Лечче
2:1
Первый тайм: 33'
Стадион: Виа дель Маре
Кьево
1:0
9' ГолМаджио Кристиан
18' Желтая карточкаОби Джоэл
1:1
22' ГолОби Джоэл
2:1
25' ГолКода Массимо
37
Майер
Жан
32
Могос
Василе
10
Оби
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ялчын ГювенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
Ход матча
9'
18'
22'
1:1
25'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|15 (2)
|0.54
|2.
|Манкозу Марко
|8 (3)
|0.29
|3.
|Стемпиньски Мариуш
|7 (1)
|0.25
|4.
|Родригес Пабло
|4
|0.14
|5.
|Хендерсон Лиам
|2
|0.07
|6.
|Маджио Кристиан
|2
|0.07
|7.
|Фалько Филиппо
|2
|0.07
|8.
|Майер Жан
|2
|0.07
|9.
|Меккарьелло Бьяджо
|1
|0.04
|10.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.04
|11.
|Кальдерони Марко
|1
|0.04
|12.
|Адьяпонг Клод
|1
|0.04
|13.
|Паганини Лука
|1
|0.04
|14.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.04
|15.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|16.
|Листковски Марчин
|0
|0
|17.
|Петтинари Стефано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|5
|0.18
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.14
|3.
|Оби Джоэл
|4
|0.14
|4.
|Де Лука Мануэль
|4
|0.14
|5.
|Джорджевич Филип
|3
|0.11
|6.
|Чичиретти Амато
|3
|0.11
|7.
|Могос Василе
|2
|0.07
|8.
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.07
|9.
|Джаккерини Эммануэле
|2 (2)
|0.07
|10.
|Пальмьеро Лука
|1
|0.04
|11.
|Риджионе Микеле
|1
|0.04
|12.
|Фабро Микаэль
|1
|0.04
|13.
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|14.
|Джильотти Гийом
|1
|0.04
|15.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.04
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Вяйсянен Саули
|0
|0
|18.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кода Массимо
|5
|1
|2.
|Тахцидис Панайотис
|6
|0
|3.
|Лучиони Фабио
|6
|0
|4.
|Хендерсон Лиам
|4
|0
|5.
|Кальдерони Марко
|4
|0
|6.
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|7.
|Юлманд Мортен
|4
|0
|8.
|Манкозу Марко
|3
|0
|9.
|Николов Бобан
|3
|0
|10.
|Листковски Марчин
|3
|0
|11.
|Родригес Пабло
|2
|0
|12.
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0
|13.
|Паганини Лука
|2
|0
|14.
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|15.
|Россеттини Лука
|0
|1
|16.
|Жута Леонард
|1
|0
|17.
|Майер Жан
|1
|0
|18.
|Габриэл Васконселлос
|1
|0
|19.
|Фалько Филиппо
|1
|0
|20.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|21.
|Дермаку Кастриот
|1
|0
|22.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|23.
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|24.
|Ялчын Гювен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оби Джоэл
|5
|1
|2.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|3.
|Коттали Маттео
|4
|1
|4.
|Вивиани Маттиа
|3
|1
|5.
|Риджионе Микеле
|4
|0
|6.
|Ренцетти Франческо
|2
|1
|7.
|Могос Василе
|3
|0
|8.
|Де Лука Мануэль
|3
|0
|9.
|Леверб Максим
|3
|0
|10.
|Джильотти Гийом
|1
|1
|11.
|Фабро Микаэль
|2
|0
|12.
|Гарритано Лука
|1
|0
|13.
|Ди Гаудио Антонио
|1
|0
|14.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|15.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|16.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|17.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|12.77% (6)
|14.89% (7)
|12.77% (6)
|23.4% (11)
|17.02% (8)
|19.15% (9)
|Кьево
|2.94% (1)
|23.53% (8)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|26.47% (9)
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +9 =9 -2Реджана 0:4 Лечче Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Ренате Лечче 0:0 Виртус Энтелла
Лечче 4:0 Ювентус (до 23 лет) Пескара 1:1 Лечче Лечче 3:1 Козенца Пьяченца 0:1 Лечче Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче Кремонезе 1:2 Лечче Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче
Кьево Последние 20 матчей: +7 =7 -6Кьево 1:2 Виченца Виртус Кьево 3:0 Порденоне Козенца 1:0 Кьево Кьево 0:1 Монца
Брешия 1:0 Кьево Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче
Последние игры между собой
Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|27
|12
|14
|1
|49 - 26
|50
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|28
|12
|12
|4
|37 - 21
|48
|3.
|Венеция
|0:0 Заявка
|28
|12
|10
|6
|37 - 25
|46
|4.
|Лечче
|2:1 Заявка
|28
|11
|13
|4
|50 - 33
|46
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|40 - 27
|44
|6.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|7.
|Кьево
|1:2 Заявка
|28
|11
|9
|8
|35 - 25
|42
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 29
|42
|9.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|28
|9
|11
|8
|28 - 32
|38
|10.
|Пиза
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 40
|37
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|38 - 37
|34
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|28
|8
|10
|10
|38 - 40
|34
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|28
|8
|10
|10
|27 - 32
|34
|14.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|28
|7
|13
|8
|28 - 27
|34
|15.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|31 - 36
|32
|16.
|Реджана
|0:1 Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 39
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|28
|5
|9
|14
|21 - 36
|24
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 43
|23
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|24 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|1:2 Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 12
|26
|2.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|6.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 8
|23
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|8.
|Лечче
|2:1 Заявка
|15
|5
|8
|2
|28 - 20
|23
|9.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|10.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|12.
|Реджана
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 17
|18
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 17
|16
|15.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|11 - 14
|16
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|14
|2
|9
|3
|17 - 15
|15
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|17 - 13
|25
|3.
|Лечче
|2:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|4
|8
|2
|15 - 12
|20
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|8.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 12
|19
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|11.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 26
|16
|12.
|Кьево
|1:2 Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 13
|16
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 19
|15
|16.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 22
|13
|18.
|Реджана
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|10 - 22
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 20
|9
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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