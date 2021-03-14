  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Болонья
3:1
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
27' Гол
Барроу Муса
32' Желтая карточка
Паласио Родриго
1:1
37' Гол
Квальярелла Фабио
2:1
41' Гол
Сванберг Маттиас
56' Желтая карточка
Феррари Алекс
3:1
70' Гол
Сориано Роберто
76' Undefined phrase: football_event_
Сансоне Никола
78' Желтая карточка
Ольсен Андреас
84' Желтая карточка
Рамирес Гастон
90'+5
28
Скорупски
Лукаш
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
5
Сумаоро
Адама
35
Дейкс
Митчелл
30
Схаутен
Йерди
32
Сванберг
Маттиас
11
Ольсен
Андреас
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
24
Паласио
Родриго
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
25
Феррари
Алекс
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
14
Янкто
Якуб
38
Дамсгор
Миккель
27
Квальярелла
Фабио
Болонья
4-2-3-1
Сампдория
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 9 0.33
2. Барроу Муса 6 0.22
3. Орсолини Риккардо 4 (1) 0.15
4. Сванберг Маттиас 3 0.11
5. Сансоне Никола 2 0.07
6. Томиясу Такэхиро 2 0.07
7. Паласио Родриго 1 0.04
8. Ольсен Андреас 1 0.04
9. Виньято Эмануэль 1 0.04
10. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.04
11. Поли Андреа 1 0.04
12. М'Байе Ибрахим 1 0.04
13. Домингес Николас 1 0.04
14. Пас Нехуэн 1 0.04
15. Сантандер Федерико 0 0
16. Медель Гари 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 9 (1) 0.33
2. Кейта Бальде 5 0.19
3. Кандрева Антонио 4 (2) 0.15
4. Янкто Якуб 4 0.15
5. Дамсгор Миккель 2 0.07
6. Верре Валерио 2 0.07
7. Экдаль Олбин 2 0.07
8. Торсби Мортен 2 0.07
9. Ауджелло Томмазо 1 0.04
10. Йосида Майя 1 0.04
11. Габбьядини Маноло 1 0.04
12. Берешиньски Бартош 1 0.04
13. Тонелли Лоренцо 1 0.04
14. Торрегросса Эрнесто 1 0.04
15. Коллей Омар 1 0.04
16. Рамирес Гастон 0 0
17. Бонаццоли Федерико 0 0
18. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 6 1
2. Домингес Николас 6 0
3. Дейкс Митчелл 4 1
4. Данило Ларанжера 5 0
5. Схаутен Йерди 5 0
6. Хики Аарон 3 1
7. Паласио Родриго 4 0
8. Томиясу Такэхиро 4 0
9. Сориано Роберто 3 0
10. Виньято Эмануэль 3 0
11. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
12. Да Коста Жуниор 2 0
13. Сансоне Никола 2 0
14. Ольсен Андреас 1 0
15. М'Байе Ибрахим 1 0
16. Антов Валентин 1 0
17. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 10 0
2. Экдаль Олбин 8 0
3. Торсби Мортен 7 0
4. Янкто Якуб 7 0
5. Адриен Силва 5 0
6. Рамирес Гастон 5 0
7. Коллей Омар 5 0
8. Кейта Бальде 3 1
9. Йосида Майя 4 0
10. Ауджелло Томмазо 2 1
11. Дамсгор Миккель 3 0
12. Берешиньски Бартош 2 0
13. Феррари Алекс 2 0
14. Аскилдсен Кристоффер 2 0
15. Квальярелла Фабио 1 0
16. Габбьядини Маноло 1 0
17. Верре Валерио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 8.82% (3) 20.59% (7) 17.65% (6) 14.71% (5) 17.65% (6) 20.59% (7)
 Сампдория 8.11% (3) 18.92% (7) 24.32% (9) 10.81% (4) 13.51% (5) 24.32% (9)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Наполи 3:1 Болонья Кальяри 1:0 Болонья Болонья 2:0 Лацио Сассуоло 1:1 Болонья
Болонья 1:1 Беневенто Парма 0:3 Болонья Болонья 1:2 Милан Ювентус 2:0 Болонья Болонья 1:0 Верона Дженоа 2:0 Болонья Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья
Сампдория Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Сампдория 2:2 Кальяри Дженоа 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Аталанта Лацио 1:0 Сампдория
Сампдория 2:1 Фиорентина Беневенто 1:1 Сампдория Сампдория 0:2 Ювентус Парма 0:2 Сампдория Сампдория 2:1 Удинезе Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья

Последние игры между собой

Болонья: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сампдория: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сампдория 1:2 Болонья Серия A Сампдория 1:2 Болонья Серия A Болонья 2:1 Сампдория Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A
Сампдория 4:1 Болонья Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 2:0 Сампдория Серия A Болонья 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Болонья Серия A Сампдория 1:1 Болонья Серия A Болонья 2:2 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Болонья Серия A Сампдория 3:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Болонья 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Болонья Серия A Болонья 3:0 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 27 19 6 2 63 - 25 63
2. Милан Заявка 26 17 5 4 50 - 30 56
3. Ювентус Заявка 25 15 7 3 51 - 21 52
4. Аталанта Заявка 27 15 7 5 63 - 34 52
5. Рома 0:1 Заявка 27 15 5 7 51 - 39 50
6. Наполи Заявка 25 15 2 8 55 - 29 47
7. Лацио Заявка 26 14 4 8 42 - 37 46
8. Сассуоло Заявка 26 10 9 7 43 - 41 39
9. Верона Заявка 27 10 8 9 36 - 32 38
10. Удинезе Заявка 27 8 9 10 30 - 35 33
11. Сампдория Заявка 27 9 5 13 37 - 42 32
12. Болонья Заявка 27 8 7 12 36 - 42 31
13. Фиорентина Заявка 27 7 8 12 33 - 42 29
14. Дженоа Заявка 27 6 10 11 28 - 39 28
15. Специя Заявка 27 6 8 13 34 - 50 26
16. Беневенто Заявка 27 6 8 13 27 - 52 26
17. Кальяри Заявка 26 5 7 14 29 - 43 22
18. Торино 0:0 Заявка 25 3 12 10 35 - 45 21
19. Парма 1:0 Заявка 27 3 10 14 24 - 52 19
20. Кротоне Заявка 27 4 3 20 30 - 67 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 13 11 1 1 36 - 14 34
2. Рома 0:1 Заявка 14 10 3 1 33 - 15 33
3. Ювентус Заявка 13 10 2 1 29 - 9 32
4. Наполи Заявка 13 9 1 3 33 - 11 28
5. Аталанта Заявка 14 8 3 3 38 - 20 27
6. Лацио Заявка 13 8 2 3 21 - 16 26
7. Милан Заявка 13 6 4 3 25 - 19 22
8. Верона Заявка 13 6 3 4 18 - 14 21
9. Болонья Заявка 13 6 3 4 24 - 21 21
10. Фиорентина Заявка 14 5 5 4 18 - 16 20
11. Удинезе Заявка 13 5 3 5 12 - 12 18
12. Сассуоло Заявка 13 4 6 3 21 - 20 18
13. Сампдория Заявка 13 5 2 6 21 - 21 17
14. Дженоа Заявка 14 4 5 5 20 - 21 17
15. Кротоне Заявка 13 4 1 8 18 - 26 13
16. Кальяри Заявка 13 3 3 7 14 - 21 12
17. Специя Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
18. Беневенто Заявка 14 2 5 7 13 - 28 11
19. Парма 1:0 Заявка 14 2 5 7 7 - 22 11
20. Торино 0:0 Заявка 12 0 8 4 14 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 13 11 1 1 25 - 11 34
2. Интер Милан 0:0 Заявка 14 8 5 1 27 - 11 29
3. Аталанта Заявка 13 7 4 2 25 - 14 25
4. Сассуоло Заявка 13 6 3 4 22 - 21 21
5. Ювентус Заявка 12 5 5 2 22 - 12 20
6. Лацио Заявка 13 6 2 5 21 - 21 20
7. Наполи Заявка 12 6 1 5 22 - 18 19
8. Рома 0:1 Заявка 13 5 2 6 18 - 24 17
9. Верона Заявка 14 4 5 5 18 - 18 17
10. Беневенто Заявка 13 4 3 6 14 - 24 15
11. Сампдория Заявка 14 4 3 7 16 - 21 15
12. Специя Заявка 14 4 3 7 19 - 28 15
13. Удинезе Заявка 14 3 6 5 18 - 23 15
14. Торино 0:0 Заявка 13 3 4 6 21 - 26 13
15. Дженоа Заявка 13 2 5 6 8 - 18 11
16. Кальяри Заявка 13 2 4 7 15 - 22 10
17. Болонья Заявка 14 2 4 8 12 - 21 10
18. Фиорентина Заявка 13 2 3 8 15 - 26 9
19. Парма 1:0 Заявка 13 1 5 7 17 - 30 8
20. Кротоне Заявка 14 0 2 12 12 - 41 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Болонья 50.7% (73)
X 38.9% (56)
Сампдория 10.4% (15)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
  2.18 3.73 3.36
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.42 3.34
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.10 12.00
  1.41 4.36 9.49

Самый высокий коэффициент на матч «Болонья» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болонья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болонья» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.04 5.20 1.16 3.40 1.32 2.58 1.53 1.89 1.91 1.57 2.47 1.31 3.44 1.16 5.10 1.08 7.50
9.10 1.02 8.40 1.05 3.78 1.25 3.00 1.39 2.07 1.84 1.61 2.31 1.40 2.86 1.18 4.45 1.13 5.10 1.02 9.20
7.20 1.09 5.55 1.14 2.55 1.50 1.92 1.87 2.17 1.69 1.52 2.52 1.85 2.02 1.23 4.05 2.35 1.58 1.55 2.45 1.20 4.44 1.33 3.25 1.22 4.20 1.06 8.80 1.05 9.50
4.26 1.25 2.87 1.45 3.13 1.39 2.43 1.60 2.10 1.78 1.77 2.12 1.56 2.51 1.43 2.98 3.51 1.32 2.83 1.46 2.05 1.83 2.08 1.80 1.70 2.23 1.32 3.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.48 1.46 1.77 2.05 1.39 3.10 1.14 5.70
2.91 1.41 2.01 1.80 1.49 2.62 1.16 5.15 1.11 6.45
1.85 1.95 1.23 4.05 1.13 5.80 1.13 5.15 1.09 6.21
2.86 1.45 2.35 1.64 1.83 2.05 1.52 2.63 1.57 2.48 1.34 3.41 1.11 7.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.88 1.28 2.30 1.65 1.70 2.21 1.27 3.64
4.05 1.24 3.00 1.39 1.77 2.05 1.36 3.12 1.22 4.30
4.00 1.24 2.90 1.44 1.77 2.15 1.32 3.38 1.18 4.31

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.41
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
3.72 1.28
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.79 1.44
3.15 1.32
Где смотреть матч Болонья 3:1 Сампдория онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Болонья 3:1 Сампдория

Исход игры
Болонья
50.7% (73)
Ничья
38.9% (56)
Сампдория
10.4% (15)
Тотал 2.5
Больше
43.66% (62)
Меньше
56.34% (80)
Обе команды забьют
Да
78.17% (111)
Нет
21.83% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34% (49)
2:1 Болонья
31.9% (46)
1:0 Болонья
15.3% (22)
1:2 Сампдория
6.9% (10)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Сампдория
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:1 Болонья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 