  2. Матчи
  3. Италия
Кротоне
4:2
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
1:0
27' Пенальти
Сими Нванкво
43' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
1:1
45' Гол
Мандрагора Роландо
45' Желтая карточка
Кордац Алекс
2:1
54' Гол
Сими Нванкво
79' Желтая карточка
Ринкон Томас
3:1
80' Гол
Реца Аркадиуш
83' Желтая карточка
Дзанеллато Никколо
3:2
84' Гол
Санабрия Антонио
90' Вторая желтая карточка
Ринкон Томас
90' Желтая карточка
Уна Адам
4:2
90' Гол
Уна Адам
90'+6
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
5
Големич
Владимир
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
17
Молина
Сальваторе
44
Петриччоне
Якопо
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
7
Уна
Адам
25
Сими
Нванкво
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
4
Лянко
Войнович
13
Родригес
Рикардо
27
Войвода
Мергим
7
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
88
Ринкон
Томас
15
Ансальди
Кристиан
11
Дзадза
Симоне
26
Бонаццоли
Федерико
Кротоне
3-4-1-2
Торино
3-5-2

Ход матча

27'
Сими Нванкво
1:0
43'
Петриччоне Якопо
 
45'
1:1
Мандрагора Роландо
(Ансальди Кристиан)
45'
Кордац Алекс
 
54'
Сими Нванкво
2:1
65'
 
Верди Симоне
Войвода Мергим
65'
 
Санабрия Антонио
Дзадза Симоне
75'
Ди Кармине Самуэль
Сими Нванкво
 
77'
 
Гояк Амер
Лукич Саша
79'
 
Ринкон Томас
80'
Реца Аркадиуш
(Уна Адам)
3:1
82'
Дзанеллато Никколо
Петриччоне Якопо
 
83'
Дзанеллато Никколо
 
84'
3:2
Санабрия Антонио
(Ансальди Кристиан)
90'
 
Ринкон Томас
90'
Уна Адам
 
90'
Уна Адам
(Мессьяс Жуниор)
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 10 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 22
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сими Нванкво 10 (4) 0.38
2. Мессьяс Жуниор 6 0.23
3. Реца Аркадиуш 2 0.08
4. Уна Адам 2 0.08
5. Големич Владимир 2 (1) 0.08
6. Молина Сальваторе 1 0.04
7. Ривьер Эммануэль 1 0.04
8. Вулич Милош 1 0.04
9. Дзанеллато Никколо 1 0.04
10. Эдуардо Энрике 1 0.04
11. Перейра Педру II 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 11 (2) 0.46
2. Бремер Глейсон 4 0.17
3. Дзадза Симоне 3 0.13
4. Лукич Саша 3 0.13
5. Бонаццоли Федерико 2 0.08
6. Иццо Армандо 2 0.08
7. Верди Симоне 1 0.04
8. Синго Уилфрид 1 0.04
9. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.04
10. Мейте Суалихо 1 0.04
11. Гояк Амер 1 0.04
12. Мандрагора Роландо 1 0.04
13. Н'Кулу Николя 1 0.04
14. Линетти Кароль 1 0.04
15. Санабрия Антонио 1 0.04
16. Войвода Мергим 0 0
17. Ринкон Томас 0 0

Карточки

Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 8 0
2. Марроне Лука 6 0
3. Реца Аркадиуш 6 0
4. Луперто Себастьяно 4 1
5. Мессьяс Жуниор 5 0
6. Чигарини Лука 3 1
7. Петриччоне Якопо 3 1
8. Перейра Педру II 4 0
9. Големич Владимир 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 3 0
12. Рисполи Андреа 2 0
13. Дзанеллато Никколо 2 0
14. Вулич Милош 2 0
15. Ди Кармине Самуэль 1 0
16. Ривьер Эммануэль 1 0
17. Кордац Алекс 1 0
18. Маццотта Антонио 1 0
19. Бенали Ахмед 1 0
20. Джиджи Коффи 1 0
21. Сими Нванкво 1 0
22. Молина Сальваторе 1 0
23. Уна Адам 1 0
24. Драгус Денис 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 6 1
2. Лянко Войнович 7 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Белотти Андреа 4 0
5. Линетти Кароль 4 0
6. Лукич Саша 4 0
7. Дзадза Симоне 3 0
8. Верди Симоне 3 0
9. Иццо Армандо 3 0
10. Н'Кулу Николя 2 0
11. Бонаццоли Федерико 2 0
12. Войвода Мергим 2 0
13. Буонджорно Алессандро 2 0
14. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Гояк Амер 1 0
18. Сегре Джакопо 1 0
19. Бремер Глейсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кротоне 11.11% (3) 25.93% (7) 18.52% (5) 22.22% (6) 11.11% (3) 11.11% (3)
 Торино 14.71% (5) 8.82% (3) 17.65% (6) 8.82% (3) 14.71% (5) 35.29% (12)

Предыдущие игры

Кротоне Последние 20 матчей: +3 =2 -15
Аталанта 5:1 Кротоне Кротоне 0:2 Кальяри Ювентус 3:0 Кротоне Кротоне 1:2 Сассуоло
Милан 4:0 Кротоне Кротоне 0:3 Дженоа Фиорентина 2:1 Кротоне Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта
Торино Последние 20 матчей: +4 =10 -6
Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино Торино 1:1 Фиорентина
Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино

Последние игры между собой

Кротоне: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Торино: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
Торино 0:0 Кротоне Серия A Торино 4:1 Кротоне Серия A Кротоне 2:2 Торино Серия A Торино 1:1 Кротоне Серия A
Кротоне 0:2 Торино Серия A Торино 2:1 Кротоне Серия B Кротоне 0:0 Торино Серия B Кротоне 1:1 Торино Серия B Торино 1:1 Кротоне Серия B Кротоне 1:0 Торино Серия B Торино 1:2 Кротоне Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 25 18 5 2 62 - 25 59
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
5. Аталанта Заявка 25 14 7 4 60 - 32 49
6. Наполи Заявка 24 14 2 8 52 - 28 44
7. Лацио Заявка 25 13 4 8 39 - 35 43
8. Верона Заявка 26 10 8 8 34 - 29 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
11. Сампдория Заявка 25 9 4 12 34 - 37 31
12. Болонья Заявка 25 7 7 11 32 - 38 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Фиорентина Заявка 26 6 8 12 29 - 41 26
15. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
16. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
17. Кальяри Заявка 25 5 6 14 27 - 41 21
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне Заявка 26 4 3 19 28 - 64 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
2. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
3. Интер Милан Заявка 12 10 1 1 35 - 14 31
4. Наполи Заявка 12 8 1 3 30 - 10 25
5. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
6. Лацио Заявка 12 7 2 3 18 - 14 23
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 12 5 1 6 19 - 19 16
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 12 7 4 1 25 - 13 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Болонья Заявка 13 2 4 7 11 - 18 10
17. Кальяри Заявка 12 2 3 7 13 - 20 9
18. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 13 0 2 11 10 - 38 2
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Прогнозы
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Прогнозы 149
Кротоне 9.4% (14)
X 30.2% (45)
Торино 60.4% (90)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.44 3.44 2.29
Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.45 2.29
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.40 23.00
  1.46 3.74 11.00

Самый высокий коэффициент на матч «Кротоне» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кротоне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кротоне» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
9.30 1.06 4.30 1.22 2.88 1.42 2.10 1.85 1.59 2.36 1.34 3.24 1.21 4.42 1.09 7.30
8.10 1.04 7.80 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.91 1.99 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.01 10.75
6.20 1.11 4.75 1.18 4.44 1.20 3.25 1.33 2.21 1.71 3.50 1.30 1.73 2.11 2.33 1.60 1.70 2.15 1.80 5.30 1.37 3.05 1.10 6.80 1.07 8.40 0.00 19.00
2.84 1.46 2.22 1.70 1.93 1.95 3.54 1.32 2.28 1.68 1.85 2.03 3.21 1.37 2.52 1.56 1.88 2.00 2.56 1.54 2.08 1.81 1.57 2.48 1.37 3.24 1.50 2.70 1.28 3.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.31 1.61 1.54 2.48 1.26 3.84 1.10 7.20
2.77 1.44 1.87 1.93 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
1.90 1.90 1.25 3.90 1.30 3.50 1.03 14.00 1.02 17.00
1.72 2.19 1.44 2.89 1.17 5.47 1.54 2.57 1.21 4.71 1.10 7.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.10 1.37 1.89 1.91 1.44 2.79 1.21 4.40
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.80
2.70 1.44 1.69 2.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.93
1.42 2.85
Букмекер Да Нет
4.64 1.19
4.75 1.06
Букмекер Да Нет
3.52 1.30
3.25 1.30
Где смотреть матч Кротоне 4:2 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Кротоне 4:2 Торино

Исход игры
Кротоне
9.4% (14)
Ничья
30.2% (45)
Торино
60.4% (90)
Тотал 2.5
Больше
41.1% (60)
Меньше
58.9% (86)
Обе команды забьют
Да
65.75% (96)
Нет
34.25% (50)
Популярный счёт
1:2 Торино
32.9% (49)
1:1 Ничья
24.2% (36)
0:1 Торино
22.1% (33)
1:0 Кротоне
4.7% (7)
2:1 Кротоне
4% (6)
0:0 Ничья
4% (6)
0:2 Торино
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
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