Асколи
1:1
Конец матча
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
Венеция
13' Желтая карточкаБроско Риккардо
24' Желтая карточкаЧеккарони Пьетро
28' Желтая карточкаШарич Дарио
37' Желтая карточкаДанци Андреа
0:1
48' ГолФьордилино Антонио
50' Желтая карточкаБидуи Софьян
59' Вторая желтая карточкаБроско Риккардо
1:1
87' ГолБаич Риад
18
Пинна
Симоне
30
Шарич
Дарио
72
Данци
Андреа
26
Бидуи
Софьян
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мости НиколаПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
-
99 Баич РиадНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Ход матча
13'
24'
28'
37'
48'
50'
59'
87'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 11
-
7 Угловые 14
-
2 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баич Риад
|7
|0.25
|2.
|Сабири Абдельхамид
|5 (1)
|0.18
|3.
|Дионизи Федерико
|3 (1)
|0.11
|4.
|Пучино Раффаэле
|1
|0.04
|5.
|Крагль Оливер
|1
|0.04
|6.
|Кавион Микеле
|1
|0.04
|7.
|Броско Риккардо
|1
|0.04
|8.
|Эрамо Мирко
|1
|0.04
|9.
|Мости Никола
|1
|0.04
|10.
|Канджано Джанмарко
|1
|0.04
|11.
|Бюхель Марсель
|0
|0
|12.
|Кирико Козимо
|0
|0
|13.
|Кваранта Данило
|0
|0
|14.
|Пьерини Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|12
|0.43
|2.
|Араму Маттиа
|6 (2)
|0.21
|3.
|Фьордилино Антонио
|5
|0.18
|4.
|Джонсон Деннис
|3
|0.11
|5.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.04
|6.
|Мале Юссеф
|1
|0.04
|7.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.04
|8.
|Маццокки Паскуале
|1
|0.04
|9.
|Чрнигой Домен
|1
|0.04
|10.
|Модоло Марко
|1
|0.04
|11.
|Бокалон Риккардо
|1
|0.04
|12.
|Карлссон Отар
|1
|0.04
|13.
|Свобода Михаэль
|1
|0.04
|14.
|Тогордо Антони
|0
|0
|15.
|Дези Якопо
|0
|0
|16.
|Капелло Алессандро
|0
|0
|17.
|Феррарини Габриэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Броско Риккардо
|8
|2
|2.
|Бюхель Марсель
|8
|2
|3.
|Шарич Дарио
|6
|0
|4.
|Сабири Абдельхамид
|5
|0
|5.
|Джербо Альберто
|4
|0
|6.
|Кирико Козимо
|4
|0
|7.
|Крагль Оливер
|2
|1
|8.
|Калигара Фабрицио
|2
|1
|9.
|Эрамо Мирко
|3
|0
|10.
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|11.
|Корбо Габриэле
|1
|1
|12.
|Петруччи Давиде
|2
|0
|13.
|Дионизи Федерико
|2
|0
|14.
|Сини Симоне
|2
|0
|15.
|Леали Никола
|2
|0
|16.
|Авлонитис Тасос
|2
|0
|17.
|Шпендльхофер Лукас
|2
|0
|18.
|Баич Риад
|2
|0
|19.
|Кваранта Данило
|2
|0
|20.
|Пинна Симоне
|2
|0
|21.
|Канджано Джанмарко
|2
|0
|22.
|Simone Simeri
|0
|1
|23.
|Личо Деан
|0
|1
|24.
|Бидуи Софьян
|1
|0
|25.
|Париджини Витторио
|1
|0
|26.
|Кавион Микеле
|1
|0
|27.
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|28.
|Тупта Любомир
|1
|0
|29.
|Мости Никола
|1
|0
|30.
|Данци Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фьордилино Антонио
|8
|0
|2.
|Джонсон Деннис
|3
|2
|3.
|Мале Юссеф
|6
|0
|4.
|Вакка Антонио
|5
|0
|5.
|Модоло Марко
|4
|0
|6.
|Маццокки Паскуале
|4
|0
|7.
|Капелло Алессандро
|3
|0
|8.
|Бокалон Риккардо
|3
|0
|9.
|Араму Маттиа
|3
|0
|10.
|Чеккарони Пьетро
|3
|0
|11.
|Тогордо Антони
|3
|0
|12.
|Чрнигой Домен
|2
|0
|13.
|Кремонези Микеле
|2
|0
|14.
|Ди Мариано Франческо
|2
|0
|15.
|Форте Франческо
|2
|0
|16.
|Феличоли Джанфилиппо
|2
|0
|17.
|Свобода Михаэль
|2
|0
|18.
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|19.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|20.
|Леццерини Лука
|1
|0
|21.
|Риччи Джакомо
|1
|0
|22.
|Карлссон Отар
|1
|0
|23.
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0
|24.
|Феррарини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Асколи
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|Венеция
|6.06% (2)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|24.24% (8)
|9.09% (3)
|27.27% (9)
Предыдущие игры
Асколи Последние 20 матчей: +4 =6 -10Виртус Энтелла 0:0 Асколи Асколи 0:2 Пиза Порденоне 1:1 Асколи Асколи 0:2 Салернитана
Реджана 1:0 Асколи Асколи 1:1 Фрозиноне Лечче 1:2 Асколи Асколи 2:1 Брешия Асколи 0:0 Кьево Читтаделла 1:0 Асколи Асколи 2:1 Реджина Эмполи 1:1 Асколи Асколи 2:0 СПАЛ 2013 Монца 2:0 Асколи Виченца Виртус 2:1 Асколи Асколи 0:3 Козенца Кремонезе 3:3 Асколи Пиза 2:1 Асколи Асколи 0:2 Пескара Венеция 2:1 Асколи
Венеция Последние 20 матчей: +8 =8 -4Венеция 0:1 Брешия Венеция 2:1 Реджана Эмполи 1:1 Венеция Венеция 3:2 Виртус Энтелла
Пескара 0:2 Венеция Венеция 3:1 Кремонезе Фрозиноне 1:2 Венеция Виченца Виртус 0:0 Венеция Венеция 1:0 Читтаделла Порденоне 2:0 Венеция Венеция 1:1 Пиза Кьево 1:1 Венеция Венеция 1:2 Салернитана Козенца 0:0 Венеция Венеция 0:0 СПАЛ 2013 Реджина 1:2 Венеция Венеция 0:2 Монца Лечче 2:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Брешия 2:2 Венеция
Последние игры между собой
Асколи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Венеция: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|27
|12
|14
|1
|49 - 26
|50
|2.
|Монца
|Заявка
|28
|12
|11
|5
|37 - 22
|47
|3.
|Венеция
|Заявка
|28
|12
|10
|6
|38 - 26
|46
|4.
|Лечче
|Заявка
|28
|11
|13
|4
|52 - 34
|46
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|27
|11
|11
|5
|28 - 27
|44
|6.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|40 - 27
|44
|7.
|Кьево
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|36 - 27
|42
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 29
|42
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|28 - 33
|37
|10.
|Пиза
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 40
|37
|11.
|Брешия
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|39 - 40
|36
|12.
|Реджина
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|28 - 32
|36
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|38 - 37
|34
|14.
|Порденоне
|Заявка
|28
|7
|13
|8
|28 - 27
|34
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|33 - 36
|32
|16.
|Реджана
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 41
|28
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|28
|4
|15
|9
|22 - 28
|27
|18.
|Асколи
|Заявка
|28
|5
|9
|14
|22 - 37
|24
|19.
|Пескара
|Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 43
|23
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|24 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 12
|26
|2.
|Венеция
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|6.
|Монца
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 8
|23
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|8.
|Лечче
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|30 - 21
|23
|9.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|10.
|Реджина
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|12 - 14
|20
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|12.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|13.
|Реджана
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 17
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|11 - 18
|16
|15.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|16.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|17.
|Порденоне
|Заявка
|14
|2
|9
|3
|17 - 15
|15
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|17 - 14
|24
|3.
|Лечче
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Фрозиноне
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|5.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Венеция
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|16 - 13
|20
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|8.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Порденоне
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 12
|19
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|11.
|Брешия
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|12.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 26
|16
|13.
|Кьево
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|14 - 15
|16
|14.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 14
|16
|15.
|Реджина
|Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 22
|13
|18.
|Реджана
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|10 - 24
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 20
|9
|20.
|Асколи
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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