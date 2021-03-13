Порденоне
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Stadio Guido Teghil
Пескара
11' Желтая карточкаФольякко Алессандро
34' Желтая карточкаРигони Никола
16
Маньино
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маньино ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бансе АльдоНападающий
- Нападающий
-
-
27 Kevin Biondi
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Сетер ДамирНападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
Ход матча
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьяв Давиде
|11 (3)
|0.39
|2.
|Чиурриа Патрик
|5
|0.18
|3.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.11
|4.
|Цаммарини Роберто
|2
|0.07
|5.
|Барисон Альберто
|2
|0.07
|6.
|Берра Филиппо
|1
|0.04
|7.
|Фаласко Никола
|1
|0.04
|8.
|Скавоне Мануэль
|1
|0.04
|9.
|Бутич Карло
|1
|0.04
|10.
|Морра Клаудио
|1
|0.04
|11.
|Кало Джакомо
|0
|0
|12.
|Кампорезе Микеле
|0
|0
|13.
|Фольякко Алессандро
|0
|0
|14.
|Маньино Лука
|0
|0
|15.
|Малламо Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сетер Дамир
|4 (1)
|0.14
|2.
|Майстро Фабио
|4
|0.14
|3.
|Галано Кристиан
|3 (1)
|0.11
|4.
|Боккетти Сальваторе
|2
|0.07
|5.
|Бузеллато Массимилиано
|2
|0.07
|6.
|Мемушай Ледиан
|1
|0.04
|7.
|Сконьямильо Дженнаро
|1
|0.04
|8.
|Вокич Деян
|1
|0.04
|9.
|Одгор Йенс
|1
|0.04
|10.
|Мачин Хосе
|1
|0.04
|11.
|Ригони Никола
|0
|0
|12.
|Вальдифиори Мирко
|0
|0
|13.
|Ярошински Павел
|0
|0
|14.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|15.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|16.
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дьяв Давиде
|8
|0
|2.
|Скавоне Мануэль
|7
|0
|3.
|Фаласко Никола
|6
|0
|4.
|Барисон Альберто
|5
|0
|5.
|Фольякко Алессандро
|5
|0
|6.
|Берра Филиппо
|3
|1
|7.
|Мисурака Джанвито
|4
|0
|8.
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|9.
|Кало Джакомо
|4
|0
|10.
|Маньино Лука
|4
|0
|11.
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|12.
|Бассоли Алессандро
|2
|0
|13.
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|14.
|Цаммарини Роберто
|2
|0
|15.
|Бутич Карло
|2
|0
|16.
|Гавацци Давиде
|1
|0
|17.
|Перизан Самуэле
|1
|0
|18.
|Хжановски Адам
|1
|0
|19.
|Россетти Маттео
|1
|0
|20.
|Малламо Алессандро
|1
|0
|21.
|Kevin Biondi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Майстро Фабио
|8
|0
|2.
|Бузеллато Массимилиано
|7
|0
|3.
|Сконьямильо Дженнаро
|4
|1
|4.
|Бальцано Антонио
|5
|0
|5.
|Дессена Даниэле
|4
|0
|6.
|Друди Мирко
|2
|1
|7.
|Фернандес Леандро II
|2
|1
|8.
|Нзита Мардоки
|2
|1
|9.
|Боккетти Сальваторе
|3
|0
|10.
|Вальдифиори Мирко
|3
|0
|11.
|Ярошински Павел
|3
|0
|12.
|Машанджело Эдоардо
|3
|0
|13.
|Белланова Рауль
|1
|1
|14.
|Ригони Никола
|2
|0
|15.
|Мемушай Ледиан
|2
|0
|16.
|Омеонга Стефан
|2
|0
|17.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|18.
|Сетер Дамир
|2
|0
|19.
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|20.
|Галано Кристиан
|1
|0
|21.
|Антей Лука
|1
|0
|22.
|Крекко Лука
|1
|0
|23.
|Мачин Хосе
|1
|0
|24.
|Бошич Милош
|1
|0
|25.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|26.
|Гут Родриго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порденоне
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|Пескара
|10% (2)
|20% (4)
|15% (3)
|5% (1)
|25% (5)
|25% (5)
Предыдущие игры
Порденоне Последние 20 матчей: +6 =7 -7Монца 2:0 Порденоне Кьево 3:0 Порденоне Порденоне 1:1 Асколи Реджина 1:0 Порденоне
Порденоне 0:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:3 Порденоне Порденоне 1:2 Виченца Виртус Порденоне 1:1 Лечче Козенца 0:0 Порденоне Порденоне 2:0 Венеция Салернитана 0:2 Порденоне Порденоне 3:0 Реджана Фрозиноне 1:1 Порденоне Порденоне 1:2 Кремонезе Виртус Энтелла 0:1 Порденоне Порденоне 1:1 Брешия Пиза 1:0 Порденоне Порденоне 0:0 Эмполи Пескара 0:2 Порденоне Порденоне 1:1 Монца
Пескара Последние 20 матчей: +4 =6 -10Пескара 0:1 СПАЛ 2013 Читтаделла 0:1 Пескара Пескара 1:1 Лечче Фрозиноне 0:0 Пескара
Пескара 0:2 Венеция Эмполи 2:2 Пескара Пескара 0:2 Реджина Кьево 3:1 Пескара Салернитана 2:0 Пескара Пескара 0:2 Кремонезе Реджана 0:1 Пескара Пескара 0:0 Козенца Виртус Энтелла 3:0 Пескара Пескара 1:1 Брешия Пескара 3:2 Монца Пиза 0:0 Пескара Пескара 2:3 Виченца Виртус Асколи 0:2 Пескара Пескара 0:2 Порденоне СПАЛ 2013 2:0 Пескара
Последние игры между собой
Порденоне: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Пескара: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|27
|12
|14
|1
|49 - 26
|50
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|28
|12
|12
|4
|37 - 21
|48
|3.
|Венеция
|0:0 Заявка
|28
|12
|10
|6
|37 - 25
|46
|4.
|Лечче
|3:1 Заявка
|28
|11
|13
|4
|51 - 33
|46
|5.
|Читтаделла
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|40 - 27
|44
|6.
|Салернитана
|Заявка
|26
|11
|10
|5
|28 - 27
|43
|7.
|Кьево
|1:3 Заявка
|28
|11
|9
|8
|35 - 26
|42
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|34 - 29
|42
|9.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|28
|9
|11
|8
|28 - 32
|38
|10.
|Пиза
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|36 - 40
|37
|11.
|Виченца Виртус
|Заявка
|27
|7
|13
|7
|38 - 37
|34
|12.
|Брешия
|0:0 Заявка
|28
|8
|10
|10
|38 - 40
|34
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|28
|8
|10
|10
|27 - 32
|34
|14.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|28
|7
|13
|8
|28 - 27
|34
|15.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|28
|8
|8
|12
|31 - 36
|32
|16.
|Реджана
|0:1 Заявка
|27
|8
|4
|15
|24 - 39
|28
|17.
|Козенца
|Заявка
|27
|4
|14
|9
|22 - 28
|26
|18.
|Асколи
|0:0 Заявка
|28
|5
|9
|14
|21 - 36
|24
|19.
|Пескара
|0:0 Заявка
|28
|5
|8
|15
|20 - 43
|23
|20.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|28
|4
|9
|15
|24 - 44
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|1:3 Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 12
|26
|2.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|22 - 13
|26
|3.
|Эмполи
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|24 - 10
|25
|4.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 12
|25
|5.
|Салернитана
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|6.
|Монца
|0:0 Заявка
|13
|6
|5
|2
|20 - 8
|23
|7.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|21 - 15
|23
|8.
|Лечче
|3:1 Заявка
|15
|5
|8
|2
|29 - 20
|23
|9.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|9
|1
|15 - 14
|21
|10.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|23 - 21
|19
|11.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|15
|5
|4
|6
|17 - 18
|19
|12.
|Реджана
|0:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 17
|18
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|11 - 14
|18
|14.
|Асколи
|0:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 17
|16
|15.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|11 - 14
|16
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|13
|2
|9
|2
|17 - 16
|15
|17.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|14
|2
|9
|3
|17 - 15
|15
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|12
|19.
|Козенца
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|9 - 14
|11
|20.
|Пескара
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|25 - 16
|25
|2.
|Монца
|0:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|17 - 13
|25
|3.
|Лечче
|3:1 Заявка
|13
|6
|5
|2
|22 - 13
|23
|4.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|17 - 18
|22
|5.
|Салернитана
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 18
|20
|6.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|4
|8
|2
|15 - 12
|20
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 15
|19
|8.
|Виченца Виртус
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|21 - 21
|19
|9.
|Порденоне
|0:0 Заявка
|14
|5
|4
|5
|11 - 12
|19
|10.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|13 - 14
|19
|11.
|Пиза
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 26
|16
|12.
|Кьево
|1:3 Заявка
|14
|3
|7
|4
|13 - 14
|16
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|14
|3
|7
|4
|16 - 18
|16
|14.
|Козенца
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|15.
|Брешия
|0:0 Заявка
|14
|3
|6
|5
|15 - 19
|15
|16.
|Кремонезе
|1:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|17.
|Пескара
|0:0 Заявка
|14
|3
|4
|7
|9 - 22
|13
|18.
|Реджана
|0:1 Заявка
|13
|3
|1
|9
|10 - 22
|10
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|10 - 20
|9
|20.
|Асколи
|0:0 Заявка
|14
|1
|5
|8
|11 - 19
|8
Победитель
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