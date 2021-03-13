Реджина
0:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Оресте Гранильо
Монца
24' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
25
Крими
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Крими МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
-
66 Дьяв ДавидеНападающий
-
47 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
Ход матча
24'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фолоруншо Майкл
|6
|0.21
|2.
|Льотти Даниэле
|5
|0.18
|3.
|Менез Жереми
|3 (1)
|0.11
|4.
|Монтальто Адриано
|3 (1)
|0.11
|5.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.07
|6.
|Ривас Ригоберто
|2
|0.07
|7.
|Денис Херман
|2
|0.07
|8.
|Белломо Никола
|1
|0.04
|9.
|Бьянки Николо
|1
|0.04
|10.
|Лафферти Кайл
|1
|0.04
|11.
|Шитум Марио
|1
|0.04
|12.
|Фати Рикардо
|0
|0
|13.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|14.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|15.
|Лакичевич Иван
|0
|0
|16.
|Васич Никола
|0
|0
|17.
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюткьяр Кристиан
|6 (2)
|0.21
|2.
|Боатенг Кевин-Принс
|5 (3)
|0.18
|3.
|Мота Дани
|5
|0.18
|4.
|Фраттези Давиде
|5
|0.18
|5.
|Барилла Антонино
|3
|0.11
|6.
|Марич Мирко
|2
|0.07
|7.
|Сампиризи Марио
|2
|0.07
|8.
|Аугусто Карлос
|2
|0.07
|9.
|Балотелли Марио
|2
|0.07
|10.
|Бетелла Давиде
|2
|0.07
|11.
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.04
|12.
|Армеллино Марко
|1
|0.04
|13.
|Палетта Габриэль
|1
|0.04
|14.
|Барберис Андреа
|0
|0
|15.
|Беллучи Джузеппе
|0
|0
|16.
|Скоццарелла Маттео
|0
|0
|17.
|Донати Джулио
|0
|0
|18.
|Фоссати Марко
|0
|0
|19.
|Мачин Хосе
|0
|0
|20.
|Колпани Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|8
|1
|2.
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|3.
|Менез Жереми
|5
|1
|4.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|5.
|Белломо Никола
|6
|0
|6.
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|7.
|Росси Марко II
|4
|0
|8.
|Ривас Ригоберто
|4
|0
|9.
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|10.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|11.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|12.
|Монтальто Адриано
|3
|0
|13.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|14.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|15.
|Де Розе Франческо
|2
|0
|16.
|Шитум Марио
|2
|0
|17.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|18.
|Лакичевич Иван
|2
|0
|19.
|Николас Андраде
|2
|0
|20.
|Гуарна Энрико
|1
|0
|21.
|Эдера Симоне
|1
|0
|22.
|Бьянки Николо
|1
|0
|23.
|Оквонкво Орджи
|1
|0
|24.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|25.
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Беллучи Джузеппе
|11
|1
|2.
|Барилла Антонино
|4
|1
|3.
|Фоссати Марко
|5
|0
|4.
|Армеллино Марко
|4
|0
|5.
|Скалья Филиппо
|2
|1
|6.
|Боатенг Кевин-Принс
|3
|0
|7.
|Гюткьяр Кристиан
|3
|0
|8.
|Аугусто Карлос
|1
|1
|9.
|Донати Джулио
|2
|0
|10.
|Риччи Федерико
|2
|0
|11.
|Барберис Андреа
|2
|0
|12.
|Марич Мирко
|2
|0
|13.
|Мота Дани
|2
|0
|14.
|Дьяв Давиде
|2
|0
|15.
|Фраттези Давиде
|2
|0
|16.
|Бетелла Давиде
|2
|0
|17.
|Балотелли Марио
|1
|0
|18.
|Палетта Габриэль
|1
|0
|19.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|20.
|Сампиризи Марио
|1
|0
|21.
|Д'Эррико Андреа
|1
|0
|22.
|Колпани Андреа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджина
|14.81% (4)
|33.33% (9)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|Монца
|16.22% (6)
|21.62% (8)
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
Предыдущие игры
Реджина Последние 20 матчей: +7 =5 -8Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне
Козенца 2:2 Реджина Реджина 1:0 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза
Монца Последние 20 матчей: +10 =7 -3Монца 2:0 Порденоне Фрозиноне 2:2 Монца Монца 0:0 Читтаделла Кьево 0:1 Монца
Монца 0:2 Пиза Виченца Виртус 1:2 Монца Монца 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Монца Брешия 0:1 Монца Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина
Последние игры между собой
Реджина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Монца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|27
|12
|14
|1
|49 - 26
|50
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|28
|12
|12
|4
|37 - 21
|48
|3.
|Венеция
|0:0 Заявка
|28
|12
|10
|6
|37 - 25
|46
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|28
|11
|13
|4
|50 - 33
|46
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|40 - 27
|44
|6.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|7.
|Кьево
|1:2 Заявка
|28
|11
|9
|8
|35 - 25
|42
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 29
|42
|9.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|28
|9
|11
|8
|28 - 32
|38
|10.
|Пиза
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 40
|37
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|38 - 37
|34
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|28
|8
|10
|10
|38 - 40
|34
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|28
|8
|10
|10
|27 - 32
|34
|14.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|28
|7
|13
|8
|28 - 27
|34
|15.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|31 - 36
|32
|16.
|Реджана
|0:1 Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 39
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|28
|5
|9
|14
|21 - 36
|24
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 43
|23
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|24 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|1:2 Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 12
|26
|2.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|6.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 8
|23
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|8.
|Лечче
|2:1 Заявка
|15
|5
|8
|2
|28 - 20
|23
|9.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|10.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|12.
|Реджана
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 17
|18
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 17
|16
|15.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|11 - 14
|16
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|14
|2
|9
|3
|17 - 15
|15
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|17 - 13
|25
|3.
|Лечче
|2:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|4
|8
|2
|15 - 12
|20
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|8.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 12
|19
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|11.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 26
|16
|12.
|Кьево
|1:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 19
|15
|16.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 22
|13
|18.
|Реджана
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|10 - 22
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 20
|9
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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