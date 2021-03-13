Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Бенито Стирпе
Брешия
29' Желтая карточкаБьярнасон Биркир
24
Ягелло
Филип
20
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Айе ФлорианНападающий
- Запасные игроки
-
12 Котник МатицВратарь
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Скрабб СимонНападающий
-
Главный тренер: Хосеп Клотет Руис
Ход матча
29'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|7
|0.25
|2.
|Пажишек Пётр
|4 (1)
|0.14
|3.
|Сальви Алессандро
|3
|0.11
|4.
|Роден Маркус
|2
|0.07
|5.
|Чано Камилло
|2
|0.07
|6.
|Шиминьски Пшемыслав
|2
|0.07
|7.
|Йемелло Пьетро
|2
|0.07
|8.
|Кастанос Григорис
|2
|0.07
|9.
|Майелло Раффаэле
|1
|0.04
|10.
|Дзампано Франческо
|1
|0.04
|11.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0.04
|12.
|Табанелли Андреа
|1 (1)
|0.04
|13.
|Витале Луиджи
|0
|0
|14.
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|15.
|Бригенти Николо
|0
|0
|16.
|Гори Мирко
|0
|0
|17.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айе Флориан
|10
|0.36
|2.
|Торрегросса Эрнесто
|5 (2)
|0.18
|3.
|Ягелло Филип
|4
|0.14
|4.
|Доннарумма Альфредо
|3 (1)
|0.11
|5.
|Бьярнасон Биркир
|3
|0.11
|6.
|Дессена Даниэле
|2
|0.07
|7.
|Шпалек Николас
|2
|0.07
|8.
|Рагуза Антонио
|2
|0.07
|9.
|Бизоли Димитри
|2
|0.07
|10.
|Ндой Эмануэле
|2
|0.07
|11.
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.04
|12.
|Мангравити Массимилиано
|1
|0.04
|13.
|Папетти Андреа
|1
|0.04
|14.
|Сабелли Стефано
|0
|0
|15.
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|16.
|Карачич Фран
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дзампано Франческо
|6
|0
|2.
|Роден Маркус
|5
|0
|3.
|Бригенти Николо
|5
|0
|4.
|Шиминьски Пшемыслав
|5
|0
|5.
|Кастанос Григорис
|5
|0
|6.
|Чано Камилло
|4
|0
|7.
|Капуано Марко
|2
|1
|8.
|Дионизи Федерико
|3
|0
|9.
|Сальви Алессандро
|3
|0
|10.
|Гори Мирко
|3
|0
|11.
|Курадо Маркос
|3
|0
|12.
|Болока Даниэль
|3
|0
|13.
|Трибуцци Алессио
|2
|0
|14.
|Витале Луиджи
|1
|0
|15.
|Ариаудо Лоренцо
|1
|0
|16.
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|17.
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|18.
|Пажишек Пётр
|1
|0
|19.
|Новакович Андрия
|1
|0
|20.
|Карраро Марко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван Де Лои Томми
|7
|1
|2.
|Папетти Андреа
|5
|2
|3.
|Матею Алеш
|5
|1
|4.
|Дессена Даниэле
|5
|0
|5.
|Сабелли Стефано
|5
|0
|6.
|Шпалек Николас
|5
|0
|7.
|Чансельор Джон
|4
|0
|8.
|Торрегросса Эрнесто
|4
|0
|9.
|Бьярнасон Биркир
|2
|1
|10.
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|11.
|Доннарумма Альфредо
|2
|0
|12.
|Рагуза Антонио
|2
|0
|13.
|Йоронен Йессе
|2
|0
|14.
|Бизоли Димитри
|2
|0
|15.
|Айе Флориан
|2
|0
|16.
|Ягелло Филип
|2
|0
|17.
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|18.
|Гецци Андреа
|0
|1
|19.
|Паяч Марко
|1
|0
|20.
|Мартелла Бруно
|1
|0
|21.
|Кистана Андреа
|1
|0
|22.
|Карачич Фран
|1
|0
|23.
|Лабойко Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|25% (7)
|Брешия
|13.16% (5)
|13.16% (5)
|26.32% (10)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +5 =9 -6Козенца 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Монца Кремонезе 4:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Пескара
Виртус Энтелла 2:3 Фрозиноне Асколи 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 Венеция Пиза 0:0 Фрозиноне Эмполи 3:1 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Реджина Виченца Виртус 0:0 Фрозиноне Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:1 Порденоне Читтаделла 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Салернитана Реджана 1:2 Фрозиноне Лечче 2:2 Фрозиноне Фрозиноне 3:2 Кьево Брешия 1:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:2 Козенца
Брешия Последние 20 матчей: +6 =6 -8Венеция 0:1 Брешия Брешия 2:0 Козенца Виртус Энтелла 1:1 Брешия Брешия 1:2 Кремонезе
Брешия 1:0 Кьево Лечче 2:2 Брешия Брешия 3:3 Читтаделла Асколи 2:1 Брешия Брешия 0:1 Монца Пиза 1:0 Брешия Брешия 0:3 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:3 Брешия Брешия 1:3 Эмполи Пескара 1:1 Брешия Брешия 3:1 Реджана Порденоне 1:1 Брешия Брешия 3:1 Салернитана Кремонезе 2:2 Брешия Реджина 2:1 Брешия Брешия 1:2 Фрозиноне
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
Брешия: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|27
|12
|14
|1
|49 - 26
|50
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|28
|12
|12
|4
|37 - 21
|48
|3.
|Венеция
|0:0 Заявка
|28
|12
|10
|6
|37 - 25
|46
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|28
|11
|13
|4
|50 - 33
|46
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|40 - 27
|44
|6.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|7.
|Кьево
|1:2 Заявка
|28
|11
|9
|8
|35 - 25
|42
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 29
|42
|9.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|28
|9
|11
|8
|28 - 32
|38
|10.
|Пиза
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 40
|37
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|38 - 37
|34
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|28
|8
|10
|10
|38 - 40
|34
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|28
|8
|10
|10
|27 - 32
|34
|14.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|28
|7
|13
|8
|28 - 27
|34
|15.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|31 - 36
|32
|16.
|Реджана
|0:1 Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 39
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|28
|5
|9
|14
|21 - 36
|24
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 43
|23
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|24 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|1:2 Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 12
|26
|2.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|6.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 8
|23
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|8.
|Лечче
|2:1 Заявка
|15
|5
|8
|2
|28 - 20
|23
|9.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|10.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|12.
|Реджана
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 17
|18
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 17
|16
|15.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|11 - 14
|16
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|14
|2
|9
|3
|17 - 15
|15
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|17 - 13
|25
|3.
|Лечче
|2:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|4
|8
|2
|15 - 12
|20
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|8.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 12
|19
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|11.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 26
|16
|12.
|Кьево
|1:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 19
|15
|16.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 22
|13
|18.
|Реджана
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|10 - 22
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 20
|9
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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