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  3. Италия
Торино
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Интер Милан
0' 29'
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
4
Лянко
Войнович
3
Бремер
Глейсон
27
Войвода
Мергим
7
Лукич
Саша
38
Мандрагора
Роландо
8
Базелли
Даниэле
29
Мурру
Никола
24
Верди
Симоне
19
Санабрия
Антонио
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
5
Гальярдини
Роберто
14
Перишич
Иван
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Торино
3-5-2
Интер Милан
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 11 (2) 0.44
2. Бремер Глейсон 4 0.16
3. Дзадза Симоне 3 0.12
4. Лукич Саша 3 0.12
5. Бонаццоли Федерико 2 0.08
6. Иццо Армандо 2 0.08
7. Верди Симоне 1 0.04
8. Синго Уилфрид 1 0.04
9. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.04
10. Мейте Суалихо 1 0.04
11. Гояк Амер 1 0.04
12. Мандрагора Роландо 1 0.04
13. Н'Кулу Николя 1 0.04
14. Линетти Кароль 1 0.04
15. Санабрия Антонио 1 0.04
16. Войвода Мергим 0 0
17. Ринкон Томас 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 18 (4) 0.67
2. Мартинес Лаутаро 13 0.48
3. Хакими Ашраф 6 0.22
4. Санчес Алексис 5 0.19
5. Барелла Николо 3 0.11
6. Д'Амброзио Данило 3 0.11
7. Шкриньяр Милан 3 0.11
8. Перишич Иван 2 0.07
9. Гальярдини Роберто 2 0.07
10. Брозович Марсело 1 0.04
11. Дармиан Маттео 1 0.04
12. Видаль Артуро 1 0.04
13. Де Врей Стефан 1 0.04
14. Бастони Алессандро 0 0
15. Янг Эшли 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 6 1
2. Лянко Войнович 7 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Белотти Андреа 4 0
5. Линетти Кароль 4 0
6. Лукич Саша 4 0
7. Дзадза Симоне 3 0
8. Верди Симоне 3 0
9. Иццо Армандо 3 0
10. Н'Кулу Николя 2 0
11. Бонаццоли Федерико 2 0
12. Войвода Мергим 2 0
13. Буонджорно Алессандро 2 0
14. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Гояк Амер 1 0
18. Сегре Джакопо 1 0
19. Бремер Глейсон 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Хакими Ашраф 5 0
2. Лукаку Ромелу 4 0
3. Брозович Марсело 4 0
4. Барелла Николо 4 0
5. Бастони Алессандро 4 0
6. Янг Эшли 3 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Дармиан Маттео 2 0
12. Де Врей Стефан 2 0
13. Д'Амброзио Данило 2 0
14. Ханданович Самир 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 14.71% (5) 8.82% (3) 17.65% (6) 8.82% (3) 14.71% (5) 35.29% (12)
 Интер Милан 8.47% (5) 11.86% (7) 8.47% (5) 20.34% (12) 28.81% (17) 22.03% (13)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино
Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан
Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан

Последние игры между собой

Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Интер Милан 4:2 Торино Серия A Интер Милан 3:1 Торино Серия A Торино 0:3 Интер Милан Серия A Торино 1:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Торино Серия A Интер Милан 1:2 Торино Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Торино Серия A Торино 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Торино Серия A Торино 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Интер Милан Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 27 19 6 2 63 - 25 63
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Аталанта Заявка 27 15 7 5 63 - 34 52
5. Рома 0:1 Заявка 27 15 5 7 51 - 39 50
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Сассуоло Заявка 26 10 9 7 43 - 41 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 36 - 32 38
10. Удинезе Заявка 27 8 9 10 30 - 35 33
11. Сампдория Заявка 27 9 5 13 37 - 42 32
12. Болонья Заявка 27 8 7 12 36 - 42 31
13. Фиорентина Заявка 27 7 8 12 33 - 42 29
14. Дженоа Заявка 27 6 10 11 28 - 39 28
15. Специя Заявка 27 6 8 13 34 - 50 26
16. Беневенто Заявка 27 6 8 13 27 - 52 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино 0:0 Заявка 25 3 12 10 35 - 45 21
19. Парма 1:0 Заявка 27 3 10 14 24 - 52 19
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома 0:1 Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
10. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма 1:0 Заявка 14 2 5 7 7 - 22 11
20. Торино 0:0 Заявка 12 0 8 4 14 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан 0:0 Заявка 14 8 5 1 27 - 11 29
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома 0:1 Заявка 13 5 2 6 18 - 24 17
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Торино 0:0 Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма 1:0 Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    29'
    Со штрафного навесил Верди на дальнюю штангу, где пробил головой Войвода. Лишь штанга сейчас спасла гостей от пропущенного гола.
  • 28'
    Протащил мяч по флангу Мурру на скорости и получил по ногам от Шкриньяра. Штрафной удар исполнять будут туринцы. 
  • 27'
    С фланга навесил в штрафную соперника Перишич, но здесь не смог пробить Мартинес в борьбе против Мурру.
  • 26'
    Забрасывал Мандрагора в штрафную, куда врывался Верди, но на выходе Ханданович перехватил мяч.
  • 25'
    Мягко забросил в штрафную Перишич на ход Мартинесу, но тот нарушил правила в борьбе против Лянко.

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  • 24'
    Мягко забросил в штрафную соперника Барелла на ход Лукаку, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Иццо.
  • 23'
    С дальней дистанции пробивал теперь уже Бастони из-под защитника, но мяч полетел выше перекладины.
  • 22'
    Решился на дальний удар метров с двадцати трех Перишич, но мяч полетел гораздо выше перекладины.
  • 21'
    Прорывался на скорости по флангу Хакими и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 19'
    Ворвался в штрафную соперника Верди на скорости, но пробить ему не позволил в подкате Де Врей.
  • 18'
    Шкриньяр диагональным пасом искал в штрафной соперника Лукаку, но тому пробить не позволил Лянко.
  • 17'
    В верховой борьбе против Гальярдини получил по ногам Мандрагора. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 16'
    Диагональным пасом искал Лянко на левой бровке Мурру, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 14'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Иццо. Потребуется ему помощь медиков.
  • 13'
    В центре поля Мартинес получил по ногам от Мандрагоры. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 12'
    В разрез отдавал Верди в штрафную на ход Санабрии, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Бастони.
  • 11'
    По флангу забросил Мурру на ход Мандрагоре, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 10'
    Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Лукаку и в итоге нарушил правила против Иццо.
  • 9'
    Тонким пасом Перишич выводил в штрафную соперника Лукаку, но тому пробить по воротам не позволил Бремер.
  • 8'
    С угла поля навесил Барелла на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Иццо и головой вынес сферу подальше.
  • Угловой
    7'
    Решился на дальний удар Мартинес метров с двадцати, но от спины защитника мяч полетел на угловой.
  • Офсайд
    6'
    В разрез отдавал Лукаку на фланг, куда врывался Хакими, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.
  • 5'
    Пробивал головой с линии вратарской Мартинес после навеса с фланга от Перишича, но мяч полетел мимо ворот.
  • 4'
    Дальний заброс исполнял Гальярдини на фланг, куда врывался Перишич, но не успел он догнать мяч в пределах поля.
  • 3'
    Сразу мяч под свой контроль забрали миланцы и катают его в центре поля, пытаясь выманить соперника из обороны.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  10.50 5.65 1.34
Бонус: 5 000 ₽ 11.25 5.80 1.31
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 5.50 1.30
  10.63 5.47 1.33

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6
4.10 1.20 2.71 1.41 2.14 1.82 1.59 2.23 1.36 2.92 1.18 4.36 1.11 5.60 1.01 11.50
10.75 1.01 4.40 1.16 3.36 1.28 2.30 1.59 1.83 1.97 1.53 2.67 1.23 4.20 1.19 4.55 1.06 7.70 1.04 7.90
8.54 1.04 7.36 1.06 3.25 1.33 2.55 1.50 1.82 1.97 2.10 1.78 1.42 2.85 1.72 2.12 1.30 3.50 1.12 6.10 1.10 6.80 1.06 7.30 1.05 8.00 1.01 13.50
5.24 1.19 2.79 1.49 2.38 1.64 2.12 1.79 1.87 2.04 1.68 2.31 1.55 2.59 1.23 4.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.13 1.36 1.86 1.94 1.41 2.91 1.18 4.84
3.76 1.27 2.34 1.53 1.57 2.40 1.20 4.55 1.15 5.75
2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 3.70 1.05 7.94 1.03 9.00
3.15 1.40 2.49 1.59 1.88 2.03 1.61 2.45 1.42 3.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.84 1.26 2.24 1.65 1.67 2.21 1.30 3.30
4.60 1.18 3.20 1.35 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95
4.21 1.19 3.02 1.29 1.82 1.97 1.37 3.05 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.80
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.64 1.28
4.44 1.20
Где смотреть матч Торино 0:0 Интер Милан онлайн

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Прогнозы на матч Торино 0:0 Интер Милан

Исход игры
Торино
0.7% (1)
Ничья
3.4% (5)
Интер Милан
95.9% (140)
Тотал 2.5
Больше
60.84% (87)
Меньше
39.16% (56)
Обе команды забьют
Да
60.14% (86)
Нет
39.86% (57)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
37.7% (55)
0:2 Интер Милан
26.7% (39)
1:3 Интер Милан
15.8% (23)
0:1 Интер Милан
8.2% (12)
0:3 Интер Милан
3.4% (5)
1:1 Ничья
3.4% (5)
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