  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Асколи
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Венеция
0'
13' Желтая карточка
Броско Риккардо
24' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
28' Желтая карточка
Шарич Дарио
38'
1
Леали
Никола
18
Пинна
Симоне
23
Броско
Риккардо
15
Кваранта
Данило
3
Д'Орацио
Томмазо
30
Шарич
Дарио
72
Данци
Андреа
11
Париджини
Витторио
21
Сабири
Абдельхамид
26
Бидуи
Софьян
9
Дионизи
Федерико
22
Помини
Альберто
7
Маццокки
Паскуале
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
31
Риччи
Джакомо
16
Фьордилино
Антонио
4
Тогордо
Антони
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
70
Эспозито
Себастьяно
20
Ди
Мариано
Франческо
Асколи
4-2-3-1
Венеция
4-3-3

Ход матча

13'
Броско Риккардо
 
24'
 
Чеккарони Пьетро
28'
Шарич Дарио
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баич Риад 6 0.21
2. Сабири Абдельхамид 5 (1) 0.18
3. Дионизи Федерико 3 (1) 0.11
4. Пучино Раффаэле 1 0.04
5. Крагль Оливер 1 0.04
6. Кавион Микеле 1 0.04
7. Броско Риккардо 1 0.04
8. Эрамо Мирко 1 0.04
9. Мости Никола 1 0.04
10. Канджано Джанмарко 1 0.04
11. Бюхель Марсель 0 0
12. Кирико Козимо 0 0
13. Кваранта Данило 0 0
14. Пьерини Николас 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 12 0.43
2. Араму Маттиа 6 (2) 0.21
3. Фьордилино Антонио 4 0.14
4. Джонсон Деннис 3 0.11
5. Ди Мариано Франческо 1 0.04
6. Мале Юссеф 1 0.04
7. Маццокки Паскуале 1 0.04
8. Чрнигой Домен 1 0.04
9. Модоло Марко 1 0.04
10. Бокалон Риккардо 1 0.04
11. Чеккарони Пьетро 1 0.04
12. Карлссон Отар 1 0.04
13. Свобода Михаэль 1 0.04
14. Тогордо Антони 0 0
15. Дези Якопо 0 0
16. Капелло Алессандро 0 0
17. Феррарини Габриэле 0 0

Карточки

Асколи
# Игрок      
1. Бюхель Марсель 8 2
2. Броско Риккардо 8 1
3. Шарич Дарио 6 0
4. Сабири Абдельхамид 5 0
5. Джербо Альберто 4 0
6. Кирико Козимо 4 0
7. Крагль Оливер 2 1
8. Калигара Фабрицио 2 1
9. Эрамо Мирко 3 0
10. Пучино Раффаэле 3 0
11. Корбо Габриэле 1 1
12. Петруччи Давиде 2 0
13. Дионизи Федерико 2 0
14. Сини Симоне 2 0
15. Леали Никола 2 0
16. Авлонитис Тасос 2 0
17. Шпендльхофер Лукас 2 0
18. Баич Риад 2 0
19. Кваранта Данило 2 0
20. Пинна Симоне 2 0
21. Канджано Джанмарко 2 0
22. Simone Simeri 0 1
23. Личо Деан 0 1
24. Париджини Витторио 1 0
25. Кавион Микеле 1 0
26. Д'Орацио Томмазо 1 0
27. Тупта Любомир 1 0
28. Мости Никола 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Фьордилино Антонио 8 0
2. Джонсон Деннис 3 2
3. Мале Юссеф 6 0
4. Вакка Антонио 5 0
5. Модоло Марко 4 0
6. Маццокки Паскуале 4 0
7. Капелло Алессандро 3 0
8. Бокалон Риккардо 3 0
9. Араму Маттиа 3 0
10. Чеккарони Пьетро 3 0
11. Тогордо Антони 3 0
12. Чрнигой Домен 2 0
13. Кремонези Микеле 2 0
14. Ди Мариано Франческо 2 0
15. Форте Франческо 2 0
16. Феличоли Джанфилиппо 2 0
17. Свобода Михаэль 2 0
18. Эспозито Себастьяно 2 0
19. Молинаро Кристиан 1 0
20. Леццерини Лука 1 0
21. Риччи Джакомо 1 0
22. Карлссон Отар 1 0
23. Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0
24. Феррарини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Асколи 19.05% (4) 19.05% (4) 4.76% (1) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5)
 Венеция 6.25% (2) 9.38% (3) 25% (8) 21.88% (7) 9.38% (3) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Асколи Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана
Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи
Венеция Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Венеция 0:1 Брешия Венеция 2:1 Реджана Эмполи 1:1 Венеция Венеция 3:2 Виртус Энтелла
Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция

Последние игры между собой

Асколи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Венеция: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
Венеция 2:1 Асколи Серия B Венеция 2:1 Асколи Серия B Асколи 1:1 Венеция Серия B Асколи 1:0 Венеция Серия B
Венеция 1:0 Асколи Серия B Венеция 1:0 Асколи Серия B Асколи 3:3 Венеция Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 27 12 14 1 49 - 26 50
2. Монца 0:0 Заявка 28 12 12 4 37 - 21 48
3. Венеция 0:0 Заявка 28 12 10 6 37 - 25 46
4. Лечче 3:1 Заявка 28 11 13 4 51 - 33 46
5. Читтаделла Заявка 28 12 8 8 40 - 27 44
6. Салернитана Заявка 26 11 10 5 28 - 27 43
7. Кьево 1:3 Заявка 28 11 9 8 35 - 26 42
8. СПАЛ 2013 Заявка 28 10 12 6 34 - 29 42
9. Фрозиноне 0:0 Заявка 28 9 11 8 28 - 32 38
10. Пиза Заявка 28 8 13 7 36 - 40 37
11. Виченца Виртус Заявка 27 7 13 7 38 - 37 34
12. Брешия 0:0 Заявка 28 8 10 10 38 - 40 34
13. Реджина 0:0 Заявка 28 8 10 10 27 - 32 34
14. Порденоне 0:0 Заявка 28 7 13 8 28 - 27 34
15. Кремонезе 1:0 Заявка 28 8 8 12 31 - 36 32
16. Реджана 0:1 Заявка 27 8 4 15 24 - 39 28
17. Козенца Заявка 27 4 14 9 22 - 28 26
18. Асколи 0:0 Заявка 28 5 9 14 21 - 36 24
19. Пескара 0:0 Заявка 28 5 8 15 20 - 43 23
20. Виртус Энтелла Заявка 28 4 9 15 24 - 44 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 1:3 Заявка 14 8 2 4 22 - 12 26
2. Венеция 0:0 Заявка 14 8 2 4 22 - 13 26
3. Эмполи Заявка 13 6 7 0 24 - 10 25
4. Читтаделла Заявка 14 7 4 3 21 - 12 25
5. Салернитана Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
6. Монца 0:0 Заявка 13 6 5 2 20 - 8 23
7. СПАЛ 2013 Заявка 14 6 5 3 21 - 15 23
8. Лечче 3:1 Заявка 15 5 8 2 29 - 20 23
9. Пиза Заявка 14 4 9 1 15 - 14 21
10. Брешия 0:0 Заявка 14 5 4 5 23 - 21 19
11. Кремонезе 1:0 Заявка 15 5 4 6 17 - 18 19
12. Реджана 0:1 Заявка 14 5 3 6 14 - 17 18
13. Реджина 0:0 Заявка 14 5 3 6 11 - 14 18
14. Асколи 0:0 Заявка 14 4 4 6 10 - 17 16
15. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 3 7 4 11 - 14 16
16. Виченца Виртус Заявка 13 2 9 2 17 - 16 15
17. Порденоне 0:0 Заявка 14 2 9 3 17 - 15 15
18. Виртус Энтелла Заявка 14 3 3 8 14 - 24 12
19. Козенца Заявка 14 1 8 5 9 - 14 11
20. Пескара 0:0 Заявка 14 2 4 8 11 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 14 6 7 1 25 - 16 25
2. Монца 0:0 Заявка 15 6 7 2 17 - 13 25
3. Лечче 3:1 Заявка 13 6 5 2 22 - 13 23
4. Фрозиноне 0:0 Заявка 14 6 4 4 17 - 18 22
5. Салернитана Заявка 14 5 5 4 12 - 18 20
6. Венеция 0:0 Заявка 14 4 8 2 15 - 12 20
7. Читтаделла Заявка 14 5 4 5 19 - 15 19
8. Виченца Виртус Заявка 14 5 4 5 21 - 21 19
9. Порденоне 0:0 Заявка 14 5 4 5 11 - 12 19
10. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 7 3 13 - 14 19
11. Пиза Заявка 14 4 4 6 21 - 26 16
12. Кьево 1:3 Заявка 14 3 7 4 13 - 14 16
13. Реджина 0:0 Заявка 14 3 7 4 16 - 18 16
14. Козенца Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
15. Брешия 0:0 Заявка 14 3 6 5 15 - 19 15
16. Кремонезе 1:0 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
17. Пескара 0:0 Заявка 14 3 4 7 9 - 22 13
18. Реджана 0:1 Заявка 13 3 1 9 10 - 22 10
19. Виртус Энтелла Заявка 14 1 6 7 10 - 20 9
20. Асколи 0:0 Заявка 14 1 5 8 11 - 19 8
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Венеция
3.98
2.97
2.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  3.20 2.97 2.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 2.94 2.52
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 2.65 2.31
  3.98 2.66 2.39

Самый высокий коэффициент на матч «Асколи» – «Венеция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Асколи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венеция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Асколи» – «Венеция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.85 1.10 3.58 1.29 2.45 1.55 1.83 2.07 1.46 2.71 1.26 3.78 1.15 5.40 1.06 9.40
6.30 1.08 5.30 1.13 2.70 1.44 2.04 1.78 1.61 2.45 1.29 3.60 1.21 4.20 1.06 7.80 1.03 8.30
4.50 1.18 3.30 1.30 1.92 1.82 1.44 2.65 1.78 2.04 1.28 3.45 1.09 6.50 1.07 7.50 1.02 17.00 1.02 17.00 0.00 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
7.97 1.10 3.11 1.39 2.20 1.72 1.83 2.05 1.59 2.44 1.35 3.30 1.51 2.65 1.64 2.35 1.47 2.79 1.23 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.04 1.78 1.44 2.79 1.21 4.40 1.07 8.40
2.38 1.58 1.61 2.31 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
1.40 2.80 1.05 10.50 1.03 14.00 1.03 14.00 1.02 17.00
1.23 4.30 1.11 6.77 1.19 4.81 1.42 2.92 1.33 3.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.75 1.45 1.75 2.08 1.37 3.10 1.16 5.25
3.20 1.35 2.15 1.70 1.52 2.53 1.18 4.85 1.13 6.05
2.20 1.64 1.52 2.44 1.18 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.02 1.75
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
5.20 1.16
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.84 1.26
3.80 1.23
Где смотреть матч Асколи 0:0 Венеция онлайн

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