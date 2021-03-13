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  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
2:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Кьево
0'
1:0
9' Гол
Маджио Кристиан
18' Желтая карточка
Оби Джоэл
1:1
22' Гол
Оби Джоэл
2:1
25' Гол
Кода Массимо
33'
21
Габриэл
Васконселлос
2
Маджио
Кристиан
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
25
Галло
Антонино
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
23
Бьёркенгрен
Йон
20
Петтинари
Стефано
53
Хендерсон
Лиам
9
Кода
Массимо
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
13
Ренцетти
Франческо
24
Вивиани
Маттиа
10
Оби
Джоэл
18
Канотто
Луиджи
16
Гарритано
Лука
11
Ди
Гаудио
Антонио
98
Де
Лука
Мануэль
Лечче
4-3-3
Кьево
4-2-3-1

Ход матча

9'
Маджио Кристиан
(Хендерсон Лиам)
1:0
18'
 
Оби Джоэл
20'
 
Леверб Максим
Вяйсянен Саули
22'
1:1
Оби Джоэл
(Ренцетти Франческо)
25'
Кода Массимо
(Меккарьелло Бьяджо)
2:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 15 (2) 0.54
2. Манкозу Марко 8 (3) 0.29
3. Стемпиньски Мариуш 7 (1) 0.25
4. Родригес Пабло 4 0.14
5. Хендерсон Лиам 2 0.07
6. Маджио Кристиан 2 0.07
7. Фалько Филиппо 2 0.07
8. Майер Жан 2 0.07
9. Меккарьелло Бьяджо 1 0.04
10. Тахцидис Панайотис 1 0.04
11. Кальдерони Марко 1 0.04
12. Адьяпонг Клод 1 0.04
13. Паганини Лука 1 0.04
14. Дермаку Кастриот 1 0.04
15. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
16. Листковски Марчин 0 0
17. Петтинари Стефано 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 5 0.18
2. Марджиотта Франческо 4 0.14
3. Оби Джоэл 4 0.14
4. Де Лука Мануэль 4 0.14
5. Джорджевич Филип 3 0.11
6. Чичиретти Амато 3 0.11
7. Могос Василе 2 0.07
8. Бертаньоли Массимо 2 0.07
9. Джаккерини Эммануэле 2 (2) 0.07
10. Пальмьеро Лука 1 0.04
11. Риджионе Микеле 1 0.04
12. Фабро Микаэль 1 0.04
13. Канотто Луиджи 1 0.04
14. Джильотти Гийом 1 0.04
15. Леверб Максим 1 (1) 0.04
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Вяйсянен Саули 0 0
18. Д'Амико Феличе 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кода Массимо 5 1
2. Тахцидис Панайотис 6 0
3. Лучиони Фабио 6 0
4. Хендерсон Лиам 4 0
5. Кальдерони Марко 4 0
6. Меккарьелло Бьяджо 4 0
7. Юлманд Мортен 4 0
8. Манкозу Марко 3 0
9. Николов Бобан 3 0
10. Листковски Марчин 3 0
11. Родригес Пабло 2 0
12. Стемпиньски Мариуш 2 0
13. Паганини Лука 2 0
14. Бьёркенгрен Йон 2 0
15. Россеттини Лука 0 1
16. Жута Леонард 1 0
17. Майер Жан 1 0
18. Габриэл Васконселлос 1 0
19. Фалько Филиппо 1 0
20. Пизакане Фабио 1 0
21. Дермаку Кастриот 1 0
22. Петриччоне Якопо 1 0
23. Адьяпонг Клод 1 0
24. Ялчын Гювен 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 5 1
2. Пальмьеро Лука 6 0
3. Коттали Маттео 4 1
4. Вивиани Маттиа 3 1
5. Риджионе Микеле 4 0
6. Ренцетти Франческо 2 1
7. Могос Василе 3 0
8. Де Лука Мануэль 3 0
9. Леверб Максим 3 0
10. Джильотти Гийом 1 1
11. Фабро Микаэль 2 0
12. Гарритано Лука 1 0
13. Ди Гаудио Антонио 1 0
14. Канотто Луиджи 1 0
15. Марджиотта Франческо 1 0
16. Шемпер Адриан 1 0
17. Бертаньоли Массимо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 12.77% (6) 14.89% (7) 12.77% (6) 23.4% (11) 17.02% (8) 19.15% (9)
 Кьево 2.94% (1) 23.53% (8) 14.71% (5) 17.65% (6) 14.71% (5) 26.47% (9)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Реджана 0:4 Лечче Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Ренате Лечче 0:0 Виртус Энтелла
Лечче 4:0 Ювентус (до 23 лет) Пескара 1:1 Лечче Лечче 3:1 Козенца Пьяченца 0:1 Лечче Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче Кремонезе 1:2 Лечче Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче
Кьево Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кьево 1:2 Виченца Виртус Кьево 3:0 Порденоне Козенца 1:0 Кьево Кьево 0:1 Монца
Брешия 1:0 Кьево Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче

Последние игры между собой

Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Кьево 1:2 Лечче Серия B Кьево 1:0 Лечче Серия A Лечче 2:2 Кьево Серия A Кьево 1:0 Лечче Серия A
Лечче 3:2 Кьево Серия A Кьево 1:1 Лечче Серия A Лечче 2:0 Кьево Серия A Кьево 3:3 Лечче Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 27 12 14 1 49 - 26 50
2. Монца 0:0 Заявка 28 12 12 4 37 - 21 48
3. Венеция 0:0 Заявка 28 12 10 6 37 - 25 46
4. Лечче 2:1 Заявка 28 11 13 4 50 - 33 46
5. Читтаделла Заявка 28 12 8 8 40 - 27 44
6. Салернитана Заявка 26 11 10 5 28 - 27 43
7. Кьево 1:2 Заявка 28 11 9 8 35 - 25 42
8. СПАЛ 2013 Заявка 28 10 12 6 34 - 29 42
9. Фрозиноне 0:0 Заявка 28 9 11 8 28 - 32 38
10. Пиза Заявка 28 8 13 7 36 - 40 37
11. Виченца Виртус Заявка 27 7 13 7 38 - 37 34
12. Брешия 0:0 Заявка 28 8 10 10 38 - 40 34
13. Реджина 0:0 Заявка 28 8 10 10 27 - 32 34
14. Порденоне 0:0 Заявка 28 7 13 8 28 - 27 34
15. Кремонезе 1:0 Заявка 28 8 8 12 31 - 36 32
16. Реджана 0:1 Заявка 27 8 4 15 24 - 39 28
17. Козенца Заявка 27 4 14 9 22 - 28 26
18. Асколи 0:0 Заявка 28 5 9 14 21 - 36 24
19. Пескара 0:0 Заявка 28 5 8 15 20 - 43 23
20. Виртус Энтелла Заявка 28 4 9 15 24 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 1:2 Заявка 14 8 2 4 22 - 12 26
2. Венеция 0:0 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
3. Эмполи Заявка 13 6 7 0 24 - 10 25
4. Читтаделла Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
5. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
6. Монца 0:0 Заявка 13 6 5 2 20 - 8 23
7. СПАЛ 2013 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
8. Лечче 2:1 Заявка 15 5 8 2 28 - 20 23
9. Пиза Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
10. Брешия 0:0 Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Кремонезе 1:0 Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
12. Реджана 0:1 Заявка 14 5 3 6 14 - 17 18
13. Реджина 0:0 Заявка 14 5 3 6 11 - 14 18
14. Асколи 0:0 Заявка 14 4 4 6 10 - 17 16
15. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 3 7 4 11 - 14 16
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне 0:0 Заявка 14 2 9 3 17 - 15 15
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара 0:0 Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца 0:0 Заявка 15 6 7 2 17 - 13 25
3. Лечче 2:1 Заявка 13 6 5 2 22 - 13 23
4. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
5. Салернитана Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
6. Венеция 0:0 Заявка 14 4 8 2 15 - 12 20
7. Читтаделла Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
8. Виченца Виртус Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Порденоне 0:0 Заявка 14 5 4 5 11 - 12 19
10. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
11. Пиза Заявка 14 4 4 6 21 - 26 16
12. Кьево 1:2 Заявка 14 3 7 4 13 - 13 16
13. Реджина 0:0 Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Брешия 0:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 19 15
16. Кремонезе 1:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
17. Пескара 0:0 Заявка 14 3 4 7 9 - 22 13
18. Реджана 0:1 Заявка 13 3 1 9 10 - 22 10
19. Виртус Энтелла Заявка 14 1 6 7 10 - 20 9
20. Асколи 0:0 Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Кьево
2.34
4.48
8.34
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.34 3.06 3.38
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.10 3.38
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.05 3.30
  2.34 3.13 3.56

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.07 4.04 1.24 2.74 1.45 1.99 1.90 1.56 2.43 1.33 3.34 1.20 4.64 1.08 7.70
7.30 1.05 6.35 1.09 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.16 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.80
9.20 1.04 6.80 1.09 2.95 1.37 2.28 1.63 1.90 1.90 1.69 2.17 1.33 3.10 1.23 3.85 1.08 6.40 1.08 7.50 1.01 12.50 0.00 13.00 0.00 19.00
3.29 1.36 2.89 1.45 2.46 1.59 2.00 1.88 1.75 2.16 1.57 2.52 1.28 3.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.17 1.69 1.50 2.56 1.25 3.94 1.09 7.40
2.59 1.50 1.75 2.08 1.38 3.04 1.10 6.75 1.07 8.20
1.73 2.11 1.33 3.15 1.08 6.80
2.83 1.46 2.31 1.65 1.80 2.09 1.50 2.68 1.36 3.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.87 1.93 1.43 2.83 1.19 4.64
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.20
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.86
1.84 1.90
Букмекер Да Нет
4.84 1.18
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.52 1.30
3.60 1.27
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