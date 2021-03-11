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Торино
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 11 (2) 0.46
2. Бремер Глейсон 4 0.17
3. Дзадза Симоне 3 0.13
4. Лукич Саша 3 0.13
5. Бонаццоли Федерико 2 0.08
6. Иццо Армандо 2 0.08
7. Верди Симоне 1 0.04
8. Синго Уилфрид 1 0.04
9. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.04
10. Мейте Суалихо 1 0.04
11. Гояк Амер 1 0.04
12. Мандрагора Роландо 1 0.04
13. Н'Кулу Николя 1 0.04
14. Линетти Кароль 1 0.04
15. Санабрия Антонио 1 0.04
16. Войвода Мергим 0 0
17. Ринкон Томас 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 18 (4) 0.69
2. Мартинес Лаутаро 13 0.5
3. Хакими Ашраф 6 0.23
4. Санчес Алексис 5 0.19
5. Барелла Николо 3 0.12
6. Д'Амброзио Данило 3 0.12
7. Шкриньяр Милан 3 0.12
8. Перишич Иван 2 0.08
9. Гальярдини Роберто 2 0.08
10. Брозович Марсело 1 0.04
11. Дармиан Маттео 1 0.04
12. Видаль Артуро 1 0.04
13. Де Врей Стефан 1 0.04
14. Бастони Алессандро 0 0
15. Янг Эшли 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 6 1
2. Лянко Войнович 7 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Белотти Андреа 4 0
5. Линетти Кароль 4 0
6. Лукич Саша 4 0
7. Дзадза Симоне 3 0
8. Верди Симоне 3 0
9. Иццо Армандо 3 0
10. Н'Кулу Николя 2 0
11. Бонаццоли Федерико 2 0
12. Войвода Мергим 2 0
13. Буонджорно Алессандро 2 0
14. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Гояк Амер 1 0
18. Сегре Джакопо 1 0
19. Бремер Глейсон 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Хакими Ашраф 5 0
2. Лукаку Ромелу 4 0
3. Брозович Марсело 4 0
4. Барелла Николо 4 0
5. Бастони Алессандро 4 0
6. Янг Эшли 3 0
7. Видаль Артуро 3 0
8. Перишич Иван 3 0
9. Мартинес Лаутаро 3 0
10. Сенси Стефано 1 1
11. Дармиан Маттео 2 0
12. Де Врей Стефан 2 0
13. Д'Амброзио Данило 2 0
14. Ханданович Самир 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 14.71% (5) 8.82% (3) 17.65% (6) 8.82% (3) 14.71% (5) 35.29% (12)
 Интер Милан 8.47% (5) 11.86% (7) 8.47% (5) 20.34% (12) 28.81% (17) 22.03% (13)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +3 =10 -7
Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино
Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан
Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан

Последние игры между собой

Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Интер Милан 4:2 Торино Серия A Интер Милан 3:1 Торино Серия A Торино 0:3 Интер Милан Серия A Торино 1:0 Интер Милан Серия A
Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Торино Серия A Интер Милан 1:2 Торино Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Торино Серия A Торино 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Торино Серия A Торино 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Интер Милан Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 26 19 5 2 63 - 25 62
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Рома Заявка 26 15 5 6 51 - 38 50
5. Аталанта Заявка 26 14 7 5 60 - 33 49
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Верона Заявка 26 10 8 8 34 - 29 38
9. Сассуоло Заявка 25 9 9 7 40 - 39 36
10. Сампдория Заявка 26 9 5 12 36 - 39 32
11. Удинезе Заявка 26 8 8 10 29 - 34 32
12. Болонья Заявка 26 7 7 12 33 - 41 28
13. Дженоа Заявка 26 6 9 11 27 - 38 27
14. Фиорентина Заявка 26 6 8 12 29 - 41 26
15. Специя Заявка 26 6 8 12 33 - 47 26
16. Беневенто Заявка 26 6 8 12 26 - 48 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино Заявка 24 3 11 10 35 - 45 20
19. Парма Заявка 26 2 10 14 23 - 52 16
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
6. Аталанта Заявка 13 7 3 3 35 - 19 24
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
10. Болонья Заявка 12 5 3 4 21 - 20 18
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
13. Дженоа Заявка 13 4 4 5 19 - 20 16
14. Сассуоло Заявка 12 3 6 3 18 - 18 15
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 13 2 5 6 12 - 24 11
19. Парма Заявка 13 1 5 7 6 - 22 8
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан Заявка 13 8 4 1 27 - 11 28
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома Заявка 12 5 2 5 18 - 23 17
9. Верона Заявка 13 4 5 4 16 - 15 17
10. Сампдория Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
11. Специя Заявка 13 4 3 6 18 - 25 15
12. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
13. Удинезе Заявка 13 3 5 5 17 - 22 14
14. Торино Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Парма Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
19. Фиорентина Заявка 12 1 3 8 11 - 25 6
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торино - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 марта 2021, осталось 1 день 18 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 68
    Торино 0% (0)
    X 4.4% (3)
    Интер Милан 95.6% (65)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Интер Милан
    9.00
    5.25
    1.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
      9.00 5.25 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 9.00 5.15 1.40
    Бонус: 5 000 ₽ 8.70 5.10 1.37
      8.99 4.95 1.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6
    3.84 1.23 2.62 1.44 2.10 1.85 1.56 2.27 1.34 3.07 1.19 4.22 1.11 5.80 1.01 11.50
    10.75 1.01 4.30 1.17 3.48 1.27 2.22 1.63 1.78 2.04 1.53 2.68 1.24 4.05 1.18 4.70 1.05 8.10 1.04 8.60
    16.00 0.00 10.00 1.02 4.30 1.21 3.60 1.30 2.30 1.68 2.05 1.84 1.80 2.11 1.72 2.12 1.50 2.65 1.23 3.95 1.18 4.50 1.06 7.60 1.05 8.20 1.01 14.50
    4.92 1.21 2.79 1.49 2.30 1.68 2.06 1.85 1.80 2.11 1.63 2.41 1.51 2.68 1.21 4.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.04 1.39 1.82 1.99 1.39 3.00 1.17 5.00
    3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
    2.30 1.63 1.57 2.45 1.21 4.60
    3.04 1.43 2.39 1.64 1.83 2.09 1.58 2.53 1.40 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.94 1.25 2.26 1.64 1.64 2.26 1.31 3.44
    4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.26 3.85
    3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.81
    1.90 1.88
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    4.60 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.52 1.30
    3.45 1.28
    Где смотреть матч Торино - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Торино - Интер Милан

    Исход игры
    Торино
    0% (0)
    Ничья
    4.5% (3)
    Интер Милан
    95.5% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.19% (43)
    Меньше
    32.81% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    67.19% (43)
    Нет
    32.81% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    44.8% (30)
    0:2 Интер Милан
    16.4% (11)
    1:3 Интер Милан
    11.9% (8)
    0:1 Интер Милан
    10.4% (7)
    1:1 Ничья
    4.5% (3)
    0:3 Интер Милан
    3% (2)
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