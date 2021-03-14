Мягко забросил в штрафную Перишич на ход Мартинесу, но тот нарушил правила в борьбе против Лянко.

Забрасывал Мандрагора в штрафную, куда врывался Верди, но на выходе Ханданович перехватил мяч.

С фланга навесил в штрафную соперника Перишич, но здесь не смог пробить Мартинес в борьбе против Мурру.

Протащил мяч по флангу Мурру на скорости и получил по ногам от Шкриньяра. Штрафной удар исполнять будут туринцы.

Со штрафного навесил Верди на дальнюю штангу, где пробил головой Войвода. Лишь штанга сейчас спасла гостей от пропущенного гола.

24' Мягко забросил в штрафную соперника Барелла на ход Лукаку, но тот не смог добраться до мяча в борьбе с Иццо.

23' С дальней дистанции пробивал теперь уже Бастони из-под защитника, но мяч полетел выше перекладины.

22' Решился на дальний удар метров с двадцати трех Перишич, но мяч полетел гораздо выше перекладины.

21' Прорывался на скорости по флангу Хакими и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

19' Ворвался в штрафную соперника Верди на скорости, но пробить ему не позволил в подкате Де Врей.

18' Шкриньяр диагональным пасом искал в штрафной соперника Лукаку, но тому пробить не позволил Лянко.

17' В верховой борьбе против Гальярдини получил по ногам Мандрагора. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

16' Диагональным пасом искал Лянко на левой бровке Мурру, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

14' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Иццо. Потребуется ему помощь медиков.

13' В центре поля Мартинес получил по ногам от Мандрагоры. Штрафной удар исполнять будут гости.

12' В разрез отдавал Верди в штрафную на ход Санабрии, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Бастони.

11' По флангу забросил Мурру на ход Мандрагоре, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

10' Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Лукаку и в итоге нарушил правила против Иццо.

9' Тонким пасом Перишич выводил в штрафную соперника Лукаку, но тому пробить по воротам не позволил Бремер.

8' С угла поля навесил Барелла на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Иццо и головой вынес сферу подальше.

7' Решился на дальний удар Мартинес метров с двадцати, но от спины защитника мяч полетел на угловой.

6' В разрез отдавал Лукаку на фланг, куда врывался Хакими, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.

5' Пробивал головой с линии вратарской Мартинес после навеса с фланга от Перишича, но мяч полетел мимо ворот.

4' Дальний заброс исполнял Гальярдини на фланг, куда врывался Перишич, но не успел он догнать мяч в пределах поля.

3' Сразу мяч под свой контроль забрали миланцы и катают его в центре поля, пытаясь выманить соперника из обороны.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.