Кремонезе
3:0
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
Реджана
13' Красная карточкаЛибутти Лоренцо
19' Желтая карточкаЛунетта Габриэль
1:0
24' ГолСтриццоло Лука
2:0
49' ГолВальцания Лука
58' Желтая карточкаВароне Иван
3:0
72' ГолКоломбо Лоренцо
78' Желтая карточкаКоломбо Лоренцо
87' Желтая карточкаКоста Андреа
15
Коста
Андреа
20
Гьямфи
Брайт
23
Лариби
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Пинато МаркоЗащитник
- Защитник
-
99 Целар ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Коста АндреаЗащитник
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Кирван НикоЗащитник
-
6 Яо ЭложЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
Ход матча
13'
19'
24'
1:0
49'
58'
72'
78'
87'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 9
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чофани Даниэль
|9 (2)
|0.32
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|0.18
|3.
|Буонаюто Кристиан
|3
|0.11
|4.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0.11
|5.
|Вальцания Лука
|3
|0.11
|6.
|Пинато Марко
|2
|0.07
|7.
|Целар Жан
|2
|0.07
|8.
|Дели Франческо
|2
|0.07
|9.
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|10.
|Валери Эмануэле
|1
|0.04
|11.
|Коломбо Лоренцо
|1
|0.04
|12.
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|13.
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|15.
|Нарди Филиппо
|0
|0
|16.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
|17.
|Цортеа Надир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лариби Карим
|2
|0.07
|2.
|Мураторе Симоне
|2
|0.07
|3.
|Ардеманьи Маттео
|1 (1)
|0.04
|4.
|Айети Арлинд
|1
|0.04
|5.
|Яо Элож
|1
|0.04
|6.
|Либутти Лоренцо
|1
|0.04
|7.
|Дель Пинто Лоренцо
|0
|0
|8.
|Силигарди Лука
|0
|0
|9.
|Пеццелла Сальваторе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|5
|1
|3.
|Раванелли Лука
|5
|1
|4.
|Валери Эмануэле
|5
|1
|5.
|Терранова Эмануэле
|5
|0
|6.
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|7.
|Вальцания Лука
|5
|0
|8.
|Густафссон Самуэль
|4
|0
|9.
|Карнесекки Марко
|2
|1
|10.
|Бартоломей Паоло
|3
|0
|11.
|Фьордализо Алессандро
|3
|0
|12.
|Гаэтано Джанлука
|3
|0
|13.
|Пинато Марко
|2
|0
|14.
|Целар Жан
|2
|0
|15.
|Цортеа Надир
|2
|0
|16.
|Крешенци Алессандро
|1
|0
|17.
|Дели Франческо
|1
|0
|18.
|Дзакканьо Андреа
|1
|0
|19.
|Баэс Хайме
|1
|0
|20.
|Кокколо Лука
|1
|0
|21.
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коста Андреа
|5
|1
|2.
|Дзампаро Лука
|4
|1
|3.
|Лариби Карим
|4
|0
|4.
|Либутти Лоренцо
|2
|1
|5.
|Родзио Паоло
|3
|0
|6.
|Дель Пинто Лоренцо
|3
|0
|7.
|Лунетта Габриэль
|3
|0
|8.
|Ардеманьи Маттео
|2
|0
|9.
|Каргбо Аугустус
|2
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кремонезе
|28.13% (9)
|9.38% (3)
|15.63% (5)
|25% (8)
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|Реджана
|8.33% (1)
|25% (3)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|25% (3)
|0
Предыдущие игры
Кремонезе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Кремонезе 0:1 Салернитана Виченца Виртус 3:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Фрозиноне Брешия 1:2 Кремонезе
Кремонезе 1:2 Лечче Венеция 3:1 Кремонезе Кремонезе 2:1 Пиза Читтаделла 1:1 Кремонезе Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 Пескара 0:2 Кремонезе Кремонезе 0:2 Кьево Реджина 1:0 Кремонезе Кремонезе 0:2 Монца Порденоне 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Козенца Эмполи 1:0 Кремонезе Кремонезе 3:3 Асколи Кремонезе 2:2 Брешия Кремонезе 2:1 Виртус Энтелла Реджана 1:1 Кремонезе
Реджана Последние 20 матчей: +6 =3 -11Реджана 0:4 Лечче Венеция 2:1 Реджана Реджана 0:0 Салернитана Читтаделла 0:3 Реджана
Реджана 1:0 Асколи Кьево 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виртус Энтелла Пиза 1:0 Реджана Реджана 2:1 Виченца Виртус СПАЛ 2013 2:0 Реджана Реджана 0:2 Читтаделла Реджана 0:1 Пескара Порденоне 3:0 Реджана Реджана 0:1 Реджина Эмполи 0:0 Реджана Брешия 3:1 Реджана Реджана 1:2 Фрозиноне Козенца 0:1 Реджана Реджана 3:0 Монца Реджана 1:1 Кремонезе
Последние игры между собой
Кремонезе: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Реджана: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|27
|12
|14
|1
|49 - 26
|50
|2.
|Монца
|Заявка
|28
|12
|11
|5
|37 - 22
|47
|3.
|Венеция
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|38 - 26
|46
|4.
|Лечче
|Заявка
|28
|11
|13
|4
|52 - 34
|46
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|27
|11
|11
|5
|28 - 27
|44
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|40 - 27
|44
|7.
|Кьево
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|36 - 27
|42
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 29
|42
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|28 - 33
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 40
|37
|11.
|Брешия
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|39 - 40
|36
|12.
|Реджина
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|28 - 32
|36
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|38 - 37
|34
|14.
|Порденоне
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|28 - 27
|34
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 36
|32
|16.
|Реджана
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 41
|28
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|28
|4
|15
|9
|22 - 28
|27
|18.
|Асколи
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|22 - 37
|24
|19.
|Пескара
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 43
|23
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|24 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 12
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|6.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 8
|23
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|8.
|Лечче
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|30 - 21
|23
|9.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|10.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 14
|20
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|13.
|Реджана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 17
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|16.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|14
|2
|9
|3
|17 - 15
|15
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|16 - 13
|20
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|8.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Порденоне
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 12
|19
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|12.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 26
|16
|13.
|Кьево
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|14.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 14
|16
|15.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 22
|13
|18.
|Реджана
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 20
|9
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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