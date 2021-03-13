  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Реджина
0:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Монца
0'
24' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
31'
88
Николас
Андраде
33
Лакичевич
Иван
3
Ционек
Тьяго
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
25
Крими
Марко
15
Бьянки
Николо
99
Ривас
Ригоберто
90
Фолоруншо
Майкл
10
Белломо
Никола
9
Оквонкво
Орджи
22
Ди
Грегорио
Микеле
2
Донати
Джулио
6
Беллучи
Джузеппе
29
Палетта
Габриэль
31
Сампиризи
Марио
16
Фраттези
Давиде
23
Скоццарелла
Маттео
20
Барилла
Антонино
7
Боатенг
Кевин-Принс
45
Балотелли
Марио
77
Д'Аллесандро
Марко
Реджина
4-2-3-1
Монца
4-3-3

Ход матча

24'
 
Беллучи Джузеппе

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фолоруншо Майкл 6 0.21
2. Льотти Даниэле 5 0.18
3. Менез Жереми 3 (1) 0.11
4. Монтальто Адриано 3 (1) 0.11
5. Кризетиг Лоренцо 2 0.07
6. Ривас Ригоберто 2 0.07
7. Денис Херман 2 0.07
8. Белломо Никола 1 0.04
9. Бьянки Николо 1 0.04
10. Лафферти Кайл 1 0.04
11. Шитум Марио 1 0.04
12. Фати Рикардо 0 0
13. Де Розе Франческо 0 0
14. Ди Кьяра Джанлука 0 0
15. Лакичевич Иван 0 0
16. Васич Никола 0 0
17. Дель Прато Энрико 0 0
Монца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюткьяр Кристиан 6 (2) 0.21
2. Боатенг Кевин-Принс 5 (3) 0.18
3. Мота Дани 5 0.18
4. Фраттези Давиде 5 0.18
5. Барилла Антонино 3 0.11
6. Марич Мирко 2 0.07
7. Сампиризи Марио 2 0.07
8. Аугусто Карлос 2 0.07
9. Балотелли Марио 2 0.07
10. Бетелла Давиде 2 0.07
11. Д'Аллесандро Марко 1 0.04
12. Армеллино Марко 1 0.04
13. Палетта Габриэль 1 0.04
14. Барберис Андреа 0 0
15. Беллучи Джузеппе 0 0
16. Скоццарелла Маттео 0 0
17. Донати Джулио 0 0
18. Фоссати Марко 0 0
19. Мачин Хосе 0 0
20. Колпани Андреа 0 0

Карточки

Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 8 1
2. Ди Кьяра Джанлука 7 0
3. Менез Жереми 5 1
4. Фолоруншо Майкл 5 1
5. Белломо Никола 6 0
6. Лояконо Джузеппе 4 0
7. Росси Марко II 4 0
8. Ривас Ригоберто 4 0
9. Дель Прато Энрико 4 0
10. Льотти Даниэле 2 1
11. Ставропулос Димитрис 2 1
12. Монтальто Адриано 3 0
13. Лафферти Кайл 2 0
14. Ционек Тьяго 2 0
15. Де Розе Франческо 2 0
16. Шитум Марио 2 0
17. Роландо Габриэле 2 0
18. Лакичевич Иван 2 0
19. Николас Андраде 2 0
20. Гуарна Энрико 1 0
21. Эдера Симоне 1 0
22. Бьянки Николо 1 0
23. Оквонкво Орджи 1 0
24. Плиццари Алессандро 1 0
25. Далле Мура Кристиан 1 0
Монца
# Игрок      
1. Беллучи Джузеппе 11 1
2. Барилла Антонино 4 1
3. Фоссати Марко 5 0
4. Армеллино Марко 4 0
5. Скалья Филиппо 2 1
6. Боатенг Кевин-Принс 3 0
7. Гюткьяр Кристиан 3 0
8. Аугусто Карлос 1 1
9. Донати Джулио 2 0
10. Риччи Федерико 2 0
11. Барберис Андреа 2 0
12. Марич Мирко 2 0
13. Мота Дани 2 0
14. Дьяв Давиде 2 0
15. Фраттези Давиде 2 0
16. Бетелла Давиде 2 0
17. Балотелли Марио 1 0
18. Палетта Габриэль 1 0
19. Скоццарелла Маттео 1 0
20. Сампиризи Марио 1 0
21. Д'Эррико Андреа 1 0
22. Колпани Андреа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реджина 14.81% (4) 33.33% (9) 11.11% (3) 14.81% (4) 11.11% (3) 14.81% (4)
 Монца 16.22% (6) 21.62% (8) 8.11% (3) 16.22% (6) 13.51% (5) 24.32% (9)

Предыдущие игры

Реджина Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Пиза 0:0 Реджина Реджина 0:3 Эмполи СПАЛ 2013 1:4 Реджина Реджина 1:0 Порденоне
Козенца 2:2 Реджина Реджина 1:0 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза
Монца Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Монца 2:0 Порденоне Фрозиноне 2:2 Монца Монца 0:0 Читтаделла Кьево 0:1 Монца
Монца 0:2 Пиза Виченца Виртус 1:2 Монца Монца 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 1:1 Монца Брешия 0:1 Монца Монца 2:2 Козенца Лечче 0:0 Монца Монца 3:0 Салернитана Кремонезе 0:2 Монца Монца 2:0 Асколи Пескара 3:2 Монца Монца 5:0 Виртус Энтелла Венеция 0:2 Монца Реджана 3:0 Монца Монца 1:1 Виченца Виртус Монца 1:0 Реджина

Последние игры между собой

Реджина: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Монца: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Монца 1:0 Реджина Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 27 12 14 1 49 - 26 50
2. Монца 0:0 Заявка 28 12 12 4 37 - 21 48
3. Венеция 0:0 Заявка 28 12 10 6 37 - 25 46
4. Лечче 2:1 Заявка 28 11 13 4 50 - 33 46
5. Читтаделла Заявка 28 12 8 8 40 - 27 44
6. Салернитана Заявка 26 11 10 5 28 - 27 43
7. Кьево 1:2 Заявка 28 11 9 8 35 - 25 42
8. СПАЛ 2013 Заявка 28 10 12 6 34 - 29 42
9. Фрозиноне 0:0 Заявка 28 9 11 8 28 - 32 38
10. Пиза Заявка 28 8 13 7 36 - 40 37
11. Виченца Виртус Заявка 27 7 13 7 38 - 37 34
12. Брешия 0:0 Заявка 28 8 10 10 38 - 40 34
13. Реджина 0:0 Заявка 28 8 10 10 27 - 32 34
14. Порденоне 0:0 Заявка 28 7 13 8 28 - 27 34
15. Кремонезе 1:0 Заявка 28 8 8 12 31 - 36 32
16. Реджана 0:1 Заявка 27 8 4 15 24 - 39 28
17. Козенца Заявка 27 4 14 9 22 - 28 26
18. Асколи 0:0 Заявка 28 5 9 14 21 - 36 24
19. Пескара 0:0 Заявка 28 5 8 15 20 - 43 23
20. Виртус Энтелла Заявка 28 4 9 15 24 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 1:2 Заявка 14 8 2 4 22 - 12 26
2. Венеция 0:0 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
3. Эмполи Заявка 13 6 7 0 24 - 10 25
4. Читтаделла Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
5. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
6. Монца 0:0 Заявка 13 6 5 2 20 - 8 23
7. СПАЛ 2013 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
8. Лечче 2:1 Заявка 15 5 8 2 28 - 20 23
9. Пиза Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
10. Брешия 0:0 Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Кремонезе 1:0 Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
12. Реджана 0:1 Заявка 14 5 3 6 14 - 17 18
13. Реджина 0:0 Заявка 14 5 3 6 11 - 14 18
14. Асколи 0:0 Заявка 14 4 4 6 10 - 17 16
15. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 3 7 4 11 - 14 16
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне 0:0 Заявка 14 2 9 3 17 - 15 15
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара 0:0 Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца 0:0 Заявка 15 6 7 2 17 - 13 25
3. Лечче 2:1 Заявка 13 6 5 2 22 - 13 23
4. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
5. Салернитана Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
6. Венеция 0:0 Заявка 14 4 8 2 15 - 12 20
7. Читтаделла Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
8. Виченца Виртус Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Порденоне 0:0 Заявка 14 5 4 5 11 - 12 19
10. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
11. Пиза Заявка 14 4 4 6 21 - 26 16
12. Кьево 1:2 Заявка 14 3 7 4 13 - 13 16
13. Реджина 0:0 Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Брешия 0:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 19 15
16. Кремонезе 1:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
17. Пескара 0:0 Заявка 14 3 4 7 9 - 22 13
18. Реджана 0:1 Заявка 13 3 1 9 10 - 22 10
19. Виртус Энтелла Заявка 14 1 6 7 10 - 20 9
20. Асколи 0:0 Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    24'
    Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Oreste Granillo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Монца
3.46
2.95
2.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.46 2.95 2.34
Бонус: 5 000 ₽ 3.46 2.95 2.34
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 2.80 2.45

Самый высокий коэффициент на матч «Реджина» – «Монца» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реджина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монца» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реджина» – «Монца», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.10 3.60 1.31 2.48 1.55 1.86 2.04 1.47 2.68 1.28 3.98 1.16 5.25 1.06 9.10
6.60 1.07 5.60 1.11 2.69 1.44 2.14 1.71 1.67 2.34 1.32 3.38 1.22 4.33 1.07 7.20 1.04 7.70
5.70 1.11 4.20 1.20 2.25 1.60 1.70 2.08 1.84 1.97 1.40 2.80 1.17 4.70 1.13 5.40 1.04 12.00 1.03 14.00 0.00 13.00 0.00 13.50 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.05 1.77 1.45 2.75 1.20 4.64 1.07 8.80
2.38 1.58 1.66 2.22 1.32 3.38 1.09 7.60 1.06 9.10
1.92 1.82 1.27 3.55 1.14 5.20 1.02 17.00 1.02 17.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.79 1.44 1.77 2.05 1.38 3.04 1.17 5.15
3.20 1.35 2.21 1.67 1.54 2.48 1.19 4.65 1.14 5.75
2.28 1.59 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.73
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
5.15 1.17
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.94 1.25
3.80 1.23
Где смотреть матч Реджина 0:0 Монца онлайн

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