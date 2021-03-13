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  2. Матчи
  3. Италия
Кремонезе
3:0
Конец матча

Стадион:
Реджана
0'
13' Красная карточка
Либутти Лоренцо
19' Желтая карточка
Лунетта Габриэль
1:0
24' Гол
Стриццоло Лука
2:0
49' Гол
Вальцания Лука
58' Желтая карточка
Вароне Иван
3:0
72' Гол
Коломбо Лоренцо
78' Желтая карточка
Коломбо Лоренцо
87' Желтая карточка
Коста Андреа
90'+1
28
Карнесекки
Марко
2
Фьордализо
Алессандро
15
Бьянкетти
Маттео
25
Раванелли
Лука
3
Валери
Эмануэле
6
Густафссон
Самуэль
19
Кастаньетти
Микеле
17
Стриццоло
Лука
14
Вальцания
Лука
10
Буонаюто
Кристиан
9
Чофани
Даниэль
22
Вентури
Джакомо
17
Либутти
Лоренцо
4
Родзио
Паоло
15
Коста
Андреа
20
Гьямфи
Брайт
18
Дель
Пинто
Лоренцо
8
Вароне
Иван
11
Лунетта
Габриэль
25
Силигарди
Лука
23
Лариби
Карим
10
Маццокки
Симоне
Кремонезе
4-2-3-1
Реджана
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чофани Даниэль 9 (2) 0.32
2. Стриццоло Лука 5 0.18
3. Буонаюто Кристиан 3 0.11
4. Гаэтано Джанлука 3 0.11
5. Вальцания Лука 3 0.11
6. Пинато Марко 2 0.07
7. Целар Жан 2 0.07
8. Дели Франческо 2 0.07
9. Баэс Хайме 1 0.04
10. Валери Эмануэле 1 0.04
11. Коломбо Лоренцо 1 0.04
12. Кастаньетти Микеле 0 0
13. Бьянкетти Маттео 0 0
14. Бартоломей Паоло 0 0
15. Нарди Филиппо 0 0
16. Фьордализо Алессандро 0 0
17. Цортеа Надир 0 0
Реджана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лариби Карим 2 0.07
2. Мураторе Симоне 2 0.07
3. Ардеманьи Маттео 1 (1) 0.04
4. Айети Арлинд 1 0.04
5. Яо Элож 1 0.04
6. Либутти Лоренцо 1 0.04
7. Дель Пинто Лоренцо 0 0
8. Силигарди Лука 0 0
9. Пеццелла Сальваторе 0 0

Карточки

Кремонезе
# Игрок      
1. Кастаньетти Микеле 9 0
2. Стриццоло Лука 5 1
3. Раванелли Лука 5 1
4. Валери Эмануэле 5 1
5. Терранова Эмануэле 5 0
6. Бьянкетти Маттео 5 0
7. Вальцания Лука 5 0
8. Густафссон Самуэль 4 0
9. Карнесекки Марко 2 1
10. Бартоломей Паоло 3 0
11. Фьордализо Алессандро 3 0
12. Гаэтано Джанлука 3 0
13. Пинато Марко 2 0
14. Целар Жан 2 0
15. Цортеа Надир 2 0
16. Крешенци Алессандро 1 0
17. Дели Франческо 1 0
18. Дзакканьо Андреа 1 0
19. Баэс Хайме 1 0
20. Кокколо Лука 1 0
21. Коломбо Лоренцо 1 0
Реджана
# Игрок      
1. Коста Андреа 5 1
2. Дзампаро Лука 4 1
3. Лариби Карим 4 0
4. Либутти Лоренцо 2 1
5. Родзио Паоло 3 0
6. Дель Пинто Лоренцо 3 0
7. Лунетта Габриэль 3 0
8. Ардеманьи Маттео 2 0
9. Каргбо Аугустус 2 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кремонезе 28.13% (9) 9.38% (3) 15.63% (5) 25% (8) 9.38% (3) 12.5% (4)
 Реджана 8.33% (1) 25% (3) 8.33% (1) 33.33% (4) 25% (3) 0

Предыдущие игры

Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе
Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе
Реджана Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Реджана 0:4 Лечче Венеция 2:1 Реджана Реджана 0:0 Салернитана Читтаделла 0:3 Реджана
Реджана 1:0 Асколи Кьево 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе

Последние игры между собой

Кремонезе: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Реджана: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Реджана 1:1 Кремонезе Серия B Кремонезе 2:1 Реджана Лега Про Реджана 1:0 Кремонезе Лега Про Кремонезе 2:0 Реджана Про Прима Дивизионе
Реджана 1:2 Кремонезе Про Прима Дивизионе Реджана 0:1 Кремонезе Про Прима Дивизионе Реджана 3:0 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 3:2 Реджана Серия C1 A Реджана 1:0 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 1:0 Реджана Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 27 12 14 1 49 - 26 50
2. Монца Заявка 28 12 11 5 37 - 22 47
3. Венеция Заявка 28 12 10 6 38 - 26 46
4. Лечче Заявка 28 11 13 4 52 - 34 46
5. Салернитана 0:0 Заявка 27 11 11 5 28 - 27 44
6. Читтаделла Заявка 28 12 8 8 40 - 27 44
7. Кьево Заявка 28 11 9 8 36 - 27 42
8. СПАЛ 2013 Заявка 28 10 12 6 34 - 29 42
9. Фрозиноне Заявка 28 9 10 9 28 - 33 37
10. Пиза Заявка 28 8 13 7 36 - 40 37
11. Брешия Заявка 28 9 9 10 39 - 40 36
12. Реджина Заявка 28 9 9 10 28 - 32 36
13. Виченца Виртус Заявка 27 7 13 7 38 - 37 34
14. Порденоне Заявка 28 7 13 8 28 - 27 34
15. Кремонезе Заявка 28 8 8 12 33 - 36 32
16. Реджана Заявка 27 8 4 15 24 - 41 28
17. Козенца 0:0 Заявка 28 4 15 9 22 - 28 27
18. Асколи Заявка 28 5 9 14 22 - 37 24
19. Пескара Заявка 28 5 8 15 20 - 43 23
20. Виртус Энтелла Заявка 28 4 9 15 24 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 14 8 2 4 22 - 12 26
2. Венеция Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
3. Эмполи Заявка 13 6 7 0 24 - 10 25
4. Читтаделла Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
5. Салернитана 0:0 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
6. Монца Заявка 13 6 5 2 20 - 8 23
7. СПАЛ 2013 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
8. Лечче Заявка 15 5 8 2 30 - 21 23
9. Пиза Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
10. Реджина Заявка 14 6 2 6 12 - 14 20
11. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
12. Кремонезе Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
13. Реджана Заявка 14 5 3 6 14 - 17 18
14. Асколи Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
15. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
16. Фрозиноне Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
17. Порденоне Заявка 14 2 9 3 17 - 15 15
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца 0:0 Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 15 6 6 3 17 - 14 24
3. Лечче Заявка 13 6 5 2 22 - 13 23
4. Фрозиноне Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
5. Салернитана 0:0 Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
6. Венеция Заявка 14 4 8 2 16 - 13 20
7. Читтаделла Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
8. Виченца Виртус Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Порденоне Заявка 14 5 4 5 11 - 12 19
10. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
11. Брешия Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
12. Пиза Заявка 14 4 4 6 21 - 26 16
13. Кьево Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
14. Козенца 0:0 Заявка 14 3 7 4 13 - 14 16
15. Реджина Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
16. Кремонезе Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
17. Пескара Заявка 14 3 4 7 9 - 22 13
18. Реджана Заявка 13 3 1 9 10 - 24 10
19. Виртус Энтелла Заявка 14 1 6 7 10 - 20 9
20. Асколи Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  1.73 3.56 5.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 3.56 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.07 8.50 32.00

Самый высокий коэффициент на матч «Кремонезе» – «Реджана» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кремонезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджана» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кремонезе» – «Реджана», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.04 4.50 1.20 2.92 1.41 2.10 1.81 1.62 2.30 1.36 3.16 1.21 4.40 1.09 7.20
8.90 1.03 7.80 1.05 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50 1.00 11.25
9.80 1.05 7.20 1.07 4.50 1.18 3.25 1.31 1.98 1.83 3.25 1.31 2.15 1.65 1.97 1.77 1.30 3.30 1.15 5.00 1.02 17.00 1.02 17.00 0.00 18.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.40 1.57 1.57 2.40 1.28 3.68 1.10 6.90
2.95 1.40 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.20 1.09 7.60
2.35 1.55 1.50 2.48 1.45 2.62 1.07 7.50 1.05 10.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.15 1.35 1.90 1.90 1.44 2.79 1.20 4.54
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.15
2.44 1.52 1.60 2.25 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.78
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.64 1.20
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.29
3.75 1.27
Где смотреть матч Кремонезе 3:0 Реджана онлайн

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