  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
4:2
Конец матча

Стадион:
Кьево
0'
1:0
9' Гол
Маджио Кристиан
18' Желтая карточка
Оби Джоэл
1:1
22' Гол
Оби Джоэл
2:1
25' Гол
Кода Массимо
3:1
38' Гол
Кода Массимо
41' Желтая карточка
Майер Жан
4:1
42' Гол
Петтинари Стефано
43' Желтая карточка
Петтинари Стефано
52' Желтая карточка
Маджио Кристиан
4:2
53' Гол
Могос Василе
54' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
4:2
62' Не забитый пенальти
Леверб Максим
74' Желтая карточка
Де Лука Мануэль
79' Желтая карточка
Бертаньоли Массимо
85' Желтая карточка
Николов Бобан
90'+4
21
Габриэл
Васконселлос
2
Маджио
Кристиан
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
25
Галло
Антонино
37
Майер
Жан
42
Юлманд
Мортен
23
Бьёркенгрен
Йон
20
Петтинари
Стефано
53
Хендерсон
Лиам
9
Кода
Массимо
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
5
Риджионе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
13
Ренцетти
Франческо
24
Вивиани
Маттиа
10
Оби
Джоэл
18
Канотто
Луиджи
16
Гарритано
Лука
11
Ди
Гаудио
Антонио
98
Де
Лука
Мануэль
Лечче
4-3-3
Кьево
4-2-3-1

Ход матча

9'
Маджио Кристиан
(Хендерсон Лиам)
1:0
18'
 
Оби Джоэл
20'
 
Леверб Максим
Вяйсянен Саули
22'
1:1
Оби Джоэл
(Ренцетти Франческо)
25'
Кода Массимо
(Меккарьелло Бьяджо)
2:1
38'
Кода Массимо
(Юлманд Мортен)
3:1
41'
Майер Жан
 
42'
Петтинари Стефано
(Маджио Кристиан)
4:1
43'
Петтинари Стефано
 
46'
Жута Леонард
Галло Антонино
 
46'
Николов Бобан
Майер Жан
 
46'
 
Пальмьеро Лука
Оби Джоэл
52'
Маджио Кристиан
 
53'
4:2
Могос Василе
54'
Меккарьелло Бьяджо
 
60'
 
Чичиретти Амато
Ди Гаудио Антонио
62'
4:2
Леверб Максим
63'
Ялчын Гювен
Петтинари Стефано
 
74'
 
Де Лука Мануэль
74'
 
Фабро Микаэль
Канотто Луиджи
75'
 
Бертаньоли Массимо
Вивиани Маттиа
75'
Манкозу Марко
Хендерсон Лиам
 
79'
 
Бертаньоли Массимо
83'
Стемпиньски Мариуш
Кода Массимо
 
85'
Николов Бобан
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 16 (2) 0.57
2. Манкозу Марко 8 (3) 0.29
3. Стемпиньски Мариуш 7 (1) 0.25
4. Родригес Пабло 4 0.14
5. Хендерсон Лиам 2 0.07
6. Маджио Кристиан 2 0.07
7. Фалько Филиппо 2 0.07
8. Майер Жан 2 0.07
9. Меккарьелло Бьяджо 1 0.04
10. Тахцидис Панайотис 1 0.04
11. Кальдерони Марко 1 0.04
12. Петтинари Стефано 1 0.04
13. Адьяпонг Клод 1 0.04
14. Паганини Лука 1 0.04
15. Дермаку Кастриот 1 0.04
16. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
17. Листковски Марчин 0 0
18. Юлманд Мортен 0 0
Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 5 0.18
2. Марджиотта Франческо 4 0.14
3. Оби Джоэл 4 0.14
4. Де Лука Мануэль 4 0.14
5. Могос Василе 3 0.11
6. Джорджевич Филип 3 0.11
7. Чичиретти Амато 3 0.11
8. Бертаньоли Массимо 2 0.07
9. Джаккерини Эммануэле 2 (2) 0.07
10. Пальмьеро Лука 1 0.04
11. Риджионе Микеле 1 0.04
12. Фабро Микаэль 1 0.04
13. Канотто Луиджи 1 0.04
14. Джильотти Гийом 1 0.04
15. Леверб Максим 1 (1) 0.04
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Вяйсянен Саули 0 0
18. Д'Амико Феличе 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кода Массимо 5 1
2. Тахцидис Панайотис 6 0
3. Лучиони Фабио 6 0
4. Меккарьелло Бьяджо 5 0
5. Хендерсон Лиам 4 0
6. Кальдерони Марко 4 0
7. Николов Бобан 4 0
8. Юлманд Мортен 4 0
9. Манкозу Марко 3 0
10. Листковски Марчин 3 0
11. Родригес Пабло 2 0
12. Стемпиньски Мариуш 2 0
13. Майер Жан 2 0
14. Паганини Лука 2 0
15. Бьёркенгрен Йон 2 0
16. Россеттини Лука 0 1
17. Маджио Кристиан 1 0
18. Петтинари Стефано 1 0
19. Жута Леонард 1 0
20. Габриэл Васконселлос 1 0
21. Фалько Филиппо 1 0
22. Пизакане Фабио 1 0
23. Дермаку Кастриот 1 0
24. Петриччоне Якопо 1 0
25. Адьяпонг Клод 1 0
26. Ялчын Гювен 1 0
Кьево
# Игрок      
1. Оби Джоэл 5 1
2. Пальмьеро Лука 6 0
3. Коттали Маттео 4 1
4. Вивиани Маттиа 3 1
5. Риджионе Микеле 4 0
6. Де Лука Мануэль 4 0
7. Ренцетти Франческо 2 1
8. Могос Василе 3 0
9. Леверб Максим 3 0
10. Джильотти Гийом 1 1
11. Фабро Микаэль 2 0
12. Бертаньоли Массимо 2 0
13. Гарритано Лука 1 0
14. Ди Гаудио Антонио 1 0
15. Канотто Луиджи 1 0
16. Марджиотта Франческо 1 0
17. Шемпер Адриан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 13.73% (7) 15.69% (8) 15.69% (8) 21.57% (11) 15.69% (8) 17.65% (9)
 Кьево 2.78% (1) 25% (9) 13.89% (5) 19.44% (7) 13.89% (5) 25% (9)

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Реджана 0:4 Лечче Новара 3:0 Лечче Лечче 2:1 Ренате Лечче 0:0 Виртус Энтелла
Лечче 4:0 Ювентус (до 23 лет) Пескара 1:1 Лечче Лечче 3:1 Козенца Пьяченца 0:1 Лечче Лечче 0:0 Понтедера Каррарезе 1:2 Лечче Кремонезе 1:2 Лечче Лечче 2:2 Брешия Лечче 4:0 Комо Лечче 1:2 Асколи Алессандрия 0:0 Лечче Лечче 1:0 Ливорно Порденоне 1:1 Лечче Лечче 2:2 Эмполи Джиана Эрминио 1:1 Лечче Альбинолеффе 0:0 Лечче
Кьево Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Кьево 1:2 Виченца Виртус Кьево 3:0 Порденоне Козенца 1:0 Кьево Кьево 0:1 Монца
Брешия 1:0 Кьево Кьево 1:0 Реджана Салернитана 1:1 Кьево Кьево 3:1 Пескара Кьево 2:1 Читтаделла Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче

Последние игры между собой

Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Кьево: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Кьево 1:2 Лечче Серия B Кьево 1:0 Лечче Серия A Лечче 2:2 Кьево Серия A Кьево 1:0 Лечче Серия A
Лечче 3:2 Кьево Серия A Кьево 1:1 Лечче Серия A Лечче 2:0 Кьево Серия A Кьево 3:3 Лечче Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 27 12 14 1 49 - 26 50
2. Монца Заявка 28 12 11 5 37 - 22 47
3. Венеция Заявка 28 12 10 6 38 - 26 46
4. Лечче Заявка 28 11 13 4 52 - 34 46
5. Салернитана 0:0 Заявка 27 11 11 5 28 - 27 44
6. Читтаделла Заявка 28 12 8 8 40 - 27 44
7. Кьево Заявка 28 11 9 8 36 - 27 42
8. СПАЛ 2013 Заявка 28 10 12 6 34 - 29 42
9. Фрозиноне Заявка 28 9 10 9 28 - 33 37
10. Пиза Заявка 28 8 13 7 36 - 40 37
11. Брешия Заявка 28 9 9 10 39 - 40 36
12. Реджина Заявка 28 9 9 10 28 - 32 36
13. Виченца Виртус Заявка 27 7 13 7 38 - 37 34
14. Порденоне Заявка 28 7 13 8 28 - 27 34
15. Кремонезе Заявка 28 8 8 12 33 - 36 32
16. Реджана Заявка 27 8 4 15 24 - 41 28
17. Козенца 0:0 Заявка 28 4 15 9 22 - 28 27
18. Асколи Заявка 28 5 9 14 22 - 37 24
19. Пескара Заявка 28 5 8 15 20 - 43 23
20. Виртус Энтелла Заявка 28 4 9 15 24 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 14 8 2 4 22 - 12 26
2. Венеция Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
3. Эмполи Заявка 13 6 7 0 24 - 10 25
4. Читтаделла Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
5. Салернитана 0:0 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
6. Монца Заявка 13 6 5 2 20 - 8 23
7. СПАЛ 2013 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
8. Лечче Заявка 15 5 8 2 30 - 21 23
9. Пиза Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
10. Реджина Заявка 14 6 2 6 12 - 14 20
11. Брешия Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
12. Кремонезе Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
13. Реджана Заявка 14 5 3 6 14 - 17 18
14. Асколи Заявка 14 4 4 6 11 - 18 16
15. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
16. Фрозиноне Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
17. Порденоне Заявка 14 2 9 3 17 - 15 15
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца 0:0 Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца Заявка 15 6 6 3 17 - 14 24
3. Лечче Заявка 13 6 5 2 22 - 13 23
4. Фрозиноне Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
5. Салернитана 0:0 Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
6. Венеция Заявка 14 4 8 2 16 - 13 20
7. Читтаделла Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
8. Виченца Виртус Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Порденоне Заявка 14 5 4 5 11 - 12 19
10. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
11. Брешия Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
12. Пиза Заявка 14 4 4 6 21 - 26 16
13. Кьево Заявка 14 3 7 4 14 - 15 16
14. Козенца 0:0 Заявка 14 3 7 4 13 - 14 16
15. Реджина Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
16. Кремонезе Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
17. Пескара Заявка 14 3 4 7 9 - 22 13
18. Реджана Заявка 13 3 1 9 10 - 24 10
19. Виртус Энтелла Заявка 14 1 6 7 10 - 20 9
20. Асколи Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.34 3.06 3.38
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.10 3.38
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 12.00 41.00
  1.06 13.11 40.52

Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Кьево» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кьево» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Кьево», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
8.10 1.07 4.04 1.24 2.74 1.45 1.99 1.90 1.56 2.43 1.33 3.34 1.20 4.64 1.08 7.70
7.30 1.05 6.35 1.09 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.16 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.80
9.20 1.04 6.80 1.09 7.00 1.08 5.20 1.14 1.90 1.90 2.48 1.50 1.87 1.87 4.70 1.17 3.45 1.28 1.92 1.82 1.44 2.65 3.45 1.28 2.35 1.55 1.70 2.08 1.15 5.00 1.09 6.50 1.08 7.00 1.07 7.50
3.29 1.36 2.80 1.47 2.39 1.62 3.01 1.41 2.37 1.62 2.05 1.83 1.73 2.19 1.53 2.59 1.28 3.93 3.12 1.39 2.19 1.72 1.82 2.06 3.06 1.40 2.43 1.60 1.85 2.03 1.53 2.60 1.30 3.66 1.48 2.75 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75
2.17 1.69 1.50 2.56 1.25 3.94 1.09 7.40
2.59 1.50 1.75 2.08 1.38 3.04 1.10 6.75 1.07 8.20
1.73 2.11 1.97 1.77 1.31 3.25 1.17 4.70 1.03 14.00 1.35 3.05 1.04 12.00 1.03 14.00
2.75 1.47 2.25 1.68 1.75 2.13 1.47 2.74 1.77 2.10 1.48 2.72 1.19 4.90 1.22 4.34 1.11 6.89
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.87 1.93 1.43 2.83 1.19 4.64
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.20
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.86
1.45 2.62
Букмекер Да Нет
4.84 1.18
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.52 1.30
3.60 1.27
Где смотреть матч Лечче 4:2 Кьево онлайн

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