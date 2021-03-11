Торино
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Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|11 (2)
|0.46
|2.
|Бремер Глейсон
|4
|0.17
|3.
|Дзадза Симоне
|3
|0.13
|4.
|Лукич Саша
|3
|0.13
|5.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0.08
|6.
|Иццо Армандо
|2
|0.08
|7.
|Верди Симоне
|1
|0.04
|8.
|Синго Уилфрид
|1
|0.04
|9.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.04
|10.
|Мейте Суалихо
|1
|0.04
|11.
|Гояк Амер
|1
|0.04
|12.
|Мандрагора Роландо
|1
|0.04
|13.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.04
|14.
|Линетти Кароль
|1
|0.04
|15.
|Санабрия Антонио
|1
|0.04
|16.
|Войвода Мергим
|0
|0
|17.
|Ринкон Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|18 (4)
|0.69
|2.
|Мартинес Лаутаро
|13
|0.5
|3.
|Хакими Ашраф
|6
|0.23
|4.
|Санчес Алексис
|5
|0.19
|5.
|Барелла Николо
|3
|0.12
|6.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.12
|7.
|Шкриньяр Милан
|3
|0.12
|8.
|Перишич Иван
|2
|0.08
|9.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.08
|10.
|Брозович Марсело
|1
|0.04
|11.
|Дармиан Маттео
|1
|0.04
|12.
|Видаль Артуро
|1
|0.04
|13.
|Де Врей Стефан
|1
|0.04
|14.
|Бастони Алессандро
|0
|0
|15.
|Янг Эшли
|0
|0
|16.
|Коларов Александар
|0
|0
|17.
|Раноккия Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|6
|1
|2.
|Лянко Войнович
|7
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Белотти Андреа
|4
|0
|5.
|Линетти Кароль
|4
|0
|6.
|Лукич Саша
|4
|0
|7.
|Дзадза Симоне
|3
|0
|8.
|Верди Симоне
|3
|0
|9.
|Иццо Армандо
|3
|0
|10.
|Н'Кулу Николя
|2
|0
|11.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|12.
|Войвода Мергим
|2
|0
|13.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|14.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|15.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|16.
|Базелли Даниэле
|1
|0
|17.
|Гояк Амер
|1
|0
|18.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|19.
|Бремер Глейсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хакими Ашраф
|5
|0
|2.
|Лукаку Ромелу
|4
|0
|3.
|Брозович Марсело
|4
|0
|4.
|Барелла Николо
|4
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|4
|0
|6.
|Янг Эшли
|3
|0
|7.
|Видаль Артуро
|3
|0
|8.
|Перишич Иван
|3
|0
|9.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|10.
|Сенси Стефано
|1
|1
|11.
|Дармиан Маттео
|2
|0
|12.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|13.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|14.
|Ханданович Самир
|1
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|16.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|35.29% (12)
|Интер Милан
|8.47% (5)
|11.86% (7)
|8.47% (5)
|20.34% (12)
|28.81% (17)
|22.03% (13)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +3 =10 -7Кротоне 4:2 Торино Кальяри 0:1 Торино Торино 0:0 Дженоа Аталанта 3:3 Торино
Торино 1:1 Фиорентина Беневенто 2:2 Торино Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2Интер Милан 1:0 Аталанта Парма 1:2 Интер Милан Интер Милан 3:0 Дженоа Милан 0:3 Интер Милан
Интер Милан 3:1 Лацио Ювентус 0:0 Интер Милан Фиорентина 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:2 Ювентус Интер Милан 4:0 Беневенто Интер Милан 2:1 Милан Удинезе 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан
Последние игры между собой
Торино: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Интер Милан: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 1:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Торино Серия A Интер Милан 1:2 Торино Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Торино Серия A Торино 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Торино Серия A Торино 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Торино Серия A Торино 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:1 Торино Серия A Торино 1:3 Интер Милан Серия A Торино 0:1 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|26
|19
|5
|2
|63 - 25
|62
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Рома
|Заявка
|26
|15
|5
|6
|51 - 38
|50
|5.
|Аталанта
|Заявка
|26
|14
|7
|5
|60 - 33
|49
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|15
|2
|8
|55 - 29
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Верона
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|34 - 29
|38
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|40 - 39
|36
|10.
|Сампдория
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|36 - 39
|32
|11.
|Удинезе
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|29 - 34
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|26
|7
|7
|12
|33 - 41
|28
|13.
|Дженоа
|Заявка
|26
|6
|9
|11
|27 - 38
|27
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 41
|26
|15.
|Специя
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|33 - 47
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|26 - 48
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|29 - 43
|22
|18.
|Торино
|Заявка
|24
|3
|11
|10
|35 - 45
|20
|19.
|Парма
|Заявка
|26
|2
|10
|14
|23 - 52
|16
|20.
|Кротоне
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|6.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|35 - 19
|24
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|10.
|Болонья
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 20
|18
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|13.
|Дженоа
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|19 - 20
|16
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 18
|15
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|12 - 24
|11
|19.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|6 - 22
|8
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 11
|28
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 23
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|16 - 15
|17
|10.
|Сампдория
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|11.
|Специя
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|18 - 25
|15
|12.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 22
|14
|14.
|Торино
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Парма
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|11 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Торино - Интер Милан
Исход игры
Торино
0% (0)
Ничья
4.5% (3)
Интер Милан
95.5% (64)
Тотал 2.5
Больше
67.19% (43)
Меньше
32.81% (21)
Обе команды забьют
Да
67.19% (43)
Нет
32.81% (21)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
44.8% (30)
0:2 Интер Милан
16.4% (11)
1:3 Интер Милан
11.9% (8)
0:1 Интер Милан
10.4% (7)
1:1 Ничья
4.5% (3)
0:3 Интер Милан
3% (2)
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