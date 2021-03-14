Болонья
3:1
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Сампдория
1:0
27' ГолБарроу Муса
32' Желтая карточкаПаласио Родриго
1:1
37' ГолКвальярелла Фабио
2:1
41' ГолСванберг Маттиас
56' Желтая карточкаФеррари Алекс
3:1
70' ГолСориано Роберто
76' Undefined phrase: football_event_Сансоне Никола
78' Желтая карточкаОльсен Андреас
84' Желтая карточкаРамирес Гастон
99
Барроу
Муса
22
Йосида
Майя
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
27'
1:0
32'
37'
41'
2:1
56'
70'
76'
78'
84'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
1 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|9
|0.33
|2.
|Барроу Муса
|6
|0.22
|3.
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.15
|4.
|Сванберг Маттиас
|3
|0.11
|5.
|Сансоне Никола
|2
|0.07
|6.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.07
|7.
|Паласио Родриго
|1
|0.04
|8.
|Ольсен Андреас
|1
|0.04
|9.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.04
|10.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.04
|11.
|Поли Андреа
|1
|0.04
|12.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0.04
|13.
|Домингес Николас
|1
|0.04
|14.
|Пас Нехуэн
|1
|0.04
|15.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|16.
|Медель Гари
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|9 (1)
|0.33
|2.
|Кейта Бальде
|5
|0.19
|3.
|Кандрева Антонио
|4 (2)
|0.15
|4.
|Янкто Якуб
|4
|0.15
|5.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.07
|6.
|Верре Валерио
|2
|0.07
|7.
|Экдаль Олбин
|2
|0.07
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.07
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.04
|10.
|Йосида Майя
|1
|0.04
|11.
|Габбьядини Маноло
|1
|0.04
|12.
|Берешиньски Бартош
|1
|0.04
|13.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0.04
|14.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.04
|15.
|Коллей Омар
|1
|0.04
|16.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|17.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|18.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|6
|1
|2.
|Домингес Николас
|6
|0
|3.
|Дейкс Митчелл
|4
|1
|4.
|Данило Ларанжера
|5
|0
|5.
|Схаутен Йерди
|5
|0
|6.
|Хики Аарон
|3
|1
|7.
|Паласио Родриго
|4
|0
|8.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|9.
|Сориано Роберто
|3
|0
|10.
|Виньято Эмануэль
|3
|0
|11.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|12.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|13.
|Сансоне Никола
|2
|0
|14.
|Ольсен Андреас
|1
|0
|15.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|16.
|Антов Валентин
|1
|0
|17.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|10
|0
|2.
|Экдаль Олбин
|8
|0
|3.
|Торсби Мортен
|7
|0
|4.
|Янкто Якуб
|7
|0
|5.
|Адриен Силва
|5
|0
|6.
|Рамирес Гастон
|5
|0
|7.
|Коллей Омар
|5
|0
|8.
|Кейта Бальде
|3
|1
|9.
|Йосида Майя
|4
|0
|10.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|11.
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|12.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|13.
|Феррари Алекс
|2
|0
|14.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|15.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|16.
|Габбьядини Маноло
|1
|0
|17.
|Верре Валерио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|8.82% (3)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|Сампдория
|8.11% (3)
|18.92% (7)
|24.32% (9)
|10.81% (4)
|13.51% (5)
|24.32% (9)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +5 =7 -8Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья
Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья
Сампдория Последние 20 матчей: +6 =4 -10Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория
Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья
Последние игры между собой
Болонья: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сампдория: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сампдория 4:1 Болонья Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Сампдория Серия A Болонья 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A Сампдория 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|27
|19
|6
|2
|63 - 25
|63
|2.
|Милан
|Заявка
|26
|17
|5
|4
|50 - 30
|56
|3.
|Ювентус
|Заявка
|25
|15
|7
|3
|51 - 21
|52
|4.
|Аталанта
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|63 - 34
|52
|5.
|Рома
|0:1 Заявка
|27
|15
|5
|7
|51 - 39
|50
|6.
|Наполи
|Заявка
|25
|15
|2
|8
|55 - 29
|47
|7.
|Лацио
|Заявка
|26
|14
|4
|8
|42 - 37
|46
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|26
|10
|9
|7
|43 - 41
|39
|9.
|Верона
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|36 - 32
|38
|10.
|Удинезе
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|30 - 35
|33
|11.
|Сампдория
|Заявка
|27
|9
|5
|13
|37 - 42
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|36 - 42
|31
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|33 - 42
|29
|14.
|Дженоа
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|28 - 39
|28
|15.
|Специя
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|34 - 50
|26
|16.
|Беневенто
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|27 - 52
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|29 - 43
|22
|18.
|Торино
|0:0 Заявка
|25
|3
|12
|10
|35 - 45
|21
|19.
|Парма
|1:0 Заявка
|27
|3
|10
|14
|24 - 52
|19
|20.
|Кротоне
|Заявка
|27
|4
|3
|20
|30 - 67
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|13
|11
|1
|1
|36 - 14
|34
|2.
|Рома
|0:1 Заявка
|14
|10
|3
|1
|33 - 15
|33
|3.
|Ювентус
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|29 - 9
|32
|4.
|Наполи
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 11
|28
|5.
|Аталанта
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|38 - 20
|27
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|21 - 16
|26
|7.
|Милан
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|25 - 19
|22
|8.
|Верона
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 14
|21
|9.
|Болонья
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 21
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 16
|20
|11.
|Удинезе
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 12
|18
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|21 - 20
|18
|13.
|Сампдория
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 21
|17
|14.
|Дженоа
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 21
|17
|15.
|Кротоне
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|18 - 26
|13
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 21
|12
|17.
|Специя
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|18.
|Беневенто
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 28
|11
|19.
|Парма
|1:0 Заявка
|14
|2
|5
|7
|7 - 22
|11
|20.
|Торино
|0:0 Заявка
|12
|0
|8
|4
|14 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|25 - 11
|34
|2.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|14
|8
|5
|1
|27 - 11
|29
|3.
|Аталанта
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|25 - 14
|25
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|5.
|Ювентус
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|22 - 12
|20
|6.
|Лацио
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|21 - 21
|20
|7.
|Наполи
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|22 - 18
|19
|8.
|Рома
|0:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 24
|17
|9.
|Верона
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|18 - 18
|17
|10.
|Беневенто
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 24
|15
|11.
|Сампдория
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 21
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 28
|15
|13.
|Удинезе
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 23
|15
|14.
|Торино
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|21 - 26
|13
|15.
|Дженоа
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|8 - 18
|11
|16.
|Кальяри
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 22
|10
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 21
|10
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 26
|9
|19.
|Парма
|1:0 Заявка
|13
|1
|5
|7
|17 - 30
|8
|20.
|Кротоне
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|12 - 41
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Болонья 3:1 Сампдория
Исход игры
Болонья
50.7% (73)
Ничья
38.9% (56)
Сампдория
10.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.66% (62)
Меньше
56.34% (80)
Обе команды забьют
Да
78.17% (111)
Нет
21.83% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (49)
2:1 Болонья
31.9% (46)
1:0 Болонья
15.3% (22)
1:2 Сампдория
6.9% (10)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Сампдория
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Болонья
1.4% (2)
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